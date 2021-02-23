Під час сутичок на Банковій затримано 17 осіб, відкрито кримінальне провадження, - поліція Києва
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Під час проведення акції протесту на Банковій у Києві поліція затримала 17 осіб.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці поліції Києва.
"Під час штовханини учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри. У результаті 17 активних учасників, які порушували правопорядок, доставили до управління поліції", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що кілька поліцейських зазнали опіків очей, їм надають необхідну допомогу.
Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ст. 342 (Опір представникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Топ коментарі
+23 vitalmod
показати весь коментар23.02.2021 22:31
+19 Nick Sochenko
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+17 Ksenia VB
показати весь коментар23.02.2021 22:36
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Будь ласка, зачекайте...
Теперь его надо пожалеть, понять и простить???
ТА ЗАЕ***ЛО!!!
Сначала делают что попало или выбирают кого попало, а потом такие, - ой да мыж не думали...! Да сра-ть на вас и ваши думы!!!
Де ви, люди ???
Чому ховаєтесь за спинами порохоботів ?
ким і коли була порушена , а ну ж.
Працюють боти Зе. Повторюють одне й те саме.
Я не знаю що там і коли було порушено, щодо зелених шахраїв мені плювати де вони будуть сидіти і як довго.
але якщо її й порушили при Порошенку то це було під керівництвом - Авакова який до сих пір є головним мусором!!!
Холокост #2 украинский не надо получите то на что сами напросились..да шавка бэ бэ бэ Мэ Мэ мууууу?????!!!!!
Но украинец (не буду говорить по другому) он же терплячий... Так что теперь можно "иметь терпил нон-стоп???
30 лет вы твари обворовываете дурного украинца и пользуетесь этим что он терплячый! Вы гниды захватили всю власть в Украине... Случай очень подобный до Германии 20х годов!!! Там происходило почти тоже самое что теперь в Украине!
Единственное отличие немци - не терпилы!!!
Мне уже реально насрать ты с ними или против, главное в свое время ты и тебе подобные по морде подойдёте!!!
Але ж твоя шобла все розікрала, то навряд вони працюють!
********* это хорошо... вот только проблема от них не рассосется!
Ось побачиш, Зеля стане нев'їздним в регіони.
Він тобі особисто дозу продав чи просто п'ятака начистив за українофобство ?
воно забуло себе переляканого після Майдану.
а зараз вже панькатись не будуть - просто розвісять на смереках. -- зелене до зеленого.
Відсутність свідчень невинності її не заперечує.