Кличко пропонує перенести голосування про виділення землі для Меморіалу в Бабиному Яру і провести депутатські слухання

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів перенести розгляд питання про виділення земельних ділянок для облаштування вхідної групи майбутнього Меморіалу в Бабиному Яру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на початку засідання Київради.

Кличко запропонував спочатку провести депутатські слухання щодо концепції проєкту.

"Великий резонанс і обговорення в суспільстві отримала тема Меморіалу в Бабиному Яру. Чимало і спекуляцій довкола цього. Тому я пропоную не розглядати на сьогоднішньому засіданні і перенести питання виділення земельних ділянок для облаштування вхідної групи майбутнього Меморіалу. І спочатку провести окремі депутатські слухання, де Фонд "Бабин Яр" представить концепцію проекту та відповість на запитання, що хвилюють депутатів Київради", – сказав Віталій Кличко.

Також, за словами мера Києва, важливо, аби реалізація цього проекту відбувалася спільно та під контролем держави.

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