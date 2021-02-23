Кличко пропонує перенести голосування про виділення землі для Меморіалу в Бабиному Яру і провести депутатські слухання
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Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів перенести розгляд питання про виділення земельних ділянок для облаштування вхідної групи майбутнього Меморіалу в Бабиному Яру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на початку засідання Київради.
Кличко запропонував спочатку провести депутатські слухання щодо концепції проєкту.
"Великий резонанс і обговорення в суспільстві отримала тема Меморіалу в Бабиному Яру. Чимало і спекуляцій довкола цього. Тому я пропоную не розглядати на сьогоднішньому засіданні і перенести питання виділення земельних ділянок для облаштування вхідної групи майбутнього Меморіалу. І спочатку провести окремі депутатські слухання, де Фонд "Бабин Яр" представить концепцію проекту та відповість на запитання, що хвилюють депутатів Київради", – сказав Віталій Кличко.
Також, за словами мера Києва, важливо, аби реалізація цього проекту відбувалася спільно та під контролем держави.
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