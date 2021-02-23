"Слуга народу" може знову винести на голосування призначення Вітренка першим віцепрем'єром - міністром енергетики, - Корнієнко

У фракції "Слуга народу" не виключають, що розглянуть призначення Юрія Вітренка першим віцеперм’єром – міністром енергетики.

Про це сказав в коментарі журналістам заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми проводимо консультації всередині монобільшості… Ми маємо запропонувати прем’єр-міністру ту кандидатуру, щодо якої ми домовимось. Буде це пан Вітренко, чи інша людина, ми будемо працювати над цим", - сказав нардеп.

Корнієнко не виключив, що це питання можуть винести на розгляд парламенту наступного пленарного тижня.

"Якщо в понеділок, наприклад, на засіданні фракції ми визначимося, що ми далі вносимо кандидатуру Юрія Юрійовича, то будемо вносити", - додав нардеп.

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Відповідаючи на питання, чи є необхідність у призначенні Вітренка після знання обмежень із в.о міністра, Корнієнко зауважив: "Все-таки проголосований міністр – це проголосований міністр. А, по друге, ми все-таки хотіли б, щоб Вітренко був першим віцепрем’єр-міністром. Про це якось підзабули в цій дискусії про електроенергетику, газ і всі наші питання… Тут же ж є питання щодо підсилення уряду".

Нагадаємо, Верховна Рада 28 січня під вдруге провалила призначення Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. За відповідне рішення проголосували лише 204 депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

До цього 17 грудня 2020 року Верховна Рада не змогла призначити Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики. Тоді проголосували "за" тільки 186 народних депутатів.