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Новини Політика України
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ВР (11722) держслужбовці (227) Вітренко Юрій (370) Слуга народу (2544) Корнієнко (649)

"Слуга народу" може знову винести на голосування призначення Вітренка першим віцепрем'єром - міністром енергетики, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У фракції "Слуга народу" не виключають, що розглянуть призначення Юрія Вітренка першим віцеперм’єром – міністром енергетики.

Про це сказав в коментарі журналістам заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми проводимо консультації всередині монобільшості… Ми маємо запропонувати прем’єр-міністру ту кандидатуру, щодо якої ми домовимось. Буде це пан Вітренко, чи інша людина, ми будемо працювати над цим", - сказав нардеп.

Корнієнко не виключив, що це питання можуть винести на розгляд парламенту наступного пленарного тижня.

"Якщо в понеділок, наприклад, на засіданні фракції ми визначимося, що ми далі вносимо кандидатуру Юрія Юрійовича, то будемо вносити", - додав нардеп.

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Відповідаючи на питання, чи є необхідність у призначенні Вітренка після знання обмежень із в.о міністра, Корнієнко зауважив: "Все-таки проголосований міністр – це проголосований міністр. А, по друге, ми все-таки хотіли б, щоб Вітренко був першим віцепрем’єр-міністром. Про це якось підзабули в цій дискусії про електроенергетику, газ і всі наші питання… Тут же ж є питання щодо підсилення уряду".

Нагадаємо, Верховна Рада 28 січня під вдруге провалила призначення Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. За відповідне рішення проголосували лише 204 депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

До цього 17 грудня 2020 року Верховна Рада не змогла призначити Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики. Тоді проголосували "за" тільки 186 народних депутатів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Раніше як рішення не пройшло, то повторно його можна виносити на наступній сесії, та кловунам все ніпочом.
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23.02.2021 14:05
+4
шёл 2028-й год... в 75634 раз в зал выносили предложение назначить Витренко министром энергетики, которое с тех пор уже переименовали в министерство обгладывания населения...
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23.02.2021 14:04
+3
дуже наполегливо ************ цього "усілітєля" Вітренко
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23.02.2021 14:08
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святий, ***!
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23.02.2021 14:03 Відповісти
Як кажуть регбісти ... ловіть "диню"...
Тепер Вітрянка віцепрем'єр і міністр єнергетики...
ІО в "законі"
такий собі сірий кардинал "труби"...
73% ви цього намагались??? Ну тоді сглотуйте не подавіться!
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23.02.2021 14:03 Відповісти
бабця бєня руліт! то, що зєбіли, і далі будете розповідати, що зє сцикун не бєнін холоп?

"Слуга народа" может снова вынести на голосование назначение Витренко первым вице-премьером - министром энергетики, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8920
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23.02.2021 14:03 Відповісти
это ещё тот коррупционер, Юльке не уступает в это вопросе.. поэтому зеленский не успокоится пока не поставит его на этот пост
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23.02.2021 14:04 Відповісти
Юлька тобі на хвіст наступила?
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23.02.2021 14:06 Відповісти
тебе не ведома что она воровка?
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23.02.2021 14:10 Відповісти
"Слуга народу" може знову винести на голосування призначення Вітренка першим віцепрем'єром - міністром енергетики, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3564
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23.02.2021 14:37 Відповісти
шёл 2028-й год... в 75634 раз в зал выносили предложение назначить Витренко министром энергетики, которое с тех пор уже переименовали в министерство обгладывания населения...
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23.02.2021 14:04 Відповісти
Раніше як рішення не пройшло, то повторно його можна виносити на наступній сесії, та кловунам все ніпочом.
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23.02.2021 14:05 Відповісти
Взагалі, як що подання по кадидатурі не пройшло двічі, то надалі воно взагалі не подається і не розглядається...
Але ЗЕтварям "закони" не закони!!!
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23.02.2021 14:10 Відповісти
"Слуга народа" может снова вынести на голосование назначение Витренко первым вице-премьером - министром энергетики, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2679
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23.02.2021 14:07 Відповісти
дуже наполегливо ************ цього "усілітєля" Вітренко
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23.02.2021 14:08 Відповісти
Б'ються як муха об скло.
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23.02.2021 14:13 Відповісти
Впихнуть невпихуемое...
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23.02.2021 14:26 Відповісти
І не соромно віренку втрете,з очима як у сірка,виходити на трибуну і запевняти ВР і дипутатів,що він кращий менеджер в єнєргетичній галузі.....
Він скіліки "заніс" до ВР,що напевне буде достатьньо щоб впасти в міністерське крісло....
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23.02.2021 14:30 Відповісти
А им было ли когда-нибудь за что-то стыдно?! "Слуга народу" може знову винести на голосування призначення Вітренка першим віцепрем'єром - міністром енергетики, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8507
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23.02.2021 14:36 Відповісти
Не мытьём ,так катаньем.
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23.02.2021 15:05 Відповісти
 
 