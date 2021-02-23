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Спалах СOVID-19 на Прикарпатті: на гірськолижному курорті Буковель закриють ресторани і посилять карантин

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Спалах СOVID-19 на Прикарпатті: на гірськолижному курорті Буковель закриють ресторани і посилять карантин

Для запобігання стрімкому поширенню коронавірусу в Івано-Франківській області на гірськолижному курорті Буковель закриють заклади громадського харчування, посилять масковий режим і заходи соціального дистанціювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Івано-Франківській ОДА.

"Протягом останніх тижнів ми спостерігаємо різке збільшення кількості хворих на COVID-19. Область лідирує за щоденним добовим приростом осіб зі встановленим діагнозом коронавірусу. Найбільше таких хворих фіксують у м. Яремче, Надвірнянському, Богородчанському районах та обласному центрі. Саме тут впродовж новорічно-різдвяних свят були найбільші скупчення людей", - наголосив голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук.

Зазначається, що причиною різкого зростання кількості випадків інфікування коронавірусом на Прикарпатті є "тісне спілкування, недотримання маскового режиму і соціальної дистанції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з COVID-19 на Івано-Франківщині напружена. Зростає захворюваність на Вінниччині та Закарпатті, - Шмигаль

Для того щоб стримати поширення коронавірусу, ОДА визначила основні обмеження, які мають діяти на території Буковеля під час карантину, серед них: закриття для відвідувачів ресторанів, барів і кафе; створення на гірськолижних трасах і підйомниках спеціальної інфраструктури для забезпечення дотримання карантинних вимог відпочивальниками; дотримання жителями готелів соціальної дистанції і суворого маскового режиму; широке інформування відпочивальників про карантинні заходи.

Як повідомлялося раніше, Івано-Франківська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) ухвалила рішення про введення на території регіону карантину "червоного" рівня через стрімке поширення коронавірусу.

Станом на середу, 17 лютого, в області було заповнено вже близько 73% ліжок, а кількість активних хворих перевищувала столичні показники, при цьому в деяких населених пунктах Прикарпаття показник заповнюваності ліжок у лікарнях для COVID-пацієнтів перевищував 90%.

Через нестачу місць для пацієнтів із коронавірусом у регіоні, було ухвалено рішення розгорнути на базі Богородчанської і Лисецької лікарень, а також Верховинської та Заболотівської багатопрофільних лікарень перший в Україні тимчасовий мобільний госпіталь для пацієнтів із COVID-19. Його спорудження повністю завершилося 22 лютого.

Також дивіться: Заступник голови ОП Тимошенко пояснив COVID-спалах в Івано-Франківській області: ""Буковель" та іноземні туристи". ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
это надо было делать когда в стране был общий карантин. устроили оазис для дебиленка...
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23.02.2021 11:54
+9
Идиоты зеленые...вначале допустить там большое скопление людей...а потом героически бороться с последствиями этого...
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23.02.2021 11:54
+9
Дєбілізм... всі курорти в Європі закриті а тут не тільки відкриті а ще й з відкритими ресторанами , гуляй рваньо !
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23.02.2021 11:59
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это надо было делать когда в стране был общий карантин. устроили оазис для дебиленка...
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23.02.2021 11:54 Відповісти
президент в буковеле всех переиграл...не все такие сильные
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23.02.2021 12:06 Відповісти
Идиоты зеленые...вначале допустить там большое скопление людей...а потом героически бороться с последствиями этого...
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23.02.2021 11:54 Відповісти
Пздц, вчасно 😵
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23.02.2021 11:56 Відповісти
Дєбілізм... всі курорти в Європі закриті а тут не тільки відкриті а ще й з відкритими ресторанами , гуляй рваньо !
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23.02.2021 11:59 Відповісти
Бубачка- розважився, ігорьвалерієвичу- прибуток.
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23.02.2021 12:01 Відповісти
Пізно пити Боржомі..
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23.02.2021 11:59 Відповісти
бо треба ізолювати прикарпаття з його буковелем, надвірнянським нпз, бурштинським енергетичним островом і калуським калійним комбінатом...
а чиї вони?
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23.02.2021 12:34 Відповісти
Вже до сра ки.
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23.02.2021 12:00 Відповісти
спалах гівнотестування фуфлотестами, які дають до 90 і більше відсотків ХИБНОпозитивних результатів

в той же час в області зайнято менше половини ліжок з киснем
але журнашльондрам треба й далі залякувати людей
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23.02.2021 12:03 Відповісти
Вспышка фуфлотестов. В марте будет масштабный локдаун по приказу ВОЗ.
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23.02.2021 12:13 Відповісти
Треба ж комусь і вакцину впарити. А без спалаху хвороби це буде важкувато.
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23.02.2021 17:17 Відповісти
А Каломойша разрешит? А то нехорошо получицца.
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23.02.2021 12:17 Відповісти
Спалах СOVID-19 на Прикарпатті: на гірськолижному курорті Буковель закриють ресторани і посилять карантин - Цензор.НЕТ 6932
Бідося покатався на лижах. Як там ще нічого не згоріло. Спалах СOVID-19 на Прикарпатті: на гірськолижному курорті Буковель закриють ресторани і посилять карантин - Цензор.НЕТ 4789
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23.02.2021 12:20 Відповісти
Как "вовремя".😕
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23.02.2021 12:23 Відповісти
Клюнув жарений півень в ср п"яту точку опори. Та запізно клюнув, на жаль.
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23.02.2021 12:26 Відповісти
Чисто по военному: закрыть конюшню когда лошадь уже заболела. Палата ума. Браво,нашей власти!
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23.02.2021 13:05 Відповісти
Піздно, лікарю, пацієнти вже померли!
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23.02.2021 13:06 Відповісти
поздно пить боржоми...они уже сезон отколбасили
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23.02.2021 13:06 Відповісти
Про запашний
карпатський чай… https://youtu.be/b-bozXF4nJE
Про прогулянку сходами... https://youtu.be/EZUDt6Db-1Y
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23.02.2021 13:24 Відповісти
вчора на пінчуковому ІСТV Тимошенко, Агрохімія і Підласа відмазували Зе, "відбивались" від Рерасимова та Рахманіна... якраз за оцей Буковель
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23.02.2021 13:28 Відповісти
Івано-Франківська в списках перших вакцинацій нема.
Хто голосував правильно - тому вакцину, а хто голосував не дуже - тому Буковель.
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23.02.2021 13:32 Відповісти
спалить зтот гадючник буковель к ипеням
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23.02.2021 13:41 Відповісти
Парашу свою пали.
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23.02.2021 15:06 Відповісти
Зеленная жаба откуралесила, чего бы не закрыть.
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23.02.2021 18:21 Відповісти
 
 