Минулої п‘ятниці була інформація, що Стерненка виправдають. Але на суддю тисли Труханов, Татаров і Венедіктова, - нардеп "Голосу" Устінова

Минулої п‘ятниці була інформація, що Стерненка виправдають. Але на суддю тисли Труханов, Татаров і Венедіктова, - нардеп "Голосу" Устінова
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Нардеп "Голосу" Олександра Устінова переконана, що у справі активіста Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років позбавлення волі, на суддю тиснула генеральний прокурор Ірина Венедіктова, заступник керівника Офісу президента Олег Татаров та міський голова Одеси Генадій Труханов.
Про це Устінова розповіла в коментарі журналістам в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Нардеп зауважила, що вважає справу сфальсифікованою.
"Якщо ви подивитесь, вона базується повністю на показаннях так званого активіста проросійської партії "Родіна", який паралельно перебував у двох місцях… На суддю 100% тисли. Я знаю, що суддя скоріш за все перебуває на гачку, тому що ми знаємо, що він у 2017 році відпускав директора бази, яка згоріла і де загинули люди", - сказала Устінова.
Вона також додала, що минулого тижня ще готувався виправдальний вирок.
"Була інформація минулої п’ятниці, що мав бути виправдальний вирок. І насправді на суддю дуже тисли, він його не зачитав і переніс засідання на тиждень. І як бачите - за тиждень повністю змінилася ситуація", - сказала Устінова.
Відповідаючи на питання, хто здійснював тиск, Устінова зауважила: "Я можу точно назвати три прізвища: Труханов, Татаров і Венедіктова. Без прокуратури, клопотання прокурорів про максимальний термін ув’язнення і те, що людину взяти під варту прямо в залі суду, цього не було б".
Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.
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Кацапо-портновский беспредел не может повторятся бесконечно!
Вирок у справі одеського активіста Сергія Стерненка - це не просто вибіркове правосуддя, а наслідок впливу поплічників Януковича-Портнова на Офіс Зеленського. Про це пише у Facebook п'ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко. Він звертає увагу, що особам, проти яких запроваджені санкції за фінансування тероризму, досі не вручені підозри. Натомість влада системно переслідує патріотів, волонтерів і ветеранів.
«Представникам п'ятої колони, щодо яких впроваджено санкції за фінансування тероризму, не пред'явлено підозру і не обрано запобіжний захід. Натомість українського патріота Стерненка засудили до семи років ув'язнення. За що? Насправді за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури і протидіяв планам із створення Новоросії», - нагадав Петро Порошенко.
«Це не просто вибіркове правосуддя. Ознакою часу стали переслідування патріотів, волонтерів, ветеранів. Це - наслідок впливу команди Януковича-Портнова на правоохоронні органи і суди, які особисто Зеленський надав їм в оренду. Тому сьогоднішнє рішення і стало можливим», - констатує п'ятий Президент.
«Вимагаємо від Зеленського усунути вплив п'ятої колони на ДБР, прокуратуру та суди, для чого в першу чергу - очистити Офіс Президента від портновських посіпак. А Верховна Рада має негайно ухвалити ініційовану нами постанову про припинення політичних репресій щодо ветеранів, добровольців, волонтерів і усіх патріотів. Рівно як і ініційований нами законопроект про відповідальність за колабораціонізм», - резюмує лідер «Європейської Солідарності».
Хоча, на мою думку вирок перенесли на сьогодні аби потішити на свято подарунком кацапню.
Але, я вже писав що, не вірю в ця благу звістку. Тут явно готувався подарунок кацапам до свята.
Брешет, ****. Шо значит давили? Петруха судебную систему отреформировал. Эта заява - плевок в лицо Петруше и всем порохососам.
пс. и на одном судье дело не заканчивается. есть апелляционный суд.
Давление оказывал зебил с бенядиктовой и татаровым, посредством портянки и кидалова!
"Была информация в прошлую пятницу, что должен был быть оправдательный приговор. И на самом деле на судью очень давили, он его не зачитал . . ."
Источник: https://censor.net/ru/n3249565
Блин, ну КАК ? КАК в нормальной стране до оглашения приговора судьёй может "быть информация, что должен быть оправдательный приговор . . . но судья его не зачитал . . ."
Ну кто кроме самого судьи ДО оглашения приговора может уже знать, что там должно или не должно быть ? Беспредел не бывает со знаком "плюс" или "минус". Или беспредел, или порядок, нет третьего варианта. До оглашения приговора его может и должен знать судья и только судья. Информация у неё была . . . Откуда ?
Тайна совещательной комнаты ? Нет, не слышали . . .
Эта страна никогда не будет жить нормально.