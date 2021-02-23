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Спалах COVID-19 в Івано-Франківській області має локальний характер, але показує тенденцію до поширення, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Спалах COVID-19 в Івано-Франківській області має локальний характер, але показує тенденцію до поширення, - Ляшко

Спалах нових випадків захворювання COVID-19 в Івано-Франківській області має локальний характер, але показує тенденцію до поширення.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз в області зареєстровано найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків серед загальної кількості досліджень - він тримається на рівні 25-27%, рівень госпіталізацій упродовж останнього тижня вдвічі перевищує встановлений показник 60 осіб на 100 тис. населення", - написав Ляшко.

Чиновник зазначив, що також Івано-Франківська область залишається єдиним регіоном у країні, де зайнятість ліжок із киснем перевищує 50% навіть з урахуванням вже додатково розгорнутих місць.

За словами головного санлікаря України, тенденції збільшення рівнів захворюваності залишаються невтішними і тижневі темпи зростання кількості пацієнтів у "ковідних" лікарнях прискорилися з 15% до 25%.

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"Щодня у "ковідні" лікарні госпіталізують на 50-60% більше пацієнтів, ніж виписують. Це означає, що навантаження на систему охорони здоров'я Івано-Франківської області залишається стабільно високою. Зараз спалах має локальний характер, проте показує тенденцію до поширення. Зокрема, Закарпатська, Чернівецька (сусідні регіони) і Вінницька області, також потрапляють у трійку найбільш зростаючих регіонів", - підкреслив Ляшко.

Нагадуємо, раніше державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ввела "червоний" рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області з 26 лютого.
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Топ коментарі
+3
так хуже того,первый заболевший тоже был локальным...но имел тенденцию к распространению Вспышка COVID-19 в Ивано-Франковской области носит локальный характер, но имеет тенденцию к распространению, - Ляшко - Цензор.НЕТ 72
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23.02.2021 21:57
+2
Вспышка COVID-19 в Ивано-Франковской области носит локальный характер, но имеет тенденцию к распространению, - Ляшко - Цензор.НЕТ 458
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23.02.2021 22:04
+2
Виродки брехливі. В області вільно більше половини ліжок з підведеним киснем. Досить нелюдських експериментів над людьми та штучної паніки.
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24.02.2021 00:09
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обьясните мне, какая польза стране от этого павиана на фото?
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23.02.2021 21:52 Відповісти
Витя, ты точно санитарный врач?
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23.02.2021 21:55 Відповісти
Санлікар без санслужби. ("Чоботар без чобіт")
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23.02.2021 22:00 Відповісти
так хуже того,первый заболевший тоже был локальным...но имел тенденцию к распространению Вспышка COVID-19 в Ивано-Франковской области носит локальный характер, но имеет тенденцию к распространению, - Ляшко - Цензор.НЕТ 72
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23.02.2021 21:57 Відповісти
Похоже что с Индии какая то курительная смесь прилетела а не вакцина.
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23.02.2021 21:59 Відповісти
Вспышка COVID-19 в Ивано-Франковской области носит локальный характер, но имеет тенденцию к распространению, - Ляшко - Цензор.НЕТ 458
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23.02.2021 22:04 Відповісти
Спалах COVID-19 в Івано-Франківській області має локальний характер, але показує тенденцію до поширення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9989Спалах COVID-19 в Івано-Франківській області має локальний характер, але показує тенденцію до поширення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 408
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23.02.2021 22:22 Відповісти
Достали с єтим ковидом, нихера ее делают, только пистят, шоумени конченние.
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23.02.2021 22:57 Відповісти
Виродки брехливі. В області вільно більше половини ліжок з підведеним киснем. Досить нелюдських експериментів над людьми та штучної паніки.
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24.02.2021 00:09 Відповісти
В переводе на нормальный язык: у населения зреет недовольство зелёным режимом.
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24.02.2021 00:37 Відповісти
 
 