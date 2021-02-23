Соромно за вирок Стерненкові. Це така велика "штанга", - "слуга народу" Мариковський
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Сергія Стерненка зробили політичним в'язнем із великою підтримкою здравомислячих людей.
Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав нардеп СН Олександр Мариковський, передає Цензор.НЕТ.
"Соромно за вирок Сергієві Стерненку. Це така велика "штанга" від мафіозної гідри в системі влади, бо Стерненка зробили політичним в'язнем з великою підтримкою здравомислячих людей. І саме за його активну протидію корупції. Тримайся!!" - заявив "слуга народу" Мариковський.
Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.
Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.
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І це все??? По суті, побажав людині успішно відсидіти термін. І чим ми краще тоді за білорусів після цього???
Ну не гниды?
сам гуляю,
сам стелюся,
сам лягаю"
За что такой срок? Эти вон сотрудничают с сепаратистами и им официально за это только санкции. А этому 7 лет не пойми за что!
Своим поведение в суде Стерненко опорочил "непорочный" образ представителя нашей власти....
фундаментальне питання:
...
це був саме той, про який так багато говорять, "незалежний суд" ?
...
(Підказка: Так, це був саме той "незалежний суд", оскільки ні президент, ні уряд, ні депутати парламенту - ніхто з найвищих державних керівників не тиснув на його рішення. Цей приклад знову показує повну безглуздість і очевидну облудність міфу про "незалежний суд".)