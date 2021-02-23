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Новини Політика України
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ВР (11722) ТСК (343) ПВК "Вагнер" (1475) Железняк Ярослав (389)

ТСК у справі "вагнерівців" блокують, тому що розуміють, що більшість - представники опозиції, - нардеп "Голосу" Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ТСК у справі

Створення ТСК у справі "вагнерівців" не розглядається як політична боротьба.

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів, що досягнута домовленість з головою фракції "СН" Давидом Арахамією, що "слуги народу" подадуть своїх членів у ТСК у справі "вагнерівців".

"Ви ж знаєте, як створюється ТСК? Кожна фракція повинна подати своїх кандидатів. Після цього це зводиться на комітеті. Після цього - подається як постанова. Так от, "Слуга народу" категорично відмовлялася подавати своїх кандидатів. Ми почекали чемно, і після цього ми, "Європейська солідарність", "За Майбутнє" і "Батьківщина" подали своїх кандидатів. На комітеті це питання було розглянуте і ТСК сформована. Тобто юридично там все готово. Ми виносимо, можемо проголосувати. Але, звичайно, це блокується", - підкреслив парламентарій.

За словами Железняка, створення ТСК блокується, "тому що розуміють, що таким чином більшість в ТСК - представники опозиції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правду про справу "вагнерівців" дізнаємося, коли зміниться влада, - Забродський

"У питанні "вагнерівців" вона (ТСК. - Ред.) дає одне просте рішення - можливість викликати деяких службовців - Служби безпеки України, зовнішньої розвідки та інших - і під свідоцтво записати їх слова (якщо це не є державною таємницею)", - зазначив нардеп.

"Дивіться, одна справа – коли певні речі є державною таємницею. Інша - чи планувалася операція, чи ні, і таке інше. Наскільки мені відомо, щось подібне можливе в рамках роботи комітету з питань оборони. Там теж є багато членів комітету, які мають доступ до державної таємниці. Але, на жаль, результат такого обговорення не може стати предметом рішення парламенту. Саме тому в даному випадку ця ТСК так небезпечна для влади. Бо якщо підтвердяться ці факти (а є обґрунтоване передчуття, що підтвердяться) - тоді це може мати величезні наслідки. В тому числі і міжнародні - для тих посадових осіб, які брали участь в обговоренні цієї операції", - додав парламентарій.

У той же час Железняк підкреслив, що в жодному разі не розглядає створення ТСК як політичну боротьбу.

Також читайте: Влада затягує проведення конкурсу на посаду голови САП, тому що боїться, що його виграє порядна людина, - нардеп "Голосу" Железняк

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Голосу" Ярославом Залізняком читайте тут.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Слуги рятують свою Бубачку, бо це держзрада і світить йому дальняя дорога.
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23.02.2021 12:40
+5
Смєтуни, нажрітесь сьогодні в соплі! Чудовий привід!
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23.02.2021 12:47
+4
ну так, бо "вагнерівці" - це не Стерненко, вони зеленій владі не загрожують..
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23.02.2021 12:45
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Слуги рятують свою Бубачку, бо це держзрада і світить йому дальняя дорога.
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23.02.2021 12:40 Відповісти
Стаття 111. Від неї Бубочку ніяка пліснява не врятує.

"Дело вагнеровцев: Bellingcat готовит расследование срыва спецоперации"
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23.02.2021 12:50 Відповісти
Лялькі кремлівського балагана діють лише за сценарієм та волею ляльководів!!)))
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23.02.2021 12:44 Відповісти
ну так, бо "вагнерівці" - це не Стерненко, вони зеленій владі не загрожують..
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23.02.2021 12:45 Відповісти
А от цікаво, вчора легко посадили літак з чуваком з Привата... Чому так само не можна було посадити з вагнерівцями? За умови домовленності з турками, звісно...
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23.02.2021 12:46 Відповісти
Смєтуни, нажрітесь сьогодні в соплі! Чудовий привід!
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23.02.2021 12:47 Відповісти
Стаття по державній зраді немає строків давності. Тому зелену ******* посадять при любих обставинах,як не через рік, так через 5 або 10.
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23.02.2021 12:53 Відповісти
С разбегу "посадят". Регионалы ватные, которые сдавали Украину, докуя сидят?
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23.02.2021 13:03 Відповісти
Последнее время есть сдвиги в лучшую сторону, тут бы не сглазить.
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23.02.2021 13:19 Відповісти
Байден кому то , что то обьяснил...
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23.02.2021 14:20 Відповісти
 
 