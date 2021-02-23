Аваков звернувся до НБУ з проханням випустити монету на честь Героя України Василя Сліпака, - МВС

Міністр внутрішніх справ, глава Змішаної українсько-французької комісії з економічного співробітництва Арсен Аваков підтримав ініціативу українців Франції випустити пам'ятну монету на знак пам'яті загиблого на російсько-українській війні всесвітньо відомого оперного співака Василя Сліпака. Аваков звернувся до НБУ і закликав якнайшвидше відреагувати на цю пропозицію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Спільна пам’ять про видатного українця, талант якого любили і цінували у Франції, дозволить поглибити культурну співпрацю між нашими країнами", - обґрунтував свою позицію у звернені до голови правління НБУ Арсен Аваков.

Василь Сліпак (1974-2016) – український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на Сході України, позивний "Міф".

Також читайте: Українці Франції ініціюють випуск монети на честь Героя України Василя Сліпака

Він був також одним з лідерів української громади Франції, членом Об’єднання українців Франції.

Він тричі був на фронті. Уперше поїхав на війну у травні 2015 року. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим. Удруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, у Водяне, на лінію зіткнення, у жовтні повернувся до Парижа. В червні 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на півроку, але 29 червня 2016 року загинув у бою від кулі ворожого снайпера.

У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоєно звання Героя України.