Позицію "він не втручається в слідство" може дозволити собі двірник, а не президент, - журналіст Ткач
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Журналіст Михайло Ткач вважає, що, декларуючи невтручання в справу Сергія Стерненка, президент Володимир Зеленський лукавить.
Про це Ткач пише у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Чи є у президента достатньо підстав вважати, що для того, щоб зняти з себе відповідальність у резонансній справі, до об'єктивності розслідування якої у частини суспільства виникає багато запитань, досить просто сказати "президент не втручається в цю справу"?", - запитує журналіст.
Ткач вважає, що дозволити собі позицію "невтручання" може "двірник, який в силу своїх службових повноважень і впливу представляє тільки себе і максимум ЖЕК, а несе відповідальність за вулицю або перехрестя і призначає тільки віник, а не генпрокурора".
Зеленський впливає на призначення ключових правоохоронців і представників судової гілки влади, зазначає журналіст.
"І якщо ці чиновники роблять суперечливі або сумнівні кроки, а президент заявляє тільки "я не впливаю", то чи не означає це, що президент не розуміє своєї влади або робить вигляд, що не розуміє? Випадок з Татаровим демонструє, що всі все розуміють і успішно користуються", - підсумував Ткач.
Будь ласка, зачекайте...
І всі хто так за нього, по вказівці, впрягались - лохи?...)
Але ж коли таке було, щоб лохи, яких розвели, посипали макітру золою і каялись що вони лохи?...
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1) викрадення не було
2) викрадення було, але справжній патріот має право викрадати людей
3) не відомо чи було викрадення, але патріота судити не можна.
C"est la vie!)
Але ж патріот... Хто замовєл Гандзюк ! Свинорчуков за грати !
Мда... Горить сарай,-гори і хата...
1 год ·
"Що за фрукт суддя Віктор Попревич, який присудив сім років Сергію?
Раніше був работніком Київського райсуду Донецька. Став відомим широкому загалу, ще суддею в Донецьку, з огляду на свою епатажну поведінку. Наприклад, вхід до будинку цього судді... охороняли погруддя Сталіна і Леніна.
У 2015 прилаштувався на роботу в Одесу".
(Marina Daniluk-Yarmolaeva)
"Суд визнав проведення обшуку у Стерненка без адвоката допустимим.
Експертизи російською мовою допустимими.
Суд у вироку посилається на свідка, якого не заслуховував на засіданні.
Окремо суд наголосив на нелюбові Стерненка до проросійської партії, в якій перебуває потерпілий Щербіч".
(Ольга Решетилова)
"В 2017 году я брал на поруки 23-х летнюю воспитательницу, на которую хотели повесить обвинение по делу детского лагеря «Виктория», где во время пожара погибли трое детей.
А Виктор Попревич - этот тот самый судья, который вопреки требованиям прокуратуры, без уведомления стороны обвинения и адвокатов семей погибших в тайном режиме провел заседание суда и освободил из-под стражи директора лагеря «Виктория», который непосредственно отвечал за состояние пожарной безопасности детского комплекса".
(Mustafa Nayyem)
"- велика частина рішень судді взагалі відсутня в судовому реєстрі;
- "забув" задекларувати автівку, якою користувався та квартиру дружини в Криму;
- відпустив директора табору "Вікторія", в якому загинули діти, під смішну заставу;
- виправдав міліціонера, якого звинувачували в катуванні людей".
(Prosud)
Країна має знати своїх мудаків.
Пардон.
Позицию "он не вмешивается в следствие" может позволить себе дворник, а не президент, - журналист Ткач (с)
Позиции "он не вмешивается в следствие" должен придерживаться каждый президент, но т.к. зеленая сопля изначально впрягся в авантюру "беру всё под личный контроль", то и отгребать должен за всех и за всё.
Серйозна заява. не вистачає тільки приписки "мамай клянус".
Дякую за дотепний жарт!))
Зеленский еще меньше удержится у власти
фундаментальне питання:
...
це був саме той, про який так багато говорять, "незалежний суд" ?
...
(Підказка: Так, це був саме той "незалежний суд", оскільки ні президент, ні уряд, ні депутати парламенту - ніхто з найвищих державних керівників не тиснув на його рішення. Цей приклад знову показує повну безглуздість і очевидну облудність міфу про "незалежний суд".)