Зеленський не пропонував Стерненкові жодних посад і не втручається в слідство, - Мендель
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський не втручається в розслідування та розгляд кримінальної справи проти Сергія Стерненка та не пропонував йому жодних посад.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявила прессекретарка президента Юлія Мендель
"Президент України не пропонував Сергію Стерненку жодних посад, оскільки такі пропозиції не є частиною моделі соціальних ліфтів, які президент вважає найкращою моделлю відбору професіоналів на посади. Володимир Зеленський наголошував і наголошує, що покладається на незалежність і справедливість правоохоронної системи у розслідуваннях. Він не втручається у розслідування і не тисне на правоохоронні органи в будь-якій справі. Публічні заяви, якими президента намагаються долучити до цієї історії, є політизацією справи. Жодних дзвінків від вказаної засудженої особи президент не отримував. Глава держави вважає, що не має бути частиною спроб самопіару будь-якого активіста або політика, його ім`я не має використовуватися в спробах захиститися від судового вироку", - сказала Мендель.
Зазначається, що Стерненко після заслуховування обвинувального вироку у справі про викрадення людини та катування заявив, що президент Зеленський раніше пропонував йому обійняти державну посаду.
В суді екслідеру одеського "Правого сектору" передали мобільний телефон і сказали журналістам, що на іншому кінці – президент. Стерненко представився, але з того боку майже одразу кинули слухавку. Стерненко публічно "подякував Зеленському за вирок у своїй справі".
Раніше повідомлялося, що активіст Сергій Стерненко після оголошення обвинувального вироку, за його словами, провів коротку телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.
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Прокуратура «не видит» новостроя. Участковый и депутаты Думской «не видят» в этом никакого нарушения Закона. Перед фасадом нового здания лежат останки деревяных шаланд, на которых Костя доставлял одесситам кефаль. Надо полагать, что после окончания строительства, пляж обнесут забором и он станет частной собственностью семьи олигарха.Интересно, куда исчез комик Филимонов, который обещал в своей предвыборной программе вернуть захваченные пляжи одесситам и почистить канализацию на улице Балковская, чтобы дождевые воды не затапливали Приморский райсуд? https://www.youtube.com/watch?v=SrD8xCxUmLw
Прокуратура «не видит» новостроя. Участковый и депутаты Думской «не видят» в этом никакого нарушения Закона. Перед фасадом нового здания лежат останки деревяных шаланд, на которых Костя доставлял одесситам кефаль. Надо полагать, что после окончания строительства, пляж обнесут забором и он станет частной собственностью семьи олигарха.Интересно, куда исчез комик Филимонов, который обещал в своей предвыборной программе вернуть захваченные пляжи одесситам и почистить канализацию на улице Балковская, чтобы дождевые воды не затапливали Приморский райсуд? https://www.youtube.com/watch?v=SrD8xCxUmLw
З ручними прокурорами це нескладно!
А потом эти фантазии разгонять.
"Это неправда. Я лично был на встрече, на которой Президент предлагал ему должность.
Со мной также было по меньшей мере десять человек". - Адвокат Маси Найем
45 хв ·
Iuliia Mendel
: «Зеленський не втручається в слідство і не пропонував Стерненку посад».
Це неправда. Я особисто був на зустрічі, на якій Президент пропонував йому посаду.
Зі мною також було щонайменше десятеро людей.
- Відпустив директора табору "Вікторія", в якому загинули діти в вогні, під мізерну заставу;
- Повністю виправдав міліціонера, який катував людей;
- Відмазував п'яних водіїв;
- "Забув" задекларував Мерседес і квартиру дружини в Криму:
- Писав і публікував рішення російською мовою всупереч закону;
- всупереч закону 2000 рішень взагалі не опублікував;
- встановив у себе перед будинком погруддя Сталіна і Леніна.
Система повна таких залежних, безпринципних негідників.
Які за одним дзвінком хоч невинного засудять, хоч мати рідну продадуть.
Саме тому очищення системи від них - це питання нашої з вами свободи і нашого з вами виживання, не менше.
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23.02.2021, 13:02 • 717 • 4
"Можно сколько угодно вводить санкции против Медведчука. Но когда ОПЗЖ и недобитые бандиты из окружения Януковича вынуждают власть по беспределу закрыть неугодного им активиста за то, что он якобы вымогал у титушки 300 грн, это говорит о том, что эти люди по-прежнему чувствуют хозяевами в стране и могут расправиться с кем угодно", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Денис Казанский, информирует UAINFO.org.
"Безусловно этот приговор спровоцирует акции протеста и большую волну негатива в отношении властей. На ровном месте в угоду политическим банкротам придумали себе огромный головняк. Глупейший ход.
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Понятно, что европейский суд этот сшитый Портновым приговор отменит. И в итоге Стерненко все равно придётся выпустить. Только ещё с позором и выплатой компенсаций", - завершает Казанский.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Папкино с мамкой недоразумение, ты двумя твитами подтверди свою писанину, а то неубедительно.
Еще сообщи в твите что зеленое лайно ни-ни-ни, ни в коем случае не вмешивался в расследование когда 12 декабря 2019 года устраивал прессконференцию, на которой указал паличком на якобы виновных в подрыве Шеремета.
PS: если ты думаешь(хотя о чем ето я) если надеешься что избежишь ответственности, то зря: найдется такой же "не вмешивающийся"
Рaзныe иcтoчники cooбщaли, чтo Филaтoв бeжaл из ЕЭСУ нe c пуcтыми рукaми, a c oxaпкoй oригинaлoв и кoпий дoкумeнтoв, a тaкжe цeнными cвeдeниями o cлaбыx юридичecкиx мecтax руxнувшeй импeрии Лaзaрeнкo. И бeжaл прямикoм к группe «Привaт».======Филaтoв aктивнo пoмoгaл «Привaту» oтнимaть бывший бизнec Лaзaрeнкo, и oдним из пeрвыx крупныx «oтжимoв» былa бoрьбa зa Южный гoрнo-oбoгaтитeльный кoмбинaт (ГОК).======докладніше тут---------''Бoриc Филaтoв: рeйдeр, лжeц, xaм''
- Відпустив директора табору "Вікторія", в якому загинули діти в вогні, під мізерну заставу;
- Повністю виправдав міліціонера, який катував людей;
- Відмазував п'яних водіїв;
- "Забув" задекларував Мерседес і квартиру дружини в Криму:
- Писав і публікував рішення російською мовою всупереч закону;
- всупереч закону 2000 рішень взагалі не опублікував;
- встановив у себе перед будинком погруддя Сталіна і Леніна.
Система повна таких залежних, безпринципних негідників.
Які за одним дзвінком хоч невинного засудять, хоч мати рідну продадуть.
Саме тому очищення системи від них - це питання нашої з вами свободи і нашого з вами виживання, не менше.
Михайло Чернаков
Ага, он не вмешивался и не вмешивается, особенно в дело шеремета.
пан В'ячеслав Рушник
@slavapolotence
·59 мин
Проблема в тому, що в факту пропонування посади від Зеленського є багато свідків. Я в тому числі. Сергій від посади відмовився.
То кому варто вірити: авторитетному адвокату, який дбає про свою репутацію, чи шльондрі на побігеньках?