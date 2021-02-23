1 український воїн загинув, 1 поранено, найманці РФ 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, використовуючи міномети і протитанкові гранатомети, - пресцентр ОС
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Упродовж цієї доби, 23 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку найманців РФ. Один український воїн загинув, одного поранено.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Недалеко від населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн зазнав осколкових поранень.
Поблизу Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків - з великокаліберних кулеметів.
В районі населених пунктів Луганське й Авдіївка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Гнутового - з автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Шумів окупанти вели прицільний вогонь з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберного кулемета.
"На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Смерть російським катам !!
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А из минометов и ПТРК холостыми стреляли?
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И вопрос к умникам из штаба ООС и МО: сколько должно погибнуть военных, что бы вы перестали лгать о перемирии?
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашему защитнику, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!