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опитування (1403) зброя (5745)

Половина чоловіків в Україні хоче мати вогнепальну зброю для самозахисту. Опитування Liberty Report

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Половина чоловіків в Україні хоче мати вогнепальну зброю для самозахисту. Опитування Liberty Report

За результатами репрезентативного дослідження, яке було проведене соціологічною компанією Liberty Report 18-19 лютого, і оголошене в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера", кожен третій українець віком від 18 років (33%), хотів би мати вдома вогнепальну зброю для свого захисту.

Опитування показало, що чоловіки у два з половиною рази частіше хочуть володіти зброєю, ніж жінки (50% чоловіків і 19% жінок). Українці віком 60 років і старші, рідше за інших хочуть мати зброю для самозахисту – тільки 14%. Найбільше охочих постояти за себе та своїх близьких зі зброєю в руках, 49%, виявилося серед покоління віком 45-59 років. Про необхідність мати вогнепальну зброю заявили 43% респондентів віком 18-29 років і 38% представників покоління 30-44 роки.

З’ясувалося, що жителі сіл та невеликих населених пунктів (до 20 000 осіб) набагато частіше, ніж містяни, сподіваються на свої сили і на "підручний інвентар" для самозахисту. Зброя для такого випадку необхідна тільки 27% селян проти 36% жителів міста. Найбільше зброя потрібна жителям центральних областей України – 34%, найменше – мешканцям півдня: 31% (захід – 33%, схід – 32%).

Жителі Києва частіше за середньостатистичних українців хочуть мати вогнепальну зброю у себе вдома – 39%.

Опитування проводилося напередодні розгляду Верховною Радою України законопроєкту № 4335 про легалізацію цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.

Результати опитування відображають думку всіх українців, старших за 18 років. Репрезентативна вибірка опитування за статтю, віком, регіоном і типом населеного пункту склала 549 ​​осіб. Метод дослідження: MIXED-MODE – об'єднання методів збору даних за допомогою онлайн панелі Liberty Report і телефонного опитування у співвідношенні 70:30%. Максимальна похибка результатів не перевищує 4,26%. Вибірка в Києві склала 179 респондентів, максимальна похибка результатів опитування по Києву – до 7,52%.
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Топ коментарі
+30
Ок, тоді не купуй.
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23.02.2021 15:32
+19
Зараз прокурори, судді та гопники почнуть завивати про недопустимість ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ зброї для самозахисту, так як цю функцію виконує поліція. От тільки нюанс. У поліцію не додзвонитись. Можна набрати номер, і чекати годинами відповіді.
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23.02.2021 15:32
+18
по такой логике и огнетушители не нужны..Звоните Пожарникам!!!
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23.02.2021 15:50
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Ладно, прийдется разбирать ваш коментарий.
"Надо проходить курсы и тесты обязом."
"Гопники - эти люди должны отсеиваться на этапе выдачи удостоверения. По поведению человека это легко проверить."
- Это в идеальном государстве, где нет коррупции. В наших реалиях любая справка покупается и никто не смотрит на поведение, курсы и т.п.
"гранаты по новостям каждую неделю взрываются" - а теперь плюс к этому вася и петя по пьяне не поделили двойную сплошную и устроили пальбу в центре городка N, потом отмазались за 10к зелени.
"спокойно обьявнить и спросить есть ли оружие. Как в США" - мне лень для Вас гуглить десятки видео на ютубе когда правоохранители убивали пареньков по недоразумению. Один из случаев - чел хотел показать документы а копы подумали что он за стволом полез.
"Про активистов - в сша тоже вооружены все. И что, там перестрелки каждый митинг?" Тут я пожалуй с Вами соглашусь, но все же не очень уютно видеть когда на полит акции люди с автоматами приходят, погуглите есть занятные фотки и видосы на ютубе.
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23.02.2021 16:42 Відповісти
благодаря коррупции оружие и так есть у биндитов. Вы не согласны?
Вася-Петя блаблабла - напомните срок за хулиганку и незаконное обращение с оружием? Вы серьозно думаете что окружающие их не задержат, что полиция не применит оружие? За любой выстрел в населенном пункте - уголовная статья. как минимум. С конфискацией и запретом на владение огнестрелом в будущем.
Блаблабла про США - у нас тоже так делают, это уже менты виноваты а не владельцы оружияю. Аналогии? напомнить Кагарлык? или как на прошлой неделе в Украине менты забавы ради сковали наручниками людей их же поле(их собсвтенность) и избили их? А подполковник замешанный в опг? А несколько раскрытых криминальных группировок с участием нескольких сотрудников сбу?
Блаблаба, что там в сша - не показатель, покажите Молдову. Хотя она тоже не показатель.
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23.02.2021 16:55 Відповісти
Вы Будда, Лао цзы или Христос почему расписываетесь за весь народ?
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23.02.2021 17:10 Відповісти
брехня брехньою!!!
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23.02.2021 16:23 Відповісти
Закон про зброю давно необхідний.
У законі треба визначити право на володіння і носіння залежно від статусу громадян: резервістам одне, просто військовозобов'язаним інше, невійськовозобов'язаним ще інше (але теж залежно від навичків поводження).
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23.02.2021 16:23 Відповісти
Ви праві, хоч так, але влада повинна щось робити її ж і тримають не за дармоїдство а за роботу.
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23.02.2021 17:12 Відповісти
Вы думаете после Майдана вам власть разрешит иметь оружие??? Витя начал паковать вещи после того как во Львове начались погромы на мусорские отделы и было выкрадено около 12 тыс. единиц огнестрельного оружия и он понимал что с таким кол-во огнестрела сметут и Банковую и Межигорье. А теперь представьте если бы в то время было бы легализовано огнестрельное оружие.... Пока власть сама не начнет жить по закону она никогда не даст народу оружие, потому что эта власть будет бояться за свою безопасность.
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23.02.2021 16:24 Відповісти
вообще то оно давно легализовано и в стране более миллиона легальных стволов на руках у населения ... и что то пока никого не снесли
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23.02.2021 16:28 Відповісти
Вообще то сплошная спекуляция . В Украине давно легализовано оружие , которое можно хранить дома для самозащиты . Ассортимент сумасшедший , от бюджетных помповиков до штурмовых Барретов .Если не нравится зарубежный производитель ,то можно купить калаш , то есть форт 202 , и самое главное что все совершенно законно . Проблема заключается в отсутствии закона о применении оружия ( тупой закон о мерах необходимой обороны разрешает стрелять только после того как тебя убили и ты получил справку от судмедэксперта , в противном случае тюрьма ) , а так же в запрете на короткоствол для скрытого ношения . Ну а данный опрос эти проблемы не затрагивал , он лишь констатировал что половина мужчин хочет оружие , ну так кто им мешает - идите и покупайте от 4500 грн можно купить весьма смертоносную игрушку
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23.02.2021 16:25 Відповісти
ничего подобного. Нет закона. Куча бюрократии, и неудобств для граждан. Я бы сказал максимум возможного. Полный запрет даже резинострела.
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23.02.2021 16:27 Відповісти
чушь .неделя на оформление , несколько справок и разрешуха на руках , а потом магазин и за 20 к гривен калаш на руках . А про резинострел это отдельный вопрос , я бы его и сам запретил бы .
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23.02.2021 16:30 Відповісти
Неделя? ты за неделю закончишь курсы, закажеш ствол, пройдеш в одном месте города очередь за справкой от психолога, в другом конце города от нарколога, потом в другую больницу за медицинской формой, купишь сейф, установиш его в квартире(по прписке!) выбереш ствол в магазине, получишь разрешение в МВД на покупку, потом поедеш в магазин оформив карточку на оружие, потом получив разрешение, едешь в магазин за оружием, потом за участковым чтоб он вписал себе что у тебя ствол, и хранится по нормативам.
Ты это называешь неделя на оформление?!
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23.02.2021 16:35 Відповісти
ах да, забыл, еще жэ приписное свидетельство или военный билет нужен. Его так и не отменили для разрешения.
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23.02.2021 16:35 Відповісти
и еще забыл - надо свозить после покупки ствол для баллистики в центр мвд.
Неделя? вы лгунишка. Либо из тех кто может так легко за неделю купить ствол, чтто ему все бумажки на блюдечке принесут, и естесьно вы не хотите чтоб другие могли купить оружие.
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23.02.2021 16:43 Відповісти
Вообще то весь процесс занимает два дня , но благодаря бюрократии это затягивается на неделю . День на сбор справок , столько же на установку сейфа ,через неделю забираешь документы в разрешительном отделе и едешь забирать ствол . Купил - поехал к экспертам на отстрел , но ствол уже у тебя , ты его купил . Вопрос с участковым решается вообще на раз , особенно если ты его сам привез и отвез . Ну а трудности с военным билетом я вообще не вижу ,лично по мне он должен быть у каждого гражданина Украины .
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23.02.2021 16:50 Відповісти
вы за день не пройдете всех врачей. Если только не "доплатив".
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23.02.2021 16:57 Відповісти
а если ты живеш не по прописке?
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23.02.2021 16:57 Відповісти
Я за два дня прошел медкомиссию на контракт в ЗСУ , включая хитрый анализ на СПИД и гепатит , который три дня делают , есть обход через банк крови , если сдаешь кровь , то этот анализ делают за три часа . Вы находите кучу отговорок , рассказав как это сложно и отговаривая всех этим заниматься , я же напротив утверждаю что если есть желание , то особых препятствий нет , неделя , максимум две . Главное не сидеть на жопе ровно рассказывая самому себе что это нереально . . Если реально есть цель купить настоящее оружие ( хоть гладкоствол , хоть нарезняк) то вас ничто не остановит ( ну кроме судимости или диагноза по психиатрии )
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25.02.2021 13:14 Відповісти
відчувається, що оформляв щось? Раз знаєш? Половина чоловіків в Україні хоче мати вогнепальну зброю для самозахисту. Опитування Liberty Report - Цензор.НЕТ 2342
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23.02.2021 17:32 Відповісти
І військовий білет таки потрібний? У мене сусіда не тікав від призову років з 15 тому, я ще здивувася. А потім узнав, що він служив у Вінницькому Ягуарі. Рік прослужив і влаштувався інспектором на зону. Сутки через троє чи щось таке.
А інший знайомий закінчив міліцейську академію в Харкові, служив в міліції, з початком агресії пішов у нацгвардію, ніде й подрпини, але має УБД і тепер займає високий як для переферії пост. Чи має ствол? - цілком можливо.
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23.02.2021 17:38 Відповісти
Неужели непонятно? Без адекватного Закона о применении этого самого оружия, все разговоры "продавать/не продавать", "разрешить/не разрешить" - это не более чем разговоры рабов о свободе.
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23.02.2021 16:27 Відповісти
плюсую.
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23.02.2021 16:27 Відповісти
Так и есть , закон о применении гораздо важней
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23.02.2021 16:31 Відповісти
если нету оружия, то толку от закона тоже ноль.
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23.02.2021 16:39 Відповісти
я лично - за ,
за короткоствол скрытого ношения
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23.02.2021 16:31 Відповісти
Идешь ты по улице навеселе, а в кармане скрыто несешь волыну. И тут тебе навстречу такой же человек, только с дипломатом, в скромном плащике, в очках... Словом - рядовой инженеришко. Не заметил ТЕБЯ вовремя, толкнул ТЕБЯ в ТВОЕ дрегоценное тело! Закипела тут кровушка богатырская, да еще суррогатным шмурдяком подогретая, ну и понеслось. А может и наоборот: попался тебе навстречу "кривой" депутатишко или мусор, грохнул не спрашивая фамилии... Да и поделом тебе. Ведь ты ЗА!
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23.02.2021 16:56 Відповісти
у бандитов и гопоты стволы имеются давно , и раставатся с ними они не собираются ,чурки тож вооружены , если ты не хочешь иметь ствол - не покупай ( это твой выбор )
а я за - лучше старенький тт , чем восточные единоборства
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23.02.2021 17:07 Відповісти
У мене якраз інший приклад. Іде собі мій товариш в костюмчику з портфелем, а тут п'теро орлів на металевому паркані сидять. Побачили його і встали розім'яти ноги. Він відвернув полу піджака і просто продемонстрував кобуру з вінницькою залізякою. Орли одразу голубками всілися назад на парканчик.
То ж, зброя не завжди вбиває, а й не дає померти.
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23.02.2021 17:31 Відповісти
наступного разу вислідять, стукнуть ззаду по голові і відберуть вінницьку залізяку. Може навіть нікого не грабуватимуть а просто продадуть комусь при нагоді. Що - нереально?
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23.02.2021 17:41 Відповісти
_Ты что, слабоумный? В смысле ты умственно отсталый, что ли? Ты думаешь для чужих дядечек твоя собственная жизнь (или твоих родных) важней чем для тебя самого? Ты что - шизик? Или просто ребёнок? И ты снимаешь с себя ответственность за свою и своих родных безопасность и просто полностью перекладываешь на чужих, незнакомых людей?! Да ты олигофрен...Половина чоловіків в Україні хоче мати вогнепальну зброю для самозахисту. Опитування Liberty Report - Цензор.НЕТ 8216
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23.02.2021 19:43 Відповісти
Каждый второй считает, что каждый второй, мудило Половина чоловіків в Україні хоче мати вогнепальну зброю для самозахисту. Опитування Liberty Report - Цензор.НЕТ 8602
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23.02.2021 16:39 Відповісти
Мало ли чего, или кого, хотят половина мужчин в Украине.
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23.02.2021 16:41 Відповісти
Не являться твоего медвежьим предприятием для того, чтобы ты "восседать в" царство трансгендера шикарный горячий жарит голубой рот
(Не твоя кацапська справа - сиди собі "в Таїланді" та мовчи в ганчірочку)
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23.02.2021 17:13 Відповісти
Пшло вон отсюда,рашкотварь
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23.02.2021 19:16 Відповісти
И убрать ХО, т к в лесу удобный нож - прежде всего для туризма очень удобный инструмент(естесьно не бандитская заточка, а походный большой нож из качественной стали). Оставить ХО только такие вещи как военные ножи и бандитские стилеты.
И повысить допустимый фунтаж для луков с 40 до до 60фунтов(как во всей европе - спортивный класс).
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23.02.2021 16:41 Відповісти
Щодо холодної зброї тут можна дискутувати. Який сенс взагалі говорити про окрему категорію, якщо маємо достатньо еквівалентів? Аби було за що притягувати? Питання може бути тільки в тому чи крадений той штик-ніж в армії. Решта тільки дає свободу судекспертам мутити навколо. Ось тут кут заточки на пів градуса менший чи лезо на пів міліметра товще і все- стаття. Можете вільно мати мачете, як сільгосп інструмент, а за антикварний штик-ніж отримати срок.
А ось жодо метальної зброї, я згоден, треба приводити до європейських норм.
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23.02.2021 17:23 Відповісти
Если все так плохо и полиция уже не в состоянию справиться с преступностью,
тогда зачем мы их содержим? Половина чоловіків в Україні хоче мати вогнепальну зброю для самозахисту. Опитування Liberty Report - Цензор.НЕТ 1217
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23.02.2021 16:42 Відповісти
полиция сама и есть преступники
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23.02.2021 18:21 Відповісти
Як там у Токарева "Я Америку всегда благословляю - пистолет куплю в прохожих постреляю". Те ж саме й про Україну. "Україну я завжди благословляю - я наган куплю, в зустрічних постріляю".
Не хочу навіть уявляти, що почнеться на вулиці, як тільки бидлота отримає вільний доступ до вогнепалу. Зараз - не свято, а що буде потім!?
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23.02.2021 16:50 Відповісти
Більшість противників цивільної зброї в Україні з ерефії. Вони завжди намагаються наголосити на кровожерливості і дикості українців. Це, їх національна ідея.
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23.02.2021 17:25 Відповісти
просто в деяких українських громадянах ховається підло повний москаль Половина чоловіків в Україні хоче мати вогнепальну зброю для самозахисту. Опитування Liberty Report - Цензор.НЕТ 9483
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23.02.2021 17:43 Відповісти
якщо відверто, то кожен хотів би мати зброю для захисту, але щоб такої зброї не мав будь-хто інший..
саме так зараз (для Иліти) по-факту і є - у мусорів, лівоохоронців, чиновників, депутатів зброя є, а у звичайних Громадян України "бидла" (яким вважає нас Иліта) - нема.. і ЦІ всі вороги народу і перші запроданці, коли приходить окупація, озброєні і так, і, звичайно, проти зброї у людей.. бо нафіга їм тисячі-мільйони Стерненків
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23.02.2021 16:50 Відповісти
половина этой половины, не пройдет психиатра Половина чоловіків в Україні хоче мати вогнепальну зброю для самозахисту. Опитування Liberty Report - Цензор.НЕТ 7387
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23.02.2021 17:00 Відповісти
Депутати і судді з мусорам ж проходять.
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23.02.2021 17:26 Відповісти
В США проверка на разрешение на покупку нового оружия от 24 часов до 3 суток. Ружья продают при условии достижения 18 лет, пистолеты от 21 года. На открытое ношение необходимо купить лицензию. За утерю оружия никто никакой ответственности не несет! На покупку оружия у друга или у другого товарища , никаких проверок не надо в пределах штата. Напомню запрет на оружие никак не спас СССР от полного развала. И главное свобода на оружие закреплена в Конституции США.
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23.02.2021 17:52 Відповісти
у нас 10-15 минут проверка в ФБР - или на компьютере или телефонный звонок
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23.02.2021 18:43 Відповісти
Половина чоловіків хоче мати зброю, а половина вже має, хоч не афішує. Я теж хотів би мати для самозахисту родини так, як це зроблено в Швейцарії. Як військовослужбовець запасу хотів би мати не лише короткоствольну, а нормальний калаш.
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23.02.2021 18:06 Відповісти
12к дробовик таскаю где хочу с собой! Самокруты рулят!
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23.02.2021 18:45 Відповісти
Так и делают "опросы". Сколько заплатишь, такой и "опрос". Это как закон об референдуме от Зеленского. Сформулируещь правильно вопрос-получишь приз!
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23.02.2021 19:09 Відповісти
не беда что 160 см с кепкой в прыжке, с бабским выменем от пива, и членом в 7 см, если встанет, зато крузак 200, и волыну побольше. самооборонцы сраные.
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23.02.2021 19:37 Відповісти
даешь свободный оборот медицинской марихуаны и свободное владение ношение огнестрельного оружия. одновременно.
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23.02.2021 21:53 Відповісти
если бы древние хомо и вообще наши предки отказывались от оружия, человечество давно бы кончилось. ножи кухонные можно носить и никто никого не режет ими массово.
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23.02.2021 22:39 Відповісти
100%
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24.02.2021 03:27 Відповісти
Давайте запретим кухонные ножи, бухло и автомобили. От этого по статистике намного чаще гибнут люди чем от огнестрела и наркоты! Все запретить
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23.02.2021 23:56 Відповісти
Кстати в США полицейский если заметит такое что примет за ствол может расстреливать задержанного без предупреждения. Это потому что в США стреляют копов на каждом перекрестке
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24.02.2021 00:28 Відповісти
Издержки этого Закона тысячи убитых украинцев
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24.02.2021 00:29 Відповісти
У нас знищили 15 млн. злиднями і смертю та вигнанням еміграцією за кордон. А ви про сотню, що загинули. Смішні ви громадяни. А ще від кого величезні паркани, бронедвері і охоронці , якщо так все добре?
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24.02.2021 11:30 Відповісти
Хто знає, чому на карті світу досі існує маленька така держава - Молдова?
...
Тому що колись давно був там один господар (феодал), якому не вистачало сил для захисту. Тоді він вирішив звільнити від кріпацтва тих селян, які захочуть мати зброю, вчитися нею користуватись і погодяться захищати свою землю. Так тоді у Молдові масово селяни стали значно більш вільними і мотивованими захисниками своєї землі, аніж у навколишніх землях, де селяни були без зброї.
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24.02.2021 03:36 Відповісти
Цікава історія - я не знав цього раніше. Так і я про те: хочеш мати зброю - стань захисником вітчизни. Не адвокатом, депутатом, чи журнашлюгою, а саме захисником. А потім вже можеш бути кимось із перелічених.
Дякую за історичне підтвердження мого бачення людини зі зброєю.
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24.02.2021 11:02 Відповісти
Але в тій історії, наскільки мені відомо (не точно), селяни не стали солдатами регулярної армії - вони стали чимось схожим на сили територіальної оборони - вони залишились селянами, але окрім цієї основної діяльності мали функцію захищати свою землю (всю країну).
Подробиць не знаю. Але мене вразила ця інформація, бо одразу стало виглядати закономірно.
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25.02.2021 23:54 Відповісти
Дискусія про дозвіл зброї виглядає лицемірством, адже
зброя давно вже дозволена в Україні: ножі може мати будь-хто, а якщо хто хоче щось більш важке, то достатньо отримати водійські права і купити авто.
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24.02.2021 03:40 Відповісти
Якби громадяни України мали вдома зброю вогнепальну, то, думаю, що російські загарбники на Донбасі загинули б дуже швидко після прибуття на територію України.
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24.02.2021 03:46 Відповісти
Не факт. Бо промиті мізки донбасян (це ті що чекають руського міра) спонукали б їх виступити проти українських сил. Через те: лише патріот України може мати зброю.
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24.02.2021 11:05 Відповісти
На початку було досить мало людей, які починали війну - банда Гіркіна з кількох десятків озброєних громадян РФ: вони успішно виконали цей же сценарій в Симферополі, але там були ще десятки тисяч солдатів РФ. Такий же сценарій нападу був на Донбасі, але там не було цих десятків тисяч російських солдатів. Тож якби окремі ентузіасти, наприклад, із тих, хто полягли в Іловайську, мали би зброю на 6 місяців раніше - на самому початку нападу, то цілком імовірно, що кожний з них міг би остаточно нейтралізувати декількох, а то і кілька десятків з того ядра загарбників - а це було би одразу не ~ -1%, а -50% ~ -100% нападників, причому - саме їхніх керівників, організаторів, зв'язкових. Звісно, для цього потрібна була би зброя з гушником, оскільки тільки так фактор несподіванки міг би дати місцевим патріотам України не тільки практично повністю знешкодити російських бандитів-загарбників, але і при цьому самим вижити.
Це може здаватися фантастикою, однак якщо хто подивиться на те, як російські загарбники приїхали на центральну площу Донецька і як максимально обережно вони вилазили з машин - прицілюючись з автоматів на всі сторони навкруг себе - так, ніби вони на полі бою, де з будь-якого напрямку міг бути супротивник, здатний завдати удару. Так це вже було не на початку, а коли вони практично контролювали Донецьк. Тому що вони розуміли: коли невідомо, де, коли і звідки може прилетіти смерть, то це надзвичайно серйозно. От тільки не змогла вона прилетіти, тому що не було у місцевих мешканців вогнепальної зброї, та ще й з глушниками (оргзлочинність не рахуємо, бо вони були проти України, принаймні, в той час).
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26.02.2021 00:18 Відповісти
В ідеалі такий сценарій був можливий. Але треба враховувати, що у промосковських донбасян була певна організація. І там була банда ходакоського зі зброєю. А ще мєнти із таксістами, вихованими на "шансоні". А в Луганську була тільки (я певно всього не знаю) Права справа Дмитра Снєгірьова. Із Донецька давав обьєктивну інформацію лише Казанський і Гармаш. Інших (навіть блогерів) не знаю.
Я чому обережно відношусь до ідеї продавати зброю направо й наліво. Бо поки патріоти назбирають на автомат, то промосковські озброються вже до зубів. Тож і пропоную: хочеш носити зброю - вступай до тероборони. Якщо сепар - десь обовязково проколишся.
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26.02.2021 07:42 Відповісти
Теперь активисты будут приходить с протестами на Банковую и Грушевского с огнестрелами и мочить мусоров с ходу, устраивая перестрелки.
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24.02.2021 14:11 Відповісти
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