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Новини Політика України
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НАБУ (3424) Приватбанк (691) Яценко Володимир (23)

Трьом ексспівробітникам "ПриватБанку", включно з Яценком і Дубілетом, повідомлено про підозру в розтраті 136 млн грн, - НАБУ. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вчора НАБУ і САП повідомили трьом ексчиновникам "ПриватБанку" про підозру в розтраті понад 136,89 млн грн.

Про це в Telegram повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

У грудні 2016 року ці фірми за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштами банку ці кошти на користь страхової компанії, пов'язаної з кінцевими бенефіціарами "ПриватБанку".

Серед підозрюваних:

- ексголова правління ПАТ КБ "ПриватБанк";
- експерший заступник голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк";
- екскерівниця одного з підрозділів ПАТ КБ "ПриватБанк", яка одночасно обіймала посаду першої заступниці голови правління у пов'язаній страховій компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після затримання ексзаступника голови "ПриватБанку" Яценка з'явилася перспектива засудження Коломойського в Україні, - Данилюк

Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Коломойский 5 с половиной миллиардов долларов украл и его сажать надо и с полной конфискацией всего имущества!!!
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23.02.2021 10:47
+11
Вот когда деньги вернете, тогда отчитаетесь.
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23.02.2021 10:35
+8
Тююю.... Это копейки в сравнении с растраченным антиковидным фондом.
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23.02.2021 10:38
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Вот когда деньги вернете, тогда отчитаетесь.
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23.02.2021 10:35 Відповісти
Бубочка намерен искоренить коррупцию и посадить за грати своего спонсора - Коломойского. Необычный конверт «С уведомлением о вручении» доставил киевский курьер сотрудникам Министерства юстиции Украины. Обратный адрес отправителя был написан на английском языке, а сам конверт тщательно обклеен скотчем. Когда клерк аккуратно ножницами вскрыл конверт, то обнаружил в нём официальные документы (повестки) от американского суда для дальнейшей передачи их под личные подписи народному депутату фракции «Слуга народа» пану Александру Дубинскому и владельцу украинских телеканалов ТРК «Студия 1+1», «Телекомпания ТЕТ», «Реал Истейт - ТВ» («2+2») хаверу ((חָבֵר) Игалю Коломойскому.
Подковерная борьба «швейцарской бородатой бабушки» за возврат активов «ПРИВАТБАНКА» напоминает действия персонажа из поэмы М. Лермонтова «ДЕМОН».
«Печальный Демон, дух изгнанья, Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья Пред ним теснилися толпой;
Ничтожной властвуя землей, Он сеял зло без наслажденья,
Нигде искусству своему Он не встречал сопротивленья -
И зло наскучило ему».
Беня вернулся из Израиля в Украину сразу же после избрания велосипедиста из Кривого Рога президентом. Олигарх преследует в Украине меркантильные цели: возвратить «Приватбанк» и продолжать грабить экономику Украины. Если получится, то продать Украину Путину за сто миллиардов долларов.
Под прикрытием Портнова (Казбека) «смотрящий» из Днепра теперь это делает, не стесняясь, открыто. Механизмов защиты от еврея уже почти нет. И тогда на защиту Украины выступила американская Фемида.
Суд США заблокировал вклады владельца Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и выдал «бородатому папику» $ 20.00 долларов на сутки, для оплаты его обедов в элитных ресторанах.
Как сказал мэр города Днепра господин Борис Филатов: «Все, к чему прикасается Коломойский, превращается в тлен».
Население Украины сейчас находится в ступоре и выясняет, какую должность в Правительстве Украины занимает гражданин Израиля - Игаль Валерьевич Коломойский?
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23.02.2021 15:12 Відповісти
Тююю.... Это копейки в сравнении с растраченным антиковидным фондом.
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23.02.2021 10:38 Відповісти
Якщо ти про те, що гроші пішли на дороги, то це на сто відсотків правильне рішення. Гроші треба вкладати у розвиток, а не у проїдання та підтримку тих, хто за пару років й так помре.
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23.02.2021 13:52 Відповісти
Мене дуже тішить твоя безсила лють.
Втім, я маю чудове здоров'я, так що переживу усіх, хто зараз скавчить через ковід та бажає, щоб держава безкоштовно його лікувала, а не вкладала гроші у розвиток.
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23.02.2021 17:52 Відповісти
"Гроші треба вкладати у розвиток, а не у проїдання та підтримку тих, хто за пару років й так помре."

За твоєю логикою навіщо витрачати гроші на лікарні, закрити їх нах, все одне всі рано чи пізно помруть.
І ще: здорова нація - здорова економіка.
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23.02.2021 18:12 Відповісти
Я здоровий без лікарень.
Хворі люди у 99 відсотках самі винні у поганому стані свого здоров'я.
Я не проти лікарень, але я проти безкоштовної медицини. Захворів- лікуйся за свої гроші.
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23.02.2021 18:26 Відповісти
Щас экс-шеф Привата через какой-нибудь районный суд развалит дело и обяжет НАБУ извиниться....
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23.02.2021 10:39 Відповісти
А дядько Джо по сраці не надає?
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23.02.2021 10:52 Відповісти
Трьом ексспівробітникам "ПриватБанку", включно з ексзаступником голови Яценком, повідомлено про підозру в розтраті 136 млн грн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3628
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23.02.2021 11:43 Відповісти
За таке бабло відкупляться легенько і без проблем. Ото Україна багата, скільки грошей викрали купка бусурманів, а народ вже зовсім обглодали.
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23.02.2021 10:42 Відповісти
А по идее ст.191 ч.5 предусматривает от 7 до 12 !
Без права на условный срок и амнистию.....
Но это в теории..
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23.02.2021 10:46 Відповісти
По ідеї - так, а без ідеї - ні фіга.
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23.02.2021 10:49 Відповісти
Цей дурний нарід заслуговує на свою жалюгідну долю.
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23.02.2021 13:54 Відповісти
Коломойский 5 с половиной миллиардов долларов украл и его сажать надо и с полной конфискацией всего имущества!!!
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23.02.2021 10:47 Відповісти
После лярда+ неподсуден.
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23.02.2021 10:57 Відповісти
Уверен, что украл больше. Вопрос не сколько украл, что смогли доказать. У меня большие сомнения в неоспоримости доказательной базы даже по этим 136 млн. Наши законы - как дышло ... Депутаты под себя писали.
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23.02.2021 10:59 Відповісти
Кто же они такие таинственные Беняфициары ? - ,, Компанії, пов'язаної з кінцевими бенефіціарами "ПриватБанку".
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23.02.2021 10:50 Відповісти
Подивимося, що буде далі. Тут головний не Яценко, а Беня. Хоча Яценко непоганий спеціаліст.
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23.02.2021 10:52 Відповісти
Втом то и дело, что все трое просто наемные работники ( они не хозяева всейкухни)
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23.02.2021 11:03 Відповісти
Каких то 370 км и граница, пилот хоть успел закрыться в кабине когда экс глава узнал что возвращаются в Борисполь.
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23.02.2021 11:00 Відповісти
то що, і Дубілета старшого пов'язали? - судячи зі слів "Среди подозреваемых:- экс-глава правления ПАО КБ "ПриватБанк"" - ???
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23.02.2021 11:10 Відповісти
A Benia gde?Ili na etix vse ubytki spiset i delo zakrojet?
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23.02.2021 11:15 Відповісти
Нова адміністрація США поставила українській владі чотири питання, які стосувалися, зокрема, розслідування проти колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського і керівництва Національного антикорупційного бюро України. Ні питання, ні вимог стосовно санкцій до Медведчука нова американська адміністрація перед Зеленським не ставила.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко.
На питання, чи були санкції української влади проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука запроваджені під впливом США, Луценко відповів:
"Я користуюся розмовами з різними людьми, що перебувають всередині влади, серед депутатів, моя інформація може бути не повністю точною, але думаю, що на цей момент вона така. Американці справді поставили чотири питання українській владі, це неофіційно, не якийсь ультиматум або письмова вимога. Були поставлені питання стосовно ізоляції осіб, які перебувають під американськими санкціями, і ця проблема була знята (пригадуєте Дубінського і Деркача?). Іншим питанням було перехід у власність китайців підприємства "Мотор-Січ"; і воно вирішене. Третьою була позиція про недоторканність директора НАБУ Ситника. Четвертим пунктом була вимога активізації розслідування проти колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського (і трек з затриманням та оголошенням підозри ексзаступнику Голови ПБ Яценку - з цієї низки). Серед цих чотирьох позицій не було питання санкцій щодо Медведчука і його оточення".
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23.02.2021 11:16 Відповісти
бенедиктова, под давлением США подписала заявление на подозрение, и мгновенно подозреваемый узнал, что ему хана. Это как такое может? У бенедиктовой прямая телефонная линия с буниными мародерами? Или это одна команда?
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23.02.2021 11:19 Відповісти
Шо, відшукалися свинарчуки? І чиї ж вони будуть? Де там пан ************* і його нацсуки? Бігають уже зі своїми свинаками, чи ні? До кого ведуть доріжки і заасфальтовані дороги реальних свинврчуків?
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23.02.2021 11:42 Відповісти
136 млн грн это копейки, там были украдены млрд дол.
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23.02.2021 13:22 Відповісти
"Троим экс-сотрудникам "ПриватБанка", включая бывшего зама главы Яценко, сообщено о подозрении в растрате 136 млн грн, - НАБУ." - Зеленскому что-то уже сообщили или ещё нет? - Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского.

На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.
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23.02.2021 13:22 Відповісти
А каломойському оголосили підозру чи йому не можна бо він богоізбранний? Трьом ексспівробітникам "ПриватБанку", включно з Яценком і Дубілетом, повідомлено про підозру в розтраті 136 млн грн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3484
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23.02.2021 13:46 Відповісти
 
 