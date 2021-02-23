Зеленський підписав указ про вихід України з 2 угод про використання повітряного простору в рамках СНД
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський підписав Указ "Про вихід України з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Згідно з указом, Україна виходить з Угоди про цивільну авіацію та про використання повітряного простору, яку 25 грудня 1991 року у Мінську підписали Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан та Україна.
"Відповідно до цієї угоди, повітряний простір держав-підписантів розглядається як єдиний повітряний простір. Сторони угоди також утворили Раду з авіації та використання повітряного простору й Міждержавний авіаційний комітет, який виконує рішення Ради", - зазначають в ОП.
Крім того, згідно з указом Глави держави, Україна виходить з Угоди про використання повітряного простору, підписаної 15 травня 1992 року в Ташкенті.
Цим документом уряди Азербайджану, Росії, Білорусі, Таджикистану, Вірменії, Туркменістану, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Молдови та України домовилися, зокрема, про те, що держави-учасниці надаватимуть повітряний простір над своєю територією для здійснення діяльності Збройних сил Співдружності та не чинитимуть дій, що призводять до порушення або ускладнення їхнього нормального функціонування", - говориться в повідомленні.
У своєму указі президент поставив завдання Міністерству закордонних справ повідомити Раду з авіації та використання повітряного простору про вихід України з Угоди про цивільну авіацію та про використання повітряного простору.
Будь ласка, зачекайте...
всем давно накласть, как и на Южную Осетию с Абхазией.
В Приднестровье в обход Украины.
а летают туда обычные рейсы. не знаю как сейчас принимает или нет Тирасполь, но Кишинев принимает.
а дальше на Автобусике.
а миротворцы проходят через Молдавию, у РФ с ними соглашение об этом.
как попадают, прямыми рейсами на самолете.
"Особенно сложным положение российских миротворцев в Приднестровье стало после начала вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году.
Если в предыдущие годы в моменты ухудшения российско-молдавских отношений Москва могла проводить ротацию своего воинского контингента через Одессу, то в последние шесть лет она потеряла и эту возможность.
В результате в последние годы российским офицерам, отправляющимся в Приднестровье, приходилось лететь в Кишинев в штатском, скрывая истинную цель своей поездки, но их все равно регулярно задерживали на границе и депортировали."
вы на карту то гляньте: https://www.flightradar24.com/
https://www.flightradar24.com/