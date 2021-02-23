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Новини Політика України Вирок Стерненку
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Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер:

Колишній заступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов вітає рішення суду, що засудив одеського активіста Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення людини.

Свою позицію Портнов висловив у Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей вирок є вердиктом не тільки цьому злочинцеві, а всьому дармоїдському бродячому радикальному рагульству і порядкам, що панували в країні останні сім років", - написав він.

Колишній заступник голови АП вважає, що вирок Стерненку було винесено "всупереч тотальному опору пропагандистських ЗМІ, організацій, які фінансуються з-за кордону, політиків і чиновників партій Майдану та іншого непотребу".

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Портнов анонсує, що це - перший з трьох майбутніх вироків.

"Найближчим часом очікуємо процесуального завершення ще щодо двох обвинувальних актів - умисного вбивства та обігу наркотиків", - написав він.

Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: Це вирок порядкам, які панували в країні сім років 01
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Топ коментарі
+81
Портянку - на гілляку!
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23.02.2021 21:18
+69
Зебилы -абинепорох напомнить где Портнов был при Порохе ?в москве скрывался гавкал на россия 24 в ток шоу на Украину и сразу вернулся когда избрали Зебила
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23.02.2021 21:20
+65
Зебилье, вы сегодня особо скромные. Надеюсь, вы возле ОП, а не в портновской ж@пе.
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23.02.2021 21:18
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План кремля по развалу страны успешно осуществляется бандой Януковича при попустительстве оманского осла, печально
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23.02.2021 23:32 Відповісти
Когда он уже сдохнет?
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23.02.2021 23:36 Відповісти
Эта мразь уже не желец. Рогульём людей считает ты смотри на него. А сам то абразина поганая, выражаясь так, автоматически становишься таким же. Однажды он неудачно поскользнется и напорется подмышкой на какое то лезвие. Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років" - Цензор.НЕТ 3588
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23.02.2021 23:46 Відповісти
а сам провинциал из Луганщины с заочным провинциальным образованием , на 2-м курсе у же работал юристом, занимается иезутским правосудием ( уродливым, искаверканным правосудием), как и его шмара Лукаш. они вместе писали приговоры, во времена Януковича, а может и сейчас пишут.
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24.02.2021 11:56 Відповісти
а чему этот дурик портнов радуется... его дом будет сожжен одним из первых... украинские власти, сами того не понимая, зажгли факел, который будет очень тяжело потушить...
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24.02.2021 00:13 Відповісти
Звичайно, що портнов радіє. Але ця падлюка навіть не уявляє, як будемо радіти ми, коли його вб'ють, а його обов'язково вб'ють. В Україні в цей день порвуть всі баяни.
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24.02.2021 01:02 Відповісти
"Этот приговор является вердиктом не только этому преступнику, а всему тунеядствующему по стране бродячему радикальному рогулью." © Портнов, екс-проФФесор КНУ ім. Шевченка і екс-завідувач кафедри конституційного права
- "Сумні, браття, часи настали." ©
Адже зараз судочинством у країні заправляють отакі от "інтелігенти" та "йуристи" з тупим собачим ротом.

Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років" - Цензор.НЕТ 8644
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24.02.2021 01:05 Відповісти
"Позвольте, но... Как же он [этот Шариков с тупым собачим ртом] служил в очистке учил студентов?" © Булгаков, "Собачье сердце"
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24.02.2021 13:31 Відповісти
Партишок ашкопрадавец пущай лущее успаминаит сваи лущии дни у хатели дручба. Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років" - Цензор.НЕТ 6559 Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років" - Цензор.НЕТ 6559 Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років" - Цензор.НЕТ 6559
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24.02.2021 01:17 Відповісти
Семь лет занимались х....й, теперь спохватились. Хохлы, ничему вас не учит .....
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24.02.2021 02:06 Відповісти
Воно вже давно заслужило на страту. Мусить прийти той момент. Мерзота рідкісна.
З таких україноненависників, як і тля та решта зграї.

Щодо Стерненка, він не перший з =борців з режимом / баригою=, якому тепер прилітає.
Для мене він - неоднозначна фігура. Всіх деталей не знаю: не сильно стежила за слідством.

З іншого боку, певна тенденція є; до того ж, якщо така гадина, як портнов, висловилася - то вже теж сигнал.

Я не з тих, хто створює кумирів. Навпаки, абсолютно негативно реагую, коли українське населення вкотре ставить когось на пьєдестальчик і перетворює на ідола-месію.

Свавіллю треба опиратися, але вже стільки проковтнули від блазня.
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24.02.2021 03:26 Відповісти
Нагадую, що саме завдяки мудрому вибірку зелених дегенератів ця впливова антиукраїнська потвора повернулася у Україну!
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24.02.2021 06:00 Відповісти
Когда уже этого «уважаемого человека» поставят на место в этой стране? Раздражает это наглое р.ло.
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24.02.2021 10:45 Відповісти
Портнов радуется... Ага, значит это политический приговор, и тогда ЕСПЧ точно разбомбит его
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24.02.2021 12:05 Відповісти
Сепар луганский.
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25.02.2021 09:14 Відповісти
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