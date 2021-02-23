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алкоголь (861) бюджет (1199) податки (1490) ДФС (2573) Гетманцев (430) Мельник Вадим (71)

Внаслідок продажу алкоголю через інтернет бюджет втрачає 12 млрд на рік, - ДФС

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Внаслідок продажу алкоголю через інтернет бюджет втрачає 12 млрд на рік, - ДФС

Державна фіскальна служба активізує роботу з припинення продажу нелегального алкоголю в інтернеті та запрошує до співпраці офіційних виробників спиртного та інтернет-провайдерів.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив голова Державної фіскальної служби України Вадим Мельник, передає Цензор.НЕТ.

"Абсолютно погоджуюсь з Данилом Гетманцевим щодо колосальних збитків Держави, пов’язаних з існуванням тіньового ринку алкоголю. Втім, не менше збитків зазнають і офіційні виробники лікеро-горілчаних виробів. Нечесна конкуренція, зіпсована репутація та спад прибутку – це далеко не всі проблеми легального бізнесу, які спричиняє незаконний продаж ЛГВ. Саме тому сьогодні ДФС України та я особисто запрошуємо представників виробників та імпортерів алкогольних напоїв взяти участь у спільному обговоренні шляхів вирішення зазначеної проблеми", – зазначив він у дописі.

Читайте: Весь український алкоголь і цигарки за рік подорожчали, - Держстат

Окрім цього, Мельник запропонував долучитись до обговорення представникам компаній, які надають послуги з доставки поштових відправлень, провайдерам хостингу та реєстраторам доменних імен. Відповідні листи із запрошеннями вже надіслані. Сам захід відбудеться 26 лютого у приміщенні ДФС.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що через дії нелегалів щорічно бюджет втрачає до 12 млрд грн. та закликав контролюючи органи вирішити це питання. Від початку року в Україні з обігу було вилучено 165 т. спирту та 71 т. лікеро-горілчаних виробів, припинено діяльність 11 незаконних виробництв спиртних напоїв.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
А из за офшоров олигархов, где прячется прибыль, сколько?
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23.02.2021 10:42
+11
Запретите интернет!)
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23.02.2021 10:38
+8
Уменьшите цену раза в два, и будут покупать в магазинах. А так-самогон наше всьо. Из-за продажи алкоголя через интернет бюджет теряет 12 млрд в год, - ГФС - Цензор.НЕТ 7113
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23.02.2021 10:45
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Запретите интернет!)
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23.02.2021 10:38 Відповісти
один знакомый глушит "джек Дэниэлс" из интернета...по 50 гр.кажись поллитра..и свято верит, в то что оригинал... Из-за продажи алкоголя через интернет бюджет теряет 12 млрд в год, - ГФС - Цензор.НЕТ 1107
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23.02.2021 10:41 Відповісти
Та да....таких ценителей навалом....
Chivas Regal 12 лет...240 грн за ДВА литра....это круто... Из-за продажи алкоголя через интернет бюджет теряет 12 млрд в год, - ГФС - Цензор.НЕТ 2188 это на настоящего ценителя...
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23.02.2021 10:45 Відповісти
Я надеюсь что они настоящие из картонного пакетика , Если не из пакета, то подделка однозначно.
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23.02.2021 11:16 Відповісти
Оригинал стоит 150, то подделка
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23.02.2021 13:27 Відповісти
А из за офшоров олигархов, где прячется прибыль, сколько?
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23.02.2021 10:42 Відповісти
за гфс
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23.02.2021 10:44 Відповісти
Уменьшите цену раза в два, и будут покупать в магазинах. А так-самогон наше всьо. Из-за продажи алкоголя через интернет бюджет теряет 12 млрд в год, - ГФС - Цензор.НЕТ 7113
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23.02.2021 10:45 Відповісти
добрую часть пересылаемого алкоголя крадёт "укрпочта" при пересылке )) требуйте с неё 6 млрд, для начала ))
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23.02.2021 10:45 Відповісти
а вторую часть крадет таможня)
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23.02.2021 10:47 Відповісти
может даже первую )) сначала таможня сливки снимает, а потом уже налетают стервятники из украдипочты )
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23.02.2021 11:09 Відповісти
а сколько на таможне теряем? может сначала там разобраться?
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23.02.2021 10:46 Відповісти
Задрали ціну до небес і дивуються. Ідійоти. Из-за продажи алкоголя через интернет бюджет теряет 12 млрд в год, - ГФС - Цензор.НЕТ 9679
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23.02.2021 10:46 Відповісти
Дьік ваш вовка-реформатор у руля, хто щас вам мєшаєт руліть? Но вьі ж, бл.., до сегодня даже направленіє нє вьібралі, дебільі...
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23.02.2021 10:49 Відповісти
Бубочка не знает, что делать нужно? Подсказываю поднять акцизы в еще два раза!
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23.02.2021 10:57 Відповісти
Проклятый! ....Алькоголики итить тваю!!..всех на чистую воду выведем эксплуататоры трудового народа!!!...Ууу мерзавцы!
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23.02.2021 10:57 Відповісти
А сколько теряет от того, что сами гонят? А сколько от того что сами сигареты крутят? А сколько от того, что курей сами выращивают? Вот же ж нарiд нашей власти попался. До каких пор я вас спрашиваю !? А с чего олигархам жить, с какого бюджета чиновникам воровать ?
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23.02.2021 10:58 Відповісти
А сколько теряет интернет из-за сбыта самогона через забот. Наверное ещё больше.
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23.02.2021 11:11 Відповісти
тююю, 1 Ахметка наверное столько же вреда наносит, или Мордорчук. а скока их таких всего то?
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23.02.2021 11:22 Відповісти
Нашим можновладцам всё вредит.
Даже интернет.
Внаслідок продажу алкоголю через інтернет бюджет втрачає 12 млрд на рік, - ДФС - Цензор.НЕТ 6918
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23.02.2021 11:40 Відповісти
Делов-то. Делайте как всегда - подымайте акциз.
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23.02.2021 13:41 Відповісти
председатель Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник Внаслідок продажу алкоголю через інтернет бюджет втрачає 12 млрд на рік, - ДФС - Цензор.НЕТ 1497

Ще куда не вліз Внаслідок продажу алкоголю через інтернет бюджет втрачає 12 млрд на рік, - ДФС - Цензор.НЕТ 1497
Ви не можете нормально з олігархів та іже з ними податки зняти ! Усе в офшори виходить .
Що вам ще не хватає ? Алкогольні напої приходять з акцизною маркою - значить держава своє вже отримала Внаслідок продажу алкоголю через інтернет бюджет втрачає 12 млрд на рік, - ДФС - Цензор.НЕТ 5079
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23.02.2021 15:05 Відповісти
Не волнуйтесь у нас тоже теряет.
Алкоголь из Казахстана, сигареты из Белоруссии. Либо Казахские варианты болгарских сигарет.
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все на благо страны делает, акцизы в 2,5 раза в этом году на табак подняла и думает сейчас деньга попрет Внаслідок продажу алкоголю через інтернет бюджет втрачає 12 млрд на рік, - ДФС - Цензор.НЕТ 5506
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23.02.2021 17:03 Відповісти
за 10 лет стоимость пачки сигарет выросла в среднем 6 раз.
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23.02.2021 17:04 Відповісти
 
 