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Завтра в Україні починає діяти адаптивний карантин: МОЗ поділив області на зони. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Завтра в Україні починає діяти адаптивний карантин: МОЗ поділив області на зони. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я поділило Україну на зони перед початком дії адаптивного карантину. Жодна область країни поки що не відповідає "зеленому" рівню.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

У "червоній" зоні карантину опинилися Івано-Франківська та Чернівецька область, в яких складна ситуація з поширенням коронавірусу.

Вінницька, Житомирська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська області, згідно з даними МОЗ, опинилися в "помаранчевій" зоні карантину.

Решта областей України, а також Київ потрапили в "жовту" зону карантину.

Адаптивний карантин вступить в силу вже завтра, 24 лютого.

Завтра в Україні починає діяти адаптивний карантин: МОЗ поділив області на зони 01
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Ни одна область страны пока не соответствует "зеленому" уровню.

Завтра в Украине начинает действовать адаптивный карантин: Минздрав поделил области на зоны - Цензор.НЕТ 8789 Ясен пень Санта-Клаус Стёпа уже на подлёте с мешком подарков. А кому их дарить прикажете, если никто не боится?
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23.02.2021 15:53 Відповісти
"То язльот то посадка, то снєг, то дожді..." Уе вже садо - мазо якесь.
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23.02.2021 15:53 Відповісти
(нео)рыги осуществили свою давнюю мечту, деление Украины по сортам
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23.02.2021 16:06 Відповісти
Остальные област(ей) Украины, а также Киев попали в "желтую" зону карантина.
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23.02.2021 16:06 Відповісти
что значит адаптивный? поясните
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23.02.2021 17:14 Відповісти
Одному мне кажется, что радикальные судебные решения и карантин под шумок, взаимосвязаны?
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23.02.2021 17:16 Відповісти
 
 