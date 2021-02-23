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Новини Політика України
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ВР (11723) Порошенко (13228) колабораціонізм (938) Європейська Солідарність (1020)

"ЄС" внесла в Раду законопроєкт про кримінальну відповідальність за колабораціонізм і недопущення поширення тез російської пропаганди

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Народні депутати фракції "Європейська Солідарність" внесли до Верховної Ради законопроєкт про кримінальну відповідальність за колабораціонізм з державою-агресором.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуальний кодекс України (про кримінальну відповідальність за адміністративний, економічний, військовий, політичний, військово-політичне та інше співробітництво з державою-агресором - колабораціонізм) зареєстровано за №5135 у вівторок.

Ініціатори законопроєкту – лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко, співголови фракції Ірина Геращенко та Артур Герасимов, а також народні депутати Вікторія Сюмар, Ростислав Павленко, Олег Синютка, Максим Саврасов і Микола Княжицький.

Також читайте: Порошенко: Підтримую рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука і закликаю ВР ухвалити закон про відповідальність колаборантів

"Закликаю народних депутатів президентської фракції "Слуга народу" та інші політичні сили розглянути як першочергові наші законопроєкти про кримінальну відповідальність за колабораціонізм, і законопроєкт щодо недопущення поширення в Україні тез російської пропаганди на кшталт тези про нібито громадянську війну. Це дозволить зупиняти антиукраїнську діяльність не лише окремих політиків, але й політичних партій на кшталт ОПЗЖ", – наголосив раніше Петро Порошенко.

"Не йдеться про тих, хто на окупованій території під загрозою для життя вимушений працювати в тих чи інших установах, лікарнях та школах. А йдеться в першу чергу про тих, хто на контрольованій території проводить колабораційну роботу добровільно або за гроші. І має бути встановлена чітка кримінальна відповідальність як фізичних осіб, так і політичних партій, і громадських організацій, які проводять цю роботу, фінансуються країною-агресором і звітують перед нею", – пояснює Порошенко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Вонючие слуги 😈и их порношут🤡🤢 уже заявили , что это всего -лишь «потуги « Порошенко и голосовать они не намерены
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23.02.2021 15:47
+12
Ой как, ну посмотрим как "патриоты" из зекоМанды и БЮТорасы проголосуют
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23.02.2021 15:48
+10
Вся ОПЗЖ и половина "слуг" открыто говорят что они предатели Украины, и что?
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23.02.2021 15:48
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Смешной закон -детектор. Не допустят на голосование, ведь сразу будет видно, кто где срал.
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23.02.2021 15:43 Відповісти
А кто не допустит, кто в открытую признает себя предателем Украины?! "ЕС" внесла в Раду законопроект об уголовной ответственности за коллаборационизм и недопущении распространения тезисов российской пропаганды - Цензор.НЕТ 5362
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23.02.2021 15:46 Відповісти
Вся ОПЗЖ и половина "слуг" открыто говорят что они предатели Украины, и что?
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23.02.2021 15:48 Відповісти
В ЭТОТ ДЕНЬ
Ровно 103 года назад, утром 23 февраля 1918 года, германский генштаб после разгрома с 18 по 22 февраля всех частей красной армии, которые бросив фронт бежали с линии Псков-Нарва, открыв немцам прямой путь на столицу России Петроград - предъявил ультиматум правительству большевиков, требуя:
- заключить с Германией сепаратный мир;
- выйти из состава «Антанты»;
- отвести в тыл войска России со всей протяженности германо-австрийского фронта;
- признать независимость стран Балтии, Финляндии и Украины;
- разоружить свой флот в Балтийском и Черном морях;
- дать Германии право беспошлинного вывоза железной руды и другого сырья военного назначения из России;
- подтвердить невыгодный для России русско-германский торговый договор от 1904 года.
И хотя немцы дали русским на размышление 48 часов, испуганный Ленин в тот же день 23 февраля 1918 года, телеграфировал в Германию о том, что принимает все эти унизительные кабальные условия, которые были юридически оформлены через несколько дней подписанием капитуляции в Бресте - ведь только так совершившие государственный переворот большевики могли сохранить власть. И еще одно знаковое событие произошло в результате немецкого ультиматума - испуганные близостью немецких войск большевики, оперативно перенесли столицу России сбежав из Петрограда в Москву.
Но самые удивительные вещи начали происходить уже после этих событий: чтобы забыть позор капитуляции 23 февраля, большевики придумали превратить этот день своего позора в торжество - тем более что захватившая власть группировка коммунистов очень нуждалась в новых праздниках. Поэтому был создан и имплантирован в мозги полупьяного населения, дешевый лубочный миф о праздновании именно 23 февраля «Дня Красной армии», который потом трансформировался в «День Советской армии» и празднуется сегодня на России как «День защитника Отечества».
Для того чтобы обосновать празднование дня своей армии именно в этот день, русским пришлось в очередной раз изнасиловать свою историю. По началу, пока память о позоре капитуляции была свежа, этот праздник объясняли тем, что якобы в этот день был издан декрет Совнаркома о создании Рабоче-крестьянской красной армии (РККА) - хотя на самом деле этот декрет был подписан еще 15 января 1918 года. Далее в 1938 году, когда истинные события слегка позабылись, Сталин в своей статье модернизировал миф до «героической обороны Красной армии» под Псковом, а в 1942 году, когда в панике дедыотступали от тех же немцев, эту формулировку героизировали до: «наголову разбитых германских войск».
Таким образом, чтобы скрыть стыд и позор перед своими гражданами и был придуман этот праздник - один из сотен лживых мифов, на которых построена вся сегодняшняя история России. Однако, согласно историческим фактам, на самом деле 23 февраля 1918 года является днем принятия Советской Россией - позорной безоговорочной капитуляции перед кайзеровской Германией и последующего трусливого переноса столицы России в глубокий тыл. Но тем не менее, сегодня миллионы покусанных телевизором граждан страны-агрессора с гордостью поздравляют друг друга с этим высосанным из пальца праздником, после чего дружно напиваются до потери пульса…
"ЕС" внесла в Раду законопроект об уголовной ответственности за коллаборационизм и недопущении распространения тезисов российской пропаганды - Цензор.НЕТ 1945
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23.02.2021 15:50 Відповісти
Закон для сьогодення дуже актуальний , тільки маю сумніви , що бвльшість ВР проголосує , інакше потрібно буде
пересаджати всю п'яту колону кремля , а це- ОПЗЖ , СН І інші позафракційні депутати , які входять до монобільшості!
Методи впливу на слуг кремля будуть інші ...))
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23.02.2021 15:57 Відповісти
Та реваншисти з кремлівського лялькового балагана, кістьми лягуть ,щоб завалити цей законопроект !!!)))
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23.02.2021 15:59 Відповісти
Этот закон был актуальный ещё в 2014.Чем в ВР занимались БПП и НФ?
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23.02.2021 16:03 Відповісти
Мабуть, це питання постало раніше, з момента проголошення незалежності ,в 1991 р. !!!)))
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23.02.2021 16:11 Відповісти
А чим займався ти особисто , коли БПП І НФ в той час , боролися за виживання націі і, бо ЯнукОвощ і його братва вивезли все бабло до росіі і окупували Крим і припхалися на Донбас !
Армію хто піднімав з руін ти , чи чи твій куратор портнов ?
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23.02.2021 16:21 Відповісти
Він опуси крапав ,про панамські офшори та братовбивство !!!)))
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23.02.2021 16:41 Відповісти
Народ. Волонтери.
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23.02.2021 17:59 Відповісти
тогда всю ботоферму жопо-блока и слуг урода можно будет сажать... "ЄС" внесла в Раду законопроєкт про кримінальну відповідальність за колабораціонізм і недопущення поширення тез російської пропаганди - Цензор.НЕТ 4065
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23.02.2021 16:21 Відповісти
Цей непотріб на дурку ,можливо когось вилікують !!!))))
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23.02.2021 16:40 Відповісти
Я думаю, что этот проект Закона будет лакмусовой бумажкой для верхушки и депутатам. "ЕС" внесла в Раду законопроект об уголовной ответственности за коллаборационизм и недопущении распространения тезисов российской пропаганды - Цензор.НЕТ 3692
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23.02.2021 15:44 Відповісти
Цей законопроект забанить ,всекляка колаборантсько-колорадська наволоч у ВРУ !!!)))
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23.02.2021 15:55 Відповісти
Может раскроет глаза некоторым на следующих выборах? "ЄС" внесла в Раду законопроєкт про кримінальну відповідальність за колабораціонізм і недопущення поширення тез російської пропаганди - Цензор.НЕТ 821
Молчать то же не стоит. "ЄС" внесла в Раду законопроєкт про кримінальну відповідальність за колабораціонізм і недопущення поширення тез російської пропаганди - Цензор.НЕТ 9330
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23.02.2021 16:07 Відповісти
Мовчати не треба , треба голосити як голосніше ,але сподіватись, на те що 73% лохторат прозріє ,марно !!!)))
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23.02.2021 16:13 Відповісти
Вонючие слуги 😈и их порношут🤡🤢 уже заявили , что это всего -лишь «потуги « Порошенко и голосовать они не намерены
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23.02.2021 15:47 Відповісти
ну Порох же не плате у конвертах, задарма хоче.
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23.02.2021 16:05 Відповісти
Ой как, ну посмотрим как "патриоты" из зекоМанды и БЮТорасы проголосуют
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23.02.2021 15:48 Відповісти
Что же вы раньше не вносили?5 лет мало было. "ЕС" внесла в Раду законопроект об уголовной ответственности за коллаборационизм и недопущении распространения тезисов российской пропаганды - Цензор.НЕТ 5967
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23.02.2021 15:49 Відповісти
Краще пізніше, ніж ніколи !!!))))
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23.02.2021 15:57 Відповісти
Законы диалектики.
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23.02.2021 16:01 Відповісти
Закон мертвый. Как определить что "российская пропаганда" а что нет? Например, то что Зеленский обгадился - это российская пропаганда?
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23.02.2021 15:51 Відповісти
это украинская действительность. Я бы даже возвел термин "зеленский обгадился" в ранг официальной государственной стратегии.
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23.02.2021 16:03 Відповісти
СН-ОПЗЖ-Матьківщина ,завалят цей законопроект !!!)))
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23.02.2021 15:53 Відповісти
Какой зеленофобский законопроект! Это ж на самого величайшего в мире политика замахнулись проклятые порохоботы!
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23.02.2021 15:53 Відповісти
Где пункт о лишении гражданства? Пусть в стране будет 20 миллионов худо- бедно адекватных чем 40 не пойми кого
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23.02.2021 15:55 Відповісти
ты сам не пойми кто
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23.02.2021 15:57 Відповісти
Ой... ну нада же.. а что-ж вы этого раньше не сделали, еще когда пьётр был при власти? А ну да, тогда коллаборационистов не было, а были "торговые партнёры".
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23.02.2021 15:55 Відповісти
З полегшенням!!! Краще пізніше, ніж ніколи !!!)))
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23.02.2021 16:01 Відповісти
раньше портновы сидели глубоко в жопе и не отсвечивали. А сейчас необходимость появилась. Но тебе то пофиг. Ты на зарплате
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23.02.2021 16:01 Відповісти
"Раньше Портнов сидел глубоко в жопе и не отсвечивался", с этим слоганом можно, с оговорками, согласиться. Скажи тогда: почему за 5 лет его сидения в жопе, на него не соткали 100 томов уголовного дела? ПОЧЕМУ?? при смене власти он чистеньким вернулся в Украину ??? И речь ведь не только о Портном: таких "беглецов" - десятки! Вопрос: где была предыдущая патриотическая власть?? Почему уголовно не преследовала злодея??
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23.02.2021 18:11 Відповісти
зробилы, вы сегодня как под копирку. Вам точно каждому персонально отвечать, или там внутри своего петушатника сами поделитесь ? ))
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23.02.2021 18:14 Відповісти
Ответа нету. Одно блеяние. Что и следовало доказать.
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23.02.2021 18:17 Відповісти
вопроса нет, одно блеяние и вонь от штанов, куда порох насрал
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23.02.2021 18:18 Відповісти
Уголовное наказание за помощь врагу - это отлично!
Почему не вносят закон об уголовной ответственности за вред Украине?
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23.02.2021 16:03 Відповісти
низя, тогда придется Зеленского и СН сажать.
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23.02.2021 16:05 Відповісти
...и монобилов ...и шаролюбов... и опезжунов. Короче, почти никого на воле не останется.
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23.02.2021 16:09 Відповісти
Хто внесе? Цей кремлівський колорадський гнидник????
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23.02.2021 16:18 Відповісти
Нехай тепер монозброд спробує відвертітися від підтримки закону.
Цікаво на яку статтю конституції буде посилатися ЗЖОП щоб не підтримувати закон?
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23.02.2021 16:06 Відповісти
Саме так, за пост українською на раша сайті бан відразу !!)))
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23.02.2021 16:45 Відповісти
Так Пэтю ж посадят) "ЄС" внесла в Раду законопроєкт про кримінальну відповідальність за колабораціонізм і недопущення поширення тез російської пропаганди - Цензор.НЕТ 1021
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23.02.2021 16:44 Відповісти
Вже не перший рік намагаються !!!))
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23.02.2021 16:46 Відповісти
Кто?Зеля?Та они обо всем уже давно договорились,а на публику спектакли устраивают)))
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23.02.2021 17:08 Відповісти
Они нас натравливают друг на друга,а сами дерибанят,пока мы друг друга поубивать готовы.
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23.02.2021 17:12 Відповісти
Це давнє гасло володарів-Розділяй і володарюй !!! Засобів розділу безліч !!!)))
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23.02.2021 17:24 Відповісти
На 100% з Вами згоден.А ми,дурні,ведемось на їх вистави)
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23.02.2021 18:10 Відповісти
Держава ,це банда рекетирів ,а народ має право обрати біль приємлиму банду !!)))
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23.02.2021 17:26 Відповісти
Народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" внесли в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за коллаборационизм с государством-агрессором. Источник: https://censor.net/ru/n3249595

100% в точку "ЄС" внесла в Раду законопроєкт про кримінальну відповідальність за колабораціонізм і недопущення поширення тез російської пропаганди - Цензор.НЕТ 893
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23.02.2021 16:53 Відповісти
Царь черни,плебеев,глистов - какаразница не для того рвался на трон,его цель - покарать вселенское зло,исчадие ада,виновника всех бед и несчастий прастова нариду,главного шайтана Порошенко.Не Путина,не российских фашистов (они по совместительству спонсоры и благодетели) а именно проклятых еврогеев и подпиндосников - врагов любимых совкодрочеров.
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23.02.2021 16:58 Відповісти
Занадто тонко !!)))
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23.02.2021 17:06 Відповісти
Это второй фалиант на полке. Первым был Процесуальный кодекс написаный членом партии регионов (где зеков было через край) портновым, а теперь мы видим как петя сочинил ПОД СЕБЯ жопозащитную бумажку.
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23.02.2021 17:17 Відповісти
Якеж ти недолуге ..)
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23.02.2021 17:28 Відповісти
А ты до луге - иды пасись баран и менше бекай.
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23.02.2021 17:44 Відповісти
В цьому законі мова не йде про тих , хто на окупованій території під загрозою для життя вимушений працювати в тих чи інших установах, лікарнях та школах.
А мова йде в першу чергу про тих, хто на контрольованій території проводить колабораційну роботу добровільно або за гроші.
І має бути встановлена чітка кримінальна відповідальність як фізичних осіб, так і політичних партій, і громадських організацій, які проводять цю роботу, фінансуються країною-агресором і звітують перед нею !
Чому раніше не був при1нятий такой закон , дорікають Пороху , бо раніше не було стільки колаборантів ані у ВР , ані при владі !
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23.02.2021 17:38 Відповісти
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
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23.02.2021 20:08 Відповісти
 
 