УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14436 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Вирок Стерненку
26 750 65
Зеленський (17387) Стерненко (374) Найєм Масі (139) Мендель (228)

Масі Найєм про слова Мендель: Особисто був на зустрічі, на якій Зеленський пропонував Стерненкові посаду

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Масі Найєм про слова Мендель: Особисто був на зустрічі, на якій Зеленський пропонував Стерненкові посаду

Прессекретарка президента Юлія Мендель говорить неправду, коли заявляє, що Володимир Зеленський не пропонував посаду активісту Сергієві Стерненку.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав адвокат Масі Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"Це неправда. Я особисто був на зустрічі, на якій президент пропонував йому посаду. Зі мною також було щонайменше десять осіб", - зазначив Найєм.

Нагадуємо, прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що "президент України не пропонував Сергієві Стерненку жодних посад, оскільки такі пропозиції не є частиною моделі соціальних ліфтів, які президент вважає найкращою моделлю відбору професіоналів на посади.

Читайте також: "Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк

Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.

Читайте також: "Голос" ініціював збір підписів за відставку Венедіктової через вирок Стерненку. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Масі Найєм про слова Мендель: Особисто був на зустрічі, на якій Зеленський пропонував Стерненкові посаду 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+56
Чтобы Мендель не соврала - такого не бывает. Абы вот выслужиться перед своим коротышом!
показати весь коментар
23.02.2021 16:31
+25
Мендель продолжает ослаблядь зеленского - (в данном контексте не глагол, а существительное).
показати весь коментар
23.02.2021 16:31
+24
Ніколи не повірю що Мендель бреше. Це людина, яка двома словами може стабілізувати валюту і змінити траєкторію метеорита.
показати весь коментар
23.02.2021 16:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чтобы Мендель не соврала - такого не бывает. Абы вот выслужиться перед своим коротышом!
показати весь коментар
23.02.2021 16:31 Відповісти
Пуштун знову в аппазіцію переходить? Так нібито його ж десь на хлібну посаду Зє пристроїв.
показати весь коментар
23.02.2021 16:33 Відповісти
Их двое. Черномазенькие такие. Один - наем, а второй - пуштун. Смотри не перепутай
показати весь коментар
23.02.2021 16:39 Відповісти
Це іший пуштун, брат ТОГО пуштуна. То два яйця у ізні корзини. Масі - адвокат.
показати весь коментар
23.02.2021 16:42 Відповісти
От пустуни. Масі Найєм про слова Мендель: Особисто був на зустрічі, на якій Зеленський пропонував Стерненкові посаду - Цензор.НЕТ 210
показати весь коментар
23.02.2021 16:56 Відповісти
А до чого тут Мєндєль? 😲Якби вона брехала без команди Зєлєнского, то він би її давно звільнив.
показати весь коментар
23.02.2021 16:43 Відповісти
Мендель продолжает ослаблядь зеленского - (в данном контексте не глагол, а существительное).
показати весь коментар
23.02.2021 16:31 Відповісти
Может прилагательное?
показати весь коментар
23.02.2021 16:38 Відповісти
Ослаблять она может всего парой твитов. Или через тире нужно писать?)
показати весь коментар
23.02.2021 16:42 Відповісти
Ослаблять одно слово или два?
показати весь коментар
23.02.2021 19:28 Відповісти
Мендель--просто ослаблять
показати весь коментар
23.02.2021 19:30 Відповісти
Многа букаф, можно сократить: Мендель - ослаблять.
показати весь коментар
24.02.2021 11:23 Відповісти
Маси Найем о словах Мендель: Лично был на встрече, на которой Зеленский предлагал Стерненко должность - Цензор.НЕТ 9822 Та ну не... Это шо получается? Мандель пи..ит? Та ну.. Когда такое было?
показати весь коментар
23.02.2021 16:31 Відповісти
ви обидва такі чесні, такі чесні...
показати весь коментар
23.02.2021 16:41 Відповісти
сожрите уже друг друга борцуны!
показати весь коментар
23.02.2021 16:33 Відповісти
слишком хорошо, чтобы быть правдой
показати весь коментар
23.02.2021 16:55 Відповісти
хуже дурака(ы) - только дурак(а) с инициативой
показати весь коментар
23.02.2021 16:33 Відповісти
Ніколи не повірю що Мендель бреше. Це людина, яка двома словами може стабілізувати валюту і змінити траєкторію метеорита.
показати весь коментар
23.02.2021 16:34 Відповісти
До чого тут Мендель? Вона тільки повторює брехню зеленського, така в неї посада.
показати весь коментар
23.02.2021 17:18 Відповісти
мендель и клоуна опустили))
одна - за бракованную оральную "работу"..
клоуна - за попытку подкупа и давление "дам должность и освобожу если станешь работать на меня"..
показати весь коментар
23.02.2021 16:34 Відповісти
Опустить - опустили. Но без последствий, как всегда.
показати весь коментар
23.02.2021 16:35 Відповісти
дна у них нет.. ни у клоуна и его мендельвошки, ни у зебилов - верящим их видосикам..
показати весь коментар
23.02.2021 17:17 Відповісти
Интересно, на чём не сошлись? Маси Найем о словах Мендель: Лично был на встрече, на которой Зеленский предлагал Стерненко должность - Цензор.НЕТ 9489
показати весь коментар
23.02.2021 16:35 Відповісти
Как в известном анекдоте о поруччике Ржевском: раз рот есть, значит ..., В нашем случае - 3,14@дит
показати весь коментар
23.02.2021 16:36 Відповісти
Стерненко нужно сделать Ген Прокурором Украины!!!
показати весь коментар
23.02.2021 16:36 Відповісти
А теперь осталось понять кто звиздит
показати весь коментар
23.02.2021 16:36 Відповісти
Слабовато, мендель. Всего где-то на половину арестовича.
показати весь коментар
23.02.2021 16:37 Відповісти
Уж что-что,а врать не краснея у аферистовича получается. Правда верит ему все меньше людей. Наследил много. Да переобувался часто.
показати весь коментар
23.02.2021 17:11 Відповісти
Так радоваться надо. Значит Зеленский патриот.
показати весь коментар
23.02.2021 16:37 Відповісти
Бо його секретутка бреше?
показати весь коментар
23.02.2021 16:41 Відповісти
Я взагалі не пригадую, щоб мандєль колись казала правду, всі її дописи - це суцільна брехня!
показати весь коментар
23.02.2021 16:37 Відповісти
оо.пуштун тут как тут...кстати пуштуны интересный народ-у них в порядке вещей и даже положено вступать в половую свять с мальчиками...как с добрым утром короче...даже пати устраивают с танцами,"бача бози" называется
показати весь коментар
23.02.2021 16:38 Відповісти
Ваші еротичні мрії тут недоречні! Масі Найєм про слова Мендель: Особисто був на зустрічі, на якій Зеленський пропонував Стерненкові посаду - Цензор.НЕТ 8310
показати весь коментар
23.02.2021 16:40 Відповісти
Мендель тоже там была и подала бы свой голос, но сидела под столом преЗедента, а рот был занят.......
показати весь коментар
23.02.2021 16:39 Відповісти
Соц... суальный лифт Зеленского. Масі Найєм про слова Мендель: Особисто був на зустрічі, на якій Зеленський пропонував Стерненкові посаду - Цензор.НЕТ 2578

Масі Найєм про слова Мендель: Особисто був на зустрічі, на якій Зеленський пропонував Стерненкові посаду - Цензор.НЕТ 1398
показати весь коментар
23.02.2021 16:39 Відповісти
Хм...в любой другой стране чиновник такого ранга подал бы в отставку,после такого зашквара,но мы же в Украине эгэж!
показати весь коментар
23.02.2021 16:39 Відповісти
Мандель дешевая шалава.
показати весь коментар
23.02.2021 16:40 Відповісти
судя по озвученным расходам на ОП не такая она и дешевая Масі Найєм про слова Мендель: Особисто був на зустрічі, на якій Зеленський пропонував Стерненкові посаду - Цензор.НЕТ 7059
показати весь коментар
23.02.2021 16:44 Відповісти
Дешевая, по глазам видно. А то, что зебил платит рубль за то, что стоит копейку, то ему пох, не со своего кармана бабло.
показати весь коментар
23.02.2021 18:33 Відповісти
Это большой удар по безопасности Украины, ибо Стерненко ловил коллаборантов. Это показывает, что Кремль внутри Украины контролирует и власть и суды. Таким судам грош цена и их решения не должны вообще признаваться государством, то бишь государство - это народ. Это показало нелегитимность власти и судов!!! Этот приговор - это удар врагов Украины по безопасности Украины! Стерненко должны немедленно отпустить!!! Судью и Венедиктову нужно кинуть в мусорник, а за тем - за решетку!!!
показати весь коментар
23.02.2021 16:41 Відповісти
Хто би сумнівався.
показати весь коментар
23.02.2021 16:42 Відповісти
Ну и что? Какое это имеет отношение к решению суда? Никакого, уважаемый!
Не нравится, подавайте апелляцию, в чем проблема? Масі Найєм про слова Мендель: Особисто був на зустрічі, на якій Зеленський пропонував Стерненкові посаду - Цензор.НЕТ 1674
показати весь коментар
23.02.2021 16:42 Відповісти
Это уже стало рутиной...даже не смешно...Луцкая область не даст соврать... Масі Найєм про слова Мендель: Особисто був на зустрічі, на якій Зеленський пропонував Стерненкові посаду - Цензор.НЕТ 9372
показати весь коментар
23.02.2021 16:42 Відповісти
Это провокация против Украины и патриотов! Зеленский сидя на пороховой бочке играет со спичками. Он хочет спровоцировать все патриотическое общество на восстание????
показати весь коментар
23.02.2021 16:43 Відповісти
МЕНДЕЛЬ И ВСЕ ЗЕ ШАПИТО ЄТО ОТБОРНАЯ КОМАНДА ВРУНОВ И ЛЖЕЦОВ СЧИТАЮЩИХ ЧТО БУДУЧИ ГОС СЛУЖАЩИМ ВРАТЬ И ЛГАТЬ ЯВЛЯЕТСЯ АПРИОРИ ПРАВИЛЬНО КОТОРІЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ ПРЕВРАТИЛИ В ШОУ КТО БОЛЬШЕ СОВРЕТ И УКРАДЕТ ТАК И ПОДБИРАЮТСЯ ОТБОРНЫЕ КАДРІ КОМАНДІ ПРЕВРАТИВШИЕ СТРАНУ В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ КВАРТАЛЬНОЕ ШОУ
показати весь коментар
23.02.2021 16:44 Відповісти
швидше б зеленського вже б посадили
показати весь коментар
23.02.2021 16:45 Відповісти
проблема ЗЕленой власти даже не в том что они брешут . за многие годы мы к вранью уже привыкли . тут другое . они брешут в разнобой и не складно . при этом постоянно попадаются на этом
показати весь коментар
23.02.2021 16:47 Відповісти
ну подумаешь соврала.. ей не привыкать, она же работала на кацапском рашатумбай или как там его в беса тот канал.
показати весь коментар
23.02.2021 16:48 Відповісти
мандели, и не с3,14сдеть - нонсенс
показати весь коментар
23.02.2021 16:54 Відповісти
Хотелось бы узнать о какой должности был разговор, любопыственно.
показати весь коментар
23.02.2021 17:04 Відповісти
Наверное о той ,на которой сейчас арестович
показати весь коментар
23.02.2021 17:49 Відповісти
" - Так что же говорит этот человек (Мендель ) ?
- А он попросту соврал! - звучно, на весь театр сообщил клетчатый помощник и, обратясь к (Мендель,) прибавил: - Поздравляю вас, гражданин, соврамши! " (с)
показати весь коментар
23.02.2021 17:13 Відповісти
Интересно,за все время каденции зеленых,был ли хоть один день,что бы они не обосрались? Но хоть случайно?
показати весь коментар
23.02.2021 17:14 Відповісти
Пендель - это как мендель, только звучит красивее. Напоминает домоуправщицу из карлосона)
показати весь коментар
23.02.2021 17:15 Відповісти
Стерненко не купили. А вот моджахеда - как два пальца об асфальт.
показати весь коментар
23.02.2021 17:18 Відповісти
**
мы лесть и ложь прикончить сможем,
лишь только корысть с глупостью уничтожим.
показати весь коментар
23.02.2021 17:25 Відповісти
Важко манделі брехати швидко, коли не можеш згадати хто був на тій зустрічі. Треба іноді з господарем консультуватися було таке чи ні. А то, не знатимеш звідки свідки виринуть.
показати весь коментар
23.02.2021 17:40 Відповісти
Borimosya za Sternenka !!!
показати весь коментар
23.02.2021 18:03 Відповісти
Мендель окончательно стало манделью.
показати весь коментар
23.02.2021 18:19 Відповісти
Уже ни секунды не сомневаюсь, раз чмошная менделиха обьявила, что шут никакой должности Стерненко не предлагал, значит Маси Найем сказал правду, вспомнил как шут, типа, не мог вспомнить фамилию Стерненко, совок местечковый.
показати весь коментар
23.02.2021 18:34 Відповісти
Спокойно! У Мендєль ще один твіт в резерві!
показати весь коментар
23.02.2021 18:48 Відповісти
какую должность он предлагал?
показати весь коментар
23.02.2021 23:19 Відповісти
Вся эта история и новость дня по Стерненко и есть доказательством того, что не работает закон во всех его проявлениях! Не работает! И суды в подобной ситуации перестали быть гарантами закона---и очень давно. Мы дошутились до полного почти произвола всех уровней. Завтра посадят Портнова---и конечно выйдут на улицы другие люди, и так до полного развала страны. Неужели мы не заметили что это уже запросто 20 лет происходит? И самое главное здесь то, что только мы и можем это убрать. Чужие за такое не берутся даже за громадные деньги.
показати весь коментар
23.02.2021 23:23 Відповісти
 
 