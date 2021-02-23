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1 український воїн загинув, 1 поранено, найманці РФ 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, використовуючи міномети і протитанкові гранатомети, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

1 український воїн загинув, 1 поранено, найманці РФ 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, використовуючи міномети і протитанкові гранатомети, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 23 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку найманців РФ. Один український воїн загинув, одного поранено.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Недалеко від населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн зазнав осколкових поранень.

Поблизу Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків - з великокаліберних кулеметів.

Читайте також: Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 11 порушень режиму "тиші", - штаб ОС

В районі населених пунктів Луганське й Авдіївка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Гнутового - з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Шумів окупанти вели прицільний вогонь з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

"На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - сказано в повідомленні.
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Топ коментарі
+12
Перемир'є по - зеленськи , вашу машу😡
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23.02.2021 18:24
+10
Світла пам'ять нашому Герою !

Смерть російським катам !!
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23.02.2021 18:26
+9
1 украинский воин погиб, 1 ранен, наемники РФ 7 раз обстреляли позиции ВСУ, используя минометы и противотанковые гранатометы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9584

..
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23.02.2021 18:34
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Ось таке воно-зелене перемир"я !!
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23.02.2021 18:44 Відповісти
Валити все на попередників , це козирна відмазка на всі випадки життя !!)))
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23.02.2021 18:48 Відповісти
Але виправдовуватись за власну імпотентність еківоками в бік попередників негідно !! Це рівень дитячого садка -Я не роблю це бо Вася не зробив !!!)))
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23.02.2021 19:06 Відповісти
Ти почитай коменти ,через один -А чому Порох це не зробив??, вже майже 2 роки Віслючок при владі ,час відповідати за власні дії,без еківоків в бік попередників !!!)))
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23.02.2021 19:12 Відповісти
А на Даунбасі патова ситуація і не Порох в цьоиу винен !!! ))))
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23.02.2021 19:07 Відповісти
еврей.. ваше время підходить до кінця в украіні..
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24.02.2021 12:20 Відповісти
Перемир'є по - зеленськи , вашу машу😡
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23.02.2021 18:24 Відповісти
Світла пам'ять нашому Герою !

Смерть російським катам !!
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23.02.2021 18:26 Відповісти
Есть тут желающие сегодня "отпраздновать" вместе с людоедами?
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23.02.2021 18:26 Відповісти
"Но от тайги до британских морей ,Красная армия всех сильней!" Святкуйте,недоумки ,зелене перемир"я триває !!!)))
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23.02.2021 18:43 Відповісти
то еще сутки не кончились...
********
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23.02.2021 18:27 Відповісти
1 украинский воин погиб, 1 ранен, наемники РФ 7 раз обстреляли позиции ВСУ, используя минометы и противотанковые гранатометы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9584

..
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23.02.2021 18:34 Відповісти
Клоуны.
А из минометов и ПТРК холостыми стреляли?
=============
И вопрос к умникам из штаба ООС и МО: сколько должно погибнуть военных, что бы вы перестали лгать о перемирии?
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23.02.2021 20:02 Відповісти
Спочивай з миром, синку....
1 український воїн загинув, 1 поранено, найманці РФ 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, використовуючи міномети і протитанкові гранатомети, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3237

Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашему защитнику, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
1 український воїн загинув, 1 поранено, найманці РФ 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, використовуючи міномети і протитанкові гранатомети, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 487
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23.02.2021 21:12 Відповісти
1 український воїн загинув, 1 поранено, найманці РФ 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, використовуючи міномети і протитанкові гранатомети, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4906
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23.02.2021 21:30 Відповісти
верховний дезертир рулить...
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24.02.2021 12:21 Відповісти
 
 