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Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини. ВIДЕО

Активіста Сергія Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення депутата Щербича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Стерненко на сторінці в мережі Facebook повідомив: "Суддю таки дотиснула Венедіктова, Татаров і Труханов за ці дні. Обвинувальний вирок за всіма статтями".

"7 років і 3 міс. позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Дякую Венедіктовій, Татарову і Труханову за це рішення.

Особлива подяка Зеленському", - написав активіст.

Так, суд взяв під варту Стерненка в залі суду і визнав винним у справі про викрадення депутата Щербича. За рішенням суду, у активіста конфіскована половина всього належного йому майна.

Стерненко зазначив, що це - політично мотивоване рішення, яке було продиктовано судді.

"Він повинен був оголосити вирок ще 19 лютого, але не зробив цього. Я знаю чому - він мав написаний вирок, виправдувальний. ... Але на нього тиснули Олег Татаров, Ірина Венедіктова і Геннадій Труханов. І він змінив вирок. Це вирок не мені, а вирок їм усім. Вони не зможуть закрити рот нам всім", - додав активіст.

"Сподіваюся, що Ірина Венедіктова, Олег Татаров і інша шваль, яка на вас давила, будуть вдячні", - сказав Стерненко судді.

Раніше прокуратура клопотала про 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна для одеського активіста Сергія Стерненка у справі про викрадення Сергія Щербича в 2015 році.

Читайте також: Приморський суд Одеси переніс оголошення вироку активісту Стерненку у справі про викрадення людини

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+108
ТОлько что Стерненко присудили 7 лет колонии. Если в Одессе сегодня не состоится майдан - эту территорию уже можно считать новороссией
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23.02.2021 11:33
+70
Хотя даже если закончится это шоу тем что Стерненко дадут условно - это даже для него страшный и несправделивый удар, потому что он не сможет баллотироваться на выборах. Нельзя давать условно человеку на которого был ряд покушений и отказано в официальной охране. Ему орден надо дать за уничтожения предателя.
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23.02.2021 11:41
+63
Согласен, закон для всех один. Именно поэтому нападавшие должны сесть если живы, а Стерненко максимум получить условно за превышение мер самообороны.И действительно,в вышыванке ты или в буденовке (как вы например) для суда не должно значения иметь.
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23.02.2021 11:39
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А еще можно припомнить, как Петя направлял танки ВСУ на базу Правого сектора 28 АПРЕЛЯ 2015.
"28 апреля, в километре от въезда на базу армейцы, как выяснилось, из 25-й бригады, разбили блокпост. Личный состав военнослужащих в количестве до 25 человек, вооруженных и укомплектованных боекомплектами. Присутствует бронетехника, ее вооружение направлено прямо на базу Правого сектора С противоположной стороны подъезда к базе такой же блокпост развернула 95-я бригада армейцев. Вот так наша власть борется с добровольцами?" - говорится на сайте ПС.
Петя - еще тот патриот біл)
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23.02.2021 21:41 Відповісти
Когось посадили ?
Тоді - ні.
А зараз при зюзі портянка командує судами, вершить кривосуддя над патріотами.
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23.02.2021 21:56 Відповісти
А Ти погугли скільки патріотів по тюрмам сидять. Який в сраку портянка. Їм тоді ще не пахло, коли Петя пачками саджав. Військова прокуратура з Матіосом - це доларові міліонери.
Такі веселі коменти, нібито повноваженя Президента дозволяют силою думки звільнити любого суддю) Та Зе навіть не мав уявлення про існування цього донецького дибіла.
А от питаннячко: за часів якого президента це чмо перевелося до Київа і отримало посаду судді???
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23.02.2021 22:06 Відповісти
Нагуглила лише тих, кого ваш ЗЕ посадив.
А решта - така сама качка як і працююча фабрика.
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23.02.2021 22:07 Відповісти
Ці припущення все з тієї ж опери, що і давно працююча ліпецька хвабрика, і тисячі арештованих Порохом патріотів.
Вигадайте щось більш правдоподібне. Або хоч відкрийте очі на ЗЛОЧИНИ зеленського, які він чинить вже зараз. Чого ви Порошенком випоминаєте ?
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23.02.2021 22:20 Відповісти
Пробачте, мені не цікаво Вам відповідати. У вас тезіси и повна хрінь, у мене факти і дати. На постскриптум: дам відповім на заробіток: проступки Зе це хєрня на фоні запланованих злочинів Петі і сотень тисяч вбитих ним патріотів. Барига не може бути президентом, тому я голосував за Яроша у 2014, але той виявився пєшкою... Все.
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23.02.2021 22:25 Відповісти
Які у вас дати, чоловіче... У вас пустопорожня болтологія і штампи нав'язані російською пропагандою.
Майте совість таке тут писати. Смішно просто. Оосбливо ваші висновки.
Вдумайтесь. Зеля посадив Стерненка за нелюбов до проросійської партії !
Це переважує ВСІ зальоти Порошенка.
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23.02.2021 22:33 Відповісти
Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини - Цензор.НЕТ 2750
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24.02.2021 10:20 Відповісти
відверта розправа і кривосуддя. дуже вже стомився від майданів, але доведеться знову.
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23.02.2021 22:07 Відповісти
це кривосуддя що сьогодні сталося матиме наслідки...причому для всих...
для гнилих та продажних судів,для гнид що пригрілися у владі та для тих хто нненавидить Україну...це ганебний момент в першу чергу для "найвеличнішого"...після загибелі Журавля вже другий позірний момент для ПреЗедента...як так можна...?!
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23.02.2021 22:17 Відповісти
ни одного коррупционера
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24.02.2021 06:56 Відповісти
влада видно просовує нове "вікно овертона"...шукає дно...дуже самовпевнено...а в країні війна...робить подарунок пуйлу...?! чи провокує...?
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23.02.2021 22:34 Відповісти
Послужный список Стерненко тянет на пожизненный, включая убийство, а тут всего 7 лет. Посидит пару лет и амнистируют.
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23.02.2021 23:11 Відповісти
О! Ще один Самовдоволений Сліник в лапаточьках!
Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини - Цензор.НЕТ 6641
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23.02.2021 23:26 Відповісти
Ватный петух => Славко ********* пнх!
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23.02.2021 23:27 Відповісти
караул
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24.02.2021 06:55 Відповісти
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, попревичів, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приїде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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24.02.2021 01:14 Відповісти
Продовжуй - порошенок водинтур, януковічів противсіх....
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24.02.2021 07:00 Відповісти
К СУДЬЯМ ИДИТЕ,а не под ОП.ВЫНЕСЕТЕ их с суда ,сделайте виселицу и спросите КТО ДАЛ ВЗЯТКУ для такого решения.Что бы знали мерзавцы так нельзя,надо принимать ПРАВОСУДНЫЕ решения.Это провокация против слабого президента,который НЕ контролирует судебную власть.А Вам господин президент надо НЕМЕДЛЕННО "закрыть" заказчиков,а потом добраться до СУДЕЙ,ДО ВСЕХ участников этой провокации. А сейчас удар толпы перенаправить на судей. Надо ГОРУ дел против них,чтобы протянуть закон О ВЫБОРНЫХ судьях.Пусть их ВЫБИРАЮТ ОТГ не более чем на год.А штук СТО ,ПОКАЗАТЕЛЬНО,( можно без приговора,как сидят тысячи в ИЗО) посадить в одесскую кутузку.КАЖДОГО СУДЬЮ есть за что посадить.ОНИ ВЗЯТОЧНИКИ.Устройте показательную порку!!!
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24.02.2021 07:09 Відповісти
Правильный подход! Зеленский в этой истории - кто? Может судья или прокурор? Он ни то, ни другое, а истинные дебилы все стрелки переводят на него и собираются возле ОП, больше негде. Я подозреваю, что пророссийские силы разогрели это дело с приговором, им любые антиправительственные акции в Украине - как бальзам на сердце.
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24.02.2021 09:11 Відповісти
"А был ли мальчик?"©
Ранее среди меня не наблюдался интерес к персоне Стерненко, а теперь возник - так похищал он кого-то там или нет? Если похищал, так правильно ж уконтрапупили. А если не похищал, то "Судью на мыло!"©
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24.02.2021 07:28 Відповісти
Да шо вы все такие упоротые ??? Его осудили не за самозащиту , а за похищение человека и насилие над ним , враг - не враг , у нас не Махновщина , у него есть еще одно дело за крышевание наркоточек - мало ???
Послушайте что Стас Домбровский говорит про него и все станет ясно с этим "патриотом" ...
Закон один для всех , и не ему решать кто враг, а кто патриот , иногда бывает нужно казаться врагом , что бы враг доверял (прикрытие) и без следствия тут не разберешься.
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24.02.2021 11:43 Відповісти
Гімн - "Свобода Стерненку", відео
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25.02.2021 09:03 Відповісти
Патрон 100% подбросили при обыске, как повод для задержания. Обычная практика...
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31.05.2021 20:41 Відповісти
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