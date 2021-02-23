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Новини Політика України Вирок Стерненку
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адвокат (888) Київ (13826) Одеса (4014) Стерненко (374)

Адвокати Стерненка просять перевести його в СІЗО Києва: в Одесі є загроза життю

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Адвокати Стерненка просять перевести його в СІЗО Києва: в Одесі є загроза життю

Адвокати юридичної компанії "Міллер", які здійснюють захист активіста Сергія Стерненка, подали заяву на ім'я керівника Одеського СІЗО з проханням про переведення їхнього підзахисного в столицю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це компанія заявила в Facebook.

"Як неодноразово зазначалося, за нападом на українського активіста Сергія Стерненка стояли представники правоохоронних органів міста Одеси. Саме тому перебування Сергія в Одеському СІЗО, куди його доставили після оголошення вироку, несе реальну загрозу його життю та здоров'ю", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим адвокат Масі Найєм подав відповідну заяву на ім'я керівника Одеського СІЗО Чішкали Сергія Миколайовича.

Таке право передбачено Наказом Міністерства юстиції України від 25.04.2017 № 1408/5 "Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо гарантування безпеки осіб, які утримуються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах".

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На розгляд заяви закон відводить 3 дні.

Відомо також, що аналогічні заяви направлять народні депутати України Соломія Бобровська, Гео Лерос, Дмитро Гурін, Ігор Васильєв, Дмитро Наталуха, Вікторія Сюмар та Єгор Чернєв.

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Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.

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Топ коментарі
+19
Суддю на мило, зрадників на палю,а Стерненко -волю !!!!)))
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23.02.2021 17:17
+7
Суддю судити народним судом на площі.Не дайте йому втекти з України.
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23.02.2021 17:50
+7
Svobodu Sternenko !
avakov-4ort !
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23.02.2021 18:00
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Суддю на мило, зрадників на палю,а Стерненко -волю !!!!)))
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23.02.2021 17:17 Відповісти


Шлем@ZShlem 1 ч

Бумеранг. Дубилету и Стерненко прилетело не от Сывого, с которым они боролись. Жри Те
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23.02.2021 17:22 Відповісти
Дубілет встиг втекти до Австріі )
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23.02.2021 17:49 Відповісти
Млять шо Ви несете??? А чогож Петро не посадив/ звільнив суддів-сєпарів???
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23.02.2021 17:53 Відповісти
ну так Стерненко и ко, Пороха прогнали, так в чём загвоздка, вот бы с бубочкой судей сепаров и пересажали? а нет, бубочка Стерненко посадил. Зебильство от тюрьмы не спасает ...
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23.02.2021 18:06 Відповісти
А кого він посадив взагалі окрім торнадовців ??
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23.02.2021 18:11 Відповісти
а что это за кацапская тема стрелки переводить? порох не святой и говорим не про него сейчас - я тебе ГОВОРЮ ЕЩЁ РАЗ - СТЕРНЕНКО ГОВОРИЛ - КТО УГОДНО КРОМЕ ПОРОХА - кто угодно пришёл и сел Стерненко и АТОшники, ВОПРОС - стало лучше? Стерненко был прав? на кой болт ты и тебе подобные разводят балтологию??? может у тебя и тебе подобных память короткая, но на всякий случай напомню, что дел было много, ну там армии не было, экономика обрушилась после захвата Донбасса, вам ***.. ещё и судей успей за 5 лет переделать ...
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23.02.2021 18:18 Відповісти
Які в дупу стрєлки ? Було питання за Пєцю я доповнив питання , і то що ти майстру називаєш балталогія насправді є звичайним дискусом . Чи ми повині як барани тільки співати одним хором в один голос оди одному виликаму гетьману ?
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23.02.2021 18:55 Відповісти
садив Аваков а не Порох
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24.02.2021 11:41 Відповісти
Та то зрозуміло ) Порох взагалі нікого не посадив )
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24.02.2021 11:46 Відповісти
у вас інша інформація?
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24.02.2021 13:13 Відповісти
Я в цьому впевнений
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24.02.2021 14:50 Відповісти
А ты шо хотел? Шоп ПАП весело затопотал ногами и спел:
Гыгыгы, я помолился и Стерненко посадился, седня и выпить можно чуть-чуть.
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23.02.2021 18:33 Відповісти
Суддю судити народним судом на площі.Не дайте йому втекти з України.
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23.02.2021 17:50 Відповісти
Стерненко будет Президентом Украины когда погонят российских "зеленых человечков".
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23.02.2021 17:58 Відповісти
Емпатія до фальшивого "героя" Стервненка? Та ні за що
Давня гебешна метода - зліпити з лайна (криміналу, упоротих радикалів) декоративного "героя" для українців. Розкрутити його. Організувати (чи імітувати) його "репресії та переслідування", примусити на почутті емпатії захищати його. Битися за нього, йти на протести.
А потім тикати тим самим українцям: от бачите, які ваші герої - лайно. От бачите кого ви захищаєте...
А той "герой" ще й від "великого патріотизму" дискредитує справжніх державників, провокує, вносить розкол. Виставляє все українське та патріотичне в очах світу, як напівкримінал, дурний радикалізм, безмізкі провокації та насильство.
Насправді, перевірена технологія. Гарно руйнує державність та національне самоусвідомлення.
Немає в мене емпатії.
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23.02.2021 18:42 Відповісти
безмізкі провокації\\\\\\\\\

без чяго?
это Антиколорадос вас там так учит кривляться? а за Гадю вы там часом не бесновались, а? А щас умный больно?

Молчал бы ты Док лучше.
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23.02.2021 19:32 Відповісти
то що кремлівці в Одесі боролися самі з собою? (хоча це теж не можна виключати дивлячись на ОРДЛО)
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24.02.2021 11:44 Відповісти
Svobodu Sternenko !
avakov-4ort !
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23.02.2021 18:00 Відповісти
Это тот Стерненко или какой-то другой?

Адвокати Стерненка просять перевести його в СІЗО Києва: в Одесі є загроза життю - Цензор.НЕТ 9402
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23.02.2021 18:15 Відповісти
Зачем тебе что то объяснять?
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23.02.2021 18:32 Відповісти
У суді ця справа розвалилась, отже припиняй інсінуації)))
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23.02.2021 19:45 Відповісти
а серце у нього на спині знаходиться?
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24.02.2021 11:49 Відповісти
Если Стерненко грохнут, зебилу писта.
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23.02.2021 18:37 Відповісти
Ніхто його не грохне , а знбілу по - любому п ..... )
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23.02.2021 18:44 Відповісти
Фирма "Крыжопольские авиалинии" весьма разветвлена и имеет филиалы во всех буцьiгарнях. Если потребуется, то доблестные пилоты "Крыжопольских авиалинии" кого угодно в любом СИЗО посадят на "кукурузу".
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23.02.2021 18:54 Відповісти
Хто захищаї вбивцю?
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23.02.2021 18:55 Відповісти
А чому це ти, курво, без суда назвав людину вбивцею?
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23.02.2021 19:45 Відповісти
зеля- це вирок тобі
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23.02.2021 19:01 Відповісти
Мені одному здається, що цього бідового Стерненка, юзає одна-єдина політсила, задля того аби заглушити і нівелювати здобутки влади на ниві пресування промокшанської нечисті, типу Мертвеччука чи Пєтушарія? Бо ліплення нашвидкуруч із цього мутного тіпка мало не героя України - виглядає доволі убого.
Звернули увагу - ніхто не не говорить про суть криміналки, за яку Сірожа отримав 7,5 років, про докази звинувачення, про алібі, про "Рафік ні в чом ніуіновний". Все якимось боком переводиться на Зеленського. Наче він п'ять років розслідував, виносив вирок, і таким чином, врешті решт, "розправився з таким ненависним йому Стерненком". Та Зеленському цей "активіст" нахрін не здався, але декому вигідно представити це як "політичне переслідування"...
Це настільки очевидно, що навіть коментарі поросяботів - це підтверджують.
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23.02.2021 19:01 Відповісти
То шо портняшка йо-кал шо посадят и то шо скрепная дата и то шо ссудья посадивший - сралинист и террорист, этого мало?
чет совпало ВНЕЗАПНЕНЬКО, да?
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23.02.2021 19:34 Відповісти
...так викрадали чолов'ягу в Одесі? Чи п'ять років слідчі кота за яйця тягнули?? До чого тут портняжка? Портняжка і Пороха обіцяв прикрити - щось не виходить.
А от знівелювати те, що тому ж портяжці із мертеччуком влада таки нарешті прищемила хвоста, з допомогою дешевого, мутного, балабола "активіста" - це вже цілком логічна страта для тих, хто тішить себе вологими фантазіями повернутись до корита. Нє?
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23.02.2021 20:25 Відповісти
да-да, а портняга и мертвечук - кто? мож*д вопросы скорее к Зеле, не? они скажут, ну, сказали - "справедливость блаблабла"
А похищал, и это признал, и ИВК - правда сепарастов, и все норм. так что.....
кстати - за 300грн. похищать кого-то..... Адвокати Стерненка просять перевести його в СІЗО Києва: в Одесі є загроза життю - Цензор.НЕТ 5438
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23.02.2021 21:52 Відповісти
...питань до Зе - мільйон! Він поки що не вивозить на президента.
Питання в тому, що дехто, хто вже про_рав свої шанси, намагається за рахунок вже раз розведених ним лохів знову стеребитись на "престол". І використовує для цього будь-який привід. Зараз - цього пустопорожньго балабола "активіста", а по суті дрібного злочинця, завтра когось, або щось інше. І клав він на справедливість, цінності, державні інтереси. Мета - ще разок догребти до корита, будь-якою ціною, не зважаючи ні на що, жертвуючи при необхідності будь-ким... ІМХО
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23.02.2021 22:19 Відповісти
То та вєнєдіктова, що на 100% належить зєлі- паралельно працює на "ворогів віслюка оманського"?)))
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23.02.2021 19:47 Відповісти
Адвокати Стерненка просять перевести його в СІЗО Києва: в Одесі є загроза життю - Цензор.НЕТ 8327"
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23.02.2021 19:14 Відповісти
 
 