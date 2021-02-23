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Вирок Стерненку - це не вибіркове правосуддя, а результат впливу команди Януковича-Портнова на суди в Україні, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Вирок Стерненку - це не вибіркове правосуддя, а результат впливу команди Януковича-Портнова на суди в Україні, - Порошенко

Вирок у справі одеського активіста Сергія Стерненка - це результат впливу команди Януковича-Портнова на правоохоронні органи і суди, які особисто Зеленський надав їм в оренду.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України, лідер політсили Петро Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко звертає увагу, що особам, проти яких запроваджені санкції за фінансування тероризму, досі не вручені підозри. Натомість влада системно переслідує патріотів, волонтерів і ветеранів.

"Представникам п’ятої колони, щодо яких впроваджено санкції за фінансування тероризму, не пред’явлено підозру і не обрано запобіжний захід. Натомість українського патріота Стерненка засудили до семи років ув’язнення. За що? Насправді за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури і протидіяв планам із створення Новоросії", – нагадав Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої п‘ятниці була інформація, що Стерненка виправдають. Але на суддю тисли Труханов, Татров і Венедіктова, - нардеп "Голосу" Устінова

"Це не просто вибіркове правосуддя. Ознакою часу стали переслідування патріотів, волонтерів, ветеранів. Це — наслідок впливу команди Януковича-Портнова на правоохоронні органи і суди, які особисто Зеленський надав їм в оренду. Тому сьогоднішнє рішення і стало можливим", – констатує п’ятий Президент.

Порошенко вимагає від Зеленського усунути вплив п'ятої колони на ДБР, прокуратуру і суди, для чого в першу чергу - очистити Офіс Президента від портновських "посіпак".

А Верховна Рада має негайно ухвалити ініційовану нами постанову про припинення політичних репресій щодо ветеранів, добровольців, волонтерів і усіх патріотів. Рівно як і ініційований нами законопроект про відповідальність за колабораціонізм", – резюмує лідер "Європейської Солідарності".

Також дивіться: Вирок Стерненку виніс суддя з Донецька Попревич, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський. ФОТО

Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
А при чём тут "зебилы" и "сивочолый"? Если судьи сидят ещё со времён Януковича и Ющенко. И НИКТО по настоящему нашими недосудьями не занимался и не реформировал. Вот и видим и результаты
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23.02.2021 14:45
+14
Це Стерненко про "санкції" до Козака?
Спонсори терористів козак та медведчук на волі, не викликаються Венедиктовою навіть на допити, а Стерненко тепер сяде поруч із Антоненко.
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23.02.2021 14:45
+13
зеленский - подонок
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23.02.2021 14:48
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А Порох еще Дугарь, Антоненко и Кузьменко посадил, ну и Стерненко...
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23.02.2021 15:18 Відповісти
Скучаешь за януковощем?
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23.02.2021 15:13 Відповісти
От кто б уже говорил...А не забыл,что этот приговор по тому делу,которое при тебе сфабриковали?
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23.02.2021 15:06 Відповісти
Шо ,тварь подзаборная,рейтинг в сраку ушел?))))
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23.02.2021 18:39 Відповісти
Рейтинг ЧЕГО,сумасшедшая Вы наша?))
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23.02.2021 19:11 Відповісти
Шож ви, зеленомокшани так зактизувались, на 20третє "бояри" нализались ???
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23.02.2021 15:11 Відповісти
киев
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24.02.2021 07:00 Відповісти
НА КИЕВ с кувалдами - с ап и прокуратуры нужно оставить груду камней. ВСЕХ УНИЧТОЖИТЬ. ТАРАНА, ВЕНЕДИКТОВУ, ТАТАРОВА, ШКАРЛЕТА. ВСЕ ЭТО ДЕРЬМО ДОЛЖНО СДОХНУТЬ. И все кто это дерьмо привел.
Снести все ДЕРЬМО, В ПОРОШОК.И СМЫТЬ ХЛОРКОЙ. НЕ ОСТАВИТЬ КАМНЯ НА КАМНЕ С АП и ПРОКУРАТУРЫ.
СКОЛЬКО ЭТО ДЕРЬМО ТЕРПЕТЬ МОЖНА.
ВСЕХ СУДЕЙ ОТКРЫТЬ ОХОТУ
ПО венедиктовой смертельный вырок привести НЕМЕДЛЕННО. СЖЕЧЬ С..У ПЕРЕД ПРОКУРАТУРОЙ.
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24.02.2021 07:01 Відповісти
Ещё раз в сотый раз уже, третий день санкции и до сих пор не предъявлено подозрение Мертвечуку в финансировании терроризма,третий день санкции и по всей Украине работает спортмастер против какого ввели их,такое палево для сторонников Зе которые поверили что он стал на сторону Украины,сегодня 23 февраля день скрепоносный для Мордора и сделали им подарок они с прошлой недели перенесли на сегодня,не думаю что это совпадение
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23.02.2021 15:13 Відповісти
ЭТО НЕ ВЛАСТЬ, которая садит активистов и больше НИЪ НЕ ДЕЛАЕТ,
НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТСЯ, кроме посадок активистов под кацапскими ********.
ЭТО ДЕРЬМО - ПОД СНОС НАЪ. СТОЛЬКО ЭТО ДЕРЬМО МОЖНО ТЕРПЕТЬ. ВСЕХ ***** ВЫНЕСТИ И ЗАПАЯТЬ В МУСОРНИКИ и сжечь на майдане.
НИ ОДИН КОРРУПИЦОНЕР НЕ СИДИТ. НИ ОДИН. НИ ОДИН *****.
НИ ОДНОГО САМОЛЕТА НИ НОВОГО ТАНКА, ничего нового. все переносится чк ******** вечно. ВЕЧНО *****.
ВЛАСТЬ НАЪ СЖЕЧЬ.
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24.02.2021 07:02 Відповісти
Патриоты,националисты,коллаборационисты,это всё понятно,но это куда деть-,

"Під час розмови на задні сидіння сіли невідомі і заблокували Щербича. Коли той спробував звільнитися, почали бити по голові та тулубу, а Стерненко тричі вистрілив з травматичного зброї в спину".
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23.02.2021 15:13 Відповісти
Венедіктову і портова відправити за грати до США! Може їм там електричний стілець організують за корупцію і інші гріхи.
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23.02.2021 15:19 Відповісти
Модель спецоперации по запугиванию стерненка выглядит след образом. Чел проукраинский.
Против него и таких как он на деньги кремля заказываются бандиты, которые нападают на стерненка и ему подобных. Для запугивания. Потом когда он отвечает делается все чтобы любой ответ его против него и обернуть. После энного числа и не охраны его преступной спу, преступной прокураторой и другими преступниками против украины, нападений стерненко начинает защищаться ножами, при первом ранении бандит добивается агентами и заказчиками кремля под видом что сдох от рук стерненка. ДАльше крутится процесуальная машина, нанимаются агенты типа портнова для того чтобы запугать таких как стерненко, пропагандмашина, которая описывает стерненка как преступника,зеленскому лгут ну вот стерненко преступник, а преступника нужно наказывать. А на самом деле это прокупратура преступники, спу, что не защищают своих граждан от спецопераций кремля. И ВЕНЕДИКТОВУ С БАКАНОВЫМ ЗА ТАКОЕ НУЖНО РАССТРЕЛИВАТЬ, а не стерненка судить. Государство ничего не делает чтобы защитить проукраиснких активистов и активистов против коррупции типа гадзюк. Никто не защищает активистов, их только убивают и садят как стерненка. ПОТОМУ ВЛАСТЬ НУЖНО РЕГУЛЯРНО НАКАЗЫВАТЬ КРОВЬ ЗА КРОВЬ. ОКО ***** ЗА ОКО.Тоесть за стерненка для баланса природних сил как минимум должен сдохнуть портновская скатина.
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24.02.2021 07:03 Відповісти
Похоже, что в Одессе царит полный правовой беспредел! За три зимних месяца на пляже «Золотой Берег», 16 станция Большого Фонтана, выросла высотка. Смотреть с пятой минуты. https://www.youtube.com/watch?v=S6-lNQ15Q6I
Прокуратура «не видит» новостроя. Участковый и депутаты Думской «не видят» в этом никакого нарушения Закона. Перед фасадом нового здания лежат останки деревяных шаланд, на которых Костя доставлял одесситам кефаль. Надо полагать, что после окончания строительства, пляж обнесут забором и он станет частной собственностью семьи олигарха.Интересно, куда исчез комик Филимонов, который обещал в своей предвыборной программе вернуть захваченные пляжи одесситам и почистить канализацию на улице Балковская, чтобы дождевые воды не затапливали Приморский райсуд? https://www.youtube.com/watch?v=SrD8xCxUmLw
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23.02.2021 16:07 Відповісти
Да займитесь уже этим Портновым.
Это как минимум +10% к рейтингу.
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23.02.2021 15:28 Відповісти
пусть лучше бы им занялись те, которым не нужно +10% к рейтингу, в идеале, которые вообще бы хотели остаться неизвестными))
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23.02.2021 22:01 Відповісти
ПУТИН СЛУШАЕТ ВСЮ УКРАИНУ. КРОВАВЫЙ ТИРАН и МАССОВЫЙ УБИЙЦА ЯДАМИ терорганизацией фсб с полмиллионом штыков под видом обычных болезней Путин контролирует весь МОБИЛЬНЫЙ ИНЕТ В УКРАИНЕ.
ПУТИНСКИЕ компании ВОДАФОН и КИЕВСТАР нужно реорганизовать- на их месте создать новые операторы с западным или украинским капиталом. Потому что это путинские проекты как newsone,zik,112 с перечислением денег в мацкву на войны против украины. Прослушка тотальная абонементов с закладками в сотовое оборудование. Для убийства неугодных кандидатов в президенты украины как кузьма и др. И полного контроля украины и ее жителей чекисткими техниками и технологиями. И как результат в украине нет нормального президента и не будет.А будет нищенское прозебание до полного захвата агрессором.
Если зеленский ничего с этим делать не будет, то он пособник.
Ни зеленский никто другой ничего не сможет сделать так как его инициативы будут прослушиваться в телекомуникационной системе передачи информации голоса и данных и сабботироваться.
Информация с украины собирается и систематизируется и ложится в виде папок на стол путина.Конвеер спецопераций чекистов против украины крутится со скоростью до 2 спецопераций в месяц. Он по папкам с отчетами на столе принимает решения что поломать и что уничтожить, чтобы украина не дай боже лучше стало чем на парашке. А иначе кацапы начнут задавать вопросы, а че это у хахлов лучше.Чтобы перезбираться путину приходится уничтожать украину постоянно. И зеленский обосрется как и все остальные не зная откуда нихуя не получается и все идет наоборот его желалкам. Почему новый танк или сапсан десятилетиями украина не может для себя построить и тд.
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24.02.2021 07:04 Відповісти
"Приговор Стерненко - это не выборочное правосудие, а результат влияния команды Януковича-Портнова на суды в Украине"
Порошенко справедливо похвалил влияние Янека и Портнова, в результате которого уголовников осуждают не выборочно, а всех.
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23.02.2021 15:31 Відповісти
Гарна справа і гарне висловлювання. Це, може стати гарним привідом для об'єднанням патріотичних сил. Звичайно, скацаплені зараз будуть вносити розкол аби його не відбулося. Не думаю що, тут є хтось, хто закине мені порохоботство але в гарній справі я підтримаю всіх включно з Порошенко.
Комітет опору капітуляції вже висловився
Вирок Стерненку - це не вибіркове правосуддя, а результат впливу команди Януковича-Портнова на суди в Україні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4256

ЄС на чолі з Порошенко теж сказали слово
Вирок Стерненку - це не вибіркове правосуддя, а результат впливу команди Януковича-Портнова на суди в Україні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4671

Хто ще?
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23.02.2021 15:37 Відповісти
ВО Свобода теж виставила на офіційному сайті протест проти рішення суду але поки не зрозумілі подальші дії.

Факти про суддю Попревича, за інформацією з відкритих джерел:
1. Відпустив під мізерну заставу директора табору «Вікторія», в якому в вогні загинули діти;
2. Повністю виправдав міліціонера, який катував людей;
3. «Відмазував» п'яних водіїв;
4. «Забув» задекларував Мерседес і квартиру дружини в Криму:
5. Писав і публікував рішення російською мовою всупереч закону;
6. Всупереч закону 2000 рішень взагалі не опублікував;
7. Встановив у себе перед будинком погруддя Сталіна і Леніна.
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23.02.2021 15:42 Відповісти
Правий сектор та Національний корпус наразі зацікавлені іншими питаннями.
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23.02.2021 15:49 Відповісти
Мин обороны не будут заказывать сапсан - нету отката. ЭТО ПЦ. Минобороны ***** на страну и ее оборону и они не будут покупать сапсан только потому что там не на чем откать сделать. А так под татру поставят и все, уже есть интерес защищать страну, потому что есть откат с татры, тоесть можно заложить откат на татру.
ЭТО ******. ЭТО ТОЛЬКО В УКРАИНЕ ТАКАЯ ХъЯ ВОЗМОЖНА - БОЛЬШЕ НИГДЕ В МИРЕ. Крысятник в 3 слоя. И зеленский на самом верху этой *****.Причем страну не будут защищать, ПОТОМУ ЧТО НЕТУ них БЛ. ОТКАТА.Не на чем украсть - все ****** минобороны *** ложило закупать оружие не будет. ЭТО Б ПИЦ.

С ТАРАНА ****** КОЖУ СОДРАТЬ И ПОВЕШАТЬ ПЕРЕД МИНИСТРЕРСТВОМ.Это они источник рабства украины. Нельзя в минобороны ВСЯКИЙ ШИРПОТРЕП набирать.
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24.02.2021 07:06 Відповісти
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №82/2015
Про переведення суддів

Відповідно до частини першої статті 80 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
1. Перевести суддів, обраних безстроковоВирок Стерненку - це не вибіркове правосуддя, а результат впливу команди Януковича-Портнова на суди в Україні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5235...)

Київського районного суду міста Донецька на роботу на посадах суддів Приморського районного суду міста Одеси:
ПОПРЕВИЧА Віктора Михайловича,
ШЛИКОВА Сергія Петровича...)

Президент України П.ПОРОШЕНКО
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23.02.2021 15:50 Відповісти
Стаття 80. Призначення на посаду судді
1. Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі та в межах подання Вищої ради правосуддя, без перевірки додержання встановлених цим Законом вимог до кандидатів на посаду судді та порядку проведення добору чи кваліфікаційного оцінювання кандидатів.
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23.02.2021 16:06 Відповісти
Пьётр, не при тебе ли на Стерненко завели это дело?
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23.02.2021 15:52 Відповісти
А что, при "великом" оправдать не могли? за 3 года ? Ах да, было некогда, то торговля с партнёрами, то подготовка к второму восхождению на пост.
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23.02.2021 16:11 Відповісти
Про яку торгівлю ти базікаєш ?
Можливо , про електроенергію , яку зараз зелена шобла бере на росії , чи газом , який хочуть знову закуповувати в рашці !
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23.02.2021 16:15 Відповісти
Про зелёный свет к примеру мертвечуку. Это тебе не торговля? Это тебе не партнёрские отношения?
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23.02.2021 16:27 Відповісти
ты позоришь даже монобилов оправдать не могли, по закону должны были закрывать так или иначе. Вопрос как и на сколько. Но на него просто забили как на надоедливое насекомое. Пацан не оценил и пришел к успеху.
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23.02.2021 16:17 Відповісти
То есть ты утверждаешь что пьётр "забил" на закон? Не закрытие по закону, это тоже преступление. Но, ведь пьётру с его партнёрами ничего не мешало издать закон,на основании которого могли бы оправдать, ну или осудить и тут же выпустить так как типа "осидел" в сизо.. Как луцика на пост прокурора, так быстро сляпали закончик.
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23.02.2021 16:23 Відповісти
а кто это вообще такое, чтобы порох им занимался ? Не посадили по беспределу - это и есть подарок. И почему "забил" на закон ? Дело было открыто, по закону (!!!). Насколько быстро должно было состояться правосудие, законом не регламентировано. Не были проведены своевременно все процессуальные действия значит. Но тебе желаю, чтобы тебя всегда и исключительно по закону, будете вместе со стерненко штаны отстирывать. ))
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23.02.2021 16:30 Відповісти
Мюнхенский сговор-2 по разделению украины 2мя диктаторами меркель и ъйло - сталин и гитряра -2.
1. Парашке строится обходные пути доставки нефти при нападению на украину. СЕВ ПОТ.-2.Чтобы парашка не нуждалась нив чем и поставки денег в парашку при войнах были надежными.Все отмазки лживых фашистов это все как туалетные будапешские бумажки.
2.Уничтожаются урановые шахты и пп для предотвращения украине создания яо и надежной защиты.Уничтожаются все запасы яо материала.Начиная от туалетной бумажки будапешта.
3. Уничтожается промышленность украины под видом проедательской помощи. Антонов диверсии по созданию ан188, которые фашисты украли а400м с конструкторами.Фашистами запрещается госзакупки импортозамещения.
Зебил и шмыгать участвуют в этом самым прямым образом. Агент мюнхенского сговора-2 зебил регулярно ездит для получения инструкций по уничтожению украины и помощи фашистам и рашистам в разделении украины - мюнхен-2. франция, япония, оман, аое и тд. И закрытие урановых это уже инструкции в оае и полученные за это мешков кокса от парашки.
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24.02.2021 07:07 Відповісти
Стерненко , починаючи з 2015 р , вилив стільки бруду на Порошенка , що навіть не зочеться його цитувати ,
але Порох його не чіпав і не саджав , а дрібна зелена воша , - посадила !
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23.02.2021 16:12 Відповісти
Игнорирование выполнения закона - тоже преступление. Нравится тебе или не нравится. Вся эта вакханалия - как раз и есть следствием бездействия трусливого пьётра.
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23.02.2021 16:25 Відповісти
ЗЕБИЛ - ЭТО АГЕНТ ПАРАШКИ И ГЕРМАНИИ по уничтожению украины в ноль(земли и народ в ноль).
Германия, и диктаторы ***** и меркель готовят украину к ползучему нападению. Сначала ******* с яо, потом вымели все запасы яо материала с выкручиваением рук, потом с парашкой напали. Крым и донбасс это только начало их плана по ползучему нападению. ТЕперь убирают урановые шахты и пп по добыче, чтобы украину можно ******* и сгноить с парашкой в голодоморах, уничтожив украинцев и завозом кацбиомусора как в крыму.
Зебил с его "перемирием" подписал очередную капитуляцию(после будапешта) и зафиксировал проиграш - потому ПИ.АР ЗА ДИВЕРСИЮ И КАПИТУЛЯЦИЮ должен ответить.ТЕперь открыт им же новый путь- уничтожает все пути надежной защиты украины. Тоесть капитулянт зебил это супервраг украины. Он участвует в схеме уничтожения укрины парашкой и германией.
Также германия подготавливает под видом диверсификации пути к нападению на украину парашки создаением обходных путей доставки нефти в германию.И стабильности получения денег парашкой при нападениях на украину.Чтобы нефте проводы работали при нападении и парашка еще больше финансировалась при нападение - это мюнхеский сговор-2.
Потому не создание яо и яо материала и закрытие урановых шахт ВСЕ ДОЛЖНЫ ОБНУЛЯТЬСЯ. И расстреливаться после их срока воровства по 111.Шмыгать и зебил должен быть расстрелян после их полномочий.
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24.02.2021 07:07 Відповісти
При Порошенко были отпущены все беркутовцы, убивавшие Небесную сотню, а дело спущено в унитаз.
Даже сегодня он ни слова не сказал, что приговор несправедлив. Простая констатация факта, что клика януковичей-портновых вынесла приговор, руками, кстати им же реформированным судом. А плохо это, или хорошо - понимайте как хотите. Его требования не конкретны и ни о чем. С таким же успехом можно требовать мира во всем мире от Зеленского.
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23.02.2021 16:23 Відповісти
откуда вас сегодня столько навыползало ? )) Средний ай-кью на цензоре за сегодня в два раза просел...
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23.02.2021 16:33 Відповісти
Украсть КВАДРИЛЬЙОН-2(с уточнениями к общей картинке). Спецоперация длинной в полвека.
Крым - это крышка гроба парашки.
В 80х годах крысы по разработкам обмана в кгб ссср пришли к консенсусу, видя разницу уровней жизни, что ссср не выгребает и столько средств зарываются в самолеты, подлодки, корабли, спутники не могли мирно смотреть на это - их ******** крысинные сердца разрезались от таких "марнотранств" компартии сссср. А это за 20 лет квадрыльйон в сегодняшних начала 21 века долларах. Отдел кгб, который формально специализировался по разрабаткам всевозможной лжи и обману пришли к консенсусу, что всех можна ******* и не нужно тратить квадрыльйон, чтобы цивилизация развивалась семимильными шагами и так в сторону -айфоны, основанных на лжи понтов и прочий мусор с понтами за приплату за понты лохов в 100 раз. ***** столько тратить, если это все можно украсть.
И началась спецоперация, которой уже более 40лет.
1. Уничтожить компартию сссср, путем подмены данных и ввода войск в афганистан и насаживании гонки звездных воен. И тд другие действия для уничтожения сссср. А что делать с украинами, то потом их сачком таким уровнем лжи,который мы сегодня и наблюдает, пожно переловить как лохов ********.Конвеером спецопераций по 1-2 штуки в месяц против украины, выдавая правду за ложь, а ложь за правду.
2. Начиная с 80х сегодняшняя мафия чекистов парашки просто уничтожала ссср. А теперь обманом плачут что нужно вернуться всем в ссср-2. Тоесть
у ссср был один мощных грех - это гулаги и репрессии, голодоморы, но был плюс ********* хрущеву, который задал новый вектор движения руцдуракам- ссср гнал, начиная с хрущева весь мир вперед по развитию - 50 лет как за 2000 или 1990лет за 40лет. Тоесть благодаря ссср и украинцу из украинского села хрущеву мы сегодня уже живем 4000м году по уровню развития - айфоны с ценами стократными за понты это 5е тысячелетие в начале 3.Но ущербные с дырами в их тупых бошках мокшаны этого понимать не желают.
Но дураки изза жадности и крысинности уничтожили этот единственный плюс под ноль. И теперь это дерьмо хочет всех обратно в свой воровской гулаг без единого плюса под названием ссср-2, что НЕВОЗМОЖНО НИКАК, ВООБЩЕ. ДА ПОШЛИ ЭТИ ЛЖИВЫЕ ПЫ СО СВОЕЙ ЛОЖЬЮ НАъ. Будет как всегда - гулаг и голодоморы.
И теперь благодаря крыму, который на задании, кацапы изза этого ******** украденный квадрильйон под ноль, финансово отступили до мацквы-там имитируют имитацию витрины(типа бардюры из мрамора и тд лоховские разводы),со всех оставшихся силенок. Что уже ***** смешно, как дурачки хотят всех *******.
Крым - это крышка гроба парашки. Он на задании, и всем нужно помнить и со всех сил возвращать его, тоесть захлопнуть крышку гроба.
Есть 2 пути бросить крым и вернуть хотя бы 1 квадрильон из двух, но кацапы выбрали и ******** крым и ******** 2 квадрыльйона и ******** парашку в придачу с возвращением ее в середину второго тысячелетия с 4-го. И без сша украина бы давно загнулась, но спасибо сша, которые не шведы, не дрогнули.Правда немного кацапы успели через чекиста трампа сша пошатать. Ну не феерические долбоебы?

Тоесть партия сср создала организм, который ее и убил - отборные крысы отдела лжи и пропаганды кгб убили и несущий организм и убили опять несущий кривой организм изза захваченной 55й(крым) чешуи вместо отращения у себя своей первой руки не из жопы. Тоесть отдел лжи убивает все живое в этом мире- это антивирус уничтожения всего живого. Их просто тупо нужно всех вырезать как это делают лекарства с вирусом такого типа.Вирус не может создать организм, только уродливый гулаг. И вирус этого не понимает. Как и любой вирус думает что он римская империя, а на самом деле это чума под видом организма со своими имитационными якобы доброкачественными.
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24.02.2021 07:11 Відповісти
Повністю погоджуюся з Петром Олексійовичем, щодо його оцінки вироку Стерненку, але... За 5 років президенства Порошенка було зроблено недопустимо мало, щоб таке в принципі не могло би статися (принаймні в найближчі кілька десятиліть). В 2014 р. відбулася революція. Революція так революція, але де тоді революційні суди і революційна юстиція? В 2014 р. почалася війна. Війна так війна, але де тоді військово-польові-трибунали? Так, зараз в Україну повернулося багато представників антиукраїнської 5-ї колони, які втекли в 2014 р. за кордон, інші повилазили з підпілля. Але де тоді український аналог "мосаду", який мав би їх всіх вистежувати і привозити в Україну для суду, а за неможливості це зробити -- знищував би їх на місці? Все вже в світовій історії колись було, треба лише вивчати і наслідувати чужий досвід (так, принаймні, роблять розумні).
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23.02.2021 16:34 Відповісти
Сделано недопустимо мало???? Да он страну сохранил---уже этого одного достаточно!
А на остальное вы ему полномочий не дали! Мудрый нарид дал Пороху 20% в Раде, а не монобольшинство!
Как голосуете, так и получайте!
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23.02.2021 21:04 Відповісти
ПОКОЛЕНИЕ ЛГБТ-ПИОНЕРОВ.
Буллинг в школе и раздмухивания якобы приставания(насаживание запугивания взрослых и учителей через с пустого накручивания обвинений в приставании) это такое же инструменты воспитания как пионеры в ссср, только это лгбт-версия лгбт-пионеров. Тоесть инструмент управления от лгбт центра принятия решений, которые устраивают лгбт парады и травле тех кто этому сопротивляется.А накручивание с пустого обвинений в приставании несовершенных есть создание с нуля инструмента для зацепление *************** присадок от лгбт пропаганды.Тоесть инструмент создается на ровном месте, с паре с лгбт пропагандой и все - нации нет, а есть масса инфантильного дерьма.Которую некому защищать.
За ложные обвинения в приставании или ложные буллинги, в попытке влиять на взрослых, ввести штрафы. Если штрафы жертвам не будут выплачены, то ввести условную уголовку.5 раз попыток в искуственно насаженных внешними психиаторам ложных обвинений в приставании нужно давать 5 лет условно. Если будет криминальная статья после 18 лет, то 5 лет за буллинг-юсинг или приставание-юсинг добавлять 5 лет до срока.
Нет воспитанныя лгбт-пионеров. Только избавились от комун-пионеров, уже лгбт своих пионеров насаживают и накручивают с нуля на ровном месте. С Тут как тут. Четко по графику. Нах это дерьмо. Все хотят наклонить и поиметь украину.Зае.али эти насильники.Нашли лохов, пусть там херманию и хранцию е.ут.А украине нужно с кацапом воевать и защищать этих обосранных зайцев во хранции.Которые при первых кацапских горах трупов побегут, не то что кал теряя, а раздолбанные кишки повылетают из разболтанных жоп. Ну вот что за ***** ублюдки, самого **************** толка. Ты их защищаешь своей кровью от руц мира дураков,а они тебя ВЫЕ,АТЬ ХОТЯТ за это. Как ***** последнего лоха. Ну это вообще лютый ******.
Декоммунизация всего коммунистически плохого и **************** всего, лгбт-плохого украине нужно и одно и другое.

Вернуть воспитание детей с внешнего **************-лгбтешного на нормальное. Это как ссср пионеры, только наоборот лгбт-пионеры, с насаженными инструментами управления от *********.
Такие инструменты управления типа под видом буллинга или под видом защиты прав женщин и подобные это хорошо для германии, франции. А украине нужен нормальный мужичий мужик, а не мочащая тряпка типа обосранца хомчака и вкустысиганатора.ЧТОБЫ ВОЕВАТЬ ПРОТИВ КАЦАПА.
И потом какой ***** каждую новую власть как по часам пытается протянуть разрешение оружие для населения.
С той же пи.арастической нахальной, для которых нет убитых и раненых на фронте как и лгбт-парады, что говорит о их едином центре принятия решений.
Оружие нельзя для населения. Это уничтожает институт нормального мужика, а превращает всех мужиков в пугливых баб, которых может пристрелить 5-6летний шкет.И потому он будет всю жизнь куском запуганного дерьма.А украине нужны ВОИНЫ, ЧТОБЫ ВОЕСТЬ С ЛЖИВОЙ КАЦАПИНОЙ. А не кремезные плакальщики.
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24.02.2021 07:14 Відповісти
Ви перекладаєте з хворої голови на здорову. Можна і вас запитати, що ви зробили за 5 років, "щоб таке в принципі не могло би статися..."?

Звинувачуючи Порошенка, самі при цьому констатуєте, що "зараз в Україну повернулося багато представників антиукраїнської 5-ї колони, які втекли в 2014 р..." . Втекли коли президентом був Порошенко, а повернулись коли президентом стала інша особа, ім'я якої ви скромно не називаєте. Чи не тому, що і вашими стараннями президентом став той, при якому "представники антиукраїнської 5-ї колони повернулися і повилазили з підпілля"? Чи у вас Порошенко у ролі невістки, якої не має вдома, але яка у всьому винна?

"але де тоді військово-польові-трибунали?". Якщо ви були учасником Революції Гідності, то мали б знати за які принципи стояв Майдан. Ідеологія червоного терору була в іншої революції, не української.

"Все вже в світовій історії колись було, треба лише вивчати і наслідувати...". - Це ДЕМАГОГІЯ!!!
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23.02.2021 21:38 Відповісти
Тимасенка - это супергнилое популистоговорильное существо, которое готовое на все чтобы всех на.бать. Обмануть так, чтобы свою гниль не показать а получить на доступ к кормушке, для воровства. Вот ее цель в жизни - найти такие ******, чтобы 73% ей снова доверили кормушку. И готова за это хоть у черта отсасывать. То как она придумала использовать фотографирование журналистов в раде показом своей значимости через умышленный засвет переписки с дермаком и то что она сделала это первой, доказывает, чтобы доползти до кормушки она сдаст не только крым, где хутин ждал сутку на действия тимасенки по диверсии задействования войск против дыркина.Также доказывает ее таланты к обману и приспособлении.
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24.02.2021 07:08 Відповісти
а Стерненко похищал пытал человека, или нет?
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23.02.2021 22:59 Відповісти
Тир зеленского на донбассе и что зебил умышленно участвует или не может построить НИ ОДНОГО САМОЛЕТА И НИ ОДНОГО ТАНКА. Плодит корупцию и имитацию, отменяет сроки коррупционерам за декларации, примает кацапские хателки по переносу языкогового закона, отменяет екзамены по литературе, принимает учебники где говорится что одесу построил агрессор, потому что он захватил украину.Краз стоит, заз стоит.Диверсант по диверсанту лазит, ломают все что могут и как могут и еще спушники им в этом ударно помогают. Шкарлет -это кацапский табачник-2, уруцкий и гусев это кацапский герой лебедев-2. И тд.Если в образовании табачник-3,4,5, значит в украине предатели и это взлом украины кацапами, если в минобороны стоит лебедев3,4,5, значит в украине предатели и это взлом украины кацапами.
ТОЕСТЬ ЗЕБИЛ ВЫНЕСТИ. Это вред во всем и еще тир по отстрелу украинцев устроило на донбассе со штрафами за ответ.
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24.02.2021 07:10 Відповісти
каждое твоё слово - кацапо-бото-брехня.
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28.02.2021 17:37 Відповісти
Та не, шоб Сьiвочольiй Гэтьман пропустил такой повод напомнить о себе из шкафа для "отставной козы барабанщиков"©, где он хранится под толстым слоем нафталина, - тако и быть не могло бы! Только лучезарный светоч демократии Пётр Алексеевич Порошенко спасает Украину. Даже из шкафа спасает! От прямо из шкафа берёт и спасает. Никто не спасает, а он спасает. Причём, из шкафа!
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24.02.2021 07:13 Відповісти
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