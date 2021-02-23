Позицію "він не втручається в слідство" може дозволити собі двірник, а не президент, - журналіст Ткач

Журналіст Михайло Ткач вважає, що, декларуючи невтручання в справу Сергія Стерненка, президент Володимир Зеленський лукавить.

Про це Ткач пише у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи є у президента достатньо підстав вважати, що для того, щоб зняти з себе відповідальність у резонансній справі, до об'єктивності розслідування якої у частини суспільства виникає багато запитань, досить просто сказати "президент не втручається в цю справу"?", - запитує журналіст.

Ткач вважає, що дозволити собі позицію "невтручання" може "двірник, який в силу своїх службових повноважень і впливу представляє тільки себе і максимум ЖЕК, а несе відповідальність за вулицю або перехрестя і призначає тільки віник, а не генпрокурора".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Акція на підтримку Стерненка під ОП. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Зеленський впливає на призначення ключових правоохоронців і представників судової гілки влади, зазначає журналіст.

"І якщо ці чиновники роблять суперечливі або сумнівні кроки, а президент заявляє тільки "я не впливаю", то чи не означає це, що президент не розуміє своєї влади або робить вигляд, що не розуміє? Випадок з Татаровим демонструє, що всі все розуміють і успішно користуються", - підсумував Ткач.