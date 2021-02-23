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Новини Політика України
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Нардеп "Батьківщини" Власенко про пропозиції Зеленського повернути повноваження в.о.: У нас відбудеться "супрунізація" Кабміну

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп

В "Батьківщині" вважають, що повернення виконуючим обовязки міністрів всі повноваження призведе до зростання кількості в.о. в уряді.

Про це сказав нардеп "Батьківщини" Сергій Власенко в коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це означає, що Верховну Раду, по суті, усувають від конституційної функції створення Кабінету Міністрів і призначення міністрів. У нас відбудеться така собі супрунізація Кабінету Міністрів. У нас буде дуже багато виконуючих обов'язків... Ми можемо про це поговорити через місяць-два-три і подивимося скільки виконуючих обов'зяків у нас буде на той момент. Але я думаю, що це буде тендентція", - сказав Власенко.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада підтримала пропозиції президента Володимира Зеленського до законопроєкту №4531 про державну службу, якими виконуючим обов'язків міністрів повертають всі повноваження міністрів.
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Топ коментарі
+11
Лучше госпожа Супрун, нежели чем газовая Йуля
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23.02.2021 14:31
+8
Супрун єдина, хто не брала хабарів. Бют не дозволить супрунізації кабміну)))
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23.02.2021 14:36
+6
Юля -на пенсію.Нищила Ющенко, а знищила економіку України
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23.02.2021 14:31
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Кабмина вообще не будет... будет прямое президентское правление...
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23.02.2021 14:29 Відповісти
Юля -на пенсію.Нищила Ющенко, а знищила економіку України
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23.02.2021 14:31 Відповісти
а Петя ?
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23.02.2021 14:32 Відповісти
А ти?
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23.02.2021 14:37 Відповісти
воевал Порошенко с Юлей, не так ли ?
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23.02.2021 14:51 Відповісти
все думали - с ******, а оказалось - с Юлей. где вас таких упоротых выводят?
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23.02.2021 15:08 Відповісти
А сколько она в качановской не досидела?
Пусть досидит
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23.02.2021 14:33 Відповісти
Лучше госпожа Супрун, нежели чем газовая Йуля
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23.02.2021 14:31 Відповісти
Зато "только не Порошенко", Сирьожа. Кушайте теперь. Не обляпайтесь. Смачного.
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23.02.2021 14:32 Відповісти
кто подарил мертвяку трубу ? не Петя ?
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23.02.2021 14:34 Відповісти
Это за то, что он его брата убил? Или за Мертвое море.
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23.02.2021 14:39 Відповісти
У него "супрунизация свербит"?
У нас полным-полно других И.О. и которые не работают, как работала Супрун, а просто нагло воруют.
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23.02.2021 14:32 Відповісти
У зебілів одна з претензій до Гройсмана була - чому Супрун так довго в.о.?
Тепер їх улюблений Зелох зацементовує наявність в.о. в уряді законом - підозрюю, що у зебілів претензій не буде...
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23.02.2021 14:34 Відповісти
Жулькіних до сих пір Супрун непокоїть.
А що ж вони такі красиві і розумні вакцини не привезли тоді?
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23.02.2021 14:36 Відповісти
Супрун єдина, хто не брала хабарів. Бют не дозволить супрунізації кабміну)))
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23.02.2021 14:36 Відповісти
Так ведь у нас Зеленский и.о. президента
а правит Ермак с Портновым
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23.02.2021 14:47 Відповісти
Це може зараз й статистика , та й тоді була статитситкою , коли ЗЕлений обійшов Шоколадного на цілих 49 відстків .
Але вангую , що десь 10% з тих 49% це особистий внесок "медсести-смерть" : Улянки Супрун ... Розумово , що Лєрка Інфляція не меньший внесок зробила в таку ніщевну поразку Пєті . Йще 20 відсотків він сам по собі зробив ...

Але ж яким требо бути або моральною потворою , або розумово відсталим , що б й досі стверджувати , що від тотальної руйнації медицини , руйнації курсу національної валюти навіть теорітично може існувати якась користь ?!
Порохоботи , назовіть хоча б один механізм, завдяки якому може колись в далекому майбутньому бути хочь якийсь зиск з 300% інфляції ? З масового закриття шкіл в селах й райцентрах , закриття лікарень й фельдшерських пунків ?!
Усе що робив Порох , Супрун , Гонтарєва виключно механізми , які збагачують одиниці за рахунок пограбування й знедолення подавньої більшості населення !
Й тут спрацьовує негативний природний відбір , коли залишаються в країні лише неконкурентно спроможні й інертні , а кмітливі й дієві біжуть натовпом . З яких повернеться може десь відсотків 5-10 .
Порохоботи , за що ви топите ? За мадаскарізацію Неньки ?! За її компрадорізацію ?!
Що було так як в Аргентині ?! "Ригформи Порошенко" в економіці це один в один реформи голови хунти - Хорхе Відели . Коли 10 родин країни отримали у властність 95% землі й властності . А всі інші стали найманцями . Він те ж відміняв соціальний захист . Заборонив профспілки , скасував пенсії . Скасував мінімальну зарплатню й прожитковий рівень .
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23.02.2021 15:08 Відповісти
У нас произойдет такая себе "супрунизация" Кабинета Министров Источник: https://censor.net/ru/n3249566

Якщо це буде стосуватися професіоналізму та проведення реформ, то краще вже "супрунізація", чим "дибілєтізація" чи "шмигалізація".
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23.02.2021 15:14 Відповісти
власенко ще та гнида
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23.02.2021 15:16 Відповісти
Да, она дрянь...редкая!
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23.02.2021 21:07 Відповісти
 
 