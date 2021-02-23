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Вірастюк (75) вибори (6157) ЦВК (1132)

ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще дев'ять кандидатів на довиборах у Раду 28 березня

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ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще дев'ять кандидатів на довиборах у Раду 28 березня

Центральна виборча комісія 23 лютого зареєструвала 10 нових кандидатів у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в округах № 87 в Івано-Франківській і №50 в Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 23 лютого, ЦВК зареєструвала 10 кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України від 28 березня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, ЦВК зареєструвала 10 кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України 28 березня 2021 року. А саме, в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область) – Іштвана Добшу від "КМКС" Партії угорців України, Людмилу Дорошенко від політичної партії "Майбутнє країни", а також Олександра Груздєва, Сергія Звагольського, Богдана Мироненка, Олександра Тамбулатова, Юрія Третяка як самовисуванців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЄС" висунула Юлію Кузьменко кандидатом на довибори в Раду

В одномандатному виборчому окрузі № 87 (Івано-Франківська область) – Василя Вірастюка від політичної партії "Слуга народу", Юрія Голінея від політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Платформа громад", Йосипа Резеша від "КМКС" Партії угорців України.

ЦВК нагадала, що раніше комісія вже зареєструвала девʼятьох кандидатів в народні депутати України: Вікторію Шилову, Валентина Рибіна, Артема Марчевського – в ОВО № 50, Михайла Ноняка, Олександра Шевченка, Марусю Звіробій-Біленьку, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинського та Юрія Юрченка – в ОВО № 87.

Нагадаємо, 28 березня 2021 року відбудуться проміжні вибори в Раду в округах №87 і № 50.

Вибори в окрузі Донецької області призначені після дострокового припинення повноважень позафракційного депутата Руслана Требушкіна, обраного міським головою Покровська Донецької області.

Вибори в 87 окрузі пройдуть у зв'язку зі складанням повноважень народним депутатом з фракції "Слуга народу" Зиновієм Андрієвичем після обрання його міським головою міста Надвірна.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
А знаєш, чого у нас така "тиша" на сайті? Просто у кацапів "бухалово"... Вони святкують "свято незрозуміло чого"... 23 ферваля"!!!
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23.02.2021 18:19
+9
ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще дев'ять кандидатів на довиборах у Раду 28 березня - Цензор.НЕТ 7505
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23.02.2021 18:28
+7
Вася вася....вступить в зеленое дерьмо легко...отмыться потом будет трудно....
Жаль что у тебя не хватило мозгов этого понять....
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23.02.2021 18:06
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ЦИК зарегистрировала кандидатами в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 50 в Донецкой области - Иштвана Добшу от "КМКС" Партии венгров Украины --- шо-шо??? ЦИК зарегистрировала Вирастюка и еще девять кандидатов на довыборах в Раду 28 марта - Цензор.НЕТ 1183
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23.02.2021 17:51 Відповісти
Укран-модьяр боратшаг !!!)))))
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23.02.2021 18:04 Відповісти
А знаєш, чого у нас така "тиша" на сайті? Просто у кацапів "бухалово"... Вони святкують "свято незрозуміло чого"... 23 ферваля"!!!
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23.02.2021 18:19 Відповісти
ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще дев'ять кандидатів на довиборах у Раду 28 березня - Цензор.НЕТ 7505
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23.02.2021 18:28 Відповісти
Вирастука спрашивали на его странице в ФБ, что он думает про сфабрикованое дело Рифа, Вася как сильный смелый кандидат от СН, просто отмалчивается. Теперь тот же вопрос к Васе по Стерненко. Вангую снова ответа не будет
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23.02.2021 17:52 Відповісти
Давай. Вася. Ты сможешь. ЦИК зарегистрировала Вирастюка и еще девять кандидатов на довыборах в Раду 28 марта - Цензор.НЕТ 1964

ЦИК зарегистрировала Вирастюка и еще девять кандидатов на довыборах в Раду 28 марта - Цензор.НЕТ 4407
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23.02.2021 17:52 Відповісти
Акробаты и шпагоглотатели
Эквилибристы и змей заклинатели
Канатоходцы и силачи
Лилипуты и трюкачи


Вы просмотрели список депутатов партии "Слуга Народа".
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23.02.2021 17:55 Відповісти
Не маю нічого проти латентних гомосеків. Але мені не подобаєтся їх повсякденне панування.

ЦИК зарегистрировала Вирастюка и еще девять кандидатов на довыборах в Раду 28 марта - Цензор.НЕТ 8423
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23.02.2021 17:56 Відповісти
у васи прекрасный прикид... с таким на агитацию - победа будет в кармане!! Маруся Звиробий будет бессильна против такого креатива.
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23.02.2021 18:11 Відповісти
это пи@оRы.
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23.02.2021 18:17 Відповісти
"Сила есть-ума не надо!" Голова ,це пристрій для поглинання їжи !!!)))0
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23.02.2021 17:57 Відповісти
Избившие сбушников скоро будут баллотироваться в ВР!? Спортсмены!
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23.02.2021 18:02 Відповісти
Вирастюк вперед!
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23.02.2021 18:04 Відповісти
вирастюк вперде!!
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23.02.2021 18:08 Відповісти
ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще дев'ять кандидатів на довиборах у Раду 28 березня - Цензор.НЕТ 1552
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23.02.2021 18:12 Відповісти
Вася вася....вступить в зеленое дерьмо легко...отмыться потом будет трудно....
Жаль что у тебя не хватило мозгов этого понять....
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23.02.2021 18:06 Відповісти
ну так вася...совет да любофф ему с ломой...
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23.02.2021 18:07 Відповісти
Вирастюк vs Маруся Зверобiй. Буде цикаво.
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23.02.2021 18:12 Відповісти
У Васи ещё есть шанс отмыться - сняться с выборов в пользу Маруси.
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23.02.2021 19:29 Відповісти
"юморной", типа юродиво-придурошный стеб васи на экране наверное ослепил его славочувствительные зеньки и вася увервал в своих силах... не физических - политических. маленькая Звиробий разорвет этого васю как цуцык пустую грелку...
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23.02.2021 18:17 Відповісти
Вася, нахрена ты полез в это болото, в это дерьмище??!!!
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23.02.2021 18:18 Відповісти
Думаю , что слабеет . А тут деньги и , может быть , позор . Но , деньги решают всё .
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23.02.2021 18:22 Відповісти
ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще дев'ять кандидатів на довиборах у Раду 28 березня - Цензор.НЕТ 5915

...
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23.02.2021 18:42 Відповісти
Кловун для чого поліз? Вася тудиж. Нелох.
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23.02.2021 18:39 Відповісти
для полного понимания креативности и содержательности васи очень хочется услышать его собственные мысли, не написанные по сценарию и не от суфлера... хочу от него мысли а не пустое мычание.
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23.02.2021 18:22 Відповісти
Вася! Не роби цього! Не розчаровуй нарід!
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23.02.2021 18:31 Відповісти
Ось і подивимось на скільки наш нарід поумнішав. Було 76% дов**бів. Скільки залишилось - побачимо по голосуванню за Верастюка.
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23.02.2021 18:38 Відповісти
Товстун краще б узяв лопату і пішов копати бліндажі.
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23.02.2021 18:45 Відповісти
Товстун краще б узяв лопату і пішов копати бліндажі.
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23.02.2021 18:46 Відповісти
Есть такая вещь как "пирамида власти".Краткий смысл ее в том что ни один начальник не возьмет себе в заместители человека умнее себя,и так с самого верха.Поэтому выбор высоко грамотного и знающего науки атлета вполне логичен.На его фоне каждый дурак - вундеркинд.Маемо шо маемо.
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23.02.2021 18:50 Відповісти
ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще дев'ять кандидатів на довиборах у Раду 28 березня - Цензор.НЕТ 5581
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23.02.2021 19:49 Відповісти
 
 