Влада затягує проведення конкурсу на посаду голови САП, тому що боїться, що його виграє порядна людина, - нардеп "Голосу" Железняк

Конкурс на посаду глави САП затягується. Влада боїться, що може отримати незалежного гравця.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

За словами парламентарія, йому невідомо про кандидатів на посаду глави САП і там "досі незрозуміла процедура".

"Я так розумію, там переконлива позиція, в тому числі Міжнародного валютного фонду, - що це справді повинен бути конкурс, а не призначення чергового керівника, як у нас було ДБР. Тому, на мою думку, влада не має розуміння, який буде конкурс. І тому затягує питання максимально довго, щоб не отримати другого Ситника (у гарному розумінні цього порівняння, незалежного гравця) - тільки вже на САП. Свої кандидатури вони протягнути не зможуть, мені б хотілося в це вірити. А протягнути когось чесного та незалежного – бояться", - підкреслив Железняк.

Нардеп зазначив, що "постійно змінюються прізвища".

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"Здавалося б, чому не провести конкурс? Але якщо провести конкурс, висока ймовірність, що його виграє порядна людина. А без конкурсу можна призначати на 100, 200, 300 відсотків свого голови ДБР", - додав Железняк.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Голосу" Ярославом Залізняком читайте тут.