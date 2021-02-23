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На Банковій затримано ветерана війни, добровольця Нацгвардії та Правого сектора Максима Кривцова (оновлено)
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Серед затриманих поліцією учасників акції протесту біля Офісу Президента ветеран війни, доброволець Нацгвардії та Правого сектора Максим Кривцов.
Про це Кривцов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Я в автозаку, везуть на Московську 30. Якийсь срочнік, реально мудак, почав фігачити по голові. Я взагалі їх не трогав і сніжки прибирав, щоб в шию не западали", - написав Кривцов.
Пізніше він повідомив, що разом з іншими затриманими перебуває в актовому залі Печерського відділення поліції.
Нагадуємо, раніше в поліції Києва повідомили про 17 затриманих на акції біля ОП.
Кривцов на своїй сторінці повідомив, що його відпустили.
Топ коментарі
+49 oleg1966
показати весь коментар23.02.2021 22:54
+26 Super Gut
показати весь коментар23.02.2021 22:56
+20 Гельдрих
показати весь коментар23.02.2021 22:53
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+ пропоную ще таке - мальдівський галапагос ніколи не стане ні презом ні прем'єром!
14-го года с Небесной сотней уже не будет
Будет 21-ый, с мусорской тысячей 🙁
До речі ... За вашою версією Революція Гідності була масовим правопорушенням?
Я не вважаю себе прихильницею Стерненка, та той шабаш, який за ВАЗеленського влаштував портнов і вся ця свора риго- колаборантів, потрібно зупинити.
і це всього через 7 років після Майдану?
за шо Небесна Сотня поклала голови?
за тріумф якоїсь смердючої портянки?
вся "мудрість" цього наріду в його тупизні і совковій спадщині привитій репресіями, голодоморами, нищенням і знущаннями рашапоїдних потвор над українцями.
та скоро все зміниться.
скоро приїде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!