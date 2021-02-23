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Новини Політика України
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Зеленський (17387) держслужбовці (227) Слуга народу (2544) Кравчук Євгенія (361) Міністерство енергетики та захисту довкілля (45)

Зеленський своїми пропозиціями до закону про держслужбу хоче розблокувати роботу міністерства енергетики, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський своїми пропозиціями до закону про держслужбу хоче розблокувати роботу міністерства енергетики, -

Більшість фракції "Слуги народу" буде підтримувати пропозиції президента Володимира Зеленського до законопроєкту №4531 щодо державної служби, якими виконувачам обов’язків міністрів повертають усі повноваження.

Про це сказала в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Дискусії можуть бути до пори до часу, але коли є вето президента, коли він збирає позачергове засідання, коли абсолютно зрозуміло, що президент хоче розблокувати роботу міністерства – наразі міністерства енергетики… Бо насправді виконувач обов’язків після кількох правок, які ми прийняли в залі, досі не може виплатити зарплату шахтарям і іншим працівникам, які є під міністерством енергетики", - сказала Кравчук.

Читайте: Рада сьогодні збереться на позачергове засідання: розглянуть ветований Зеленським закон про держслужбу

Як повідомлялося, 28 січня Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року ВР вже намагалася призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.

Раніше повідомлялося, що профільний комітет підтримав призначення Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики після того, як Шмигаль повторно вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики.

Кабінет Міністрів України призначив Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики 21 грудня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Зеленский своими предложениями в закон о госслужбе хочет разблокировать работу министерства энергетики, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8073
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23.02.2021 12:57
+2
Брат Єрмака вочевидь завис на гроші. Вітренко забашляв, а повноважень нема. Ото проблему мають два брата-акробата Єрмаки. Тому і виганяють Вітренка у двері - а він - у вікно, виганяють у вікно - а він, як щур - через каналізацію і унітаз.
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23.02.2021 13:02
+1
Зеленский Владимир: Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21 / Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером. Выделение $4 млн премии Витренко. Последний обещал что деньги будут выплачены ему в течение нескольких лет. Но «Нафтогаз» неожиданно принял решение рассчитаться по долгам уже в ближайшее время. Инициатором выступил Ермак.
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23.02.2021 12:58
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Зеленский своими предложениями в закон о госслужбе хочет разблокировать работу министерства энергетики, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8073
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23.02.2021 12:57 Відповісти
Зрозуміло, Що Рижий і Кало.. . підрізали Зє криленята. З 250 Слуг у ВР по 25 контролюють дані особини. Образно говорячи Рижий тримає Зє за ліве яй.е, а Бєня за праве. Цікаво, за що тримає Зє Госдєп?
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23.02.2021 13:03 Відповісти
#мамалюбитденьги хочет протолкнуть по договренности..
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23.02.2021 12:58 Відповісти
Зеленский Владимир: Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21 / Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером. Выделение $4 млн премии Витренко. Последний обещал что деньги будут выплачены ему в течение нескольких лет. Но «Нафтогаз» неожиданно принял решение рассчитаться по долгам уже в ближайшее время. Инициатором выступил Ермак.
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23.02.2021 12:58 Відповісти
Брат Єрмака вочевидь завис на гроші. Вітренко забашляв, а повноважень нема. Ото проблему мають два брата-акробата Єрмаки. Тому і виганяють Вітренка у двері - а він - у вікно, виганяють у вікно - а він, як щур - через каналізацію і унітаз.
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23.02.2021 13:02 Відповісти
Та ти шо? Для вас, пліснявих, Закон, що дишло. Захотіли прийняли, захотіли відмінили. Державні інтереси- похрін, головне- хотЕлкІ "велічайшого".
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23.02.2021 12:59 Відповісти
и таки шо - после этого витрэнка назначат Иигого министра энергетики без всяких сессионных залов?...
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23.02.2021 13:00 Відповісти
Зеленский своими предложениями в закон о госслужбе хочет разблокировать работу министерства энергетики, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2800
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23.02.2021 13:00 Відповісти
Миршаве непорозуміння. Зеленский своими предложениями в закон о госслужбе хочет разблокировать работу министерства энергетики, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6128
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23.02.2021 13:04 Відповісти
ЗЕбєня своїми діями вже створив зелений хаос в країні. Йому цього мало?
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23.02.2021 13:01 Відповісти
Зеленский своими предложениями в закон о госслужбе хочет проталкивать людей Ермака обходя парламент, - "слуга народа" Кравчук
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23.02.2021 13:09 Відповісти
Все сделано чтобы трудоустроить одного Витренко. Но это пока. Завтра клоун будет назначать нужных олигархам чиновников, без всякого участия ВР.. Вот вам и парламентско- президентская республика Зеленский своими предложениями в закон о госслужбе хочет разблокировать работу министерства энергетики, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7075. Скорее балагано-олигархическая
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23.02.2021 13:15 Відповісти
У ЗЕленого клоуна - снова обострение. Нью-Васюки болезному мерещатся)

Когда-то давно, я бы сказал очень давно, лет эдак тридцать назад (даже с хвостиком), я учился в одном из мелитопольских ПТУ. Железнодорожном. Специальность - слесарь по ремонту электровозов. Но отучился всего один курс. Потом переехали в Бердянск, в итоге из меня получился повар. Вернее не получился. Но картошку чистить умею...

Так вот, многие бывшие одногруппники на третьем курсе перешли в другую группу и уже выпускались как помощники машиниста электровоза. Прошли годы. Лет двадцать назад, с некоторыми одногруппниками встретились за бокалом пива. Как раз поезда стали ходить быстрей. Нововведение. Логистика и всё такое. Та вот, парни матерились на чем свет стоит. Дескать, скорость увеличили, а путя (рельсы) - старые, и на некоторых, скажем так поворотах, очкуешь как бы состав не положить на бок. Потому что - на грани...

Мой сегодняшний пост вызвал некий шквал возмущения. Напомню, что Владимир Зеленский во время форума «Украина 30 инфраструктура», заявил следующее, «Мы совершенствуем маршруты "Интерсити" и готовим новые. Наша цель - чтобы железнодорожная поездка между городами занимала в украинцев максимум три-четыре часа». Странно, удивился я, так это получается, что поезд из Мелитополя во Львов будет идти четыре часа? Это прекрасно. Действительно прекрасно.

Но сразу прилетело, «Ты Петров манипулируешь. Зеленский не говорил про Мелитополь и Львов. Мы тебе верили, а ты вот как. Редиска и всё такое. Дизлайк, отписька»...

Так вот, дорогие (и не дорогие мои). Дело в том, что Зеленский вообще нагородил херни.
Я не знаю, кто ему пишет тезисы для выступления, но очень похоже, что спичрайтеры вдохновение черпают из произведений Ильфа и Петрова.

Чтобы поезд Интресити по маршруту «Запорожье - Киев» вместо восьми часов пролетел маршрут вдвое быстрей - то нужно увеличить скорость, и как минимум - вдвое.
А там - старые рельсы. Ремонтированные-переремонтированные, но старые.
Кто поедет в таком поезде? Я - точно нет.
Следовательно, чтобы осуществить все нью-васюковские проекты Зеленского, нужно как минимум, ПОЛНОСТЬЮ заменить действующее железнодорожное полотно. Ну, или рядом с действующим - постелить новое. Про подвижной состав я уж не говорю. У нас есть деньги? Вопрос риторический...

Тогда возникает вполне логичный вопрос: «Зачем вешать лапшу на уши?»

p.s. Вы никогда не пробовали попасть... кгм... в унитаз, стоя ночью в туалете 12-го поезда? А теперь представьте, если поезд будет лететь в два с половиной раза быстрей. И да, вагоны там новые...
О.Петров
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23.02.2021 13:18 Відповісти
Время менять рельсы и время покупать фанеру.
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23.02.2021 14:45 Відповісти
Шут видимо решил, шо у него есть большой задел в благонадежности к демократии через блокировку каналов мертвечука, теперь можно работать откровенно на преступника путлера, что показывает суд над украинским патриотом Стерненко.
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23.02.2021 13:25 Відповісти
Интересный термин "разблокировать", чего уж там стесняться, давайте сразу с министров уголовную ответственность снимем. В смысле "вообще".
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23.02.2021 14:41 Відповісти
 
 