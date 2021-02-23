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Прем'єр Грузії Гарібашвілі і Саакашвілі відреагували на арешт лідера опозиційної партії Мелії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Прем'єр Грузії Гарібашвілі і Саакашвілі відреагували на арешт лідера опозиційної партії Мелії

Новопризначений прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі та опонент грузинської влади Міхеіл Саакашвілі прокоментували арешт лідера найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" Никанора Мелії.

Гарібашвілі підтримав затримання Мелії, назвавши свого політичного опонента "криміналом", пише "Эхо Кавказа",  передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми стали свідками того, що ми - правова держава. Ми - сильна держава, у нас сильна поліція, у нас дуже ефективний глава МВС. Я хочу публічно висловити йому і всім поліцейським подяку від імені уряду. Вони захистили гідність нашої держави, стабільність держави", - сказав Гарібашвілі.

У той же час Міхеіл Саакашвілі, який є засновником "Єдиного національного руху", різко розкритикував грузинську владу за арешт свого політичного союзника.

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"Ще ніколи в історії Грузії за останні десятиліття не траплялося, щоб глава і лідер основної опозиційної партії був заарештований за такою грубою, повністю надуманою причиною", - заявив він в Facebook.

Саакашвілі звинуватив ексглаву правлячої партії "Грузинська мрія" і мільярдера Бідзіна Іванішвілі в тому, що він прагне знищити опозиційний "Єдиний національний рух", який, за його словами, є основною політичною силою, яка хоче звільнити грузинський народ "від ярма бідності і рабства, введеного Іванішвілі".

Нагадаємо, вранці 23 лютого поліція взяла штурмом кімнату офісу "Єдиного національного руху", в якій перебував лідер партії Никанор Мелія, і затримала його. Мелія, який став головою "Єдиного національного руху" в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві насильницькими діями на акції протесту перед будівлею парламенту, а також в участі в ній - у справі про заворушення 20 червня 2019 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
При этом Карлсону поХ на арест Рифа, Дугарь, Стерненко. Он дальше продолжает сидеть на подсосе ватного режима Зеленского
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23.02.2021 14:47
+6
А чего этот толстожопый Михуил Сракубыемузашили, жируюший тут на моих налогах, не отреагировал на противозаконный и политический приговор продажного суда Стерненко?
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23.02.2021 15:21
+5
Михо, самое время ехать домой и кричать "Сакартвело, вставай!"
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23.02.2021 14:50
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При этом Карлсону поХ на арест Рифа, Дугарь, Стерненко. Он дальше продолжает сидеть на подсосе ватного режима Зеленского
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23.02.2021 14:47 Відповісти
Да сдадут Мишу скоро на историческую родину, в Грузию, мне так кажется.
Также можно Мишу арестовать и обменять на транш от МВФ. Премьер Грузии Гарибашвили и Саакашвили отреагировали на арест лидера оппозиционной партии Мелии - Цензор.НЕТ 4367
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23.02.2021 14:54 Відповісти
Не лущее асралапитекав паминять на транш, бальшее будет. Прем'єр Грузії Гарібашвілі і Саакашвілі відреагували на арешт лідера опозиційної партії Мелії - Цензор.НЕТ 1816 Прем'єр Грузії Гарібашвілі і Саакашвілі відреагували на арешт лідера опозиційної партії Мелії - Цензор.НЕТ 1816 Прем'єр Грузії Гарібашвілі і Саакашвілі відреагували на арешт лідера опозиційної партії Мелії - Цензор.НЕТ 1816
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23.02.2021 20:06 Відповісти
Михо, самое время ехать домой и кричать "Сакартвело, вставай!"
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23.02.2021 14:50 Відповісти
Он сцикун и лгун. И по этой причине оно в Грузию не вернется.
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23.02.2021 15:22 Відповісти
Америка и ЕС должны ввести санкции против Грузии. Хотя да, это же

Премьер Грузии Гарибашвили и Саакашвили отреагировали на арест лидера оппозиционной партии Мелии - Цензор.НЕТ 4896
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23.02.2021 14:57 Відповісти
Омерика для началу далжна атправить на кичу трампона. Прем'єр Грузії Гарібашвілі і Саакашвілі відреагували на арешт лідера опозиційної партії Мелії - Цензор.НЕТ 8486 Прем'єр Грузії Гарібашвілі і Саакашвілі відреагували на арешт лідера опозиційної партії Мелії - Цензор.НЕТ 1652 Прем'єр Грузії Гарібашвілі і Саакашвілі відреагували на арешт лідера опозиційної партії Мелії - Цензор.НЕТ 1652
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23.02.2021 20:07 Відповісти
А чего этот толстожопый Михуил Сракубыемузашили, жируюший тут на моих налогах, не отреагировал на противозаконный и политический приговор продажного суда Стерненко?
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23.02.2021 15:21 Відповісти
Хочет взад в Грузию. Не любите вы его.
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23.02.2021 15:26 Відповісти
Прем'єр Грузії Гарібашвілі і Саакашвілі відреагували на арешт лідера опозиційної партії Мелії - Цензор.НЕТ 3829
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23.02.2021 19:35 Відповісти
Тов. СРАКАШВИЛИ занят, ему некогда, он на деньги грузинских бандюков, которых крышует в Украине достраивает себе ПОМЕСТЬЕ под Киевом.
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23.02.2021 15:41 Відповісти
Цікаво що, реванш скацаплених відбувається по всім фронтам. ***** явно пішло в наступ.
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23.02.2021 15:26 Відповісти
У нас после Зеленского наконец-то будет нормальный президент. Порошенко.
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23.02.2021 21:54 Відповісти
Саакашвілі ненавидів Пороха лютою ненавистю за державну і проукраїнську позицію, баламутив народ казками, закликав на протести. За євроатлантичну інтеграцію не обмовився й словом. Тепер в Грузії колотить, хоче всю євроінтеграцію розвалити. Сидить тут на нашій шиї і нічого не робить.
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27.02.2021 09:32 Відповісти
 
 