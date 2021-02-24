Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини. ВIДЕО

Активіста Сергія Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення депутата Щербича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Стерненко на сторінці в мережі Facebook повідомив: "Суддю таки дотиснула Венедіктова, Татаров і Труханов за ці дні. Обвинувальний вирок за всіма статтями".

"7 років і 3 міс. позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Дякую Венедіктовій, Татарову і Труханову за це рішення.

Особлива подяка Зеленському", - написав активіст.

Так, суд взяв під варту Стерненка в залі суду і визнав винним у справі про викрадення депутата Щербича. За рішенням суду, у активіста конфіскована половина всього належного йому майна.

Стерненко зазначив, що це - політично мотивоване рішення, яке було продиктовано судді.

"Він повинен був оголосити вирок ще 19 лютого, але не зробив цього. Я знаю чому - він мав написаний вирок, виправдувальний. ... Але на нього тиснули Олег Татаров, Ірина Венедіктова і Геннадій Труханов. І він змінив вирок. Це вирок не мені, а вирок їм усім. Вони не зможуть закрити рот нам всім", - додав активіст.

"Сподіваюся, що Ірина Венедіктова, Олег Татаров і інша шваль, яка на вас давила, будуть вдячні", - сказав Стерненко судді.

Раніше прокуратура клопотала про 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна для одеського активіста Сергія Стерненка у справі про викрадення Сергія Щербича в 2015 році.

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