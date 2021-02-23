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23 лютого унаслідок ворожого обстрілу загинув воїн 59-ї ОМПБр Дмитро Сардак, - ОК "Південь". ФОТО

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Сьогодні, 23 лютого, під час виконання бойового завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів загинув військовослужбовець 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка сержант Дмитро Сардак.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук ОК "Південь".

23 лютого унаслідок ворожого обстрілу загинув воїн 59-ї ОМПБр Дмитро Сардак, - ОК Південь 01

"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів неподалік населеного пункту Зайцеве. Під час обстрілу сержант Сардак Д.М. зазнав осколкового поранення, несумісного з життям", - йдеться в повідомленні.

В останню путь сержанта Дмитра Сардака проведуть в його рідній Одесі. У загиблого солдата залишилася дружина.

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23 лютого унаслідок ворожого обстрілу загинув воїн 59-ї ОМПБр Дмитро Сардак, - ОК Південь 02

Автор: Анастасія Потіха
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