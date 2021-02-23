Вакцинація проти коронавірусу в Україні стартує завтра, першими будуть прищеплювати медиків, - Ляшко
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Кампанія з вакцинації проти коронавірусу в Україні почнеться вже завтра - 24 лютого. Першими щеплення отримають медпрацівники.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, завтра вранці 11 автомобілів будуть розвозити вакцину по обласних складах. Першими препарати отримають Київ і Київська область, Чернігів, Черкаська область, Житомир та Вінниця.
Спочатку вакцинацію здійснюватимуть мобільні бригади - вони поїдуть в установи охорони здоров'я, які допомагають ковідним хворим. Першими щеплення отримають медики.
Топ коментарі
+21 Влад Запорожець
показати весь коментар23.02.2021 16:04
+15 саша паламарчук
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+12 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар23.02.2021 15:59
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Будь ласка, зачекайте...
Оригинально )))
Это прекрасно. Переходим ко второму пункту наших обвинений - отсутствие официальной регистрации этой вакцины, которая находится в стадии клинических исслеований по определению безопасности и иммуногенности.
(см. http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/pmaindet2.php?trialid=46186 )
Фактически это проведение клинических испытаний на гражданах Украины.
З персоналу щеплених 41%.
59% - відмовилися.
В коментах ревіння, щоб людей звільнили, бо вони мусять брати, (як якісь раби).
Тільки як позвільняють, то ті літні люди взагалі без догляду залишаться.
Їх і так померло під 90% (якщо не більше) з усіх ніби-то хворих на вірус.
и даже та вакцина иногда дает побочные эффекты и даже летальные (и даже у медиков)
ну что я Вам об этом говорю? Вы это и так знаете...(просто напоминаю))))
Назовите лучше - степанизация, зеленизация, фуфлонизация...
Пусть первым беня, а вторым янелох, только им и верю!!!
так само у поляків - щеплення - і ніхто ж журналістів та чиновників
не вживає слова "вакцина, вакцинація".
ЧОМУ У НАС НЕ ТАК? НАЩО ПАПЛЮЖИТИ ВЛАСНУ МОВУ?
Судя по всему, следующая вакцина будет "спутник"!
що привіз Степанов з Індії!!!
21 ч. ·
Бу!
Пусть прививают зеизбирателей, которые выбрали нам на голову эту власть.
Может, тогда хоть кто-нибудь из этих идиотов поймёт, что приводить к власти популистов, которые обещают всем всё и сразу, не имея ни малейшего представления о том, как хоть какое-то из этих обещаний выполнить, опасно не только для здоровья, но и даже для их жизней.