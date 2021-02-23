МВС впроваджує інноваційну систему "Connect Pro" для обслуговування громадян з порушенням слуху в сервісних центрах, - Геращенко
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Між МВС і громадською організацією "Соціальна єдність" підписано меморандум про співпрацю, який дозволить більш ніж 400 тисячам українців з порушенням слуху повноцінно користуватися всіма сервісами системи МВС, завдяки інноваційній системі "Connect Pro".
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
Система працює за таким принципом: людина з порушенням слуху викликає потрібну екстрену службу в додатку, далі з нею зв'язується оператор, який пекладає жестове звернення на текстове повідомлення й озвучує його. Далі, на місце події виїжджає відповідна екстрена служба, представники якої теж можуть спілкуватися з нечуючим за допомогою програми.
Станом на сьогодні, в рамках пілотного проєкту, "Connect Pro" вже встановлена в сервісних центрах МВС у Києві, Одесі, Львові та Дніпрі. Завдяки чому, за підтримки перекладачів, вже опрацьовано понад 1000 звернень людей із порушенням слуху.
Крім того, 150 екіпажів патрульної поліції Києва оснащені планшетами, на яких встановлена система "Connect Pro". Сервіси комунікації для людей з порушенням слуху також функціонують на п'яти прикордонних пунктах.
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