Аваков звернувся до НБУ з проханням випустити монету на честь Героя України Василя Сліпака, - МВС
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Міністр внутрішніх справ, глава Змішаної українсько-французької комісії з економічного співробітництва Арсен Аваков підтримав ініціативу українців Франції випустити пам'ятну монету на знак пам'яті загиблого на російсько-українській війні всесвітньо відомого оперного співака Василя Сліпака. Аваков звернувся до НБУ і закликав якнайшвидше відреагувати на цю пропозицію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Спільна пам’ять про видатного українця, талант якого любили і цінували у Франції, дозволить поглибити культурну співпрацю між нашими країнами", - обґрунтував свою позицію у звернені до голови правління НБУ Арсен Аваков.
Василь Сліпак (1974-2016) – український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на Сході України, позивний "Міф".
Він був також одним з лідерів української громади Франції, членом Об’єднання українців Франції.
Він тричі був на фронті. Уперше поїхав на війну у травні 2015 року. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим. Удруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, у Водяне, на лінію зіткнення, у жовтні повернувся до Парижа. В червні 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на півроку, але 29 червня 2016 року загинув у бою від кулі ворожого снайпера.
У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоєно звання Героя України.
Будь ласка, зачекайте...
а Сашка Білого, захистника України і народів Кавказу, якого застрелили з його подачі, не запропонує помістити на монету або на орден, а згодом - і Антоненка?