На Хмельниччині п'яний співробітник патрульної поліції на смерть збив жінку і зник з місця ДТП, - Клименко

Співробітник групи реагування патрульної поліції, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на смерть збив жінку в Хмельницькій області, після чого зник з місця події.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"У Хмельницькій області співробітник групи реагування патрульної поліції збив жінку. На жаль, врятувати її не вдалося. Водій з місця ДТП зник, але вже через 40 хвилин ми його затримали. Вже колишній поліцейський був п'яним. Вже колишній - я принциповий в цих питаннях. Він звільнений з органів поліції", - написав він.

Клименко також зазначив, що всі зібрані матеріали будуть передані в ДБР.

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