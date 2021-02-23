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Новини Політика України Вирок Стерненку
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Стерненко (374) Маріковський Олександр (13)

Соромно за вирок Стерненкові. Це така велика "штанга", - "слуга народу" Мариковський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Соромно за вирок Стерненкові. Це така велика

Сергія Стерненка зробили політичним в'язнем із великою підтримкою здравомислячих людей.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав нардеп СН Олександр Мариковський, передає Цензор.НЕТ.

"Соромно за вирок Сергієві Стерненку. Це така велика "штанга" від мафіозної гідри в системі влади, бо Стерненка зробили політичним в'язнем з великою підтримкою здравомислячих людей. І саме за його активну протидію корупції. Тримайся!!" - заявив "слуга народу" Мариковський.

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Соромно за вирок Стерненкові. Це така велика штанга, - слуга народу Мариковський 01

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Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.

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Топ коментарі
+25
зеленский так сильно хотел посадить мудачука укравшим миллиарды, что посадил Стерненко по фековому делу на 300 грн.
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23.02.2021 16:54
+20
а-ха) Гниды закрыли Стерненка еще и попиарились, - мол, "очень сочуствуем"...
Ну не гниды?
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23.02.2021 16:54
+13
Одеяла в клетку, как у Насирова - не было, носилок, как у Корбана - не было, храмым, как Тимошенко - не прикидывался, от повесток, как Вовк - не убегал, в Германию, как глава налоговой - не слинял.....
Своим поведение в суде Стерненко опорочил "непорочный" образ представителя нашей власти....
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23.02.2021 17:07
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"Тримайся!"

І це все??? По суті, побажав людині успішно відсидіти термін. І чим ми краще тоді за білорусів після цього???
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23.02.2021 16:54 Відповісти
Ми краще за білорусів - це довели три майдани і війна Сході, просто у нас 73% населення - довбойоби.
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23.02.2021 16:56 Відповісти
73%-овий лохторат доводить ,що не набагато краще,на жаль !!!)))
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23.02.2021 17:03 Відповісти
Ми так тішимося цим. Може вже досить це перетворювати на якийсь фетишизм? Адже по факту революція так і не відбулася. Система залишилася і вона продовжує знищувати патріотів.
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23.02.2021 17:04 Відповісти
а-ха) Гниды закрыли Стерненка еще и попиарились, - мол, "очень сочуствуем"...
Ну не гниды?
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23.02.2021 16:54 Відповісти
"Сам п'ю,
сам гуляю,
сам стелюся,
сам лягаю"
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23.02.2021 17:09 Відповісти
Крокодилы также слёзы льют, поедая жертву.
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23.02.2021 19:53 Відповісти
зеленский так сильно хотел посадить мудачука укравшим миллиарды, что посадил Стерненко по фековому делу на 300 грн.
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23.02.2021 16:54 Відповісти
так і 146та без тяжких наслідків теж не містить таких строків...
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23.02.2021 17:04 Відповісти
Что именно он похищал не доказанно ,да и похищенного трудно челавеком называть
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23.02.2021 17:27 Відповісти
Потому что Украина- страна возможностей! Когда воруют миллиарды- максимум санкции. А вот когда 300 грн- 7 лет с конфискацией.
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23.02.2021 17:00 Відповісти
То який висновок? не красти 300 гривень чи якщо красти то мільйон?
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23.02.2021 17:05 Відповісти
Ну а чему нас учит "семья и школа", так сказать...
За что такой срок? Эти вон сотрудничают с сепаратистами и им официально за это только санкции. А этому 7 лет не пойми за что!
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23.02.2021 17:13 Відповісти
А ви дійсно намагались розібратись за що 7 років? Я щось не бачу тут жодного, хто би намагався це зробити.
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23.02.2021 17:17 Відповісти
Так потому что все разбирались долго и муторно в "деле о самозащите". А про это дело вообще мало кто знал- какие-то 300грн, какие-то показания "потерпевшего". И всё. Все понимали что абсурд какой-то и в суде всё развалится. А тут на тебе...7лет. Если бы его осудили бы за "превышения допустимой самообороны", резонанса бы такого не было. Короче, моё мнение, что вата посуетилась и впаяла абсурдный приговор Стерненко, чтобы Зе вынесли вперёд ногами, чужими руками. Медведчук и ко за этой многоходовочкой стоит.
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23.02.2021 17:26 Відповісти
За то ,что этого самого сепаратиста пресонул ,да и то нет доказательств ,что это именно Стерненко был.Вот такое у нас нінче правосудие
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23.02.2021 17:29 Відповісти
шо за риторика , приговор есть , да ... но у вашего Зе есть возможность помиловать , это как минимум
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23.02.2021 16:57 Відповісти
Один із варіантів помилування. Інший переговорити з головою апеляційного суду. Це за умови, що Зе був не в курсі, або сам цього не хотів.
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23.02.2021 17:04 Відповісти
хаджибей вернётся в галицкое княжество...бубаноидам готовить памперсы...стекловолоконные.
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23.02.2021 16:58 Відповісти
Мафіозна гідра в системі влади - сказав представник влади.
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23.02.2021 17:01 Відповісти
а чого не "зе_за_грати"?
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23.02.2021 17:06 Відповісти
Чому сидить Антоненко і чому потерпілий Зеленський не являється на суд до Звіробій?
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23.02.2021 17:07 Відповісти
Велосипед поламався та і лячно.
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23.02.2021 19:56 Відповісти
В Україні є ще третій варіант - думка і сила народу. І якщо влада її не чує, то йде нахєр.
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23.02.2021 17:08 Відповісти
Відсутня і думка, і сила. Стадо потрібно тільки на вовну і м'ясо..
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23.02.2021 17:39 Відповісти
Одеяла в клетку, как у Насирова - не было, носилок, как у Корбана - не было, храмым, как Тимошенко - не прикидывался, от повесток, как Вовк - не убегал, в Германию, как глава налоговой - не слинял.....
Своим поведение в суде Стерненко опорочил "непорочный" образ представителя нашей власти....
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23.02.2021 17:07 Відповісти
Ну Юлька не була храмою,ще і сама себе захищала...так що з Юлькою мимо. #волюстерненку.
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23.02.2021 20:08 Відповісти
Барна сказав, що Зеленський зустрічався зі Стерненко. Я цьому підтвердження не знайшов, зате натрапив на уривок пресухи від 10.2019, де президент пропонує зустрінутися із шарієм, щоб обговорити "проблеми сайтів", а той наполягав, що "Стерненко-вбивця" Соромно за вирок Стерненкові. Це така велика "штанга", - "слуга народу" Мариковський - Цензор.НЕТ 3479
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23.02.2021 17:27 Відповісти
Соромно за вирок Стерненкові. Це така велика "штанга", - "слуга народу" Мариковський - Цензор.НЕТ 3942
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23.02.2021 17:28 Відповісти
Дякую,довго у себе шукав цей скрін.Мабудь видалив випадково.
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23.02.2021 17:33 Відповісти
Це привід радіти разом з дебілами?
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23.02.2021 19:14 Відповісти
Svobodu Sternenko !
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23.02.2021 17:43 Відповісти
Суды прочищать надо !
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23.02.2021 18:25 Відповісти
Так поддержите Стерненко в апелляции!!!
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23.02.2021 19:23 Відповісти
Ой, аукнится..!
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23.02.2021 19:53 Відповісти
Якби, бо може бути як тому дядькові, в якого на базарі кожуха вкрали, - пішов додому без кожуха.
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23.02.2021 20:01 Відповісти
Зелепукін! Пиши заяву за власним бажанням. Ще одні дострокові президентські вибори ми якось переживемо.
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23.02.2021 23:26 Відповісти
І тут ми маємо знову
фундаментальне питання:
...
це був саме той, про який так багато говорять, "незалежний суд" ?
...
(Підказка: Так, це був саме той "незалежний суд", оскільки ні президент, ні уряд, ні депутати парламенту - ніхто з найвищих державних керівників не тиснув на його рішення. Цей приклад знову показує повну безглуздість і очевидну облудність міфу про "незалежний суд".)
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24.02.2021 02:51 Відповісти
 
 