Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини. ВIДЕО
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Активіста Сергія Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення депутата Щербича.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Стерненко на сторінці в мережі Facebook повідомив: "Суддю таки дотиснула Венедіктова, Татаров і Труханов за ці дні. Обвинувальний вирок за всіма статтями".
"7 років і 3 міс. позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Дякую Венедіктовій, Татарову і Труханову за це рішення.
Особлива подяка Зеленському", - написав активіст.
Так, суд взяв під варту Стерненка в залі суду і визнав винним у справі про викрадення депутата Щербича. За рішенням суду, у активіста конфіскована половина всього належного йому майна.
Стерненко зазначив, що це - політично мотивоване рішення, яке було продиктовано судді.
"Він повинен був оголосити вирок ще 19 лютого, але не зробив цього. Я знаю чому - він мав написаний вирок, виправдувальний. ... Але на нього тиснули Олег Татаров, Ірина Венедіктова і Геннадій Труханов. І він змінив вирок. Це вирок не мені, а вирок їм усім. Вони не зможуть закрити рот нам всім", - додав активіст.
"Сподіваюся, що Ірина Венедіктова, Олег Татаров і інша шваль, яка на вас давила, будуть вдячні", - сказав Стерненко судді.
Раніше прокуратура клопотала про 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна для одеського активіста Сергія Стерненка у справі про викрадення Сергія Щербича в 2015 році.
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"28 апреля, в километре от въезда на базу армейцы, как выяснилось, из 25-й бригады, разбили блокпост. Личный состав военнослужащих в количестве до 25 человек, вооруженных и укомплектованных боекомплектами. Присутствует бронетехника, ее вооружение направлено прямо на базу Правого сектора С противоположной стороны подъезда к базе такой же блокпост развернула 95-я бригада армейцев. Вот так наша власть борется с добровольцами?" - говорится на сайте ПС.
Петя - еще тот патриот біл)
Тоді - ні.
А зараз при зюзі портянка командує судами, вершить кривосуддя над патріотами.
Такі веселі коменти, нібито повноваженя Президента дозволяют силою думки звільнити любого суддю) Та Зе навіть не мав уявлення про існування цього донецького дибіла.
А от питаннячко: за часів якого президента це чмо перевелося до Київа і отримало посаду судді???
А решта - така сама качка як і працююча фабрика.
Вигадайте щось більш правдоподібне. Або хоч відкрийте очі на ЗЛОЧИНИ зеленського, які він чинить вже зараз. Чого ви Порошенком випоминаєте ?
Майте совість таке тут писати. Смішно просто. Оосбливо ваші висновки.
Вдумайтесь. Зеля посадив Стерненка за нелюбов до проросійської партії !
Це переважує ВСІ зальоти Порошенка.
для гнилих та продажних судів,для гнид що пригрілися у владі та для тих хто нненавидить Україну...це ганебний момент в першу чергу для "найвеличнішого"...після загибелі Журавля вже другий позірний момент для ПреЗедента...як так можна...?!
скоро приїде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Ранее среди меня не наблюдался интерес к персоне Стерненко, а теперь возник - так похищал он кого-то там или нет? Если похищал, так правильно ж уконтрапупили. А если не похищал, то "Судью на мыло!"©
Послушайте что Стас Домбровский говорит про него и все станет ясно с этим "патриотом" ...
Закон один для всех , и не ему решать кто враг, а кто патриот , иногда бывает нужно казаться врагом , что бы враг доверял (прикрытие) и без следствия тут не разберешься.