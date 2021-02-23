Адвокати Стерненка просять перевести його в СІЗО Києва: в Одесі є загроза життю
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Адвокати юридичної компанії "Міллер", які здійснюють захист активіста Сергія Стерненка, подали заяву на ім'я керівника Одеського СІЗО з проханням про переведення їхнього підзахисного в столицю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це компанія заявила в Facebook.
"Як неодноразово зазначалося, за нападом на українського активіста Сергія Стерненка стояли представники правоохоронних органів міста Одеси. Саме тому перебування Сергія в Одеському СІЗО, куди його доставили після оголошення вироку, несе реальну загрозу його життю та здоров'ю", - сказано в повідомленні.
У зв'язку з цим адвокат Масі Найєм подав відповідну заяву на ім'я керівника Одеського СІЗО Чішкали Сергія Миколайовича.
Таке право передбачено Наказом Міністерства юстиції України від 25.04.2017 № 1408/5 "Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо гарантування безпеки осіб, які утримуються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах".
На розгляд заяви закон відводить 3 дні.
Відомо також, що аналогічні заяви направлять народні депутати України Соломія Бобровська, Гео Лерос, Дмитро Гурін, Ігор Васильєв, Дмитро Наталуха, Вікторія Сюмар та Єгор Чернєв.
Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.
Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.
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Шлем@ZShlem 1 ч
Бумеранг. Дубилету и Стерненко прилетело не от Сывого, с которым они боролись. Жри Те
Гыгыгы, я помолился и Стерненко посадился, седня и выпить можно чуть-чуть.
Давня гебешна метода - зліпити з лайна (криміналу, упоротих радикалів) декоративного "героя" для українців. Розкрутити його. Організувати (чи імітувати) його "репресії та переслідування", примусити на почутті емпатії захищати його. Битися за нього, йти на протести.
А потім тикати тим самим українцям: от бачите, які ваші герої - лайно. От бачите кого ви захищаєте...
А той "герой" ще й від "великого патріотизму" дискредитує справжніх державників, провокує, вносить розкол. Виставляє все українське та патріотичне в очах світу, як напівкримінал, дурний радикалізм, безмізкі провокації та насильство.
Насправді, перевірена технологія. Гарно руйнує державність та національне самоусвідомлення.
Немає в мене емпатії.
без чяго?
это Антиколорадос вас там так учит кривляться? а за Гадю вы там часом не бесновались, а? А щас умный больно?
Молчал бы ты Док лучше.
avakov-4ort !
Звернули увагу - ніхто не не говорить про суть криміналки, за яку Сірожа отримав 7,5 років, про докази звинувачення, про алібі, про "Рафік ні в чом ніуіновний". Все якимось боком переводиться на Зеленського. Наче він п'ять років розслідував, виносив вирок, і таким чином, врешті решт, "розправився з таким ненависним йому Стерненком". Та Зеленському цей "активіст" нахрін не здався, але декому вигідно представити це як "політичне переслідування"...
Це настільки очевидно, що навіть коментарі поросяботів - це підтверджують.
чет совпало ВНЕЗАПНЕНЬКО, да?
А от знівелювати те, що тому ж портяжці із мертеччуком влада таки нарешті прищемила хвоста, з допомогою дешевого, мутного, балабола "активіста" - це вже цілком логічна страта для тих, хто тішить себе вологими фантазіями повернутись до корита. Нє?
А похищал, и это признал, и ИВК - правда сепарастов, и все норм. так что.....
кстати - за 300грн. похищать кого-то.....
Питання в тому, що дехто, хто вже про_рав свої шанси, намагається за рахунок вже раз розведених ним лохів знову стеребитись на "престол". І використовує для цього будь-який привід. Зараз - цього пустопорожньго балабола "активіста", а по суті дрібного злочинця, завтра когось, або щось інше. І клав він на справедливість, цінності, державні інтереси. Мета - ще разок догребти до корита, будь-якою ціною, не зважаючи ні на що, жертвуючи при необхідності будь-ким... ІМХО