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Новини Політика України Вирок Стерненку
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Стерненко (374) Богуцька Ліза (64)

"Вороги президента показують, що зелену цвіль треба змести за будь-яку ціну", - "слуга народу" Богуцька про вирок Стерненку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вирок активісту Стерненку ініційований політичними ворогами і конкурентами президента Зеленського з метою погіршити ставлення людей до нього, яке стало змінюватися на краще після останніх рішень РНБО.

Таку думку висловила на своїй сторінці в Фейсбук народна депутатка (фракція "Слуга народу") Єлизавета Богуцька, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок останніх рішень РНБО за участі президента, інтереси в т.ч. Труханова (не кажучи вже про прихильників ОПЗЖ і партії "Батьківщина"), дуже підірвані. Це викликало певну хвилю позитивної реакції громадян України на дії президента. Очевидно, що цю радість не поділяють ні Медведчук, ні Рабінович, ні їхні партнери - Порошенко і Ко. Сюди ж можна сміливо віднести і Труханова з колегами. Що ж може зламати такий прогрес потепління до президента? Звичайно, ідіотське рішення суду", - вважає Богуцька

Нардеп зазначила, що завдяки рішенню суду у справі Стерненка в соцмережах "дев'ятий вал ненависті піднявся до президента від тих, хто ще вчора його вихваляв за рішення РНБО".

"Я впевнена, що апеляція або касація змінять рішення першої інстанції. Але це буде потім. А зараз їм усім важливо показати, що "зелену цвіль" треба змести поганою мітлою". Принаймні я саме так читаю і це рішення суду першої інстанції і так читаю реакцію тих, хто прийшов підтримати Сергія. І реакцію самого Стерненка у тому числі", - пише Богуцька.

"Розумію, що буря від сьогоднішнього вироку не скоро вщухне. Але сподіваюся, що вища інстанція поставить хрест на цьому вироку, а ті, хто задумав таку нехитру комбінацію для атаки на президента, отримають по заслугах", - додала "слуга народу".

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Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.

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Вороги президента показують, що зелену цвіль треба змести за будь-яку ціну, - слуга народу Богуцька про вирок Стерненку 01
Вороги президента показують, що зелену цвіль треба змести за будь-яку ціну, - слуга народу Богуцька про вирок Стерненку 02
Вороги президента показують, що зелену цвіль треба змести за будь-яку ціну, - слуга народу Богуцька про вирок Стерненку 03
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Топ коментарі
+95
Хитрый Порошенко и тут виноват....?
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23.02.2021 19:03
+77
"Враги президента показывают, что зеленую плесень надо смести любой ценой", - "слуга народа" Богуцкая о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 9985

...
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23.02.2021 19:10
+50
главное Порошенко и Ко..ну ну геть с ума съехала бабенка...
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23.02.2021 19:03
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Главное, что я с ней не согласна)))
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23.02.2021 23:34 Відповісти
Где путч, дура безмозглая?
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23.02.2021 20:15 Відповісти
ГКЧП
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23.02.2021 20:21 Відповісти
Что же может сломать такой прогресс потепления к Президенту? Конечно, идиотское решение Суда" Какой херант ,,такой и суд, и таково его решение.
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23.02.2021 20:17 Відповісти
"Вороги президента показують, що зелену цвіль треба змести за будь-яку ціну", - "слуга народу" Богуцька про вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 1158 "Вороги президента показують, що зелену цвіль треба змести за будь-яку ціну", - "слуга народу" Богуцька про вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 6952
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23.02.2021 20:21 Відповісти
Она намекает, что Зеленскому нужно расстреливать своих врагов?
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23.02.2021 20:23 Відповісти
Зелю надо гнать только за то что он не контролирует государство
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23.02.2021 20:24 Відповісти
Ти диви, часом і душевно хворі можуть сказати щось путнє.
Зелену плісняву треба вимести - 100%.
Разом з прокацапськими партійками.
А про Пороха, то з душевно хворих гріх сміятись.
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23.02.2021 20:25 Відповісти
Я не буду над тобой смеяться
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23.02.2021 20:29 Відповісти
Давай подивимось, чий комент набере більше вподобайок.
Тоді і посміємось.
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23.02.2021 22:22 Відповісти
Шо вона верзе?? Венедіктова генеральний прокур і вона з партії Зеленського. Вона цьому Зеленському дупу розцілує якщо той забажає. І саме Венедиктова могла зупинити цю справу. Скасувавши звинувачення від прокуратуру з формулюванням відсутність належних доказів. Але вона цього не зробила. Не зупинила цей абсурд. Тож вона працює за вказівками Зеленського.
В іншому випадку, якщо це змова проти Зеленського, то він має негайно звільнити Венедіктову. Але ж цього не буде. Тому що немає ніякої змови. Є лише бажання Зеленського закрити рота усім хто його критикує та догодити своєму ватному електорату.
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23.02.2021 20:34 Відповісти
в прошлую пятницу уже был оправдательный приговор ,а за 4 дня судью вынудили подписать обвинительный приговор
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23.02.2021 20:37 Відповісти
Хтонибуть шонибуть понял?! Карочи, Порох - пророссийский политик, соратник медведчука и ОПЗЖ, умело маскирующийся под проукраинского и прозападного политика. Зе, это проукрианский и прозападный президент, умело маскирующийся под соратника пророссийского олигарха коломойского, медведчука и прочей пятой колонны. Я правильна понял?
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23.02.2021 20:34 Відповісти
не
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23.02.2021 20:37 Відповісти
То це вороги зеЛоха призначали татарова, венедіктову?
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23.02.2021 20:36 Відповісти
ясный красный! а хто ж ищо?!
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23.02.2021 20:38 Відповісти
Ліза в черговий раз демонструє "вершини" свого "інтелекту".
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23.02.2021 20:37 Відповісти
по крайней мере он выше чем у тебя
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23.02.2021 20:38 Відповісти
Витри екран від своєї жовчі.
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23.02.2021 21:57 Відповісти
Як вже надоїли ці богуцькі,рабиновичі,бужанські,дубінські, і дуже багато подібних до них, з їхньою любовю до вялікого московитського язика.Чому не розмовляєте на мові держави,в якій живете,Для вас, все рівно, ні українська ні московитська не є рідні,
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23.02.2021 20:39 Відповісти
Опять Порошенко? Та неееее.. Пора уже слуг на нары, а не Стернеко.
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23.02.2021 20:44 Відповісти
Тупа корова. "В результате последних решений РНБО с участием Президента..." . Та ті ж рішення були на вимогу адміністрації Байдена. То ж брехня, що зелений сам про те вирішив!! Брешуть на кожному кроці!!
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23.02.2021 20:58 Відповісти
"Вороги президента показують, що зелену цвіль треба змести за будь-яку ціну", - "слуга народу" Богуцька про вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 6744 "......зеленую плесень надо смести любой ценой"
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23.02.2021 21:11 Відповісти
"зелену цвіль" треба змести поганою мітлою" - Дуже треба, да ще й ретельно вимити все після них. З приводу "останніх рішень" ЗеРНБО ніяких сподівань, лише дурні повірили в його несподівано спалахнувши патріотизм
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23.02.2021 21:20 Відповісти
ватники присудили 7 лет патриоту Украины, за якобы похищение сепара из партии "родина" маркова, который сбежал в россию.
Да их в 2014 к стенке ставить надо было.
Это всё рук таких сепаров как портнов гнида, татаров и компания, возглавляет кампашку ермак с портновым.
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23.02.2021 21:22 Відповісти
Сегодня, много не врагов вчера, стали таковыми. И да, Владимир Александрович обещал уйти, самое время выполнить хотя бы одно обещание.
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23.02.2021 21:23 Відповісти
Это, конечно, не Суд. Это жалкое зрелище, за которым стоит не просто приговор обвиняемого в совершении преступления, а злоупотребление властью. © Ліза, на ФБ
А Ліза ж була серед тих 73%, які у 2019-му надували рейтинг Зе.
Тепер надули Лізу. Але винуватий все одно Порох. "Вороги президента показують, що зелену цвіль треба змести за будь-яку ціну", - "слуга народу" Богуцька про вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 2058

"Вороги президента показують, що зелену цвіль треба змести за будь-яку ціну", - "слуга народу" Богуцька про вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 9661
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23.02.2021 21:27 Відповісти
Всетясно - кондитер, переодевшись в судейскую мантию, посадил Стерненко. Зебилы, когда вам сцут в глаза, вы чувствуете гордость за Бубочку?
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23.02.2021 21:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IxnjtxNaqkw&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA
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23.02.2021 21:33 Відповісти
+ + +
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24.02.2021 00:39 Відповісти
Чи можлива така підстава? Абсолютно можлива, вигодоотримувачи видні неозброєним оком. Ну так нехай хтось з СН візьме і вийде під суд підтримати протестуючих. Ну хз, нехай Єрмак вийде з плакатом "Свободу Стерненко!". І всі одразу побачать, що це не у владі махрові підараси в поганому сенсі цього слова, а просто підстава і все буде гаразд. Нехай в СН запропонують хитрий варіант амністії патріотам, учасникам Визвольних Змагань 2014-2018, там же не тільки Стерненко переслідується. Короче кажучи у президента є можливість на це впливати навіть при некерованих і ворожих до України судах.
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23.02.2021 21:37 Відповісти
Точно є? Мабуть тільки помилування, але це після усіх щабелів судів.
Не розумію чому такий кіпіш розвели. Ну засудив донецьке чмо, ну так зараз апеляція буде в іншому суді - випустять. Чи може змінити конституцію України і випускати одразу як скаже Президент? Чи може усі думають, шо Президент може силою думки звільняти суддів? Смішно. А тепер ключове питання: за часів якого Президента це чмо перевелося до Київа і стало судею? Богуцька 99% влучила...
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23.02.2021 21:57 Відповісти
коли беркут та московських злочинців випускали на обмін на Конституцію та всі КПК болта клали, а тут законність згадав.
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23.02.2021 22:26 Відповісти
Як що б цієї дури не існувало її треба було обов'язково вигадати бо це геніально до жахливої тупості! "Вороги президента показують, що зелену цвіль треба змести за будь-яку ціну", - "слуга народу" Богуцька про вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 3102
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23.02.2021 21:41 Відповісти
Боже, какая дура.
Генпрокурвор - лиса алиска, пляшущая под дудку портянки. Доверяй ворам у овоща лучший друг, так как подмахивает юрцу малому. А кто их поддерживает и продвигает - зеленый вислюк, находящийся на подпевке у ермака. Так, что не фиг пальцы в сторону крутить. Не может тамада из сауны управлять государством.
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23.02.2021 21:41 Відповісти
Лиза без кастрюльки сегодня. Глядишь, и умные мысли в голову приходят. Но Лиза, без тебя разберёмся, иди арахамируй дальше.
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23.02.2021 21:46 Відповісти
Зе зроби один крок вперед і три назад вироком Стерненко на догоду нашим ворогам!
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23.02.2021 21:50 Відповісти
Не вірю і не довіряю нікому в Україні, хто на 30 році Незалежності і 7 році війни звертається до українців неукаїнською в Україні!
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23.02.2021 21:52 Відповісти
прямо любой-любой ценой? даже ценой развала страны?
ты не офигела, курица ты недодраная? Сначала привела это зеленое чмо к власти а теперь собирается чужой кровью его сносить.
За идиотов нас держит.
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23.02.2021 22:10 Відповісти
Лиза, давай ещё о врагах."Вороги президента показують, що зелену цвіль треба змести за будь-яку ціну", - "слуга народу" Богуцька про вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 4686

"Вороги президента показують, що зелену цвіль треба змести за будь-яку ціну", - "слуга народу" Богуцька про вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 5229
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23.02.2021 22:49 Відповісти
А кто мешает Зеленскому навести порядок в судебной системе? А вот Порошенко ты, Лиза, напрасно везде вставляешь. Чего только стоит твое заявление, что Пеца на новый 2020 г власть захватывать будет.
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23.02.2021 23:00 Відповісти
Стало быть ЗЕ опять обосрался? Нет что бы выступит в поддержку ради рейтинга. Политический страус хренов.
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23.02.2021 23:50 Відповісти
Интересно а СБУ в стране вообще есть? Если это подстава то почему они ее не предупредили?
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24.02.2021 00:45 Відповісти
Що означає "получат по за слугам" ?
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24.02.2021 02:28 Відповісти
І тут ми маємо знову
фундаментальне питання:
...
це був саме той, про який так багато говорять, "незалежний суд" ?
...
(Підказка: так, це був саме той "незалежний суд", оскільки ні президент, ні уряд, ні депутати парламенту - ніхто з найвищих державних керівників не тиснув на його рішення. Цей приклад знову показує повну безглуздість і очевидну облудність міфу про "незалежний суд".)
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24.02.2021 02:36 Відповісти
Судячи з того, як Портнов там вискакує із трусів так радіє,що Стерненка засудили -його тут є доля,а Лізка про це не згадала чомусь і хто його повернув в Україну? І живе він на дачі Коломойського(Бігус писав)- то пліснява завелась в зелені виходить сама собою, чи вони самі її створили і один день підгодовують а іншою рукою начебто лямпачкою шльопають. Лізка ,як завжди ляпає то вірусу нема, ходила в дирявій масці то видає інші неадекватні дописи-перли
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24.02.2021 08:54 Відповісти
Быдлостан
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24.02.2021 16:39 Відповісти
А что показывает враг-президент?
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24.02.2021 18:32 Відповісти
Згоден, зелёную плесень надо смести поганой метлой.Источник:https://censor.net/ru/n3249650
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26.02.2021 07:29 Відповісти
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