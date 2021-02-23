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ДБР викрило групу податківців, які незаконно вивели з держбюджету понад 3 млн грн. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Державне бюро розслідувань викрило організовану групу діючих і колишніх працівників Державної податкової служби України, яка завдала збитків державному бюджету на суму понад 3 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Головного управління ДФС в Київській області в період 2015-2019 р.р. незаконно повернули прибутковий податок і єдиний соціальний внесок фізичним і юридичним особам на суму понад 3 млн грн.

22 лютого 2021 року п’яти членам організованої групи повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень працівником правоохоронного органу, несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, та службовому підробленні (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366 за різними видами співучасті).

ДБР викрило групу податківців, які незаконно вивели з держбюджету понад 3 млн грн 01

Підозрюваним може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

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ДБР викрило групу податківців, які незаконно вивели з держбюджету понад 3 млн грн 02

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне слідче управління ДБР, оперативний супровід – СБУ, Національна поліція України, Головне оперативне управління ДБР, процесуальне керівництво - Офіс Генерального прокурора.

ДБР викрило групу податківців, які незаконно вивели з держбюджету понад 3 млн грн 03
ДБР викрило групу податківців, які незаконно вивели з держбюджету понад 3 млн грн 04
Фото: сайт ДБР

Автор: Анастасія Потіха
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Як несподівано )))
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23.02.2021 13:45 Відповісти
Не может такого быть!!!!
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23.02.2021 13:50 Відповісти
3млн - копейки по сравнению с 10 млрд которые украл зеленский на вэлыком крадивныцтви
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23.02.2021 13:50 Відповісти
Гетьманцеву привет!
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23.02.2021 13:52 Відповісти
Но виноваты во всем ФОПы!
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23.02.2021 13:55 Відповісти
Есть у нас такая профессия Мразь..
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23.02.2021 14:06 Відповісти
Крадуть всі як ніколи! Дуже крадуть! Але зебіли не розуміють, тому що асфальт, а порохолюби чекають поки асфальт зійде! Сумно! Сумно аж за Край!
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23.02.2021 14:25 Відповісти
Цікаво, чому видалено комент, я своєї позиції не цураюсь....
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23.02.2021 14:39 Відповісти
А гетманцева среди них не было..?
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23.02.2021 15:51 Відповісти
 
 