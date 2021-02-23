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ТРК "Чорноморська", яка переїхала з окупованого Криму, просить владу про фінансову підтримку

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ТРК

Телерадіокомпанія вже 7 років бореться за уми жителів окупованих територій, виживаючи завдяки підтримці підприємців-переселенців. У бюджеті на 2021 рік передбачено кошти на підтримку евакуйованих із Криму і з Донбасу ЗМІ, але поки журналісти грошей не отримали.

З відкритим листом телерадіокомпанія звернулася до віцепрем'єра Олексія Рєзнікова і голови Комітету ВРУ з питань бюджету Юрія Арістову, інформує Цензор.НЕТ.

ТРК зазначає, що від дня заснування в 1993 році й до окупації Криму була найбільшою і найпопулярнішою на території півострова. У 2014 році окупанти відключили її спочатку від аналогового, а пізніше й від кабельного мовлення, але ТРК й надалі транслювала свої передачі через супутник та в інтернеті.

Виїхати з території окупованого півострова журналісти були змушені тільки після того, як люди в камуфляжі напали на офіс телерадіокомпанії, демонтували й вивезли обладнання.

Уже з Києва колектив налагодив мовлення на всю територію України, з окупованими Кримом та частиною Донбасу включно. За 7 років вони не дістали ніякої підтримки від держави. І, навпаки, були змушені відповідати на претензії податкової та Нацради ТРМ.

Коли ухвалили бюджет на 2021 рік, яким було передбачено державну підтримку евакуйованих з Криму і з Донбасу телерадіокомпаній, "Чорноморська" звернулася за підтримкою.

"Нині ТРК "Чорноморська" перебуває на межі виживання, і надалі відсутність фінансової підтримки призведе до припинення трансляції програм. У зв'язку з викладеним просимо максимально прискорити виділення фінансової підтримки й не допустити припинення мовлення на окуповані території", - сказано в листі.
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Зеле не до государственных дел. Вон сколько указаний от Портнова-Татарова накопилось!
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23.02.2021 19:29 Відповісти
А статтю прочитати релігійні переконання не дозволили?
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23.02.2021 19:35 Відповісти
СМИ с оккупированной территории несёт правду, то есть работает на деокупацию. Выступить с поддержкой такого СМИ - чем не государственное дело?
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23.02.2021 19:42 Відповісти
За це незаперечую.
Я про ось це (цитата з тексту): "За 7 лет они не получили никакой поддержки от государства. И, наоборот, были вынуждены отвечать на претензии налоговой и Нацсовета ТРВИсточник: https://censor.net/ru/n3249653
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23.02.2021 19:47 Відповісти
СредсТвов немає. Всі гроші йдуть на "велике крадівництво".
А взагалі- то, не до жартів. В країні керований беня- фуйлом хаос.
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23.02.2021 19:36 Відповісти
я не пойму, что они теперь транслировать будут.
веть с Крыма они уехали! Байки из склепа ?
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23.02.2021 19:44 Відповісти
Європейський союз закликає Російську Федерацію припинити зміну демографічного складу тимчасово окупованого Криму за рахунок переселення власних громадян на півострів. Про це заявив заступник голови делегації ЄС при ООН Сільвіо Гонзато, виступаючи на сесії Генасамблеї.
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23.02.2021 20:03 Відповісти
Зато 30 миллионов на содержание зебила потратили!
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23.02.2021 20:09 Відповісти
 
 