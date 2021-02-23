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Зеленський підписав указ про вихід України з 2 угод про використання повітряного простору в рамках СНД

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський підписав указ про вихід України з 2 угод про використання повітряного простору в рамках СНД

Президент Володимир Зеленський підписав Указ "Про вихід України з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Згідно з указом, Україна виходить з Угоди про цивільну авіацію та про використання повітряного простору, яку 25 грудня 1991 року у Мінську підписали Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан та Україна.

"Відповідно до цієї угоди, повітряний простір держав-підписантів розглядається як єдиний повітряний простір. Сторони угоди також утворили Раду з авіації та використання повітряного простору й Міждержавний авіаційний комітет, який виконує рішення Ради", - зазначають в ОП.

Крім того, згідно з указом Глави держави, Україна виходить з Угоди про використання повітряного простору, підписаної 15 травня 1992 року в Ташкенті.

Цим документом уряди Азербайджану, Росії, Білорусі, Таджикистану, Вірменії, Туркменістану, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Молдови та України домовилися, зокрема, про те, що держави-учасниці надаватимуть повітряний простір над своєю територією для здійснення діяльності Збройних сил Співдружності та не чинитимуть дій, що призводять до порушення або ускладнення їхнього нормального функціонування", - говориться в повідомленні.

У своєму указі президент поставив завдання Міністерству закордонних справ повідомити Раду з авіації та використання повітряного простору про вихід України з Угоди про цивільну авіацію та про використання повітряного простору.
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Топ коментарі
+6
А Зеленский не хочет подписать указ своей прокурорше об аресте *********** Портнова? Который на своих каналах вещает, как героически его судьи закрывают Украинских патриотов будучи не где-нибудь в Испании, а прямо лично из Украины? Нет, Зеленский не знает или какая разница?
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23.02.2021 20:15
+3
Каждый день Зеленский бьет достижениями по ватникам.
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23.02.2021 20:10
+2
Вставай, Україно! Один за всіх, і всі за одного! Разом i до кiнця! #FreeSternenko
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23.02.2021 20:18
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Каждый день Зеленский бьет достижениями по ватникам.
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23.02.2021 20:10 Відповісти
помоему он гвозди вбивает себе в г-б
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23.02.2021 21:10 Відповісти
А Зеленский не хочет подписать указ своей прокурорше об аресте *********** Портнова? Который на своих каналах вещает, как героически его судьи закрывают Украинских патриотов будучи не где-нибудь в Испании, а прямо лично из Украины? Нет, Зеленский не знает или какая разница?
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23.02.2021 20:15 Відповісти
Вставай, Україно! Один за всіх, і всі за одного! Разом i до кiнця! #FreeSternenko
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23.02.2021 20:18 Відповісти
**** карту онлайн полгода и сейчас над Украиной,*******,тьфу...
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23.02.2021 20:23 Відповісти
В Україні готують телефонну розмову Зеленського з Байденом, Зеленский уже трижды назвался Голобородьком, после того как на другой стороне стола Ермак в образе Байдена., где то в углу с динамика звучал одобрительный голос с Кремля мля мля Зеленський підписав указ про вихід України з 2 угод про використання повітряного простору в рамках СНД - Цензор.НЕТ 60
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23.02.2021 20:23 Відповісти
В Ростов на лисапеде поедет?
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23.02.2021 20:31 Відповісти
С сегодняшнего дня, клоун, за твою задницу никто не даст ломанного гроша, ты поднял руку на патриота Украины, и таким образом, подписал себе вырок.
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23.02.2021 20:32 Відповісти
А якийся наказ імператора Олександра І Сцикун не хоче відмінити?
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23.02.2021 20:58 Відповісти
тоесть теперь полеты в Японию будут через Сирию, Ирак и Афган ?
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23.02.2021 21:08 Відповісти
да в тот же Китай и большинство азиатских стран.
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23.02.2021 21:09 Відповісти
Как я понимаю, у кацапов появляются проблемы с Приднестровьем?
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23.02.2021 21:09 Відповісти
А Молдова об этом знает ?
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23.02.2021 21:11 Відповісти
Насколько я помню, у России нет общей границы с Молдвой,как и с Приднестровьем.Или через Украину,или через страны НАТО.
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23.02.2021 21:17 Відповісти
а что страны НАТО против приднестровья имеют ?
всем давно накласть, как и на Южную Осетию с Абхазией.

В Приднестровье в обход Украины.
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23.02.2021 21:27 Відповісти
У стран нато есть договор о свободном пролете военной российской авиации?
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23.02.2021 21:30 Відповісти
в Приднестровье нет военной авиации Зеленський підписав указ про вихід України з 2 угод про використання повітряного простору в рамках СНД - Цензор.НЕТ 460
а летают туда обычные рейсы. не знаю как сейчас принимает или нет Тирасполь, но Кишинев принимает.
а дальше на Автобусике.
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23.02.2021 21:41 Відповісти
Для тех,кто в танке. Кацапские войска находящиеся в Приднестровье обмлуживает военная авиация, или они патроны , автоматы и т.д бусиками из Кишенева возят?
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23.02.2021 21:54 Відповісти
оружия там на несколько войн.
а миротворцы проходят через Молдавию, у РФ с ними соглашение об этом.
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23.02.2021 22:12 Відповісти
Страны Молдавия не существует. Как они в Молдову попадают,через какую страну? И назвать русского миротворцем, это как назвать Чикатило человеколюбом.
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24.02.2021 00:02 Відповісти
читайте договоры о миротворческом контингенте в Приднестровье.
как попадают, прямыми рейсами на самолете.
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24.02.2021 00:12 Відповісти
Триндьож, https://www.bbc.com/russian/news-55133211:
"Особенно сложным положение российских миротворцев в Приднестровье стало после начала вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году.
Если в предыдущие годы в моменты ухудшения российско-молдавских отношений Москва могла проводить ротацию своего воинского контингента через Одессу, то в последние шесть лет она потеряла и эту возможность.
В результате в последние годы российским офицерам, отправляющимся в Приднестровье, приходилось лететь в Кишинев в штатском, скрывая истинную цель своей поездки, но их все равно регулярно задерживали на границе и депортировали."
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24.02.2021 02:26 Відповісти
ну дак над вами не только российские, но и другие страны стараются не летать.
вы на карту то гляньте: https://www.flightradar24.com/
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24.02.2021 00:16 Відповісти
Звісно після окупації частини території України рашкою кількість літаків, що пролітають над Україною, зменшилась.
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24.02.2021 02:28 Відповісти
и закрыть воздушное пространство
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23.02.2021 21:43 Відповісти
вы карту то посмотрите, над Украиной и так никто не летает Зеленський підписав указ про вихід України з 2 угод про використання повітряного простору в рамках СНД - Цензор.НЕТ 895

https://www.flightradar24.com/
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23.02.2021 21:48 Відповісти
....о том, что государства-участники будут предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил Содружества и не окажут действий, приводящих к нарушению или осложнению их нормального функционирования", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3249662
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24.02.2021 00:03 Відповісти
Цей договірі так не діяв, зараз його поховають остаточно.
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24.02.2021 02:20 Відповісти
 
 