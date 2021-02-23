Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"
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Колишній заступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов вітає рішення суду, що засудив одеського активіста Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення людини.
Свою позицію Портнов висловив у Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей вирок є вердиктом не тільки цьому злочинцеві, а всьому дармоїдському бродячому радикальному рагульству і порядкам, що панували в країні останні сім років", - написав він.
Колишній заступник голови АП вважає, що вирок Стерненку було винесено "всупереч тотальному опору пропагандистських ЗМІ, організацій, які фінансуються з-за кордону, політиків і чиновників партій Майдану та іншого непотребу".
Портнов анонсує, що це - перший з трьох майбутніх вироків.
"Найближчим часом очікуємо процесуального завершення ще щодо двох обвинувальних актів - умисного вбивства та обігу наркотиків", - написав він.
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- "Сумні, браття, часи настали." ©
Адже зараз судочинством у країні заправляють отакі от "інтелігенти" та "йуристи" з тупим собачим ротом.
служил в очисткеучил студентов?" © Булгаков, "Собачье сердце"
З таких україноненависників, як і тля та решта зграї.
Щодо Стерненка, він не перший з =борців з режимом / баригою=, якому тепер прилітає.
Для мене він - неоднозначна фігура. Всіх деталей не знаю: не сильно стежила за слідством.
З іншого боку, певна тенденція є; до того ж, якщо така гадина, як портнов, висловилася - то вже теж сигнал.
Я не з тих, хто створює кумирів. Навпаки, абсолютно негативно реагую, коли українське населення вкотре ставить когось на пьєдестальчик і перетворює на ідола-месію.
Свавіллю треба опиратися, але вже стільки проковтнули від блазня.