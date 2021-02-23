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Україна перебуває серед пріоритетів спільного порядку денного ЄС та США, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Україна перебуває серед пріоритетів спільного порядку денного ЄС та США, - Боррель

Координація зусиль щодо стримування агресивної поведінки Росії та розвиток конструктивного співробітництва з країнами-сусідами ЄС, зокрема Україною, посідають важливе місце в загальному зовнішньополітичному порядку денному ЄС та США.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для ЄС, як і для Сполучених Штатів, немає нічого більш важливого, ніж наше партнерство. Це саме те, що державний секретар Блінкен сказав нам вчора (22 лютого під час Ради міністрів ЄС із закордонних справ. – Ред.). Зараз настав час переходити від добрих намірів до добрих справ. Ми маємо працювати над 3-4 пунктами нашого спільного порядку денного", - сказав високий представник ЄС.

Першим завданням він назвав протидію пандемії COVID-19, координацію дій між ЄС і США для просування процесів вакцинації в усьому світі. Друге питання – як будувати стосунки з Китаєм. За словами Борреля, це не означає, що ЄС і США будуть погоджуватися в усьому, але в тому, що стосується питань Гонконгу, економічних практик та дотримання спільних стандартів, Європа і Америка будуть на одному боці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія стала на курс конфронтації з ЄС, - Боррель

"Наступне питання – як поводитися з Росією, зокрема, у зв’язку із ситуацією навколо Навального. Під час конференції Блінкен говорив про необхідність координувати дії проти Росії в економічному вимірі, розвивати стосунки у сусідстві – з Україною, Білоруссю, Західними Балканами. Ще одна важлива та термінова справа – це ядерна угода Ірану, ми будемо продовжувати працювати з метою повернення США до цієї угоди, щоб всі сторони дотримувалися її умов", - зауважив Боррель.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Він ЛОХ, але Європейського рівня. Через таких ідіотів почалась 1-а і 2-га Світові війни
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23.02.2021 22:24
+3
Ждём новую череду озабоченностей. Украина находится среди приоритетов совместной повестки дня ЕС и США, - Боррель - Цензор.НЕТ 8919
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23.02.2021 22:19
+3
Сцыкливая Европа Україна перебуває серед пріоритетів спільного порядку денного ЄС та США, - Боррель - Цензор.НЕТ 8978 согласны Мурон
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23.02.2021 22:33
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Ждём новую череду озабоченностей. Украина находится среди приоритетов совместной повестки дня ЕС и США, - Боррель - Цензор.НЕТ 8919
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23.02.2021 22:19 Відповісти
Він ЛОХ, але Європейського рівня. Через таких ідіотів почалась 1-а і 2-га Світові війни
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23.02.2021 22:24 Відповісти
Сцыкливая Европа Україна перебуває серед пріоритетів спільного порядку денного ЄС та США, - Боррель - Цензор.НЕТ 8978 согласны Мурон
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23.02.2021 22:33 Відповісти
Борель думаю где то понял что то когда побывал в кремле его просто восприняли не серьёзно а всё потому что Европа не может до сих пор показать раше ...и прогибается перед ней
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23.02.2021 22:29 Відповісти
я мягко без мата про Бареля ну чтобы не забанили Україна перебуває серед пріоритетів спільного порядку денного ЄС та США, - Боррель - Цензор.НЕТ 9723
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23.02.2021 22:31 Відповісти
несерьёзно
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24.02.2021 11:30 Відповісти
Ну да виноват, всё же наречие самостоятельная часть речи Україна перебуває серед пріоритетів спільного порядку денного ЄС та США, - Боррель - Цензор.НЕТ 1666
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24.02.2021 15:59 Відповісти
Если бы Япония была размерами с Украину она бы была самой великой страной сказал Яумото Берверсаки а почему да потому что он завидовал украинцам имеющим такие огромные территории ,такие земли великий и независимый народ однако он отметил что бы достичь такого превасходства нужно быть единым народом на всей относящейся к нему земле
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23.02.2021 22:49 Відповісти
Їх цікавить тільки бабло, воно як гімно, що прилипло і гріє дупу. Бояться втратити.
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23.02.2021 23:12 Відповісти
На счёт США согласиться можно, а на счёт вас, то хватит лапшу нам вешать европроститутки
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23.02.2021 23:14 Відповісти
"на счёт" можно только перевести определённую сумму...
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24.02.2021 11:33 Відповісти
А в остальном полностью согласен.
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24.02.2021 11:34 Відповісти
 
 