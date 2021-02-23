Масі Найєм про слова Мендель: Особисто був на зустрічі, на якій Зеленський пропонував Стерненкові посаду
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Прессекретарка президента Юлія Мендель говорить неправду, коли заявляє, що Володимир Зеленський не пропонував посаду активісту Сергієві Стерненку.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав адвокат Масі Найєм, інформує Цензор.НЕТ.
"Це неправда. Я особисто був на зустрічі, на якій президент пропонував йому посаду. Зі мною також було щонайменше десять осіб", - зазначив Найєм.
Нагадуємо, прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що "президент України не пропонував Сергієві Стерненку жодних посад, оскільки такі пропозиції не є частиною моделі соціальних ліфтів, які президент вважає найкращою моделлю відбору професіоналів на посади.
Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.
Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.
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одна - за бракованную оральную "работу"..
клоуна - за попытку подкупа и давление "дам должность и освобожу если станешь работать на меня"..
Не нравится, подавайте апелляцию, в чем проблема?
- А он попросту соврал! - звучно, на весь театр сообщил клетчатый помощник и, обратясь к (Мендель,) прибавил: - Поздравляю вас, гражданин, соврамши! " (с)
мы лесть и ложь прикончить сможем,
лишь только корысть с глупостью уничтожим.