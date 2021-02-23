"ЄС" внесла в Раду законопроєкт про кримінальну відповідальність за колабораціонізм і недопущення поширення тез російської пропаганди
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Народні депутати фракції "Європейська Солідарність" внесли до Верховної Ради законопроєкт про кримінальну відповідальність за колабораціонізм з державою-агресором.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуальний кодекс України (про кримінальну відповідальність за адміністративний, економічний, військовий, політичний, військово-політичне та інше співробітництво з державою-агресором - колабораціонізм) зареєстровано за №5135 у вівторок.
Ініціатори законопроєкту – лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко, співголови фракції Ірина Геращенко та Артур Герасимов, а також народні депутати Вікторія Сюмар, Ростислав Павленко, Олег Синютка, Максим Саврасов і Микола Княжицький.
"Закликаю народних депутатів президентської фракції "Слуга народу" та інші політичні сили розглянути як першочергові наші законопроєкти про кримінальну відповідальність за колабораціонізм, і законопроєкт щодо недопущення поширення в Україні тез російської пропаганди на кшталт тези про нібито громадянську війну. Це дозволить зупиняти антиукраїнську діяльність не лише окремих політиків, але й політичних партій на кшталт ОПЗЖ", – наголосив раніше Петро Порошенко.
"Не йдеться про тих, хто на окупованій території під загрозою для життя вимушений працювати в тих чи інших установах, лікарнях та школах. А йдеться в першу чергу про тих, хто на контрольованій території проводить колабораційну роботу добровільно або за гроші. І має бути встановлена чітка кримінальна відповідальність як фізичних осіб, так і політичних партій, і громадських організацій, які проводять цю роботу, фінансуються країною-агресором і звітують перед нею", – пояснює Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Ровно 103 года назад, утром 23 февраля 1918 года, германский генштаб после разгрома с 18 по 22 февраля всех частей красной армии, которые бросив фронт бежали с линии Псков-Нарва, открыв немцам прямой путь на столицу России Петроград - предъявил ультиматум правительству большевиков, требуя:
- заключить с Германией сепаратный мир;
- выйти из состава «Антанты»;
- отвести в тыл войска России со всей протяженности германо-австрийского фронта;
- признать независимость стран Балтии, Финляндии и Украины;
- разоружить свой флот в Балтийском и Черном морях;
- дать Германии право беспошлинного вывоза железной руды и другого сырья военного назначения из России;
- подтвердить невыгодный для России русско-германский торговый договор от 1904 года.
И хотя немцы дали русским на размышление 48 часов, испуганный Ленин в тот же день 23 февраля 1918 года, телеграфировал в Германию о том, что принимает все эти унизительные кабальные условия, которые были юридически оформлены через несколько дней подписанием капитуляции в Бресте - ведь только так совершившие государственный переворот большевики могли сохранить власть. И еще одно знаковое событие произошло в результате немецкого ультиматума - испуганные близостью немецких войск большевики, оперативно перенесли столицу России сбежав из Петрограда в Москву.
Но самые удивительные вещи начали происходить уже после этих событий: чтобы забыть позор капитуляции 23 февраля, большевики придумали превратить этот день своего позора в торжество - тем более что захватившая власть группировка коммунистов очень нуждалась в новых праздниках. Поэтому был создан и имплантирован в мозги полупьяного населения, дешевый лубочный миф о праздновании именно 23 февраля «Дня Красной армии», который потом трансформировался в «День Советской армии» и празднуется сегодня на России как «День защитника Отечества».
Для того чтобы обосновать празднование дня своей армии именно в этот день, русским пришлось в очередной раз изнасиловать свою историю. По началу, пока память о позоре капитуляции была свежа, этот праздник объясняли тем, что якобы в этот день был издан декрет Совнаркома о создании Рабоче-крестьянской красной армии (РККА) - хотя на самом деле этот декрет был подписан еще 15 января 1918 года. Далее в 1938 году, когда истинные события слегка позабылись, Сталин в своей статье модернизировал миф до «героической обороны Красной армии» под Псковом, а в 1942 году, когда в панике дедыотступали от тех же немцев, эту формулировку героизировали до: «наголову разбитых германских войск».
Таким образом, чтобы скрыть стыд и позор перед своими гражданами и был придуман этот праздник - один из сотен лживых мифов, на которых построена вся сегодняшняя история России. Однако, согласно историческим фактам, на самом деле 23 февраля 1918 года является днем принятия Советской Россией - позорной безоговорочной капитуляции перед кайзеровской Германией и последующего трусливого переноса столицы России в глубокий тыл. Но тем не менее, сегодня миллионы покусанных телевизором граждан страны-агрессора с гордостью поздравляют друг друга с этим высосанным из пальца праздником, после чего дружно напиваются до потери пульса…
пересаджати всю п'яту колону кремля , а це- ОПЗЖ , СН І інші позафракційні депутати , які входять до монобільшості!
Методи впливу на слуг кремля будуть інші ...))
Армію хто піднімав з руін ти , чи чи твій куратор портнов ?
Молчать то же не стоит.
Почему не вносят закон об уголовной ответственности за вред Украине?
Цікаво на яку статтю конституції буде посилатися ЗЖОП щоб не підтримувати закон?
100% в точку
А мова йде в першу чергу про тих, хто на контрольованій території проводить колабораційну роботу добровільно або за гроші.
І має бути встановлена чітка кримінальна відповідальність як фізичних осіб, так і політичних партій, і громадських організацій, які проводять цю роботу, фінансуються країною-агресором і звітують перед нею !
Чому раніше не був при1нятий такой закон , дорікають Пороху , бо раніше не було стільки колаборантів ані у ВР , ані при владі !
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????