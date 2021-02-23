Венедіктова про підозру Яценку і Дубілету: Справа "Приватбанку" не єдина. Раджу приготуватися свідкам, на діяльність яких правоохоронці дивилися із закритими очима: відкриємо
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Справи так званої групи "Приватбанку" - це далеко не єдина траєкторія руху нашого спільного з НАБУ і САП локомотива.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, коментуючи справу "Приватбанку", передає Цензор.НЕТ.
"Другий і третій пішли. Точний рахунок матчу - таємниця слідства. Підкреслюю - ніякої політики, ніяких зволікань, тільки докази, свідчення, експертні висновки і процесуальний прагматизм. Справи так званої групи "Приватбанку" - це далеко не єдина траєкторія руху нашого спільного з НАБУ і САП локомотива. На всі питання, які хвилюють суспільство вже багато років, будуть надані адекватні часу і простору відповіді. Раджу приготуватися тим свідкам (поки), на діяльність яких правоохоронці дивилися з закритими очима - відкриємо. Впевнена, цей натяк зрозумілий. Рухаємося далі", - заявила Венедіктова.
Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.
23 лютого стало відомо, що трьом ексспівробітникам "ПриватБанку", включно з колишнім заступником глави Яценком, повідомлено про підозру в розтраті 136 млн грн.
Також 23 лютого ексголові правління "ПриватБанку" Дубілету повідомлено про підозру.
Будь ласка, зачекайте...
Советую приготовиться тем свидетелям (пока), на деятельность которых правоохранители смотрели с закрытыми глазами - Источник: https://censor.net/ru/n3249545
Тобто , на Порошенка заведено більше 50 справ , а вона говорить про тих ,до кого у правоохрєнітєлєй " ще не доходили руки " . .
І тому ми тим паче не будемо асоціювати тебе із цим бомбардувальником.
Навпаки, підкреслено сприйматимемо тебе як "гондурас Енола". Ось так.
Зачем Зеленский встретился с Кацубой в ОАЭ.
Подельник Януковича, давший письменные показания о своем членстве в организованной преступной группировке, теперь похвастался личной встречей с Зеленским. Сенсационную новость сообщил бывший замглавы правления НАК «Нафтогаз Украины» Александр Кацуба. Оказывается, он встретился с Владимиром Зеленским и теперь собирается вернуться в Украину, не забыв обнародовать свое фото с Зеленским. В комментариях под сообщением о своей встрече с Зеленским Кацуба откликнулся на вопрос «А что с вышками?». «Спрашивайте у Бойко», - ответил Кацуба.
Братья Кацубы особенно часто упоминались в связи с пресловутыми «вышками Бойко». Приведем слова Луценко о Кацубе-младшем в сентябре 2016 г. «Я предлагал ему - согласно закону - пойти на сделку со следствием, раскрыть имя того, кто заставил его украсть полмиллиарда. Его ответ: "Никто". Окей, будет сидеть сам. Отец у него очень активный, шлет мне разных просителей. Я встречался с ним лично и сказал, что другого варианта нет: "У тебя два сына. Оба руководили "Нафтогазом". После обоих пропали миллиарды". Старший как раз и вел "вышки". Если честно, создается впечатление - согласно информации, которой мы располагаем - что они в большей мере вышки Кацубы, нежели Бойко. Если он даст показания на Юрия Бойко, возможно, они еще станут такими», - отметил Луценко.
Но теперь, не исключено, это может измениться. И это означает, что у Банковой появился крючок для Бойко. В комментариях под сообщением о своей встрече с Зеленским Кацуба откликнулся на вопрос «А что с вышками?». «Спрашивайте у Бойко», - ответил Кацуба.
Что касается Анатолия Шария, то о его дружбе с семьей Кацуб известно давно. Сам Шарий поместил в соцсетях немало своих фото с Кацубой-старшим и с Александром. На парламентских выборах в июле 2019 г. в списке Партии Шария под №11 шла Татьяна Гузенко - супруга Александра Кацубы, а под №14 - его мать Наталия Гордиенко. Движение «Чесно», ссылаясь на финансовые отчеты Партии Шария, утверждает, что ее «харьковские доноры связаны с бизнесом Кацуб».
И если теперь Банковая ищет компромат на эту партию и на самого Шария, то Александр Кацуба, наверное, мог бы сильно помочь.
https://www.dsnews.ua/politics/samozashkvar-bankovoy-zachem-zelenskiy-vlyapalsya-v-skandal-eshche-i-s-kacuboy-22022021-416569
Траектория движения? Может полета? А еще точнее, вашего ПРОлета по всем направлениям. За что бы вы ни брались, все заканчивается одним и тем же - громким приземлением в лужу с неприятной жидкостью соответствующего запаха...
Що їм завтра в голову збреде завтра, - невідомо.
Але що влада у них не назавжди, можуть і місцями помінятися
Що, Татарова з Єрмаком за зябра вирішили взяти? Не вірю
Доречі, вони хоч одному єврею оголосили підозру? Може, хто в курсі
Методички вже поміняли?
Перевожу на человеческий: Как только получу команду от хозяина, сразу сообщу.
17 ч. ·
Dmytro Zemlyanyi
19 ч. ·
Сериалы на Нетфликсе нервно курят в сторонке по сравнению с нашими:
S1.E1. Коломой выводит рефинанс НБУ и моет деньги в США
S1.E2. США вводят санкции против Коломоя
S1.E3. Коломой: я не при чем. Поскольку дело цивильное - давайте пройдем в международный арбитраж и там разберемся.
S1.E4. США: мы не можем передать дело в международный арбитраж, поскольку это потребует раскрытия всех свидетелей, что навредит уголовному делу.
S1.E5. Коломой: у-го-лов-но-му?
S1.**. Суд США: приостановить всё по цивильному делу и оставить как есть до получения результатов уголовного дела.
*Ква-ква-ква... Directed by Robert B. Weide.*
По итогу: Беня цивильное назад не отыграл, все осталось под арестом, получил фиксацию текущих позиций по цивильному на неопределенный срок + в догонку получил еще уголовное...
А уголовное, видимо, может длиться сколько угодно долго. Свидетели могут выниматься из рукава со скоростью "один в год". А свидетелей там, видимо, вагон и две тележки. Т.е. теперь он не только активы оставит в США, но и остаток своего состояния потратит на услуги юристов в США А если будет сильно дергаться, то уголовное можно и форсировать. И тогда трейлер второго сезона: небо в клеточку, друзья ̶̶в̶ ̶п̶̶̶о̶̶̶л̶̶̶о̶̶̶с̶̶̶о̶̶̶ч̶̶̶к̶̶̶у̶̶̶ оранжевые.
Поборолся чувак с министерством юстиции США
Прям пятерочка за сообразительность и премия дарвина в одном флаконе
Неужто фирташа с росукрэнерго раскрутите? Беню за Укрнафту и приват посадите? Косатую за откаты по газовому договору накроете? Может зеленого за неуплату налогов посадите?
Может онищенко доставите в Украину и заставите отвечать? или шария? Медведчука посадите за госизмену с рабиновичем? Ахметку раскулачите (демонополизируете)?
Или , может, вы предъявите виновных в слитии операции с вагнеровцами или операции по освободжению пленных из Донецка?
Внимательно слежу)))