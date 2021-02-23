"ЄС" внесла в Раду законопроєкт про кримінальну відповідальність за колабораціонізм і недопущення поширення тез російської пропаганди

Народні депутати фракції "Європейська Солідарність" внесли до Верховної Ради законопроєкт про кримінальну відповідальність за колабораціонізм з державою-агресором.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуальний кодекс України (про кримінальну відповідальність за адміністративний, економічний, військовий, політичний, військово-політичне та інше співробітництво з державою-агресором - колабораціонізм) зареєстровано за №5135 у вівторок.

Ініціатори законопроєкту – лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко, співголови фракції Ірина Геращенко та Артур Герасимов, а також народні депутати Вікторія Сюмар, Ростислав Павленко, Олег Синютка, Максим Саврасов і Микола Княжицький.

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"Закликаю народних депутатів президентської фракції "Слуга народу" та інші політичні сили розглянути як першочергові наші законопроєкти про кримінальну відповідальність за колабораціонізм, і законопроєкт щодо недопущення поширення в Україні тез російської пропаганди на кшталт тези про нібито громадянську війну. Це дозволить зупиняти антиукраїнську діяльність не лише окремих політиків, але й політичних партій на кшталт ОПЗЖ", – наголосив раніше Петро Порошенко.

"Не йдеться про тих, хто на окупованій території під загрозою для життя вимушений працювати в тих чи інших установах, лікарнях та школах. А йдеться в першу чергу про тих, хто на контрольованій території проводить колабораційну роботу добровільно або за гроші. І має бути встановлена чітка кримінальна відповідальність як фізичних осіб, так і політичних партій, і громадських організацій, які проводять цю роботу, фінансуються країною-агресором і звітують перед нею", – пояснює Порошенко.