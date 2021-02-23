Трьом ексспівробітникам "ПриватБанку", включно з Яценком і Дубілетом, повідомлено про підозру в розтраті 136 млн грн, - НАБУ. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Вчора НАБУ і САП повідомили трьом ексчиновникам "ПриватБанку" про підозру в розтраті понад 136,89 млн грн.
Про це в Telegram повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
У грудні 2016 року ці фірми за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштами банку ці кошти на користь страхової компанії, пов'язаної з кінцевими бенефіціарами "ПриватБанку".
Серед підозрюваних:
- ексголова правління ПАТ КБ "ПриватБанк";
- експерший заступник голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк";
- екскерівниця одного з підрозділів ПАТ КБ "ПриватБанк", яка одночасно обіймала посаду першої заступниці голови правління у пов'язаній страховій компанії.
Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.
Будь ласка, зачекайте...
Подковерная борьба «швейцарской бородатой бабушки» за возврат активов «ПРИВАТБАНКА» напоминает действия персонажа из поэмы М. Лермонтова «ДЕМОН».
«Печальный Демон, дух изгнанья, Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья Пред ним теснилися толпой;
Ничтожной властвуя землей, Он сеял зло без наслажденья,
Нигде искусству своему Он не встречал сопротивленья -
И зло наскучило ему».
Беня вернулся из Израиля в Украину сразу же после избрания велосипедиста из Кривого Рога президентом. Олигарх преследует в Украине меркантильные цели: возвратить «Приватбанк» и продолжать грабить экономику Украины. Если получится, то продать Украину Путину за сто миллиардов долларов.
Под прикрытием Портнова (Казбека) «смотрящий» из Днепра теперь это делает, не стесняясь, открыто. Механизмов защиты от еврея уже почти нет. И тогда на защиту Украины выступила американская Фемида.
Суд США заблокировал вклады владельца Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и выдал «бородатому папику» $ 20.00 долларов на сутки, для оплаты его обедов в элитных ресторанах.
Как сказал мэр города Днепра господин Борис Филатов: «Все, к чему прикасается Коломойский, превращается в тлен».
Население Украины сейчас находится в ступоре и выясняет, какую должность в Правительстве Украины занимает гражданин Израиля - Игаль Валерьевич Коломойский?
Втім, я маю чудове здоров'я, так що переживу усіх, хто зараз скавчить через ковід та бажає, щоб держава безкоштовно його лікувала, а не вкладала гроші у розвиток.
За твоєю логикою навіщо витрачати гроші на лікарні, закрити їх нах, все одне всі рано чи пізно помруть.
І ще: здорова нація - здорова економіка.
Хворі люди у 99 відсотках самі винні у поганому стані свого здоров'я.
Я не проти лікарень, але я проти безкоштовної медицини. Захворів- лікуйся за свої гроші.
Без права на условный срок и амнистию.....
Но это в теории..
Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко.
На питання, чи були санкції української влади проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука запроваджені під впливом США, Луценко відповів:
"Я користуюся розмовами з різними людьми, що перебувають всередині влади, серед депутатів, моя інформація може бути не повністю точною, але думаю, що на цей момент вона така. Американці справді поставили чотири питання українській владі, це неофіційно, не якийсь ультиматум або письмова вимога. Були поставлені питання стосовно ізоляції осіб, які перебувають під американськими санкціями, і ця проблема була знята (пригадуєте Дубінського і Деркача?). Іншим питанням було перехід у власність китайців підприємства "Мотор-Січ"; і воно вирішене. Третьою була позиція про недоторканність директора НАБУ Ситника. Четвертим пунктом була вимога активізації розслідування проти колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського (і трек з затриманням та оголошенням підозри ексзаступнику Голови ПБ Яценку - з цієї низки). Серед цих чотирьох позицій не було питання санкцій щодо Медведчука і його оточення".
На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.