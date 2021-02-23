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Новини Політика України
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конкурс (853) Железняк Ярослав (389)

Влада затягує проведення конкурсу на посаду голови САП, тому що боїться, що його виграє порядна людина, - нардеп "Голосу" Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Влада затягує проведення конкурсу на посаду голови САП, тому що боїться, що його виграє порядна людина, - нардеп

Конкурс на посаду глави САП затягується. Влада боїться, що може отримати незалежного гравця.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

За словами парламентарія, йому невідомо про кандидатів на посаду глави САП і там "досі незрозуміла процедура".

"Я так розумію, там переконлива позиція, в тому числі Міжнародного валютного фонду, - що це справді повинен бути конкурс, а не призначення чергового керівника, як у нас було ДБР. Тому, на мою думку, влада не має розуміння, який буде конкурс. І тому затягує питання максимально довго, щоб не отримати другого Ситника (у гарному розумінні цього порівняння, незалежного гравця) - тільки вже на САП. Свої кандидатури вони протягнути не зможуть, мені б хотілося в це вірити. А протягнути когось чесного та незалежного – бояться", - підкреслив Железняк.

Нардеп зазначив, що "постійно змінюються прізвища".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На конкурс на посаду керівника САП подали документи 127 претендентів, - Венедіктова

"Здавалося б, чому не провести конкурс? Але якщо провести конкурс, висока ймовірність, що його виграє порядна людина. А без конкурсу можна призначати на 100, 200, 300 відсотків свого голови ДБР", - додав Железняк.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Голосу" Ярославом Залізняком читайте тут.

Автор: Анастасія Потіха
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Не смешите мои пейсы, какой независимый игрок?
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23.02.2021 11:46 Відповісти
А там на верху, є порядочні і професійні люди?
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23.02.2021 12:07 Відповісти
Еще ж не все зеленки пристроены
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23.02.2021 12:13 Відповісти
В стране, прогнившей от коррупции, где должности в силовых структурах продаются и передаются по наследству ... вдруг появится "честный прокурор"? Железняк, а точно из Украины?
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23.02.2021 13:06 Відповісти
Міністерство культури майже рік не проводить конкурси на вакантні посади державних підприємств культури, і процедура зрозуміла, навіть терміни прописані в законі "Про культуру". А Железняк про якийсь там САП.
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23.02.2021 15:31 Відповісти
 
 