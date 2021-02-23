Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Біля будівлі Офісу президента в Києві відбувається акція протесту проти вироку активісту Сергієві Стерненку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Підхід до Офісу президента в Києві на вулиці Банковій, де на 20-00 було заплановано проведення акції протесту проти вироку активісту Сергієві Стерненку, перекрито правоохоронцями.
За словами співробітників поліції діалогу, під час проведення масових заходів доступ на територію Офісу президента буде заборонено. Уздовж вулиці Банкової розміщено близько 10 вантажівок і автобусів Нацгвардії і поліцейських автомобілів. Правоохоронці закликали організаторів і учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.
Учасники акції намагаються прорвати кордони правоохоронців, що вишикувалися на підступах до будівлі ОП.
Будь ласка, зачекайте...
ем до суда.... наконец до 73% начинает доходить что 2 года назад их просто *******.....
сколько помню эту историю со Стерненко - вменяли именно убийство, а упрятали за "похищение" (впервые про это слышу).
А за Колмогорова топив сам генпрокурор. Навіть тоді, коли його засудили до 13-ти років - він домігся касаційного виправдання.
Три роки тому пєтєпутлєрці називали мене "огєндом крімля" і "платним борцуном".
Вчора на боці з Лютеранської уже ніхто не волав за Пєтю.
а к выходным будет еще веселее.
Боротись!!!! ...Боротись???? А що втой боротьбі коли в ній не має Бога...Боріться..чи казіться...все одно суда не буде лиш судилище...)))))
Праве діло лише те що не порущує 10
Странное совпадеие, после закрытия сепарских каналов.
Не будьте стадом !