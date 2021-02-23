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Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і РФ до кінця 2023 року - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і РФ до кінця 2023 року - Кулеба

Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і Російською Федерацією до кінця 2023 року

Про це заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З радянських часів українська електромережа є частиною єдиної мережі, яка включає Білорусь і Росію. Але ми хочемо "відрізатися" від цієї мережі і зробити українську електромережу інтегрованою частиною європейської мережі. Ми плануємо це зробити до кінця 2023 року. Після цього будь-які перетоки електроенергії з Білорусі стануть фізично неможливими", - сказав міністр на пресконференції після переговорів з головою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом у Києві у вівторок.

Кулеба зазначив, що цей крок сприятиме енергетичній безпеці України, Європи в цілому і зокрема Литви.

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У свою чергу Ландсбергіс висловив занепокоєння Литви у зв'язку з тим, що білоруська електроенергія має доступ до ринку України і що це може допомогти розвинути небезпечну атомну електростанцію в Островці в Білорусі.
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Топ коментарі
+19
Та да ,вы отсоединитесь -обдрыстанты
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23.02.2021 19:47
+17
Да ты шо?? Типа или осел подохнет к тому времени ...или падишах...да?? Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и РФ до конца 2023 года, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2701
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23.02.2021 19:48
+15
Так хотят отсоединиться,что усиленно импортируют от агрессора электроэнергию.Полнейший бред.
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23.02.2021 19:48
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Досить вже смішити москалів. Ще про словацький газ згадайте... Треба не захищати привладних злодіїв, а вимушати їх працювати чесно...
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23.02.2021 20:52 Відповісти
При Порошенкові електроенергія приносила Україні млрди. Хочете це спростувати? Вперед.
А цей кацапський фуфел про крадіжки, залиште для ватних та опздеже сайтів.
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23.02.2021 20:55 Відповісти
*****😂😂😂😂😂😂
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23.02.2021 20:03 Відповісти
Головне при цьому не обісратись. Бо як почнуться відключення, опзжопа знов влізе на коня...
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23.02.2021 20:03 Відповісти
уже .
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23.02.2021 20:08 Відповісти
Этот Кулеба эксперт по всем вопросам. Столько наговорит за день. Когда он работает?
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23.02.2021 20:04 Відповісти
Lansbergis ego sprosil pocemu pokupajet elektru s Belorus.Eto i nado bylo zdat.
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23.02.2021 20:07 Відповісти
Еще недавно у нас переизбіток єлектрики был... И вот тебе раз....
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23.02.2021 20:08 Відповісти
Он очки напялил на харю , что бы все думали что он сильно умный?
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23.02.2021 20:12 Відповісти
Цікаво ... Надлишок української електроенергії ми за ціною набагато нижчою за ринкову постачаємо в Молдову, а самі недостачу купуємо в Білорусі... Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і РФ до кінця 2023 року - Кулеба - Цензор.НЕТ 726
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23.02.2021 20:15 Відповісти
Потому что у нас половина страны (западная) подключена в энергосеть Европы, и там избыток электроэнергии, а вторая половина страны подключена к кацапской ЕЭС, потому что это выгодно Коломойскому. Там, правда, если включить все имеющиеся у нас мощности, тоже будет избыток электроэнергии, но тут уже на результат влияют хотелки Ахметова, который хочет загрузить свои ТЭС, а для этого его подчиненные (целый премьер-министр, к примеру, зависим от Ахметова) и подхалимы из НКРЭ отключают АЭС и ГЭС.
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23.02.2021 21:02 Відповісти
Слышал по радио, одна певица заехала в сервис и попросила демонтировать кондиционер в её авто, потому как простужается, на голос сильно влияет и т.п.
Комментарий радиоведущего:
- Она даже не в курсе, что кондиционер можно просто не включать Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і РФ до кінця 2023 року - Кулеба - Цензор.НЕТ 3643
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23.02.2021 20:17 Відповісти
Понимаешь певица богатая тупая курица которой платят бабло дяди которые украли у народа бабло и ей делают пилотку в машине при включенном кондёре и она тащится ,найди её пристрели и ты сразу станешь героем а мы станем за тебя всем хором и отстреляем писюны врагам Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і РФ до кінця 2023 року - Кулеба - Цензор.НЕТ 9078
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23.02.2021 20:48 Відповісти
Анекдот хороший, но не в тему. Аналог с электроэнергией был бы полный, если бы машина с кондиционером и без ездили бы по разным маршрутам, и певице пришлось бы выбирать, брать машину с кондиционером или без только на основании того, в какую сторону её надо ехать. И да, иметь две машины ей не позволяют доходы.
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23.02.2021 21:05 Відповісти
а шо вместо Витренко и Херуса ужо Кулеба енергетикой Украины рулит и без Шмыгаля ахметовского?
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23.02.2021 20:20 Відповісти
Подскажите этому ********, что Украина ещё в 90-х годах прошлого столетия ОТСОЕДИНИЛАСЬ, от систем Орды и сбалансировала свою УКРАИНСКУЮ!!!! Где эта тварь проживает??? Шо не знает НИХРЕНА. И этот ******* возглавляет МИД????
Ублюдки которые выбрали эту падаль во власть!!! У вас мозги есть? Или там навоз?
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23.02.2021 20:25 Відповісти
Нихрена мы не отсоединились, кто вам такую глупость сказал? Или ты во Львове живешь? Тогда да, западные области подключены к ENTSO. Но "крепкие хозяйственники" из Дамбаса очень крепко приросли к России, но почему-то они до сих пор живут в ненавистной им Украине. Хотя лозунг "чемодан-вокзал-россия" никто не отменял.
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23.02.2021 21:08 Відповісти
ОХРЕНЕТЬ !!! Это значит что еще 3 ТРИ года кормить ВРАГА и платить им за смерти НАШИХ СОЛДАТ. 7 лет война а мы все никак не можем отрезаться. ВЛАСТЬ - ПРОСНИТЕСЬ.
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23.02.2021 20:30 Відповісти
Узбагойся. Даже своё собственное электричество мы на 60% производим из кацапского ядерного топлива и кацапского угля. Такова реальность.
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23.02.2021 21:13 Відповісти
Завдяки мудрим керманичам ,яких обрав "мудрий нарід" !!!))))
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23.02.2021 22:00 Відповісти
-****-еть не -мешки таскать так и будете засранцами ещё лет 20 если не научитесь стоять за себя позор ни одного завода толком не осталось всё позволили забрать ,украсть, разворовать наплодить барыг остался разве только что писёшь на форуме всё просрали недоумки с айфоном в руках и бородой на морде радуйтесть великому китаю засранцы и в польщу на работу -------------------------------------
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23.02.2021 20:30 Відповісти
ну, зедебилы Геруса и Коломойского, где ваши вопли "а пачиму мы должны платить за дорогую украинскую энергию когда есть дешевая российская?". Или таких методичек не будет?
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23.02.2021 20:33 Відповісти
Розраховано на стадо зєлєвафлюків - проглотять все! Це як у СиРиСиРи було - "святлоє будущіє"!
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23.02.2021 20:40 Відповісти
ага, до конца 2000023 года
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23.02.2021 20:47 Відповісти
Столько и солнце наше не просуществует Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і РФ до кінця 2023 року - Кулеба - Цензор.НЕТ 9385ладно берём пиво и смотрим в следующий день GRETA KINUO А вы по ходу AFRO INDONEZIT-JAPAN LEDI Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і РФ до кінця 2023 року - Кулеба - Цензор.НЕТ 2499 прошу без обид
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23.02.2021 20:54 Відповісти
Джюгашвилли проветривай в своей палате
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23.02.2021 21:20 Відповісти
Понимаешь дорогой (дорогая) в палате мест много позволяем жить гостям ,хочешь приходи рады будем, главное возьми всё необходимое ,если любишь музыку и веселиться захвати флэшку и два флакона пива, запишем тебе добротный хард в стиле AC/DC , а там с мужем (женой) порассуждаете и зараньние как говорится хорошего вам вечера Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і РФ до кінця 2023 року - Кулеба - Цензор.НЕТ 345
главное без обид и с юмором Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і РФ до кінця 2023 року - Кулеба - Цензор.НЕТ 345
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23.02.2021 21:32 Відповісти
Выздаравливай Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і РФ до кінця 2023 року - Кулеба - Цензор.НЕТ 744
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23.02.2021 21:38 Відповісти
Выздоравливай ты ,просто не пиши не здоровые цифры и я не буду прикалываться суть проста ты прикалываешься словно ЭНШТЕЙН как еготам Альберт Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і РФ до кінця 2023 року - Кулеба - Цензор.НЕТ 4622 и мне тоже хочется особенно к не стандартным личностям, кстати я с такими всегда рад познакомиться и даже если они того не хотят или стесняются можно просто пзнакомиться находится в друзьях лечиться и выздоравливать ,курить кальян и так далее Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і РФ до кінця 2023 року - Кулеба - Цензор.НЕТ 7703
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23.02.2021 21:55 Відповісти
Никакие Медведчуки и ОПЗЖ не смогли вернуть Украину под энергетический контроль России. А Зеленский смог. Достаточно России прекратить перетоки своей электроэнергии и энергосистема Украины рухнет(tZe).
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23.02.2021 21:08 Відповісти
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