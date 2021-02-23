Венедіктова про підозру Яценку і Дубілету: Справа "Приватбанку" не єдина. Раджу приготуватися свідкам, на діяльність яких правоохоронці дивилися із закритими очима: відкриємо

Справи так званої групи "Приватбанку" - це далеко не єдина траєкторія руху нашого спільного з НАБУ і САП локомотива.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, коментуючи справу "Приватбанку", передає Цензор.НЕТ.

"Другий і третій пішли. Точний рахунок матчу - таємниця слідства. Підкреслюю - ніякої політики, ніяких зволікань, тільки докази, свідчення, експертні висновки і процесуальний прагматизм. Справи так званої групи "Приватбанку" - це далеко не єдина траєкторія руху нашого спільного з НАБУ і САП локомотива. На всі питання, які хвилюють суспільство вже багато років, будуть надані адекватні часу і простору відповіді. Раджу приготуватися тим свідкам (поки), на діяльність яких правоохоронці дивилися з закритими очима - відкриємо. Впевнена, цей натяк зрозумілий. Рухаємося далі", - заявила Венедіктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексголові правління "ПриватБанку" Дубілету повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.

23 лютого стало відомо, що трьом ексспівробітникам "ПриватБанку", включно з колишнім заступником глави Яценком, повідомлено про підозру в розтраті 136 млн грн.

Також 23 лютого ексголові правління "ПриватБанку" Дубілету повідомлено про підозру.