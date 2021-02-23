Зеленський своїми пропозиціями до закону про держслужбу хоче розблокувати роботу міністерства енергетики, - "слуга народу" Кравчук
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Більшість фракції "Слуги народу" буде підтримувати пропозиції президента Володимира Зеленського до законопроєкту №4531 щодо державної служби, якими виконувачам обов’язків міністрів повертають усі повноваження.
Про це сказала в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Дискусії можуть бути до пори до часу, але коли є вето президента, коли він збирає позачергове засідання, коли абсолютно зрозуміло, що президент хоче розблокувати роботу міністерства – наразі міністерства енергетики… Бо насправді виконувач обов’язків після кількох правок, які ми прийняли в залі, досі не може виплатити зарплату шахтарям і іншим працівникам, які є під міністерством енергетики", - сказала Кравчук.
Як повідомлялося, 28 січня Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.
Нагадаємо, 17 грудня 2020 року ВР вже намагалася призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.
Раніше повідомлялося, що профільний комітет підтримав призначення Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики після того, як Шмигаль повторно вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики.
Кабінет Міністрів України призначив Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики 21 грудня.
Будь ласка, зачекайте...
Когда-то давно, я бы сказал очень давно, лет эдак тридцать назад (даже с хвостиком), я учился в одном из мелитопольских ПТУ. Железнодорожном. Специальность - слесарь по ремонту электровозов. Но отучился всего один курс. Потом переехали в Бердянск, в итоге из меня получился повар. Вернее не получился. Но картошку чистить умею...
Так вот, многие бывшие одногруппники на третьем курсе перешли в другую группу и уже выпускались как помощники машиниста электровоза. Прошли годы. Лет двадцать назад, с некоторыми одногруппниками встретились за бокалом пива. Как раз поезда стали ходить быстрей. Нововведение. Логистика и всё такое. Та вот, парни матерились на чем свет стоит. Дескать, скорость увеличили, а путя (рельсы) - старые, и на некоторых, скажем так поворотах, очкуешь как бы состав не положить на бок. Потому что - на грани...
Мой сегодняшний пост вызвал некий шквал возмущения. Напомню, что Владимир Зеленский во время форума «Украина 30 инфраструктура», заявил следующее, «Мы совершенствуем маршруты "Интерсити" и готовим новые. Наша цель - чтобы железнодорожная поездка между городами занимала в украинцев максимум три-четыре часа». Странно, удивился я, так это получается, что поезд из Мелитополя во Львов будет идти четыре часа? Это прекрасно. Действительно прекрасно.
Но сразу прилетело, «Ты Петров манипулируешь. Зеленский не говорил про Мелитополь и Львов. Мы тебе верили, а ты вот как. Редиска и всё такое. Дизлайк, отписька»...
Так вот, дорогие (и не дорогие мои). Дело в том, что Зеленский вообще нагородил херни.
Я не знаю, кто ему пишет тезисы для выступления, но очень похоже, что спичрайтеры вдохновение черпают из произведений Ильфа и Петрова.
Чтобы поезд Интресити по маршруту «Запорожье - Киев» вместо восьми часов пролетел маршрут вдвое быстрей - то нужно увеличить скорость, и как минимум - вдвое.
А там - старые рельсы. Ремонтированные-переремонтированные, но старые.
Кто поедет в таком поезде? Я - точно нет.
Следовательно, чтобы осуществить все нью-васюковские проекты Зеленского, нужно как минимум, ПОЛНОСТЬЮ заменить действующее железнодорожное полотно. Ну, или рядом с действующим - постелить новое. Про подвижной состав я уж не говорю. У нас есть деньги? Вопрос риторический...
Тогда возникает вполне логичный вопрос: «Зачем вешать лапшу на уши?»
p.s. Вы никогда не пробовали попасть... кгм... в унитаз, стоя ночью в туалете 12-го поезда? А теперь представьте, если поезд будет лететь в два с половиной раза быстрей. И да, вагоны там новые...
О.Петров