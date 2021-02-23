Під час сутичок на Банковій затримано 17 осіб, відкрито кримінальне провадження, - поліція Києва

Під час проведення акції протесту на Банковій у Києві поліція затримала 17 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці поліції Києва.

"Під час штовханини учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри. У результаті 17 активних учасників, які порушували правопорядок, доставили до управління поліції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кілька поліцейських зазнали опіків очей, їм надають необхідну допомогу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ст. 342 (Опір представникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.