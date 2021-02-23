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На Хмельниччині п'яний співробітник патрульної поліції на смерть збив жінку і зник з місця ДТП, - Клименко

Новини Цензор.НЕТ Події

На Хмельниччині п'яний співробітник патрульної поліції на смерть збив жінку і зник з місця ДТП, - Клименко

Співробітник групи реагування патрульної поліції, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на смерть збив жінку в Хмельницькій області, після чого зник з місця події.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"У Хмельницькій області співробітник групи реагування патрульної поліції збив жінку. На жаль, врятувати її не вдалося. Водій з місця ДТП зник, але вже через 40 хвилин ми його затримали. Вже колишній поліцейський був п'яним. Вже колишній - я принциповий в цих питаннях. Він звільнений з органів поліції", - написав він.

Клименко також зазначив, що всі зібрані матеріали будуть передані в ДБР.

Також дивіться: Під Києвом сталася ДТП за участю п'яти авто: є загиблі і травмовані. ФОТО

На Хмельниччині пяний співробітник патрульної поліції на смерть збив жінку і зник з місця ДТП, - Клименко 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
еще один орел Авакова...
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23.02.2021 12:49
+5
А нашей полиции так пытаются расширить полномочия. НЕ ГОТОВА еще она к такому.
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23.02.2021 13:00
+5
Уже бывший - я принципиальный в этих вопросах. Он уволен из органов полиции.", - написал он.Источник: https://censor.net/ru/n3249538
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Что-то подсказывает, что он был уволен за 1 час до ДТП
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23.02.2021 13:09
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еще один орел Авакова...
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23.02.2021 12:49 Відповісти
ви не розумієте, це приклад наводить на необхідність видачи поліцейський електрошокерів!
був би в нього електорошокєр все закінчилося набагато б краще!
також треба щоб усі виконували вказівки поліції навіть якщо воні абсолютно незаконні, а потім - обжалували в суді, де збір більше ніж штраф - це теж допомогло би в цій ситуації
і найголовніше - треба підняти штрафи в 50 разів
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23.02.2021 14:17 Відповісти
А нашей полиции так пытаются расширить полномочия. НЕ ГОТОВА еще она к такому.
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23.02.2021 13:00 Відповісти
наша полиция - плоть от плоти мутрага нарита. Как говориться, откуда в ж0пе изумруды ?
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23.02.2021 13:12 Відповісти
Скажи мне, дефективное монобольшинство, после того, как тебе опять барига в штаны насрет, он хоть жопу об занавеску вытирает ?
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23.02.2021 13:13 Відповісти
Без соевых , никак ? Или не платит портнов ?
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23.02.2021 13:19 Відповісти
забыл таблетки принять?
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23.02.2021 13:21 Відповісти
Звичайний поліцай
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23.02.2021 13:07 Відповісти
Очень показательно,как полиция вертит закон на...А к кому вы жаловаться побежите,если вас ограбят?Вот блин...точно не к вам в полицию
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23.02.2021 13:09 Відповісти
Уже бывший - я принципиальный в этих вопросах. Он уволен из органов полиции.", - написал он.Источник: https://censor.net/ru/n3249538
=============
Что-то подсказывает, что он был уволен за 1 час до ДТП
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23.02.2021 13:09 Відповісти
паскуда, гребаный алкаш еще и в погонях полицая, убил человека и дрыснул..
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23.02.2021 13:23 Відповісти
беріг "честь мундиру"
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23.02.2021 13:28 Відповісти
Виправдання "колишній" звучить якось не переконливо. А хіба він перший раз накидався за кермом? Чи він до цього був законослухняним? Поняття "колишній" це, тільки відмазка для збереження "честі мундиру". Вже давно існують набори психологічних тестів, які дозволяють швидко виявити потенційних "колишніх", яких не потрібно взагалі брати на службу.
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23.02.2021 13:27 Відповісти
Як у Авакова це назівали, "Реформа поліції"? А як були "мусора", так мусорами й залишилися.
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23.02.2021 13:27 Відповісти
Може він з тих хто не був з народом? У глибинці там жопа. Звичайно жодна гідна людин не переїде наприкалд зі Львова у Староконстантинів або Білогірря. Вона ж там поїде кришею з суму та пиятики від повного безпросвіття.
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23.02.2021 14:03 Відповісти
пьяными за руль садятся только прокуроры и полицейские.
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23.02.2021 14:09 Відповісти
А в нього що будуть конфісковувати по новому закону, якщо він був на службовій машині?
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23.02.2021 14:58 Відповісти
 
 