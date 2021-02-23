Нардеп "Батьківщини" Власенко про пропозиції Зеленського повернути повноваження в.о.: У нас відбудеться "супрунізація" Кабміну
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В "Батьківщині" вважають, що повернення виконуючим обовязки міністрів всі повноваження призведе до зростання кількості в.о. в уряді.
Про це сказав нардеп "Батьківщини" Сергій Власенко в коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Це означає, що Верховну Раду, по суті, усувають від конституційної функції створення Кабінету Міністрів і призначення міністрів. У нас відбудеться така собі супрунізація Кабінету Міністрів. У нас буде дуже багато виконуючих обов'язків... Ми можемо про це поговорити через місяць-два-три і подивимося скільки виконуючих обов'зяків у нас буде на той момент. Але я думаю, що це буде тендентція", - сказав Власенко.
Як повідомлялося раніше, Верховна Рада підтримала пропозиції президента Володимира Зеленського до законопроєкту №4531 про державну службу, якими виконуючим обов'язків міністрів повертають всі повноваження міністрів.
Будь ласка, зачекайте...
Пусть досидит
У нас полным-полно других И.О. и которые не работают, как работала Супрун, а просто нагло воруют.
Тепер їх улюблений Зелох зацементовує наявність в.о. в уряді законом - підозрюю, що у зебілів претензій не буде...
А що ж вони такі красиві і розумні вакцини не привезли тоді?
а правит Ермак с Портновым
Але вангую , що десь 10% з тих 49% це особистий внесок "медсести-смерть" : Улянки Супрун ... Розумово , що Лєрка Інфляція не меньший внесок зробила в таку ніщевну поразку Пєті . Йще 20 відсотків він сам по собі зробив ...
Але ж яким требо бути або моральною потворою , або розумово відсталим , що б й досі стверджувати , що від тотальної руйнації медицини , руйнації курсу національної валюти навіть теорітично може існувати якась користь ?!
Порохоботи , назовіть хоча б один механізм, завдяки якому може колись в далекому майбутньому бути хочь якийсь зиск з 300% інфляції ? З масового закриття шкіл в селах й райцентрах , закриття лікарень й фельдшерських пунків ?!
Усе що робив Порох , Супрун , Гонтарєва виключно механізми , які збагачують одиниці за рахунок пограбування й знедолення подавньої більшості населення !
Й тут спрацьовує негативний природний відбір , коли залишаються в країні лише неконкурентно спроможні й інертні , а кмітливі й дієві біжуть натовпом . З яких повернеться може десь відсотків 5-10 .
Порохоботи , за що ви топите ? За мадаскарізацію Неньки ?! За її компрадорізацію ?!
Що було так як в Аргентині ?! "Ригформи Порошенко" в економіці це один в один реформи голови хунти - Хорхе Відели . Коли 10 родин країни отримали у властність 95% землі й властності . А всі інші стали найманцями . Він те ж відміняв соціальний захист . Заборонив профспілки , скасував пенсії . Скасував мінімальну зарплатню й прожитковий рівень .
Якщо це буде стосуватися професіоналізму та проведення реформ, то краще вже "супрунізація", чим "дибілєтізація" чи "шмигалізація".