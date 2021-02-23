"Вороги президента показують, що зелену цвіль треба змести за будь-яку ціну", - "слуга народу" Богуцька про вирок Стерненку
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Вирок активісту Стерненку ініційований політичними ворогами і конкурентами президента Зеленського з метою погіршити ставлення людей до нього, яке стало змінюватися на краще після останніх рішень РНБО.
Таку думку висловила на своїй сторінці в Фейсбук народна депутатка (фракція "Слуга народу") Єлизавета Богуцька, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок останніх рішень РНБО за участі президента, інтереси в т.ч. Труханова (не кажучи вже про прихильників ОПЗЖ і партії "Батьківщина"), дуже підірвані. Це викликало певну хвилю позитивної реакції громадян України на дії президента. Очевидно, що цю радість не поділяють ні Медведчук, ні Рабінович, ні їхні партнери - Порошенко і Ко. Сюди ж можна сміливо віднести і Труханова з колегами. Що ж може зламати такий прогрес потепління до президента? Звичайно, ідіотське рішення суду", - вважає Богуцька
Нардеп зазначила, що завдяки рішенню суду у справі Стерненка в соцмережах "дев'ятий вал ненависті піднявся до президента від тих, хто ще вчора його вихваляв за рішення РНБО".
"Я впевнена, що апеляція або касація змінять рішення першої інстанції. Але це буде потім. А зараз їм усім важливо показати, що "зелену цвіль" треба змести поганою мітлою". Принаймні я саме так читаю і це рішення суду першої інстанції і так читаю реакцію тих, хто прийшов підтримати Сергія. І реакцію самого Стерненка у тому числі", - пише Богуцька.
"Розумію, що буря від сьогоднішнього вироку не скоро вщухне. Але сподіваюся, що вища інстанція поставить хрест на цьому вироку, а ті, хто задумав таку нехитру комбінацію для атаки на президента, отримають по заслугах", - додала "слуга народу".
Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.
Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.
Будь ласка, зачекайте...
Зелену плісняву треба вимести - 100%.
Разом з прокацапськими партійками.
А про Пороха, то з душевно хворих гріх сміятись.
Тоді і посміємось.
В іншому випадку, якщо це змова проти Зеленського, то він має негайно звільнити Венедіктову. Але ж цього не буде. Тому що немає ніякої змови. Є лише бажання Зеленського закрити рота усім хто його критикує та догодити своєму ватному електорату.
Да их в 2014 к стенке ставить надо было.
Это всё рук таких сепаров как портнов гнида, татаров и компания, возглавляет кампашку ермак с портновым.
А Ліза ж була серед тих 73%, які у 2019-му надували рейтинг Зе.
Тепер надули Лізу. Але винуватий все одно Порох.
Не розумію чому такий кіпіш розвели. Ну засудив донецьке чмо, ну так зараз апеляція буде в іншому суді - випустять. Чи може змінити конституцію України і випускати одразу як скаже Президент? Чи може усі думають, шо Президент може силою думки звільняти суддів? Смішно. А тепер ключове питання: за часів якого Президента це чмо перевелося до Київа і стало судею? Богуцька 99% влучила...
Генпрокурвор - лиса алиска, пляшущая под дудку портянки. Доверяй ворам у овоща лучший друг, так как подмахивает юрцу малому. А кто их поддерживает и продвигает - зеленый вислюк, находящийся на подпевке у ермака. Так, что не фиг пальцы в сторону крутить. Не может тамада из сауны управлять государством.
ты не офигела, курица ты недодраная? Сначала привела это зеленое чмо к власти а теперь собирается чужой кровью его сносить.
За идиотов нас держит.
фундаментальне питання:
...
це був саме той, про який так багато говорять, "незалежний суд" ?
...
(Підказка: так, це був саме той "незалежний суд", оскільки ні президент, ні уряд, ні депутати парламенту - ніхто з найвищих державних керівників не тиснув на його рішення. Цей приклад знову показує повну безглуздість і очевидну облудність міфу про "незалежний суд".)