За добу через COVID-19 в Києві померли 15 осіб, видужали - 378, виявлено 454 нові випадки, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу, 22 лютого, зафіксовано 454 нові випадки коронавірусу. Загалом підтверджених випадків у столиці - 135 129.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, захворіли: 195 жінок віком від 20 до 93 років, 231 чоловік від 18 до 84 років, 8 дівчаток віком від 2 до 17 років і 20 хлопчиків від 8 місяців до 16 років.

Крім того, за минулу добу було зафіксовано 15 летальних випадків від вірусу (всього 2581), госпіталізували 88 пацієнтів. При цьому 378 жителів Києва подолали коронавірус (всього 92303)

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (121), Святошинському (64) і в Деснянському (60) районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найнебезпечнішим супутнім захворюванням при COVID-19 є діабет: летальність 22%, - НАН України. ІНФОГРАФІКА



