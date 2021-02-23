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біатлон (79) Норвегія (369) Росія (47133) спорт (1384) допінг-контроль (235)

В умовах найсуворішого допінг-контролю російські спортсмени не можуть нормально виступати на чемпіонаті світу з біатлону, - ЗМІ Норвегії

Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

В умовах найсуворішого допінг-контролю російські спортсмени не можуть нормально виступати на чемпіонаті світу з біатлону, - ЗМІ Норвегії

Журналісти норвезького видання Dagbladet опублікували матеріал, в якому висловилися про виступ російських біатлоністів на чемпіонаті світу. У Поклюці росіяни змогли завоювати лише одну бронзову нагороду. На думку видання це свідчить про те, що в умовах серйозного допінг-контролю Росія не здатна вигравати нагороди. Цей матеріал викликав гнів деяких російських чиновників. Вони звинуватили журналістів у русофобії.

21 лютого двома мас-стартами завершився черговий чемпіонат світу з біатлону, і найбільше цьому, ймовірно, радіють представники російської команди. У словенській Поклюці росіяни, які через винесені Спортивним арбітражним судом (CAS) санкції виступали як збірна RBU (Russian Biathlon Union), змогли завоювати лише одну медаль - у чоловічій естафеті було виграно бронзу. І хоча гіршого в сучасній російській історії результату уникнути вдалося (на ЧС-2016 Росія залишилася взагалі без нагород), виступ вітчизняних біатлоністів у Словенії виявився провальним, пише Газета.ру, передає Цензор.НЕТ.

Вранці 22 лютого оглядач норвезького видання Dagbladet Естен Сетер опублікував у своїй колонці статтю із заголовком "Прикрий провал шахраїв". У замітці журналіст дивується тому факту, що "Росія, яка володіє ресурсами і великою кількістю представників зимових видів спорту, має дуже слабкий вигляд". На думку Сетера, невдалі результати росіян нібито є наслідком серйозного допінг-контролю.

"Схоже, росіянам, щоб виграти медаль в біатлоні, тепер потрібно народитися в країні, де добре працює демократія. Чудово, що ці шахраї провалили чемпіонат світу, вони карають самі себе за всі свої діяння. Я був би щиро радий тому, якби така велика нація, як Росія, успішно виступала на великих турнірах, але для чистого, чесного спорту поразки росіян значно кращі. Раніше вони вигравали нечесно, але тепер їм не пощастило. Це чітко видно за результатами жіночої російської збірної, яка не виграла жодної нагороди. У жінок допінг найбільшою мірою впливає на результати, і саме біатлоністок із Росії буквально по черзі карають за допінгові махінації. Це, звичайно, вражає, що така країна, яка володіє ресурсами і великою кількістю представників зимових видів спорту, має дуже слабкий вигляд. Мабуть, вони настільки знищили самі себе за всі ці роки роботи допінг системи, що в умовах суворого контролю не можуть нормально виступати. Те, що ці шахраї покарали самі себе, є найкращою новиною для всього спорту", - написав норвежець.

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Крім цього Сетер згадав і свого іменитого співвітчизника Андерса Бессеберга - ініціатора створення і за сумісництвом першого президента Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Норвезький чиновник, якому 25 лютого виповниться 75 років, очолював IBU з 1993 по 2018 роки, і він би, ймовірно, і далі обіймав свій пост, якби не корупційний скандал, головним фігурантом якого став саме Бессеберг. Експрезидента відомства звинуватили у приховуванні допінг-проб російських біатлоністів, за що той брав від чиновників великі суми грошей і різні дорогі подарунки. Наприкінці січня цього року комісія IBU остаточно визнала Бессеберга винним у цій справі, але поки що жодного покарання стосовно норвежця не було.

"Через таких людей спорт приречений. Незалежно від того, яка міра покарання буде визначена Бессебергу, не можна змінити той факт, що впродовж десятиліть він сприяв масовому шахрайству. Тим краще, що тепер обманщики програють на чемпіонаті світу", - додав Сетер.

Реакція з Росії на цей матеріал не забарилася. Наприклад, голос вітчизняного біатлону, коментатор Дмитро Губернієв назвав видання Dagbladet "абсолютно безглуздою газеткою", а також підкреслив, що "не можна серйозно ставитися" до норвежців і інших скандинавів, які "просто ловлять хайп". У Держдумі ж розкритикували поведінку норвежців, охарактеризувавши її як акт русофобії.

"Добивати лежачого - дуже по-західному. Норвежці просто топчуть наш результат. Західні журналісти завжди шукають кричущий привід, тим більше, вони мають відпрацьовувати певну риторику. Сьогодні є запит на биття Росії, цей контент дуже популярний. Дуже красномовно зловтішаються над нашим неуспіхом, ще й звинувачують у всіх гріхах. Вже кому-кому, але точно не норвежцям цим займатися", - цитує "Спорт-Експрес" депутата і боксера Миколу Валуєва.

Те ж сказав і член комітету Держдуми з фізичної культури, спорту, туризму й у справах молоді Дмитро Свищев, який також підкреслив, що нинішнім представникам російської збірної дорікати в допінгових порушеннях недозволено.

"Зловтішатися і злопихати з приводу програшів команди суперників ... Це дивно чути. Потрібно поважати суперників. Дуже сподіваюся, що це думка не всієї Норвегії, а якогось окремо взятого кореспондента. Норвегія ж теж є учасником міжнародної європейської системи. Вони визнають рішення WADA і CAS. Якби ми були шахраями, то покарання від них були інші. Називати нас шахраями - це не дозволено нікому. Та й хто конкретно шахрай? Ті спортсмени, які зараз виступали, не мають до допінгу жодного стосунку", - сказав Свищев.
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Топ коментарі
+57
Нет допинга - нет медалей.
Такая она, русофобия В условиях строжайшего допинг-контроля российские спортсмены не могут нормально выступать на чемпионате мира по биатлону, - СМИ Норвегии - Цензор.НЕТ 3696
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23.02.2021 17:19
+32
А че жалуются то? Честно играть не умеют, врут, еще и соперников потом бьют и толкают. Пусть радуются что вообще хоть под каким то видом пустили. Моя бы воля, вообще бы лишил права где то участвовать ближайшие 15 лет.
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23.02.2021 17:19
+26
Повозили кацапню мордякой по дерьму. Кацапы почему-то обиделись и назвали это русафобией... Бг-г-г...
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23.02.2021 17:19
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Нет допинга - нет медалей.
Такая она, русофобия В условиях строжайшего допинг-контроля российские спортсмены не могут нормально выступать на чемпионате мира по биатлону, - СМИ Норвегии - Цензор.НЕТ 3696
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23.02.2021 17:19 Відповісти
В умовах найсуворішого допінг-контролю російські спортсмени не можуть нормально виступати на чемпіонаті світу з біатлону, - ЗМІ Норвегії - Цензор.НЕТ 9682
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23.02.2021 21:33 Відповісти
А че жалуются то? Честно играть не умеют, врут, еще и соперников потом бьют и толкают. Пусть радуются что вообще хоть под каким то видом пустили. Моя бы воля, вообще бы лишил права где то участвовать ближайшие 15 лет.
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23.02.2021 17:19 Відповісти
Повозили кацапню мордякой по дерьму. Кацапы почему-то обиделись и назвали это русафобией... Бг-г-г...
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23.02.2021 17:19 Відповісти
Кацапы, не обижайтесь. Вы же сами эту кучу и навалили. Теперь жрите, не обляпайтесь.
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23.02.2021 17:21 Відповісти
В умовах найсуворішого допінг-контролю російські спортсмени не можуть нормально виступати на чемпіонаті світу з біатлону, - ЗМІ Норвегії - Цензор.НЕТ 7330
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23.02.2021 20:55 Відповісти
Правда очі коле... Так, козломудозвони ? В условиях строжайшего допинг-контроля российские спортсмены не могут нормально выступать на чемпионате мира по биатлону, - СМИ Норвегии - Цензор.НЕТ 7626
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23.02.2021 17:19 Відповісти
Маленькая Норвегия и супер- пупер сортирная "сверхдержава".
Тириль Экхофф против мокшанских самок

В условиях строжайшего допинг-контроля российские спортсмены не могут нормально выступать на чемпионате мира по биатлону, - СМИ Норвегии - Цензор.НЕТ 3101 В условиях строжайшего допинг-контроля российские спортсмены не могут нормально выступать на чемпионате мира по биатлону, - СМИ Норвегии - Цензор.НЕТ 2589
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23.02.2021 17:20 Відповісти
И это они еще не знают чем стреляли по мишеням кацапские биатлонисты.
Мечта сжигала Ваню. Лишь одна.
Слепить однажды пулю. Из говна.

Весь мир свинец для этого берёт.
Но это ж мир… Иван на мир плюёт.

Он выпил полбутылки "бормотухи"
и говорит: "Иван не лопоухий!.."

Набрал в стакан говна, сел под плетень.
Лепил, болезный, пулю целый день.

Как-будто что-то вышло. Вроде пуля.
Жену позвал, похвастал (жена - Юля).

Достал берданку, пулю в дуло вставил,
прицелился, на небо ствол направил,

нажал дрожащим пальцем на курок:
бах!!!.. Лучше Ваня выдумать не мог.

Говном Ивана полностью накрыло.
В говне треух, тельняга, рыло...

"Да, - говорит, - не вышло ни х*я!
Такая вот всегда судьба моя.

А чё тут, твою маму, удивляться?
Всё! Хватит над Иваном измываться!

Пойду и черножопых замочу!
Хорош терпеть! Я ща' их научу,

как над величием России надругаться,
как над говняной пулею смеяться!.."

Допил бутылку, жутко стал икать...
- Войну б какую, что ли*… Твою мать!
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23.02.2021 17:23 Відповісти
Я. вообще, не понимаю, как в биатлоне можно прийти к финишу вторым, если у тебя в руках ружьё. (с) В условиях строжайшего допинг-контроля российские спортсмены не могут нормально выступать на чемпионате мира по биатлону, - СМИ Норвегии - Цензор.НЕТ 9391
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23.02.2021 17:25 Відповісти
В умовах найсуворішого допінг-контролю російські спортсмени не можуть нормально виступати на чемпіонаті світу з біатлону, - ЗМІ Норвегії - Цензор.НЕТ 2053у третьего тоже ружьё
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23.02.2021 21:48 Відповісти

Як вам таке Ілон Маск.
Бывший президент и владелец харьковского Металлиста Александр Ярославский заявил о намерении возродить клуб."Наш родной город Харьков и наша родная Харьковщина имеют богатейшее культурное наследие, достойное того, чтобы его бережно хранили. В числе достижений харьковской громады золотыми буквами вписанных в историю региона, победы и титулы футбольного клуба Металлист. Семь бронзовых наград и "серебро" национального первенства, еврокубковые матчи и четвертьфинал Лиги Европы УЕФА, красавец-стадион к Евро-2012, и детская футбольная академия, а главное, всенародная любовь и гордость харьковчан - все это Металлист.В 2025 году исполнится 100 лет со дня основания легендарного харьковского клуба. Наш долг как патриотов Харькова и Харьковщины встретить этот юбилей достойно. Но пока от того славного Металлиста осталось одно название, а созданная к Евро-2012 инфраструктура приходит в негодность.Поэтому я предлагаю всем неравнодушным землякам, болельщикам с горячими сердцами, местной власти, заинтересованной в развитии региона, объединиться и возродить истинный героический Металлист! Со своей стороны обещаю приложить все усилия для того, чтобы вернуть былую славу."Желто-синий" - самый сильный!", - написано на сайте компании DCH.Помимо Ярославского с заявлением выступил и секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов."Харьков возвращает себе Металлист! Уверен, эта новость порадует не только футбольных болельщиков! Принимать ЕВРО-2012 и не иметь своей команды в высшей лиге? Это не про Харьков!Договорились с Александром Ярославским вместе возродить легендарную команду, которая в свое время дошла до второй ступени чемпионата Украины! Стадион есть, тренировочная база есть, инфраструктурно Харьков абсолютно подготовлен к большому футболу. Уверен, что вскоре общими усилиями города, болельщиков и Александра Ярославского мы сможем вывести новый-старый Металлист не только в Высшую лигу, но и побороться за чемпионство. И самое главное - вернем любимое всеми харьковчанами название футбольного клуба Металлист.В ближайшее время вместе с Александром Ярославским мы более подробно расскажем о возрождении Металлиста. И пусть сегодня вторник - думаю, всем фанатам футбола есть, что отпраздновать вечером"
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23.02.2021 17:27 Відповісти
Пiсля смертi Кернеса харкiвський футбол може вiдродитися. Цiкаво чи пов`язанi мiж собою цi подii.
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23.02.2021 17:53 Відповісти
Ярославський молоток. Один з небагатьох олігархів які взяли курс на відродження і будівництво а не на проїдання і грабунок. Харків приймав Євро саме тому що в нього був Ярославський.
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23.02.2021 18:43 Відповісти
Кучма не фанат футбола, вряд ли позволит Ярославскому транжирить свое бабло.
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23.02.2021 18:34 Відповісти
Як тільки українські жиди починають щось українське "відроджувати" пиши пропало - фонд ім. Дєточкіна (Суркіс) з офіційним девізом "Украл отдай детям" не зробив київське "Динамо" чемпіоном! Схоже що харківському Металісту з "фондом Ярославського" взагалі кранти - у них навіть тіні Лобановського не було... В умовах найсуворішого допінг-контролю російські спортсмени не можуть нормально виступати на чемпіонаті світу з біатлону, - ЗМІ Норвегії - Цензор.НЕТ 1082
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23.02.2021 18:56 Відповісти
В Норвегии все журналисты пишут в таком ключе. Взаимные обвинения в допинге (наверно читали про норвежских лыжников астматиков) старые счеты, за лыжи, за гандбол. У них еще проблемы со шведами.
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23.02.2021 17:32 Відповісти
Про норвежських лижників асматиків ми не читали.
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23.02.2021 18:17 Відповісти
мельдонієві сцикуни)
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23.02.2021 17:33 Відповісти
Всё в орде по кайфом . И мысли , и жизнь , и общество , и правительство , и даже спорт . Этому зверинцу необходима полная изоляция . Пусть сожрут друг друга .
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23.02.2021 17:34 Відповісти
Кубок Мира по лыжам 2020-2021 норвежцами полностью просран, и не только русским. А ведь они считают себя лыжной супердержавой. Без лекарств для астмы у них тоже не очень получается. Эта статья не что иное как извержение норвежского пукана.

В условиях строжайшего допинг-контроля российские спортсмены не могут нормально выступать на чемпионате мира по биатлону, - СМИ Норвегии - Цензор.НЕТ 525
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23.02.2021 17:40 Відповісти
Хто раба до комп'ютера пустив?
Слідкувати за рабами треба панове.
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23.02.2021 18:23 Відповісти
То кацап. Він тут під різними проксі давно вилазить. Свого аквафреша соромиться.
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23.02.2021 20:18 Відповісти
Антицивилизация.
Обосраться на весь мир и сказать что их боятся и потому злорадствуют о том что они лжецы и ублюдки. А, еще завидуют им - надо бы норвежцам запретить посетить Колыму, Чечню и Саратов - сами приползут с извинениями)
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23.02.2021 17:47 Відповісти
А еще отдыхать на южном берегу моря Лаптевых и держать деньги в Сбербанке.
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23.02.2021 18:07 Відповісти
Смешно вообще такое слышать от норвежцев инвалидов-астматиков.)

В условиях строжайшего допинг-контроля российские спортсмены не могут нормально выступать на чемпионате мира по биатлону, - СМИ Норвегии - Цензор.НЕТ 8902
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23.02.2021 17:59 Відповісти
Джессика замечательная. Не только как спортсменка.

В условиях строжайшего допинг-контроля российские спортсмены не могут нормально выступать на чемпионате мира по биатлону, - СМИ Норвегии - Цензор.НЕТ 5611
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23.02.2021 18:07 Відповісти
Мордва, ты наслушалась бешеного Губерниева.
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23.02.2021 18:20 Відповісти
Навкруги одні русофоби. Чого б це.
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23.02.2021 18:20 Відповісти
Чуть что, у кацапов одна мантра: "русофобия"!!! НЕ надоело самим?
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23.02.2021 18:39 Відповісти
Щас в спорте кроме результатов - важны анализы мочи ! В умовах найсуворішого допінг-контролю російські спортсмени не можуть нормально виступати на чемпіонаті світу з біатлону, - ЗМІ Норвегії - Цензор.НЕТ 9142
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23.02.2021 18:44 Відповісти
В биатлоне сейчас без допинга никто не выигрывает.
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23.02.2021 18:49 Відповісти
Кацапи це і є "ніхто". і не лише в біатлоні!
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23.02.2021 18:59 Відповісти
Вокруг рассеи почему-то одни русофобы.Какие все таки гадкие и противные соседи у "добрейшей" рассеюшки.Она к соседям со всей "душой".а они,подлые,так и норовят обгадить "вяликих".завидуют гады скрепам.
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23.02.2021 19:45 Відповісти
Валуєву хтось "текст по-дебильному написал". Коли Росія щось десь вигравала, то завжди верещали "да! Мы их сделали, натянули, отымели во все дыры! Мы лучшие!" а як з тріском програли, то бельмочуть " надо уважать соперника, это русофобия, уии-уии". Ось точно, тільки п.здюлину розуміють!
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23.02.2021 19:46 Відповісти
руссофобией я так понимаю является то что мокшве запрещают есть допинг препараты накануне соревнований?
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23.02.2021 20:04 Відповісти
русофобія це нормальний стан нормальної людини.
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23.02.2021 20:31 Відповісти
Кацапи генетично запрограмовані на допінг. У них зайва хромосома, відповідальна за алкоголізм. Це науково доведений факт. Тому їх жаліти треба, як братів наших менших. А тут всі на них зуби скалять і я разом з усіма В умовах найсуворішого допінг-контролю російські спортсмени не можуть нормально виступати на чемпіонаті світу з біатлону, - ЗМІ Норвегії - Цензор.НЕТ 1337
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23.02.2021 21:00 Відповісти
Страна 404.
Расея,как и Московия никогда и не была государством.
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23.02.2021 22:20 Відповісти
 
 