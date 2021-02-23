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Бабин Яр (157) Київ (13826) Кличко (2810)

Кличко пропонує перенести голосування про виділення землі для Меморіалу в Бабиному Яру і провести депутатські слухання

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Кличко пропонує перенести голосування про виділення землі для Меморіалу в Бабиному Яру і провести депутатські слухання

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів перенести розгляд питання про виділення земельних ділянок для облаштування вхідної групи майбутнього Меморіалу в Бабиному Яру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на початку засідання Київради.

Кличко запропонував спочатку провести депутатські слухання щодо концепції проєкту.

"Великий резонанс і обговорення в суспільстві отримала тема Меморіалу в Бабиному Яру. Чимало і спекуляцій довкола цього. Тому я пропоную не розглядати на сьогоднішньому засіданні і перенести питання виділення земельних ділянок для облаштування вхідної групи майбутнього Меморіалу. І спочатку провести окремі депутатські слухання, де Фонд "Бабин Яр" представить концепцію проекту та відповість на запитання, що хвилюють депутатів Київради", – сказав Віталій Кличко.

Також, за словами мера Києва, важливо, аби реалізація цього проекту відбувалася спільно та під контролем держави.

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Топ коментарі
+4
У киян питати ніхто навіть і не збирається?
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23.02.2021 14:13
+3
А також Меморіал пам'яті жертв російської окупації.
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23.02.2021 14:37
+3
А может лучше жидву послать в эротическое путешествие?
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23.02.2021 15:27
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У киян питати ніхто навіть і не збирається?
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23.02.2021 14:13 Відповісти
Создать Меморіал пам'яті жертв німецької окупації у Другій Світовій війні 17.02.2021 19:26 дело богоугодное.
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23.02.2021 14:18 Відповісти
А також Меморіал пам'яті жертв російської окупації.
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23.02.2021 14:37 Відповісти
Да хачем все это нужно??? Тем более сейчас??? Денег некуда потратить? Полным-полно проблем!
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23.02.2021 14:25 Відповісти
это тот который на месте бывшего христианского цвинтаря.? ну щас и узнаем кто в стране хозяин и кто к какой секте принадлежит).православные или иудеи).кличко уже определился-иуда).
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23.02.2021 14:30 Відповісти
Других проблем ни в стране, ни в Киеве нет просто. Кличко пропонує перенести голосування про виділення землі для Меморіалу в Бабиному Яру і провести депутатські слухання - Цензор.НЕТ 9048
Закончи Шулявку хотя бы, Виталик. В марте будет год, как люди ходят в метро из Космополита в обход по квашне, камням и грязи! А ведь было потрачено в 3 раза больше денег, чем по смете!
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23.02.2021 15:21 Відповісти
Это точно, в Киеве под КМДА каждый день митинги, а у него проблемы еврейские парки строить! Кличко пропонує перенести голосування про виділення землі для Меморіалу в Бабиному Яру і провести депутатські слухання - Цензор.НЕТ 8574
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23.02.2021 16:55 Відповісти
А может лучше жидву послать в эротическое путешествие?
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23.02.2021 15:27 Відповісти
Евреи хотят окупировать наш парк и застроить своими мемориалами!
Между прочим, расстреливали не только евреев!
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23.02.2021 16:53 Відповісти
Не на той бік став Кличко. Розчаровує. Є ж український варіант влаштування, а він підтримує рашистський.
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23.02.2021 17:34 Відповісти
"Проект" не нужен, поговорить и забыть... мемориализауия Яра достаточная, удовлетворяет представителей всех пострадавших... кроме тех, кому всегда мало... вот бы на костях православных сделать мемориал... они удовлетворятся.
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23.02.2021 17:56 Відповісти
Если хуцпатые хотят получить войну, они ее получат
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23.02.2021 22:47 Відповісти
 
 