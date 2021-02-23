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Вакцинація проти коронавірусу в Україні стартує завтра, першими будуть прищеплювати медиків, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вакцинація проти коронавірусу в Україні стартує завтра, першими будуть прищеплювати медиків, - Ляшко

Кампанія з вакцинації проти коронавірусу в Україні почнеться вже завтра - 24 лютого. Першими щеплення отримають медпрацівники.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, завтра вранці 11 автомобілів будуть розвозити вакцину по обласних складах. Першими препарати отримають Київ і Київська область, Чернігів, Черкаська область, Житомир та Вінниця.

Спочатку вакцинацію здійснюватимуть мобільні бригади - вони поїдуть в установи охорони здоров'я, які допомагають ковідним хворим. Першими щеплення отримають медики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцину Pfizer зареєстрували в Україні, - Ляшко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Будет справедливо, если первыми привить всех причастных к её закупке чиновников!
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23.02.2021 16:04
+15
От ніфіга! Першого пріпіздєнта та стєпанова привити потрібно, в прямому ефірі!
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23.02.2021 15:56
+12
Першими мають бути провакциновані депутати.Як головні творці законів.Ну і президент.
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23.02.2021 15:59
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От ніфіга! Першого пріпіздєнта та стєпанова привити потрібно, в прямому ефірі!
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23.02.2021 15:56 Відповісти
В голову !
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23.02.2021 16:09 Відповісти
тупым предметом
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23.02.2021 16:10 Відповісти
В голову головой ?

Оригинально )))
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23.02.2021 16:13 Відповісти
А потом и в сердце контрольный))
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23.02.2021 16:11 Відповісти
После длительного и глупого вранья (Зеленский, Степанов) о поставках в Украину вакцины AstraZeneca власть вынуждены была признать очевидный факт - в Украину привезут не вакцину AstraZeneca, а индийскую вакцину Covishield (К.Тимошенко) (мы сообщали см. 21.02.2020)

Это прекрасно. Переходим ко второму пункту наших обвинений - отсутствие официальной регистрации этой вакцины, которая находится в стадии клинических исслеований по определению безопасности и иммуногенности.
(см. http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/pmaindet2.php?trialid=46186 )
Фактически это проведение клинических испытаний на гражданах Украины.
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23.02.2021 17:14 Відповісти
Зеленському ввести вакцину повинен особисто Ляшко... Олег Ляшко Вакцинація проти коронавірусу в Україні стартує завтра, першими будуть прищеплювати медиків, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6675
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23.02.2021 18:43 Відповісти
...дец. Остались мы без врачей. Вакцинация от коронавируса в Украине стартует завтра, первыми будут прививать медиков, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6537
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23.02.2021 15:57 Відповісти
Та их особо и небыло.
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23.02.2021 16:12 Відповісти
та может кто спрячется ...
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23.02.2021 16:14 Відповісти
Вакцинація проти коронавірусу в Україні стартує завтра, першими будуть прищеплювати медиків, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7328
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23.02.2021 16:42 Відповісти
Першими мають бути провакциновані депутати.Як головні творці законів.Ну і президент.
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23.02.2021 15:59 Відповісти
І Кабмін.
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23.02.2021 20:27 Відповісти
Зняв просто думку, шкода лікарів, їх і так не багато!
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23.02.2021 15:59 Відповісти
Медики посмывались на больничные.
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23.02.2021 16:00 Відповісти
В Польшу
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23.02.2021 16:24 Відповісти
а что будет если врач откажется от вакцинации завезенным гов..ном? уволят? так там и так некому работать... уверен, что статистику по вакцинированным будут фальсифицировать также, как и по тестам...
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23.02.2021 16:03 Відповісти
Викинуть бубочкин фуфломіцин на смітник,а в відомостях поставлять відмітку про вакцинацію.Підозрюю,що невдовзі на сміттєзвалищах будуть знаходити цілі упаковки цього гівна.
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23.02.2021 16:50 Відповісти
У нас вчора стаття була про =спалах= ковіду у резиденції для старших людей, з яких 96% отримали вже щеплення (у грудні).
З персоналу щеплених 41%.
59% - відмовилися.
В коментах ревіння, щоб людей звільнили, бо вони мусять брати, (як якісь раби).
Тільки як позвільняють, то ті літні люди взагалі без догляду залишаться.
Їх і так померло під 90% (якщо не більше) з усіх ніби-то хворих на вірус.
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23.02.2021 20:31 Відповісти
медики сделают себе справки, что уже переболели и вакцинироваться им не надо Вакцинація проти коронавірусу в Україні стартує завтра, першими будуть прищеплювати медиків, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8547
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23.02.2021 16:03 Відповісти
или аллергия страшнючая )))
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23.02.2021 16:15 Відповісти
Будет справедливо, если первыми привить всех причастных к её закупке чиновников!
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23.02.2021 16:04 Відповісти
Тогда останемся без чновников, мы же без них и дня не протянем.
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23.02.2021 16:09 Відповісти
При Юще пол года не было гаишников, он их разогнал совсем. Статистика аварий и смертей этого даже не заметила. Гаишники, как и чиновники паразитирующий класс. Протянем.
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23.02.2021 16:12 Відповісти
блин.. вообще останемся без медиков....
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23.02.2021 16:06 Відповісти
Начинать 5адо с Зеленского.
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23.02.2021 16:08 Відповісти
Ага, и вмазать ему китайской вакцины в голову, ведь какая разница, куда вводить.
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23.02.2021 16:10 Відповісти
Не останетесь. Никто из медиков не будет прививаться этими шмурдяком. Все-таки у всех, имеющих медицинское образование, хоть какое-то представление о том, что эта мразь выдаёт за вакцину, уже сформировалось.
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23.02.2021 18:21 Відповісти
Чем будут прививать -вакциной? или в лучшем случае воличкой.
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23.02.2021 16:07 Відповісти
У нас в больничке 100% медиков отказались от китайской вакцины
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23.02.2021 16:08 Відповісти
Учли завезли якобы из индии.
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23.02.2021 16:10 Відповісти
В Израиле вакцинация уже заканчивается, в Британии уже вкололи более 10млн чел. А зе-долбоепы только начинают колоть избранных. С такими темпами к 2040-му году вакцинируют всех желающих
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23.02.2021 16:09 Відповісти
заметьте...там вакцинируются не тем..шо притарабанили наши жлобы, понадеясь на халявную от международных благодетелей...
и даже та вакцина иногда дает побочные эффекты и даже летальные (и даже у медиков)
ну что я Вам об этом говорю? Вы это и так знаете...(просто напоминаю))))
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23.02.2021 16:18 Відповісти
Трудно назвать это вакцинацией - мало тут от вакцины!
Назовите лучше - степанизация, зеленизация, фуфлонизация...
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23.02.2021 16:11 Відповісти
А я медикам НЕ ВЕРЮ!!!
Пусть первым беня, а вторым янелох, только им и верю!!!
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23.02.2021 16:14 Відповісти
в українській мові нема "вакицинації", але є щеплення;
так само у поляків - щеплення - і ніхто ж журналістів та чиновників
не вживає слова "вакцина, вакцинація".
ЧОМУ У НАС НЕ ТАК? НАЩО ПАПЛЮЖИТИ ВЛАСНУ МОВУ?
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23.02.2021 16:17 Відповісти
Вы эксперименты на врачах хотите ставить? Завтра ведь больницы будут пустыми. От врачей.
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23.02.2021 16:19 Відповісти
А может стоит первыми привить депутатов ВР?
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23.02.2021 16:22 Відповісти
Надо сначала ЗЕ, степашку и ляшка, если выживут после этой вакцины то дальше тестировать на ЗЕлебобиках, их не жалко, а врачей не трожьте, они нам нужны, нечего их колоть этим индийским дерьмом, давайте нормальную вакцину, которой прививается цивилизованный мир
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23.02.2021 16:23 Відповісти
В Аргентине главу Минздрава уволили за то что вакцинировался одним из первых.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні стартує завтра, першими будуть прищеплювати медиків, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7146
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23.02.2021 16:33 Відповісти
Степашку нельзя! Степашку для "спутника" беречь надо, коль ""коней" на переправе не меняют!" ...
Судя по всему, следующая вакцина будет "спутник"!
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23.02.2021 16:45 Відповісти
Готовий у складі любої комісії проконтролювати дійсне щеплення привезеною вакциною перших осіб держави,а також Міністра та так названого головного санітарного лікаря Укораїни.Гарантую,що їх будуть щеплювати вакциною з тих палетвакцини,
що привіз Степанов з Індії!!!
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23.02.2021 16:29 Відповісти
ЗА ПП давно б вже всіх вакцинували Пфайзером, а простий нарід верещав би по всім каналам на скільки ж ПП на цьому збагатився!
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23.02.2021 16:45 Відповісти
Дмитрий Корнейчук

21 ч. ·

Бу!

Вакцинація проти коронавірусу в Україні стартує завтра, першими будуть прищеплювати медиків, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3211
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23.02.2021 16:54 Відповісти
Маю право як медпрацівник ввести вакцину Степанову та Ляшко з палет,доставлених з Індії.Лише після їх щеплення буду пропогандувати щеплення вказаною вакциною простих українців.Запросіть для вашого щеплення.Обіцяю,що ін'єкція буде для вас буде безболісною,а з результатами ващого щеплення ознайомимось !
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23.02.2021 17:31 Відповісти
Там не пол миллиона, а около 40 000 доз. 500 000 это приблизительно 20-30 м3. Две паллеты-около 4-5 м3.
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23.02.2021 17:35 Відповісти
Щепки с тех паллет тоже лечебный, колешься такой щепкой и сразу полный степанздец вирусу...
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23.02.2021 18:06 Відповісти
Хотела бы я посмотреть на медиков, которые добровольно привьются этим индийским шмурдяком.
Пусть прививают зеизбирателей, которые выбрали нам на голову эту власть.
Может, тогда хоть кто-нибудь из этих идиотов поймёт, что приводить к власти популистов, которые обещают всем всё и сразу, не имея ни малейшего представления о том, как хоть какое-то из этих обещаний выполнить, опасно не только для здоровья, но и даже для их жизней.
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23.02.2021 18:19 Відповісти
Как завтра?? Ведь препарат сначала надо зарегистрировать.
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23.02.2021 19:59 Відповісти
цікаво а детектор брехні розпізнає коли ці пани говорять правду а коли ні...?
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23.02.2021 20:03 Відповісти
 
 