Внаслідок продажу алкоголю через інтернет бюджет втрачає 12 млрд на рік, - ДФС

Державна фіскальна служба активізує роботу з припинення продажу нелегального алкоголю в інтернеті та запрошує до співпраці офіційних виробників спиртного та інтернет-провайдерів.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив голова Державної фіскальної служби України Вадим Мельник, передає Цензор.НЕТ.

"Абсолютно погоджуюсь з Данилом Гетманцевим щодо колосальних збитків Держави, пов’язаних з існуванням тіньового ринку алкоголю. Втім, не менше збитків зазнають і офіційні виробники лікеро-горілчаних виробів. Нечесна конкуренція, зіпсована репутація та спад прибутку – це далеко не всі проблеми легального бізнесу, які спричиняє незаконний продаж ЛГВ. Саме тому сьогодні ДФС України та я особисто запрошуємо представників виробників та імпортерів алкогольних напоїв взяти участь у спільному обговоренні шляхів вирішення зазначеної проблеми", – зазначив він у дописі.

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Окрім цього, Мельник запропонував долучитись до обговорення представникам компаній, які надають послуги з доставки поштових відправлень, провайдерам хостингу та реєстраторам доменних імен. Відповідні листи із запрошеннями вже надіслані. Сам захід відбудеться 26 лютого у приміщенні ДФС.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що через дії нелегалів щорічно бюджет втрачає до 12 млрд грн. та закликав контролюючи органи вирішити це питання. Від початку року в Україні з обігу було вилучено 165 т. спирту та 71 т. лікеро-горілчаних виробів, припинено діяльність 11 незаконних виробництв спиртних напоїв.