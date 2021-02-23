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імпорт (329) Електрика (803)

Кабмін закликав парламент заборонити демпінговий імпорт електроенергії з Росії і Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін закликав парламент заборонити демпінговий імпорт електроенергії з Росії і Білорусі

Кабінет Міністрів закликав Верховну Раду якомога швидше розглянути законопроєкт про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Антикризового енергетичного штабу.

"Я нагадаю, з серпня уряд подав законопроєкт про заборону імпорту електроенергії з Росії, Білорусі. На жаль, депутати його не приймають. Будь ласка, він лежить у парламенті, ми просимо депутатський корпус прийняти відповідну законодавчу базу для обмеження імпорту електроенергії", - зазначив глава Уряду.

Шмигаль заявив, що потрібно чітко розділяти аварійну допомогу системному оператору і комерційний імпорт електроенергії, який заміщає внутрішнє виробництво.

"Стосовно аварійної допомоги – це є необхідність, щоб уникати віялових відключень, це дві різні речі: імпорт і аварійна допомога між країнами", - додав прем’єр.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. В лютому розпочалися поставки з Росії.

Загалом станом на 23 лютого було імпортовано 520 млн кВт годин на суму 830 млн грн. Поставки російського струму здійснюються за демпінговими цінами, що дозволяє імпортерам витісняти з ринку українських виробників і постійно збільшувати свою долю. Імпорт призводить до різкого обвалу оптових цін і збитків генеруючих компаній.

Минулого тижня (15-22 лютого) доля імпорту збільшилася 5%. Минулий опалювальний сезон – з жовтня 2019 по березень 2020 року – Україна імпортувала понад 1 млрд кВт годин електроенергію, що призвело до найбільшої за роки незалежності кризи на енергетичному ринку. В результаті зупинилися 95 вугільних шахт, а генеруючі компанії змушені були вимикати енергоблоки і отримали рекордні збитки. Проти імпорту виступили найбільші українські виробники електроенергії. 15 лютого майже всі українські ТЕЦ звернулися до уряду з вимогою негайно заборонити імпорт.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Шоу для дебилов. А сами свое решение отменить не можете?
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23.02.2021 16:04
+4
Шмигало здається до посади примьєра на Рижого пахав? Така турбота про бувшого??? шефа.
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23.02.2021 16:06
+3
Опудалом чи тушкою ©

Подививсь відео з Марсу.
Прибалдів, коли небесний кран опустив ровер і відлетів, наче якась краказяка з фантастичного кіно.
Від звуку марсіанського вітру аж мурахи шкірою забігали.
Якщо ще уявити, що все це залізяччя робило посадку в автоматизованому режимі через затримку у надходженні сигналу, саме обирало місце посадки, корегувало, відстрілювало - аж в очах потьмяніло.

І от що подумалося.
Господі, бережи Америку.
Бережи її вчених, інженерів, робітників, платників податків і уряд.
А у них же ще вакцини, айфони, F-35 і Спейсікс.

Наскільки ж убогі наші олігархи.
Убогі. Ниці.
Спочатку мріяли про те, як приватизувать завод та випиляти його швидко на брухт, потім - володіти заводом і смоктати дотації через ручних депутатів з бюджету, максимум - замутити благодійний фонд для відбілювання репутації чи купити футбольний клуб для улюлюкання вдячного натовпу.
Але більшість і цим не заморочуюється: просто ссуть і сцуть, ссуть і сцуть, а потім через свої медіа ще й серуть у голови українців.

Божечки, спасибі, що ми неквапом, кульгаючи сунемо на Захід.
Захід - то ж не про напрямок, а про суть процесів, що дозволяють вирощувати запасні органи і редагувати гени, мати автівку в родині, але їздити на велосипеді, переробляти сміття, переймаючись долею білих ведмедів десь за обрієм.
Ну, який сенс в підкоренні Марсу, якщо для досягнення цієї мети половина країни сидить у таборах, інша половина - їх стереже, а перед цим таку ж частину вистріляли та замордували голодом?

І хоча інколи здається, що нам пороблено, бо замість ровера на Марсі ми здатні висадити лише Степанова в Індії, однак нам - саме на Захід.

Геть від москви.
Антон Сененко
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23.02.2021 16:09
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"Різке падіння оптових цін" ужась. Невже колись можливе і не таке різке підняття цін для кінцевого споживача7
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23.02.2021 16:03 Відповісти
ну всё теперь либо без ЭЭ, либо цены о её заморозке в утиль.
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23.02.2021 16:13 Відповісти
Вітренко?
Судячи з його вчорашніх заяв на ІСТV...
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23.02.2021 16:03 Відповісти
Шоу для дебилов. А сами свое решение отменить не можете?
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23.02.2021 16:04 Відповісти
Сам ти дебіл **************. Рішення по імпорту приймала верховна рада запропоноване герусом.
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23.02.2021 16:39 Відповісти
Как я "люблю" тебя, дебил служивый. Тебе, тело, посмотреть в Гугле религия не позволяет или врожденное скудоумие? И где вас таких тупых только на службу находят? Сами плодитесь, или в спецпитомниках разводят?
Изучай медленно и по буквам, может дойдет.
" .... НКРЭКУ сняла все ограничения на импорт электрической энергии из России и Беларуси.
Соответствующее решение было принято на заседании 16 декабря. Соответствующие изменение приняты комиссией без обсуждения. Своим решением НКРЭКУ разрешила трейдерам контрактовать электроэнергию из России и Беларуси для поставки на 2021 год.
За два дня то решения НКРЭКУ четыре компании купили на 2021 год доступ к межгосударственным линиям электропередачи для импорта 200 МВт из энергосистемы Беларуси.
Закупки электроэнергии ожидаются с нововведенной белорусской АЭС, построенной за деньги и по технологиям корпорации "Росатом" в г. Островец на севере Беларуси. Бойкот этой АЭС объявили страны Балтии и Польша.
Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси был прекращен в марте 2020 г. Он спровоцировал крупнейший за все время независимости страны кризис на энергорынке. Тогда же, в марте 2020 г., во время выступления в Верховной Раде против импорта электроэнергии высказался лично президент Владимир Зеленский. С октября 2019 по март 2020 г. Украине приобрела у России свыше 1 млрд кВт.час электроэнергии, чем был нанесен прямой ущерб производителям на сумму 3 млрд грн. Главным пострадавшим стала государственная компания "Энергоатом". Источник: https://censor.net/ru/n3237280
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23.02.2021 18:50 Відповісти
Шмигало здається до посади примьєра на Рижого пахав? Така турбота про бувшого??? шефа.
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23.02.2021 16:06 Відповісти
призвал
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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23.02.2021 16:08 Відповісти
Опудалом чи тушкою ©

Подививсь відео з Марсу.
Прибалдів, коли небесний кран опустив ровер і відлетів, наче якась краказяка з фантастичного кіно.
Від звуку марсіанського вітру аж мурахи шкірою забігали.
Якщо ще уявити, що все це залізяччя робило посадку в автоматизованому режимі через затримку у надходженні сигналу, саме обирало місце посадки, корегувало, відстрілювало - аж в очах потьмяніло.

І от що подумалося.
Господі, бережи Америку.
Бережи її вчених, інженерів, робітників, платників податків і уряд.
А у них же ще вакцини, айфони, F-35 і Спейсікс.

Наскільки ж убогі наші олігархи.
Убогі. Ниці.
Спочатку мріяли про те, як приватизувать завод та випиляти його швидко на брухт, потім - володіти заводом і смоктати дотації через ручних депутатів з бюджету, максимум - замутити благодійний фонд для відбілювання репутації чи купити футбольний клуб для улюлюкання вдячного натовпу.
Але більшість і цим не заморочуюється: просто ссуть і сцуть, ссуть і сцуть, а потім через свої медіа ще й серуть у голови українців.

Божечки, спасибі, що ми неквапом, кульгаючи сунемо на Захід.
Захід - то ж не про напрямок, а про суть процесів, що дозволяють вирощувати запасні органи і редагувати гени, мати автівку в родині, але їздити на велосипеді, переробляти сміття, переймаючись долею білих ведмедів десь за обрієм.
Ну, який сенс в підкоренні Марсу, якщо для досягнення цієї мети половина країни сидить у таборах, інша половина - їх стереже, а перед цим таку ж частину вистріляли та замордували голодом?

І хоча інколи здається, що нам пороблено, бо замість ровера на Марсі ми здатні висадити лише Степанова в Індії, однак нам - саме на Захід.

Геть від москви.
Антон Сененко
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23.02.2021 16:09 Відповісти
«Літаки летять - будемо всіх бомбить» https://www.youtube.com/watch?v=eg9APgsBgEk

Кабмін закликав парламент заборонити демпінговий імпорт електроенергії з Росії і Білорусі - Цензор.НЕТ 4279
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23.02.2021 16:41 Відповісти
Что с дурачка возьмёшь? Оно ж дурачок.
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23.02.2021 17:52 Відповісти
Это какой то позор !
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23.02.2021 16:09 Відповісти
а может нужно поотменять ту вакханалию с законами что при пьётре для партнёров попринимали ?
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23.02.2021 16:18 Відповісти
Этого не принимали при пьётре.
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23.02.2021 16:29 Відповісти
инвестор - мародер подтянулся
про квакай нам, как нариду станет светлее и теплее при зеленых тарифах
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23.02.2021 17:04 Відповісти
Радуйся - тебе же дешевую российскую энергию продают. Платежки сильно подешевели у тебя?
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23.02.2021 17:22 Відповісти
я против параша - электричества, как и хитрозадой зеленой
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23.02.2021 17:34 Відповісти
отруби себе провода дома! Как ты можешь российский и зеленой энергией пользоваться?
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23.02.2021 17:38 Відповісти
кстати, что хуже, украинские солнечные панели, или российские АЭС?
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23.02.2021 17:40 Відповісти
панели фигня, главное там аккумы и преобразователи тока.
что бы чайник вскипятить нужно 2кВт мощности.
ну а если еду готовить, то и того больше.

а одна солнечная батарея самая крутая : №1. Солнечные Панели KNESS SNRG-FR72-MONOPERC-5BB 385 Ватт - стоит 4 030 грн.
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23.02.2021 18:41 Відповісти
- зачем аккумуляторы для сетевой солнечной станции?
- с чего бы это дерьмо якобы украинского производства и по завышенным ценам - самая крутая панель?

За эти деньги можно панель моно 500 ватт взять хорошего качества, или к примеру доплатить 500 гривен, и взять 500 ватт отличного качества моно Half-Cell панель от того же Райсена.
А если не гонять понты типа "у меня крутые черные панели" - за эти деньги взять две поликристала от того же Райсена мощностью 560 ватт.
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23.02.2021 19:13 Відповісти
ЛУЧШИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ УКРАИНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 2020

https://solarpanel.today/paneli-ua/
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23.02.2021 19:40 Відповісти
"лучшие солнечные панели украинского производства" - не означает что они крутые)))
Эту фуфу в Украине даже никто не покупает - производят и ставят для "своих", и не по тем ценникам что тебе показывают. Ни одной станции частной на этих панелях не видел, и поставщикам нормальным эти панели не поставляют. Ставят их видимо по особым ценам (потому что по заявленным производителем ни один дурак их не купит) только ДТЭК и близкие к ним, от чего по слухам, производство это для узкого круга и было сделано, потому что дешевле самим производить для себя чем покупать у китайцев готовый продукт.

По качеству вопросов в принципе нет - модули кристаллические от "хороших" китайцев, на которых собирают и топовые китайские производители включая тот же Райсен.
Но, клепают по старым технологиям, и цены в разы завышенны чем у тех же китайцев.
Предлагать моно панели мощностью 385 ватт, в то время как китайские 500 ватт на тех же модулях но Half-Cell и даже двусторонние, стоят так-же или даже дешевле в зависимости от производителя...
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23.02.2021 19:54 Відповісти
Кстати, "Квазар" который в статье уже вообще ничего не производит давно. Компания как бы есть, а на производстве только тестовый стенд работает. Это отрыжка со времен когда Клюевы делали производство монопольное, пользуясь тем, что в Украине под Зеленый тариф разрешали ставить только панели украинского производства, которые делали Клюевы и естественно тоже по завышенным ценам.
Потому когда в Виннице начали строить этот Кнесс, пошли слухи что власть снова задумала обязать покупать только украинские панели.
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23.02.2021 20:03 Відповісти
а ти його почитай. Що тоді було прийняте, та коли почали вводити. при пьётре багато чого прийняли " по просьбе пртнёров"
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23.02.2021 17:13 Відповісти
Читал - отличный закон. Нужно только прикрыть лазейки которые нашли для своих схем "менеджеры" Зе команды
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23.02.2021 17:21 Відповісти
По версии Шмыгаля э/э импортирует парламент !?
Мало полномочий или игра в дурачка ?
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23.02.2021 16:13 Відповісти
А може потрібно займатися здешевленням виробництва власної електроенергії? Тоді загалом такі закони не потрібні будуть.
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23.02.2021 16:15 Відповісти
А может просто вернуть то что по енергетике торговым партнёрам уступили? Ахметкам, всяким рыгам, или вообще вражинам с засрашки. Конечно, без вложений ничего не будет, а частникам влаживать в то что они получили на шару, смысла нет. Вот выжать всё что можно, да, они на это только и способны.
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23.02.2021 17:17 Відповісти
а что там устпулили, и кто там что нашару получил?
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23.02.2021 17:22 Відповісти
Почти 80 % украинской тепловой электрогенерации контролируется компанией ДТЭК Рината Ахметова. Расскажи когда Ахметов построил и какую ТЭС ?
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23.02.2021 17:50 Відповісти
а если не построил - значит нашару?
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23.02.2021 17:58 Відповісти
иначе как "на шару" те смешные копейки за которые он прибрал это всё, не скажешь. Ведь ты ж начнёшь утверждать что даже за 1 копейку - это не "на шару", а за большие, просто громадные деньги.
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23.02.2021 18:03 Відповісти
а за какие копейки, ты в курсе наверное. И даже думаю доказательства есть.
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23.02.2021 19:17 Відповісти
а давай поступим по другому. Покажи свидетельства и документы приобретений этих активов не "за копейки". Ты же знаешь всё.
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23.02.2021 19:35 Відповісти
а почему утверждал что-то ты, а доказывать должен я? Ты должен свои слова обосновать.
Я же не увтержадю как там и кто получил что-то, потому что я не знаю. Может за большие деньги, может за копейки, может даром или услугу, может через угрозы и пару трупов.
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23.02.2021 19:43 Відповісти
Ну ось, все ти розумієш, а ще під дурня кацапа косив. Ти кидай це, кацапом прикидуваться, а то так вживешься в роль.
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23.02.2021 19:51 Відповісти
а где я и кем придуривался? Да. я хорошо понимаю, что нельзя что-то утверждать если у тебя нет фактов. А утверждать что Ахметов получил станции на шару, это тоже самое как бабки на лавочке: "крававый барыга, апшоры, липецка фаприка!!!"
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23.02.2021 20:22 Відповісти
Ну тот факт что многие активы попали к ахметову , после череды загадочных смертей, деловых партнёров. Прямо як пороблено було їм. То ти гадаєш що свої протиправні дії ахметов буде документувати та виставляти на розсуд всім? Приклад тому Капоне, всі знали що бандюган, всі знали що вбиває, а сидів за несплату податків. Ось якось так.
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23.02.2021 21:10 Відповісти
Ничего, рыжий опять выведет из строя пару - тройку энергоблоков, чтоб торг с параше продолжался.
Цензор - правильно писать закупка электроэнергии, а не тока. Ток - это физическая величина электроэнергии, как и напряжение. Вы еще напишите, что купили напряжение Кабмін закликав парламент заборонити демпінговий імпорт електроенергії з Росії і Білорусі - Цензор.НЕТ 9222
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23.02.2021 16:29 Відповісти
Демпинговые цены? Т.е. продают ниже себестоимости.
Нужно брать побольше, пусть разорятся!
Или это наши задрали цену на э/э, как европейцы на сигареты?
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23.02.2021 17:25 Відповісти
кто тебе сказал такую глупость, что ниже себестоимости? Это когда ниже чем предлагают конкуренты, но не обязательно ниже себестоимости.
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23.02.2021 17:39 Відповісти
Вася, в Украине народная власть! И наживаться на народе никто не посмеет.
Значит народные производители продают народу э/э почти по себестоимости.
Отсюда и вывод: враги продают ниже себестоимости, или как минимум рентабельности.
Кабмін закликав парламент заборонити демпінговий імпорт електроенергії з Росії і Білорусі - Цензор.НЕТ 3860
Если это не так, то враги мешают драть с нас три шкуры!
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24.02.2021 08:30 Відповісти
Ахметов сорвал отопительный сезон!Остановил свои тэс зимой и не захотел завозить на них уголь!Почему против дтэк нет до сих пор уголовного производства?Пусть ахметов платит неустойку и компнсирует потери Украины из-за своей диверсии против Украины.Ведь в договоре четко указано,что при покупке тэс он обязан столько-то продать электроэнергии государству в зимний период.А Ахметов саботировал производство и реализацию электроэнергии в отопительный сезон.Тем самым подвел Украину к колапсу.Почему против него нет до сих пор уголовного производства и штрафных санкций?Ведь тэс это стратегический обьект!Если Ахметов и дальше будет отказываться генерировать электроэнергию через свои тэс,то их нужно будет национализировать.И мне кажется,что Ахметов сорвал отопительный сезон по приказу из Кремля!
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23.02.2021 18:18 Відповісти
назови мне пожалуйста уголовную статью, по которой нельзя ставить на ремонт свою собственность и по которой Ахметов обязан был закупать уголь при созданных ему невыгодных условиях?
А может давай откроем твое уголовное производство на Государство, которое во время отопительного сезона поставило реакторы АЭС на ремонт? Или по твоему Ахметову нельзя ремонтироваться, а Государству можно и бизнесмены должны за свой счет решать эти проблемы?
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23.02.2021 20:26 Відповісти
 
 