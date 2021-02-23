ДБР викрило групу податківців, які незаконно вивели з держбюджету понад 3 млн грн. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань викрило організовану групу діючих і колишніх працівників Державної податкової служби України, яка завдала збитків державному бюджету на суму понад 3 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Головного управління ДФС в Київській області в період 2015-2019 р.р. незаконно повернули прибутковий податок і єдиний соціальний внесок фізичним і юридичним особам на суму понад 3 млн грн.

22 лютого 2021 року п’яти членам організованої групи повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень працівником правоохоронного органу, несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, та службовому підробленні (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366 за різними видами співучасті).

Підозрюваним може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне слідче управління ДБР, оперативний супровід – СБУ, Національна поліція України, Головне оперативне управління ДБР, процесуальне керівництво - Офіс Генерального прокурора.





Фото: сайт ДБР