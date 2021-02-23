В умовах найсуворішого допінг-контролю російські спортсмени не можуть нормально виступати на чемпіонаті світу з біатлону, - ЗМІ Норвегії

Журналісти норвезького видання Dagbladet опублікували матеріал, в якому висловилися про виступ російських біатлоністів на чемпіонаті світу. У Поклюці росіяни змогли завоювати лише одну бронзову нагороду. На думку видання це свідчить про те, що в умовах серйозного допінг-контролю Росія не здатна вигравати нагороди. Цей матеріал викликав гнів деяких російських чиновників. Вони звинуватили журналістів у русофобії.

21 лютого двома мас-стартами завершився черговий чемпіонат світу з біатлону, і найбільше цьому, ймовірно, радіють представники російської команди. У словенській Поклюці росіяни, які через винесені Спортивним арбітражним судом (CAS) санкції виступали як збірна RBU (Russian Biathlon Union), змогли завоювати лише одну медаль - у чоловічій естафеті було виграно бронзу. І хоча гіршого в сучасній російській історії результату уникнути вдалося (на ЧС-2016 Росія залишилася взагалі без нагород), виступ вітчизняних біатлоністів у Словенії виявився провальним, пише Газета.ру, передає Цензор.НЕТ.

Вранці 22 лютого оглядач норвезького видання Dagbladet Естен Сетер опублікував у своїй колонці статтю із заголовком "Прикрий провал шахраїв". У замітці журналіст дивується тому факту, що "Росія, яка володіє ресурсами і великою кількістю представників зимових видів спорту, має дуже слабкий вигляд". На думку Сетера, невдалі результати росіян нібито є наслідком серйозного допінг-контролю.

"Схоже, росіянам, щоб виграти медаль в біатлоні, тепер потрібно народитися в країні, де добре працює демократія. Чудово, що ці шахраї провалили чемпіонат світу, вони карають самі себе за всі свої діяння. Я був би щиро радий тому, якби така велика нація, як Росія, успішно виступала на великих турнірах, але для чистого, чесного спорту поразки росіян значно кращі. Раніше вони вигравали нечесно, але тепер їм не пощастило. Це чітко видно за результатами жіночої російської збірної, яка не виграла жодної нагороди. У жінок допінг найбільшою мірою впливає на результати, і саме біатлоністок із Росії буквально по черзі карають за допінгові махінації. Це, звичайно, вражає, що така країна, яка володіє ресурсами і великою кількістю представників зимових видів спорту, має дуже слабкий вигляд. Мабуть, вони настільки знищили самі себе за всі ці роки роботи допінг системи, що в умовах суворого контролю не можуть нормально виступати. Те, що ці шахраї покарали самі себе, є найкращою новиною для всього спорту", - написав норвежець.

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Крім цього Сетер згадав і свого іменитого співвітчизника Андерса Бессеберга - ініціатора створення і за сумісництвом першого президента Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Норвезький чиновник, якому 25 лютого виповниться 75 років, очолював IBU з 1993 по 2018 роки, і він би, ймовірно, і далі обіймав свій пост, якби не корупційний скандал, головним фігурантом якого став саме Бессеберг. Експрезидента відомства звинуватили у приховуванні допінг-проб російських біатлоністів, за що той брав від чиновників великі суми грошей і різні дорогі подарунки. Наприкінці січня цього року комісія IBU остаточно визнала Бессеберга винним у цій справі, але поки що жодного покарання стосовно норвежця не було.

"Через таких людей спорт приречений. Незалежно від того, яка міра покарання буде визначена Бессебергу, не можна змінити той факт, що впродовж десятиліть він сприяв масовому шахрайству. Тим краще, що тепер обманщики програють на чемпіонаті світу", - додав Сетер.

Реакція з Росії на цей матеріал не забарилася. Наприклад, голос вітчизняного біатлону, коментатор Дмитро Губернієв назвав видання Dagbladet "абсолютно безглуздою газеткою", а також підкреслив, що "не можна серйозно ставитися" до норвежців і інших скандинавів, які "просто ловлять хайп". У Держдумі ж розкритикували поведінку норвежців, охарактеризувавши її як акт русофобії.

"Добивати лежачого - дуже по-західному. Норвежці просто топчуть наш результат. Західні журналісти завжди шукають кричущий привід, тим більше, вони мають відпрацьовувати певну риторику. Сьогодні є запит на биття Росії, цей контент дуже популярний. Дуже красномовно зловтішаються над нашим неуспіхом, ще й звинувачують у всіх гріхах. Вже кому-кому, але точно не норвежцям цим займатися", - цитує "Спорт-Експрес" депутата і боксера Миколу Валуєва.

Те ж сказав і член комітету Держдуми з фізичної культури, спорту, туризму й у справах молоді Дмитро Свищев, який також підкреслив, що нинішнім представникам російської збірної дорікати в допінгових порушеннях недозволено.

"Зловтішатися і злопихати з приводу програшів команди суперників ... Це дивно чути. Потрібно поважати суперників. Дуже сподіваюся, що це думка не всієї Норвегії, а якогось окремо взятого кореспондента. Норвегія ж теж є учасником міжнародної європейської системи. Вони визнають рішення WADA і CAS. Якби ми були шахраями, то покарання від них були інші. Називати нас шахраями - це не дозволено нікому. Та й хто конкретно шахрай? Ті спортсмени, які зараз виступали, не мають до допінгу жодного стосунку", - сказав Свищев.