Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і РФ до кінця 2023 року - Кулеба
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Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і Російською Федерацією до кінця 2023 року
Про це заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"З радянських часів українська електромережа є частиною єдиної мережі, яка включає Білорусь і Росію. Але ми хочемо "відрізатися" від цієї мережі і зробити українську електромережу інтегрованою частиною європейської мережі. Ми плануємо це зробити до кінця 2023 року. Після цього будь-які перетоки електроенергії з Білорусі стануть фізично неможливими", - сказав міністр на пресконференції після переговорів з головою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом у Києві у вівторок.
Кулеба зазначив, що цей крок сприятиме енергетичній безпеці України, Європи в цілому і зокрема Литви.
У свою чергу Ландсбергіс висловив занепокоєння Литви у зв'язку з тим, що білоруська електроенергія має доступ до ринку України і що це може допомогти розвинути небезпечну атомну електростанцію в Островці в Білорусі.
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А цей кацапський фуфел про крадіжки, залиште для ватних та опздеже сайтів.
Комментарий радиоведущего:
- Она даже не в курсе, что кондиционер можно просто не включать
Ублюдки которые выбрали эту падаль во власть!!! У вас мозги есть? Или там навоз?
главное без обид и с юмором