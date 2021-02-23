Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і РФ до кінця 2023 року - Кулеба

Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і Російською Федерацією до кінця 2023 року

Про це заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З радянських часів українська електромережа є частиною єдиної мережі, яка включає Білорусь і Росію. Але ми хочемо "відрізатися" від цієї мережі і зробити українську електромережу інтегрованою частиною європейської мережі. Ми плануємо це зробити до кінця 2023 року. Після цього будь-які перетоки електроенергії з Білорусі стануть фізично неможливими", - сказав міністр на пресконференції після переговорів з головою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом у Києві у вівторок.

Кулеба зазначив, що цей крок сприятиме енергетичній безпеці України, Європи в цілому і зокрема Литви.

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У свою чергу Ландсбергіс висловив занепокоєння Литви у зв'язку з тим, що білоруська електроенергія має доступ до ринку України і що це може допомогти розвинути небезпечну атомну електростанцію в Островці в Білорусі.