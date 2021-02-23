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хабар (3989) СБУ (10007) суддя (1422) в'язниця (389) Черкащина (646)

Суддю Апеляційного суду Черкащини засуджено до двох років позбавлення волі за вимагання 30 тис. грн, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Суддю Апеляційного суду Черкащини засуджено до двох років позбавлення волі за вимагання 30 тис. грн, - СБУ

За матеріалами СБУ Вищий антикорупційний суд України визнав винним у скоєнні корупційного правопорушення суддю Апеляційного суду Черкаської області. Його засуджено до двох років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби в 2018 році викрили суддю на одержанні неправомірної вигоди.

Встановлено, що чиновник вимагав від місцевого жителя тридцять тисяч гривень. За цю суму він обіцяв вплинути на рішення місцевого суду першої інстанції щодо непритягнення чоловіка до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Вищий антикорупційний суд визнав зловмисника винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів від дня його проголошення та може бути оскаржений в апеляції ВАКС.

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Топ коментарі
+6
при петрухе вообще ни одного не посадили
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23.02.2021 17:53
+6
На сколько тогда надо посадить донецкого судью-чмошника из Приморского суда Одессы, который сегодня незаконно конфисковал половину имущества Стерненко ???
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23.02.2021 17:56
+4
Где конфискация???
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23.02.2021 18:55
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Іпт його бабусю. Цілих два роки. А чому не сім ? Тому що просто хабарник, а не загроза- патріот.
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23.02.2021 17:51 Відповісти
при петрухе вообще ни одного не посадили
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23.02.2021 17:53 Відповісти
Може тому що при ньому цей суд тільки створювався?! Хоча і не факт що ваші слова правдиві.
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24.02.2021 01:44 Відповісти
Судью и на нары???? Ляпота то какая...Хотя пару лет считаю маловато. ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ.
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23.02.2021 18:13 Відповісти
НЕ СІМ А 73 РОКИ, ВІН ЗГАРБАВ НЕ 300ГР ЗО ТИС, ЗЕЛЕНІ НЕПОРЯДОК
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23.02.2021 18:56 Відповісти
Срамота . Судья Апелляционного суда Черкасщины приговорен к 2 годам лишения свободы за вымогательство 30 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2925 Судья Апелляционного суда Черкасщины приговорен к 2 годам лишения свободы за вымогательство 30 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2825
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23.02.2021 17:52 Відповісти
Таких треба судити народним судом на площі.
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23.02.2021 17:54 Відповісти
На сколько тогда надо посадить донецкого судью-чмошника из Приморского суда Одессы, который сегодня незаконно конфисковал половину имущества Стерненко ???
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23.02.2021 17:56 Відповісти
ну понятно зо тисяч это не 300 грн как у Стерненко... ЗЕ дебелизм!!!
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23.02.2021 18:08 Відповісти
А відносно не тільки вказаного судді, але взагалі судової системи в Україні, московському Улусі, інших постсовкових бантустанах -клоаках, то судову систему необхідно вигрібати і стерелізувати до останньої секретутки. Справа в тім, що суди перетворилися в полуприватні "свічні заводіки" де працює вже декілька поколінь дегенератів мутантів з часів сталінського ГУЛАГУ. Так як викачують сільський сартір. Ситуація надзвичайна. Тільки повна, заборона на протязі трьох поколінь, навіть дітям і личинкам цих сартірних опаришів, взагалі працювати на держ. службі. Без такого радикального рішення в комплексі з тотальними реквізиціями, іншими мірами неможливо почати лікування дебілізованої бидломаси якої в пост совкових клоаках більша половини населення.
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23.02.2021 18:25 Відповісти
Где конфискация???
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23.02.2021 18:55 Відповісти
Почему только 2 года? Статья тянет минимум на 5 лет! Все что меньше - это условно!
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23.02.2021 19:05 Відповісти
Думаю, он выйдет сразу, т.к. зачтут срок под следствием или что-то таком духе. Недаром 2 года тянули с приговором
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08.06.2021 14:29 Відповісти
 
 