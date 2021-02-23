Україна перебуває серед пріоритетів спільного порядку денного ЄС та США, - Боррель

Координація зусиль щодо стримування агресивної поведінки Росії та розвиток конструктивного співробітництва з країнами-сусідами ЄС, зокрема Україною, посідають важливе місце в загальному зовнішньополітичному порядку денному ЄС та США.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для ЄС, як і для Сполучених Штатів, немає нічого більш важливого, ніж наше партнерство. Це саме те, що державний секретар Блінкен сказав нам вчора (22 лютого під час Ради міністрів ЄС із закордонних справ. – Ред.). Зараз настав час переходити від добрих намірів до добрих справ. Ми маємо працювати над 3-4 пунктами нашого спільного порядку денного", - сказав високий представник ЄС.

Першим завданням він назвав протидію пандемії COVID-19, координацію дій між ЄС і США для просування процесів вакцинації в усьому світі. Друге питання – як будувати стосунки з Китаєм. За словами Борреля, це не означає, що ЄС і США будуть погоджуватися в усьому, але в тому, що стосується питань Гонконгу, економічних практик та дотримання спільних стандартів, Європа і Америка будуть на одному боці.

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"Наступне питання – як поводитися з Росією, зокрема, у зв’язку із ситуацією навколо Навального. Під час конференції Блінкен говорив про необхідність координувати дії проти Росії в економічному вимірі, розвивати стосунки у сусідстві – з Україною, Білоруссю, Західними Балканами. Ще одна важлива та термінова справа – це ядерна угода Ірану, ми будемо продовжувати працювати з метою повернення США до цієї угоди, щоб всі сторони дотримувалися її умов", - зауважив Боррель.