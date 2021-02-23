Нардеп "Батьківщини" Власенко про пропозиції Зеленського повернути повноваження в.о.: У нас відбудеться "супрунізація" Кабміну

В "Батьківщині" вважають, що повернення виконуючим обовязки міністрів всі повноваження призведе до зростання кількості в.о. в уряді.

Про це сказав нардеп "Батьківщини" Сергій Власенко в коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це означає, що Верховну Раду, по суті, усувають від конституційної функції створення Кабінету Міністрів і призначення міністрів. У нас відбудеться така собі супрунізація Кабінету Міністрів. У нас буде дуже багато виконуючих обов'язків... Ми можемо про це поговорити через місяць-два-три і подивимося скільки виконуючих обов'зяків у нас буде на той момент. Але я думаю, що це буде тендентція", - сказав Власенко.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада підтримала пропозиції президента Володимира Зеленського до законопроєкту №4531 про державну службу, якими виконуючим обов'язків міністрів повертають всі повноваження міністрів.