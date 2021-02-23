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Новини Політика УкраїниФоторепортаж Вирок Стерненку
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Київ (13826) протест (2248) Богачук Олег (1426) Офіс Президента (1746)

Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Біля будівлі Офісу президента в Києві відбувається акція протесту проти вироку активісту Сергієві Стерненку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Підхід до Офісу президента в Києві на вулиці Банковій, де на 20-00 було заплановано проведення акції протесту проти вироку активісту Сергієві Стерненку, перекрито правоохоронцями.

Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 01
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 02
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 03
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 04

За словами співробітників поліції діалогу, під час проведення масових заходів доступ на територію Офісу президента буде заборонено. Уздовж вулиці Банкової розміщено близько 10 вантажівок і автобусів Нацгвардії і поліцейських автомобілів. Правоохоронці закликали організаторів і учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.

Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 05
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 06
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 07
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 08
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 09
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 10

Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 11

Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 12
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 13
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 14
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 15
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 16
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 17
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 18
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 19

Учасники акції намагаються прорвати кордони правоохоронців, що вишикувалися на підступах до будівлі ОП.
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Топ коментарі
+44
Слуга открывай, народ пришёл!!! Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями - Цензор.НЕТ 5408
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23.02.2021 21:20
+32
Украинцы свободу ценят больше, кацапу не понять
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23.02.2021 21:21
+31
а ЗЛН ПНХ - ще немає?
Слабовато доходить...
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23.02.2021 21:17
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Не не похоже.
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23.02.2021 21:56 Відповісти
Початок кiнця будет, когда лозунги " стерненко волю" поменяют на "зеленского за грати"!
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23.02.2021 22:24 Відповісти
Зеленський - зейло...
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23.02.2021 21:53 Відповісти
интересно , скольким патриотам, которые возможно и не политическими были - но патриотами - украинские суды поломали жизнь за самооборону , и ничего о них не пишут, не говорят ,люди так и продолжают существовать
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23.02.2021 21:55 Відповісти
а за одно и по делу Шеремета можно заряжать с учётом брифнга с главмусором и обвинени
ем до суда.... наконец до 73% начинает доходить что 2 года назад их просто *******.....
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23.02.2021 21:56 Відповісти
я тут одного не понимаю: не взирая на политическую окраску дела, почему гражданин Украины не имеет права на самооборону? на Стерненко неоднократно совершались покушения, и убил он нападавшего на него. должны были выпустить из зала суда!!!
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23.02.2021 21:56 Відповісти
Його засудили по ділу за викрадення якогось сепара!
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23.02.2021 22:01 Відповісти
головне, що свідків викрадення нема; і все обвинувачення - на пісдставі "свідчень" самого "постраждалого" який був і є спільником-однопартійцем Труханова.
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23.02.2021 22:05 Відповісти
ну аль капоне тоже не за убийства и другие тяжкие преступления в тюрьму упрятали, а за неуплату налогов.
сколько помню эту историю со Стерненко - вменяли именно убийство, а упрятали за "похищение" (впервые про это слышу).
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23.02.2021 22:09 Відповісти
та ніхто його не викрадав, у 2015 трохи потрясли - вимагали скласти депутатський мандат, це в той період було коли по смітникам депутатів кидали, от за це його і засудили
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23.02.2021 23:16 Відповісти
чукча не читатель, чукча писатель...
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23.02.2021 23:17 Відповісти
не в этой советской стране ) нападающих ,которые хотят изнасиловать твою жену на улице, можно убивать только милиционЭрам
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23.02.2021 22:14 Відповісти
да, его не за Кузнецова посадили, а за Щербича. По Кузнецову следствие еще не закончено.
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23.02.2021 22:29 Відповісти
В чем суть дела, знаеш? Разберись, а потом говори. Это так элементарно.
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23.02.2021 22:35 Відповісти
Потерпілий вже навалив повні штани і втік через підземні переходи давно. Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями - Цензор.НЕТ 2400
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23.02.2021 21:56 Відповісти
Нет шоб купить всим білети на квартал95 і піти поржать по приколу. Так нет. Хочуть Голобородьку вдуть...
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23.02.2021 21:56 Відповісти
Усе розумію. В думках з вами. Але де були усі ці люди під час судилища над прикордонником Колмогоровим чи бійцями "Торнадо"?
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23.02.2021 21:59 Відповісти
а що, за Пугачова ніхто не вийшов? І справді...
А за Колмогорова топив сам генпрокурор. Навіть тоді, коли його засудили до 13-ти років - він домігся касаційного виправдання.
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23.02.2021 22:03 Відповісти
Сподіваюсь тут і апеляції вистачить. Хоча...
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23.02.2021 22:08 Відповісти
Я був і там, і там, і там.
Три роки тому пєтєпутлєрці називали мене "огєндом крімля" і "платним борцуном".
Вчора на боці з Лютеранської уже ніхто не волав за Пєтю.
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24.02.2021 09:57 Відповісти
То Ви дійсно "огєнд крімля". Бо є лише одна правильно-патріотична позиція. І вона належить найвеличнішому з реформаторів та патріотів Всесвіту.
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24.02.2021 10:18 Відповісти
БЫДЛО ДОЛЖНО ЖИТЬ В ГОВНЕ. Ублюдки которые привели во власть убийц, не желаете исправить свою ошибку!!! Или говно - это ваша среда обитания и вылазить из неё нет желания. Зелёную падаль на кол! Вместе в судьями и прокуратурой.
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23.02.2021 22:02 Відповісти
Хто бидло можете сказать ще чіткіще....І починайте те чого прагните...а далі подивимось хто кого...
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23.02.2021 22:13 Відповісти
Иди, наводи порядки у путена! Там и про говно поговориш, если успеешь пасть открыть!
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23.02.2021 22:39 Відповісти
Виходить Кива, показує красні труселя президента і каже - Все, всі можуть розходитись. Я вже зробив те шо ви хотіли. Завтра з ранку буде концерт, по всіх телеканалах, Бубочка буде грати гімн України і співати. Лисий буде на подпевках.
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23.02.2021 22:04 Відповісти
Правосуддя вбиває..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, клас....Та воновже 30 років як убито...А хтож йог вбив..??????????????Та ми самі..що людоньки петущок в сраку клюнув...а як бабельце платить за потрідні рішення а як закони порушувать... Що посієте то й жніть...барани...Стерненко а хто це???? Зеля не будь довбойбо відправ цю справу в Европейський суд...В конці кінців хай Чесність вирішить хто тут хто....раз і назавжди ..Бог все бачить ....а ле в Европі більше чесності ніж у нас
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23.02.2021 22:04 Відповісти
и это вторник вечером, люди после работы пришли.

а к выходным будет еще веселее.
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23.02.2021 22:12 Відповісти
Так потому и перенесли суд на 23 думали начало недели, никто не захочет бунтовать, но...))))
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23.02.2021 22:19 Відповісти
Суд они перенесли на 23 , чтобы сделать подарок ватникам.это их любимый праздник.
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24.02.2021 08:36 Відповісти
Навального на нари!!
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23.02.2021 22:15 Відповісти
Нет правосудия среди людей - Николай II.

Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями - Цензор.НЕТ 8445
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23.02.2021 22:19 Відповісти
В суботу має бути Віче. З плавним переходом у Майдан.
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23.02.2021 22:21 Відповісти
В країні стимулюється бунт дурнів...Я що це тільки один бачу чині...От зараз саме час..))))Ну як що хочете до кацапшини то давайте бунтуйте далі...слідуючим по правилам буде бунт в Армії а потім тещо і в спарних ордло було по правилам .....))))) Ідіоти...
Боротись!!!! ...Боротись???? А що втой боротьбі коли в ній не має Бога...Боріться..чи казіться...все одно суда не буде лиш судилище...)))))
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23.02.2021 22:26 Відповісти
То сиди вдома,шептуни пускай,премудрий пєскарь. Рабів до раю не пускають.
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23.02.2021 22:31 Відповісти
І бовдурів теж...Фуфлижник)))))
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23.02.2021 22:33 Відповісти
Та міг би і не відрекомендовуватись. Я наю,що ти фуфлижник,як і ічень-бовдур.
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23.02.2021 22:55 Відповісти
)))))Гагагаг..Все хороше починається за Божим задумом... ......але зажди все пересирає людська тупість..і гординя... )))

Праве діло лише те що не порущує 10
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23.02.2021 23:04 Відповісти
Сам то понял чо сказал?
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23.02.2021 22:33 Відповісти
Звісно...а тизрозумів?
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23.02.2021 22:38 Відповісти
А МУСОРНЯ,ОКРИЛЕНА ДІЯМИ БІЛОРУСЬКИХ І КАЦАПСЬКИХ КОЛЛЄҐ,ЗОВСІМ СТРАХ ВТРАТИЛА..,
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23.02.2021 22:28 Відповісти
"Мусорня " у путена! Пора различать.
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23.02.2021 22:43 Відповісти
Я НА СОРТАХ ЛАЙНА НЕ ЗНАВЕЦЬ. НАША МУСОРНЯ НЕ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ НІЧИМ.
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23.02.2021 22:57 Відповісти
А тебе до якого лайна відносиш?
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23.02.2021 23:03 Відповісти
ТЕБЕ? ДО МУСОРСЬКОГО. Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями - Цензор.НЕТ 4621
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23.02.2021 23:35 Відповісти
В суботу, 26 лютого о 12:00 годині на Банковій біля офісу преЗЕдента відбудеться безстрокова акція протесту на захист Стерненка.
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23.02.2021 22:29 Відповісти
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями - Цензор.НЕТ 4527
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23.02.2021 22:31 Відповісти
Опять февраль, как 7 лет назад...
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23.02.2021 22:34 Відповісти
І 4 роки назад, і 3 роки назад.
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24.02.2021 09:59 Відповісти
Венедиктова: "Так, Стерненка посадила, Антоненко сидит,кого бы еще посадить? Черновол или Парасюка, Портнов, не подскажешь ?"
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23.02.2021 22:43 Відповісти
Всі на мітінг!!! Ні я кращ до Церкви і ще раз перечитаю ті 10....бо н хочу втрачати глузд
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23.02.2021 22:43 Відповісти
Краще піди нахєр,ватне лайно.
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23.02.2021 22:59 Відповісти
Там тобі і буть...))) коричневе золото))))
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23.02.2021 23:06 Відповісти
Вперше чую,щоб ватне лайно себе коричнєвим золотом називало... Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями - Цензор.НЕТ 548
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23.02.2021 23:37 Відповісти
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями - Цензор.НЕТ 2164
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24.02.2021 00:19 Відповісти
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями - Цензор.НЕТ 251 Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями - Цензор.НЕТ 6954
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24.02.2021 21:19 Відповісти
Ти , так, як кожен з нас, вільний робити те, що маєш, бажаєш. Але, афішувати не обов'язково.
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23.02.2021 23:44 Відповісти
Пора обмінять місьцями Стерненко на Медведчука
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23.02.2021 23:10 Відповісти
А чего там торчать перед пустым зданием ? ..Вся Банковая уже дома сидит . смотрят по телеку как толпа с полицией толкается . пьют пиво и ржут .Если чё позвонят в в часть подымут казармы . подтянется нацгвардия с бронетехникой в помощь полиции .
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24.02.2021 01:00 Відповісти
Пахнет подставой.

Странное совпадеие, после закрытия сепарских каналов.

Не будьте стадом !
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24.02.2021 10:00 Відповісти
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