Вакцинація проти коронавірусу в Україні стартує завтра, першими будуть прищеплювати медиків, - Ляшко

Кампанія з вакцинації проти коронавірусу в Україні почнеться вже завтра - 24 лютого. Першими щеплення отримають медпрацівники.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, завтра вранці 11 автомобілів будуть розвозити вакцину по обласних складах. Першими препарати отримають Київ і Київська область, Чернігів, Черкаська область, Житомир та Вінниця.

Спочатку вакцинацію здійснюватимуть мобільні бригади - вони поїдуть в установи охорони здоров'я, які допомагають ковідним хворим. Першими щеплення отримають медики.

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