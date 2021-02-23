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Новини Політика України Вирок Стерненку
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Зеленський (17387) Стерненко (374) Мендель (228)

Зеленський не пропонував Стерненкові жодних посад і не втручається в слідство, - Мендель

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський не пропонував Стерненкові жодних посад і не втручається в слідство, - Мендель

Президент Володимир Зеленський не втручається в розслідування та розгляд кримінальної справи проти Сергія Стерненка та не пропонував йому жодних посад.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявила прессекретарка президента Юлія Мендель

"Президент України не пропонував Сергію Стерненку жодних посад, оскільки такі пропозиції не є частиною моделі соціальних ліфтів, які президент вважає найкращою моделлю відбору професіоналів на посади. Володимир Зеленський наголошував і наголошує, що покладається на незалежність і справедливість правоохоронної системи у розслідуваннях. Він не втручається у розслідування і не тисне на правоохоронні органи в будь-якій справі. Публічні заяви, якими президента намагаються долучити до цієї історії, є політизацією справи. Жодних дзвінків від вказаної засудженої особи президент не отримував. Глава держави вважає, що не має бути частиною спроб самопіару будь-якого активіста або політика, його ім`я не має використовуватися в спробах захиститися від судового вироку", - сказала Мендель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вирок Стерненку виніс суддя з Донецька Попревич, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський. ФОТО

Зазначається, що Стерненко після заслуховування обвинувального вироку у справі про викрадення людини та катування заявив, що президент Зеленський раніше пропонував йому обійняти державну посаду.

В суді екслідеру одеського "Правого сектору" передали мобільний телефон і сказали журналістам, що на іншому кінці – президент. Стерненко представився, але з того боку майже одразу кинули слухавку. Стерненко публічно "подякував Зеленському за вирок у своїй справі".

Раніше повідомлялося, що активіст Сергій Стерненко після оголошення обвинувального вироку, за його словами, провів коротку телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вирок Стерненку - це не вибіркове правосуддя, а результат впливу команди Януковича-Портнова на суди в Україні, - Порошенко
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Топ коментарі
+26
это бубочка ей в постели в оманской гостиннице рассказал?
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23.02.2021 15:33
+25
Зеленский к ним никакого отношения не имеет? Не он назначал Татарова? Не Портнов управляет украинскими судьями? Наглый продажный врун!
Зеленский не предлагал Стерненко никаких должностей и не вмешивается в следствие, - Мендель - Цензор.НЕТ 956
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23.02.2021 15:48
+20
Мендель була одною з кращих ;журналісток; російського пропагандистського каналу ;Раша тудей;. Думаєте у неї нема ксиви офіцера ГРУ РФ?
Зеленский не предлагал Стерненко никаких должностей и не вмешивается в следствие, - Мендель - Цензор.НЕТ 1872
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23.02.2021 15:55
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это бубочка ей в постели в оманской гостиннице рассказал?
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23.02.2021 15:33 Відповісти
Я думаю, що вона і є тим аґентом, який контролює і пише Зєлєнского. В тому числі і у ліжку. Бо лише такий аґент може робити такі безапеляційні заяви.
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23.02.2021 15:48 Відповісти
Мендель була одною з кращих ;журналісток; російського пропагандистського каналу ;Раша тудей;. Думаєте у неї нема ксиви офіцера ГРУ РФ?
Зеленский не предлагал Стерненко никаких должностей и не вмешивается в следствие, - Мендель - Цензор.НЕТ 1872
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23.02.2021 15:55 Відповісти
Похоже, что в Одессе царит полный правовой беспредел! За три зимних месяца на пляже «Золотой Берег», 16 станция Большого Фонтана, выросла высотка. Смотреть я пятой минуты. https://www.youtube.com/watch?v=S6-lNQ15Q6I
Прокуратура «не видит» новостроя. Участковый и депутаты Думской «не видят» в этом никакого нарушения Закона. Перед фасадом нового здания лежат останки деревяных шаланд, на которых Костя доставлял одесситам кефаль. Надо полагать, что после окончания строительства, пляж обнесут забором и он станет частной собственностью семьи олигарха.Интересно, куда исчез комик Филимонов, который обещал в своей предвыборной программе вернуть захваченные пляжи одесситам и почистить канализацию на улице Балковская, чтобы дождевые воды не затапливали Приморский райсуд? https://www.youtube.com/watch?v=SrD8xCxUmLw
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23.02.2021 16:01 Відповісти
Похоже, что в Одессе царит полный правовой беспредел! За три зимних месяца на пляже «Золотой Берег», 16 станция Большого Фонтана, выросла высотка. Смотреть с пятой минуты. https://www.youtube.com/watch?v=S6-lNQ15Q6I
Прокуратура «не видит» новостроя. Участковый и депутаты Думской «не видят» в этом никакого нарушения Закона. Перед фасадом нового здания лежат останки деревяных шаланд, на которых Костя доставлял одесситам кефаль. Надо полагать, что после окончания строительства, пляж обнесут забором и он станет частной собственностью семьи олигарха.Интересно, куда исчез комик Филимонов, который обещал в своей предвыборной программе вернуть захваченные пляжи одесситам и почистить канализацию на улице Балковская, чтобы дождевые воды не затапливали Приморский райсуд? https://www.youtube.com/watch?v=SrD8xCxUmLw
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23.02.2021 16:06 Відповісти
а куда девался борец с коррупцией Саакашвиль? как там пляжи, обнесенные забором?- балоболка Саак молчит, ибо его купили, как и Аресnовича с Кравчуком.
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23.02.2021 17:29 Відповісти
Оно, мля? Здрісті, фільтруєш цензора?
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23.02.2021 15:33 Відповісти
а хто венедиктову и авякова поставил? не отвертится ссыкун, прийдется отвечать
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23.02.2021 15:33 Відповісти
Зеленский к ним никакого отношения не имеет? Не он назначал Татарова? Не Портнов управляет украинскими судьями? Наглый продажный врун!
Зеленский не предлагал Стерненко никаких должностей и не вмешивается в следствие, - Мендель - Цензор.НЕТ 956
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23.02.2021 15:48 Відповісти
Зє нє, Зє нє, лишеЄрмак позвонював.
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23.02.2021 15:34 Відповісти
От зараз вірю! От вірю йульці! Зеленский не предлагал Стерненко никаких должностей и не вмешивается в следствие, - Мендель - Цензор.НЕТ 8168
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23.02.2021 15:34 Відповісти
"Зеленский не предлагал Стерненко никаких должностей и не вмешивается в следствие, - Мендель" - А Земля - треугольная.
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23.02.2021 15:35 Відповісти
Не выпустите зеленых агентов россии из Украины когда они будут драпать!
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23.02.2021 15:35 Відповісти
Висери мендэльвошкi нам непотрiбнi
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23.02.2021 15:36 Відповісти
У клоуна зараз є реальна можливість опустити Пороха та доказати який він крутий націоналіст а Порох тільки прикидається... Треба всього лише повплияти на цю справу.
З ручними прокурорами це нескладно!
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23.02.2021 15:37 Відповісти
"опустити Пороха"---а что, при Порохе Стерненко сидел?
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23.02.2021 20:38 Відповісти
Для зе-стада це не важливо. І він це прекрасно розуміє
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23.02.2021 20:59 Відповісти
у Мендель медведики уже получаются?
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23.02.2021 15:37 Відповісти
Так она же не виновата, что шестой- дефективный.
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23.02.2021 16:54 Відповісти
Ну да,и в "дело Шеремета"-не вмешивался. Зеленский не предлагал Стерненко никаких должностей и не вмешивается в следствие, - Мендель - Цензор.НЕТ 9965
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23.02.2021 15:37 Відповісти
То есть это ты двумя твитами посадила человека на 7 лет?
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23.02.2021 15:37 Відповісти
У нас сейчас только один социальный лифт - через тюрягу.
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23.02.2021 15:39 Відповісти
правосудие???? за 300 гривен 7 лет с конфискацией???
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23.02.2021 15:39 Відповісти
Прикольно будет, если Стерненко записал, сохранил разговор с предложением о работе от Зели.
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23.02.2021 15:40 Відповісти
Умеете вы фантазировать. Зеленский не предлагал Стерненко никаких должностей и не вмешивается в следствие, - Мендель - Цензор.НЕТ 8639
А потом эти фантазии разгонять. Зеленский не предлагал Стерненко никаких должностей и не вмешивается в следствие, - Мендель - Цензор.НЕТ 5514
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23.02.2021 15:42 Відповісти
Ниже пишут, что даже есть свидетели того, как Зеля делал предложение Стерненко.

"Это неправда. Я лично был на встрече, на которой Президент предлагал ему должность.
Со мной также было по меньшей мере десять человек". - Адвокат Маси Найем
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23.02.2021 15:45 Відповісти
Masi Nayyem

45 хв ·


Iuliia Mendel


: «Зеленський не втручається в слідство і не пропонував Стерненку посад».

Це неправда. Я особисто був на зустрічі, на якій Президент пропонував йому посаду.
Зі мною також було щонайменше десятеро людей.
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23.02.2021 15:47 Відповісти
А ми просто нагадаємо, що суддя Попревич, який щойно засудив Сергія Стерненко ні за що на 7 років, раніше:
- Відпустив директора табору "Вікторія", в якому загинули діти в вогні, під мізерну заставу;
- Повністю виправдав міліціонера, який катував людей;
- Відмазував п'яних водіїв;
- "Забув" задекларував Мерседес і квартиру дружини в Криму:
- Писав і публікував рішення російською мовою всупереч закону;
- всупереч закону 2000 рішень взагалі не опублікував;
- встановив у себе перед будинком погруддя Сталіна і Леніна.
Система повна таких залежних, безпринципних негідників.
Які за одним дзвінком хоч невинного засудять, хоч мати рідну продадуть.
Саме тому очищення системи від них - це питання нашої з вами свободи і нашого з вами виживання, не менше.
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23.02.2021 15:41 Відповісти
23 февраля, 14:50
Одесский суд оправдал экс-начальника районного отдела полиции, которого обвиняли во взяточничестве
Приморский районный суд Одессы оправдал бывшего начальника Балтского отдела полиции полковника Александра Немцева, которого обвиняли в вымогательстве и получении взятки.
Как передает корреспондент «Думской», судья Дмитрий Осиик признал доказательства, предоставленные стороной обвинения, недопустимыми. Речь идет в частности, о материалах негласных следственных действий
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23.02.2021 15:48 Відповісти
Казанский: Приговор Стерненко спровоцирует акции протеста и большую волну негатива в отношении властей
23.02.2021, 13:02 • 717 • 4

"Можно сколько угодно вводить санкции против Медведчука. Но когда ОПЗЖ и недобитые бандиты из окружения Януковича вынуждают власть по беспределу закрыть неугодного им активиста за то, что он якобы вымогал у титушки 300 грн, это говорит о том, что эти люди по-прежнему чувствуют хозяевами в стране и могут расправиться с кем угодно", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Денис Казанский, информирует UAINFO.org.
"Безусловно этот приговор спровоцирует акции протеста и большую волну негатива в отношении властей. На ровном месте в угоду политическим банкротам придумали себе огромный головняк. Глупейший ход.
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Понятно, что европейский суд этот сшитый Портновым приговор отменит. И в итоге Стерненко все равно придётся выпустить. Только ещё с позором и выплатой компенсаций", - завершает Казанский.
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23.02.2021 15:41 Відповісти
Їм обом збрехати, як два пальці обасфальт.
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23.02.2021 15:41 Відповісти
как два яйца ..........
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23.02.2021 15:43 Відповісти
Это неправда. Я лично был на встрече, на которой Президент предлагал ему должность. Со мной также было по меньшей мере десять человек". - Адвокат Маси Найем
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23.02.2021 15:42 Відповісти
Детали: В комментарии УП Найем уточнил, что "предлагали должность в одном из правоохранительных органов".
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23.02.2021 15:46 Відповісти
Зе приплыл. Глупейший ход с его стороны. Вообще никто не ожидал такого приговора и некому будет его защитить. Он всех настроил против себя. Сейчас "король абсолютно голый".
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23.02.2021 15:48 Відповісти
он просто - ссытся......
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23.02.2021 15:49 Відповісти
Он не вмешивается в расследование и не давит на правоохранительные органы в любом деле.Источник: https://censor.net/ru/n3249593

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Папкино с мамкой недоразумение, ты двумя твитами подтверди свою писанину, а то неубедительно.
Еще сообщи в твите что зеленое лайно ни-ни-ни, ни в коем случае не вмешивался в расследование когда 12 декабря 2019 года устраивал прессконференцию, на которой указал паличком на якобы виновных в подрыве Шеремета.

PS: если ты думаешь(хотя о чем ето я) если надеешься что избежишь ответственности, то зря: найдется такой же "не вмешивающийся"
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23.02.2021 15:50 Відповісти
не ,вы как хотите ,а Я считаю что Презедента нам надо менять
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23.02.2021 15:53 Відповісти
На кого?
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23.02.2021 15:56 Відповісти
на Петю of course
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23.02.2021 15:57 Відповісти
Зеркаль, Бессмертный, Забродский, Филатов.
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23.02.2021 16:01 Відповісти
ви про цього філатова=========В 2014 гoду Бoриc Филaтoв, в xoдe oднoгo интeрвью, нa вoпрoc o cвoeм зaклятoм oппoнeнтe Алeкcaндрe Вилкулe cкaзaл cлeдующee: «Мы знaкoмы c ним c 1994 гoдa. Вoт тoлькo Сaшa никoгдa нe любит вcпoминaть, чтo путeвку нaм жизнь дaлa Юлия Влaдимирoвнa. Мы c ним нaчинaли пoд ee рукoвoдcтвoм, в ЕЭСУ, тoлькo oн - мeнeджeрoм, a я - юриcтoм. Вce эти гoды Вилкул дeлaл вид, чтo oн oт Аxмeтoвa рoдилcя, a прoшлoe нe выкинeшь».=======О cпeцификe жe рaбoты Филaтoвa в «Сoдружecтвe» и ЕЭСУ рaccкaзывaли cлeдующee: oн зaнимaлcя нe cocтaвлeниeм кoммeрчecкиx кoнтрaктoв, a вoпрocaми привaтизaции, cкупки и рeйдeрcкими зaxвaтaми прeдприятий, кaкoвыx у кoрпoрaции к 1998 гoду нaбрaлocь бoлee двaдцaти, включaя НИИ, aэрoпoрт и нecкoлькo бaнкoв. Кcтaти, уceрднo пыxтя в днeпрoпeтрoвcкиx oфиcax, Филaтoв умудрилcя кaким-тo oбрaзoм в 1997-м зaщитить кaндидaтcкую пo прaвoвeдeнию в Одeccкoм унивeрcитeтe.===========
Рaзныe иcтoчники cooбщaли, чтo Филaтoв бeжaл из ЕЭСУ нe c пуcтыми рукaми, a c oxaпкoй oригинaлoв и кoпий дoкумeнтoв, a тaкжe цeнными cвeдeниями o cлaбыx юридичecкиx мecтax руxнувшeй импeрии Лaзaрeнкo. И бeжaл прямикoм к группe «Привaт».======Филaтoв aктивнo пoмoгaл «Привaту» oтнимaть бывший бизнec Лaзaрeнкo, и oдним из пeрвыx крупныx «oтжимoв» былa бoрьбa зa Южный гoрнo-oбoгaтитeльный кoмбинaт (ГОК).======докладніше тут---------''Бoриc Филaтoв: рeйдeр, лжeц, xaм''
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23.02.2021 19:08 Відповісти
Хорошо, Филатова в топку. По другим кандидатам вопросов нет, и отлично.
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23.02.2021 19:36 Відповісти
Неплохие кандидатуры, но голосов не наберут , поэтому --Порох и их всех в команду!
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23.02.2021 20:40 Відповісти
а ми два роки тому вас попереджали, що не можна його обирати...
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23.02.2021 15:58 Відповісти
Одним словом ....мэн-дэль!
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23.02.2021 15:57 Відповісти
мундель
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23.02.2021 15:58 Відповісти
А ми просто нагадаємо, що суддя Попревич, який щойно засудив Сергій Стерненко ні за що на 7 років, раніше:

- Відпустив директора табору "Вікторія", в якому загинули діти в вогні, під мізерну заставу;

- Повністю виправдав міліціонера, який катував людей;

- Відмазував п'яних водіїв;

- "Забув" задекларував Мерседес і квартиру дружини в Криму:

- Писав і публікував рішення російською мовою всупереч закону;

- всупереч закону 2000 рішень взагалі не опублікував;

- встановив у себе перед будинком погруддя Сталіна і Леніна.

Система повна таких залежних, безпринципних негідників.

Які за одним дзвінком хоч невинного засудять, хоч мати рідну продадуть.

Саме тому очищення системи від них - це питання нашої з вами свободи і нашого з вами виживання, не менше.

Михайло Чернаков
Зеленський не пропонував Стерненкові жодних посад і не втручається в слідство, - Мендель - Цензор.НЕТ 1900
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23.02.2021 15:58 Відповісти
Не вмешивается да вы шо,личный контроль то шо он брал то таке? Так )(уйло также лепетал веренее его Письков секретар,когда держали Сенцова мол суд решает и он не врпаве вмешиваться в суд и отпустить мол мы не диктатура и президент не может по звонку влиять на судей,научился бубочка эту туфту ты можеш говорить про не вмешательство своему лохотрату поверят может
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23.02.2021 15:59 Відповісти
Це той шостий який не вийшов і постійно бреше.
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23.02.2021 16:00 Відповісти
О, уже оправдываются ! Чуют, что рыло в пуху !
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23.02.2021 16:02 Відповісти
У Стерненко почти 200тыс активных подписчиков на канале. И в каждом выпуске он мокает зепитора в говно. А теперь вспомним критиков власти: лещенко, наем, арестович.. почему они резко перестали критиковать? Может потому что они сами стали властью? Поэтому меня не удивляет, что зеленое дерьмо предлагало Стерненко какую-то должность, чтобы тот замолчал.
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23.02.2021 16:06 Відповісти
"Владимир Зеленский подчеркивал и подчеркивает, что полагается на независимость и справедливость правоохранительной системы в расследованиях. Он не вмешивается в расследование и не давит на правоохранительные органы в любом деле"Источник: https://censor.net/ru/n3249593

Ага, он не вмешивался и не вмешивается, особенно в дело шеремета.
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23.02.2021 16:09 Відповісти
Якби Стерненко погодився то це було б початком його кінця. Бо справи би все одно не закрили, а осанну Зє треба було б співати, чим відвернув би від себе притомних людей. А далі, звільнення і віддача на розшматування портновсько-аваківській шоблі, але тоді за нього ніхто б не вступився.
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23.02.2021 16:10 Відповісти
Це якийсь ідіотизм, якщо хочеш посадити відому людину, то треба бути гранично акуратним, все має бути зроблено бездоганно. А якщо не можеш, то краще не починати. Якось все дуже нагадує Янека, довести все все до вищої точки кипіння, щоб рвануло. Схоже на руку Портова.
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23.02.2021 16:10 Відповісти
Зеленський не пропонував Стерненкові жодних посад і не втручається в слідство, - Мендель - Цензор.НЕТ 9078




пан В'ячеслав Рушник

@slavapolotence

·59 мин

Проблема в тому, що в факту пропонування посади від Зеленського є багато свідків. Я в тому числі. Сергій від посади відмовився.
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23.02.2021 16:11 Відповісти
До каких пор будет Мендель ослаблядь Зеленского?
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23.02.2021 16:11 Відповісти
...розслабленням з отриманням задоволення. Куди дивиться Лєнка?
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23.02.2021 16:24 Відповісти
ДУРБЕЛА
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23.02.2021 16:22 Відповісти
ослаблять, я так понимаю, тут не глагол, а существительное?)))))
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23.02.2021 16:23 Відповісти
А надо бы вмешаться.Иначе вмешается народ и ему кизда.
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23.02.2021 16:28 Відповісти
явно,що хтось один з них бреше,а це не красить ні одного,ні другого,всі настільки забрехались,що нікого не хочеться слухати. Стільки всіляких самозванних героЇв розвелось-я знаю одне- ГероЇ зараз зі зброєю в руках боронять УкраЇну,а тут павуки в банці,які жеруть один одного!!!
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23.02.2021 16:37 Відповісти
А я думаю,що все навпаки.відмовився працювати на мусорів і ось вердикт.Вони хочуть потихеньку всіх незгодних пересаджати як лукашенко.Треба виходити на протести,і можливо дуже жорсткі протести.
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23.02.2021 16:45 Відповісти
"Президент Украины не предлагал Сергею Стерненко никаких должностей, поскольку такие предложения не являются частью модели социальных лифтов, которые президент считает лучшей моделью отбора профессионалов на должности " Ржунемогу. Судя по мандели, главным социальным лифтом является глубина заглота ))
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23.02.2021 16:53 Відповісти
шмара гавногнидная
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23.02.2021 17:06 Відповісти
зеленский подонок
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23.02.2021 17:06 Відповісти
Проблема в тому що, манделі вже не вірять. Особливо важко брехати коли є свідки.
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23.02.2021 17:38 Відповісти
Масі Найем сказав, що сам був присутній, коли зебеня робив цю пропозицію...
То кому варто вірити: авторитетному адвокату, який дбає про свою репутацію, чи шльондрі на побігеньках?
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23.02.2021 19:35 Відповісти
Мендельвошке верить,как и ее патрону зелемойскому - себя не уважать!
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23.02.2021 22:12 Відповісти
І Татарова він не кришує,це робить по його вимозі Венедіктова.
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23.02.2021 23:24 Відповісти
 
 