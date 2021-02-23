Половина чоловіків в Україні хоче мати вогнепальну зброю для самозахисту. Опитування Liberty Report

За результатами репрезентативного дослідження, яке було проведене соціологічною компанією Liberty Report 18-19 лютого, і оголошене в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера", кожен третій українець віком від 18 років (33%), хотів би мати вдома вогнепальну зброю для свого захисту.

Опитування показало, що чоловіки у два з половиною рази частіше хочуть володіти зброєю, ніж жінки (50% чоловіків і 19% жінок). Українці віком 60 років і старші, рідше за інших хочуть мати зброю для самозахисту – тільки 14%. Найбільше охочих постояти за себе та своїх близьких зі зброєю в руках, 49%, виявилося серед покоління віком 45-59 років. Про необхідність мати вогнепальну зброю заявили 43% респондентів віком 18-29 років і 38% представників покоління 30-44 роки.

З’ясувалося, що жителі сіл та невеликих населених пунктів (до 20 000 осіб) набагато частіше, ніж містяни, сподіваються на свої сили і на "підручний інвентар" для самозахисту. Зброя для такого випадку необхідна тільки 27% селян проти 36% жителів міста. Найбільше зброя потрібна жителям центральних областей України – 34%, найменше – мешканцям півдня: 31% (захід – 33%, схід – 32%).

Жителі Києва частіше за середньостатистичних українців хочуть мати вогнепальну зброю у себе вдома – 39%.

Опитування проводилося напередодні розгляду Верховною Радою України законопроєкту № 4335 про легалізацію цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.

Результати опитування відображають думку всіх українців, старших за 18 років. Репрезентативна вибірка опитування за статтю, віком, регіоном і типом населеного пункту склала 549 ​​осіб. Метод дослідження: MIXED-MODE – об'єднання методів збору даних за допомогою онлайн панелі Liberty Report і телефонного опитування у співвідношенні 70:30%. Максимальна похибка результатів не перевищує 4,26%. Вибірка в Києві склала 179 респондентів, максимальна похибка результатів опитування по Києву – до 7,52%.