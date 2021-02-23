Завтра в Україні починає діяти адаптивний карантин: МОЗ поділив області на зони. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я поділило Україну на зони перед початком дії адаптивного карантину. Жодна область країни поки що не відповідає "зеленому" рівню.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

У "червоній" зоні карантину опинилися Івано-Франківська та Чернівецька область, в яких складна ситуація з поширенням коронавірусу.

Вінницька, Житомирська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська області, згідно з даними МОЗ, опинилися в "помаранчевій" зоні карантину.

Решта областей України, а також Київ потрапили в "жовту" зону карантину.

Адаптивний карантин вступить в силу вже завтра, 24 лютого.