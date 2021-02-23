Внаслідок продажу алкоголю через інтернет бюджет втрачає 12 млрд на рік, - ДФС
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Державна фіскальна служба активізує роботу з припинення продажу нелегального алкоголю в інтернеті та запрошує до співпраці офіційних виробників спиртного та інтернет-провайдерів.
Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив голова Державної фіскальної служби України Вадим Мельник, передає Цензор.НЕТ.
"Абсолютно погоджуюсь з Данилом Гетманцевим щодо колосальних збитків Держави, пов’язаних з існуванням тіньового ринку алкоголю. Втім, не менше збитків зазнають і офіційні виробники лікеро-горілчаних виробів. Нечесна конкуренція, зіпсована репутація та спад прибутку – це далеко не всі проблеми легального бізнесу, які спричиняє незаконний продаж ЛГВ. Саме тому сьогодні ДФС України та я особисто запрошуємо представників виробників та імпортерів алкогольних напоїв взяти участь у спільному обговоренні шляхів вирішення зазначеної проблеми", – зазначив він у дописі.
Окрім цього, Мельник запропонував долучитись до обговорення представникам компаній, які надають послуги з доставки поштових відправлень, провайдерам хостингу та реєстраторам доменних імен. Відповідні листи із запрошеннями вже надіслані. Сам захід відбудеться 26 лютого у приміщенні ДФС.
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що через дії нелегалів щорічно бюджет втрачає до 12 млрд грн. та закликав контролюючи органи вирішити це питання. Від початку року в Україні з обігу було вилучено 165 т. спирту та 71 т. лікеро-горілчаних виробів, припинено діяльність 11 незаконних виробництв спиртних напоїв.
Будь ласка, зачекайте...
Chivas Regal 12 лет...240 грн за ДВА литра....это круто... это на настоящего ценителя...
Даже интернет.
Ще куда не вліз
Ви не можете нормально з олігархів та іже з ними податки зняти ! Усе в офшори виходить .
Що вам ще не хватає ? Алкогольні напої приходять з акцизною маркою - значить держава своє вже отримала
Алкоголь из Казахстана, сигареты из Белоруссии. Либо Казахские варианты болгарских сигарет.
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все на благо страны делает, акцизы в 2,5 раза в этом году на табак подняла и думает сейчас деньга попрет