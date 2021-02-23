Кабмін закликав парламент заборонити демпінговий імпорт електроенергії з Росії і Білорусі
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Кабінет Міністрів закликав Верховну Раду якомога швидше розглянути законопроєкт про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Антикризового енергетичного штабу.
"Я нагадаю, з серпня уряд подав законопроєкт про заборону імпорту електроенергії з Росії, Білорусі. На жаль, депутати його не приймають. Будь ласка, він лежить у парламенті, ми просимо депутатський корпус прийняти відповідну законодавчу базу для обмеження імпорту електроенергії", - зазначив глава Уряду.
Шмигаль заявив, що потрібно чітко розділяти аварійну допомогу системному оператору і комерційний імпорт електроенергії, який заміщає внутрішнє виробництво.
"Стосовно аварійної допомоги – це є необхідність, щоб уникати віялових відключень, це дві різні речі: імпорт і аварійна допомога між країнами", - додав прем’єр.
Нагадаємо, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. В лютому розпочалися поставки з Росії.
Загалом станом на 23 лютого було імпортовано 520 млн кВт годин на суму 830 млн грн. Поставки російського струму здійснюються за демпінговими цінами, що дозволяє імпортерам витісняти з ринку українських виробників і постійно збільшувати свою долю. Імпорт призводить до різкого обвалу оптових цін і збитків генеруючих компаній.
Минулого тижня (15-22 лютого) доля імпорту збільшилася 5%. Минулий опалювальний сезон – з жовтня 2019 по березень 2020 року – Україна імпортувала понад 1 млрд кВт годин електроенергію, що призвело до найбільшої за роки незалежності кризи на енергетичному ринку. В результаті зупинилися 95 вугільних шахт, а генеруючі компанії змушені були вимикати енергоблоки і отримали рекордні збитки. Проти імпорту виступили найбільші українські виробники електроенергії. 15 лютого майже всі українські ТЕЦ звернулися до уряду з вимогою негайно заборонити імпорт.
Будь ласка, зачекайте...
Судячи з його вчорашніх заяв на ІСТV...
Изучай медленно и по буквам, может дойдет.
" .... НКРЭКУ сняла все ограничения на импорт электрической энергии из России и Беларуси.
Соответствующее решение было принято на заседании 16 декабря. Соответствующие изменение приняты комиссией без обсуждения. Своим решением НКРЭКУ разрешила трейдерам контрактовать электроэнергию из России и Беларуси для поставки на 2021 год.
За два дня то решения НКРЭКУ четыре компании купили на 2021 год доступ к межгосударственным линиям электропередачи для импорта 200 МВт из энергосистемы Беларуси.
Закупки электроэнергии ожидаются с нововведенной белорусской АЭС, построенной за деньги и по технологиям корпорации "Росатом" в г. Островец на севере Беларуси. Бойкот этой АЭС объявили страны Балтии и Польша.
Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси был прекращен в марте 2020 г. Он спровоцировал крупнейший за все время независимости страны кризис на энергорынке. Тогда же, в марте 2020 г., во время выступления в Верховной Раде против импорта электроэнергии высказался лично президент Владимир Зеленский. С октября 2019 по март 2020 г. Украине приобрела у России свыше 1 млрд кВт.час электроэнергии, чем был нанесен прямой ущерб производителям на сумму 3 млрд грн. Главным пострадавшим стала государственная компания "Энергоатом". Источник: https://censor.net/ru/n3237280
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Подививсь відео з Марсу.
Прибалдів, коли небесний кран опустив ровер і відлетів, наче якась краказяка з фантастичного кіно.
Від звуку марсіанського вітру аж мурахи шкірою забігали.
Якщо ще уявити, що все це залізяччя робило посадку в автоматизованому режимі через затримку у надходженні сигналу, саме обирало місце посадки, корегувало, відстрілювало - аж в очах потьмяніло.
І от що подумалося.
Господі, бережи Америку.
Бережи її вчених, інженерів, робітників, платників податків і уряд.
А у них же ще вакцини, айфони, F-35 і Спейсікс.
Наскільки ж убогі наші олігархи.
Убогі. Ниці.
Спочатку мріяли про те, як приватизувать завод та випиляти його швидко на брухт, потім - володіти заводом і смоктати дотації через ручних депутатів з бюджету, максимум - замутити благодійний фонд для відбілювання репутації чи купити футбольний клуб для улюлюкання вдячного натовпу.
Але більшість і цим не заморочуюється: просто ссуть і сцуть, ссуть і сцуть, а потім через свої медіа ще й серуть у голови українців.
Божечки, спасибі, що ми неквапом, кульгаючи сунемо на Захід.
Захід - то ж не про напрямок, а про суть процесів, що дозволяють вирощувати запасні органи і редагувати гени, мати автівку в родині, але їздити на велосипеді, переробляти сміття, переймаючись долею білих ведмедів десь за обрієм.
Ну, який сенс в підкоренні Марсу, якщо для досягнення цієї мети половина країни сидить у таборах, інша половина - їх стереже, а перед цим таку ж частину вистріляли та замордували голодом?
І хоча інколи здається, що нам пороблено, бо замість ровера на Марсі ми здатні висадити лише Степанова в Індії, однак нам - саме на Захід.
Геть від москви.
Антон Сененко
про квакай нам, как нариду станет светлее и теплее при зеленых тарифах
что бы чайник вскипятить нужно 2кВт мощности.
ну а если еду готовить, то и того больше.
а одна солнечная батарея самая крутая : №1. Солнечные Панели KNESS SNRG-FR72-MONOPERC-5BB 385 Ватт - стоит 4 030 грн.
- с чего бы это дерьмо якобы украинского производства и по завышенным ценам - самая крутая панель?
За эти деньги можно панель моно 500 ватт взять хорошего качества, или к примеру доплатить 500 гривен, и взять 500 ватт отличного качества моно Half-Cell панель от того же Райсена.
А если не гонять понты типа "у меня крутые черные панели" - за эти деньги взять две поликристала от того же Райсена мощностью 560 ватт.
https://solarpanel.today/paneli-ua/
Эту фуфу в Украине даже никто не покупает - производят и ставят для "своих", и не по тем ценникам что тебе показывают. Ни одной станции частной на этих панелях не видел, и поставщикам нормальным эти панели не поставляют. Ставят их видимо по особым ценам (потому что по заявленным производителем ни один дурак их не купит) только ДТЭК и близкие к ним, от чего по слухам, производство это для узкого круга и было сделано, потому что дешевле самим производить для себя чем покупать у китайцев готовый продукт.
По качеству вопросов в принципе нет - модули кристаллические от "хороших" китайцев, на которых собирают и топовые китайские производители включая тот же Райсен.
Но, клепают по старым технологиям, и цены в разы завышенны чем у тех же китайцев.
Предлагать моно панели мощностью 385 ватт, в то время как китайские 500 ватт на тех же модулях но Half-Cell и даже двусторонние, стоят так-же или даже дешевле в зависимости от производителя...
Потому когда в Виннице начали строить этот Кнесс, пошли слухи что власть снова задумала обязать покупать только украинские панели.
Мало полномочий или игра в дурачка ?
Я же не увтержадю как там и кто получил что-то, потому что я не знаю. Может за большие деньги, может за копейки, может даром или услугу, может через угрозы и пару трупов.
Цензор - правильно писать закупка электроэнергии, а не тока. Ток - это физическая величина электроэнергии, как и напряжение. Вы еще напишите, что купили напряжение
Нужно брать побольше, пусть разорятся!
Или это наши задрали цену на э/э, как европейцы на сигареты?
Значит народные производители продают народу э/э почти по себестоимости.
Отсюда и вывод: враги продают ниже себестоимости, или как минимум рентабельности.
Если это не так, то враги мешают драть с нас три шкуры!
А может давай откроем твое уголовное производство на Государство, которое во время отопительного сезона поставило реакторы АЭС на ремонт? Или по твоему Ахметову нельзя ремонтироваться, а Государству можно и бизнесмены должны за свой счет решать эти проблемы?