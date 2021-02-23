УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11588 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїСуспільство Вирок Стерненку
13 569 53
Київ (13826) Нацполіція (13917) протест (2248) активіст (295)

На Банковій затримано ветерана війни, добровольця Нацгвардії та Правого сектора Максима Кривцова (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

На Банковій затримано ветерана війни, добровольця Нацгвардії та Правого сектора Максима Кривцова (оновлено)

Серед затриманих поліцією учасників акції протесту біля Офісу Президента ветеран війни, доброволець Нацгвардії та Правого сектора Максим Кривцов.

Про це Кривцов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я в автозаку, везуть на Московську 30. Якийсь срочнік, реально мудак, почав фігачити по голові. Я взагалі їх не трогав і сніжки прибирав, щоб в шию не западали", - написав Кривцов.

Пізніше він повідомив, що разом з іншими затриманими перебуває в актовому залі Печерського відділення поліції.

Також дивіться: Учасники акції на підтримку Стерненка відібрали в поліції кілька шоломів і спалили їх. ФОТО

Нагадуємо, раніше в поліції Києва повідомили про 17 затриманих на акції біля ОП.

Кривцов на своїй сторінці повідомив, що його відпустили.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+49
На Банковой задержан ветеран войны, доброволец Нацгвардии и Правого сектора Максим Кривцов - Цензор.НЕТ 2491
показати весь коментар
23.02.2021 22:54
+26
Ну так правильно: режим тупорылого кацапского клоуна безпричинно сажает в тюрьмы и автозаки только ветеранов или патриотов. А убийцы Гадзюк, Евромайдановцев, Окуевой - спокойно гуляют на свободе.
показати весь коментар
23.02.2021 22:56
+20
ну думаю зеленкин до 8 марта не дотянет На Банковой задержан ветеран войны, доброволец Нацгвардии и Правого сектора Максим Кривцов - Цензор.НЕТ 8065
показати весь коментар
23.02.2021 22:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну думаю зеленкин до 8 марта не дотянет На Банковой задержан ветеран войны, доброволец Нацгвардии и Правого сектора Максим Кривцов - Цензор.НЕТ 8065
показати весь коментар
23.02.2021 22:53 Відповісти
...якого року? Якщо 2021 - приймаю парі!))
+ пропоную ще таке - мальдівський галапагос ніколи не стане ні презом ні прем'єром! На Банковій затримано ветерана війни, добровольця Нацгвардії та Правого сектора Максима Кривцова - Цензор.НЕТ 4524
показати весь коментар
23.02.2021 23:28 Відповісти
На Банковой задержан ветеран войны, доброволец Нацгвардии и Правого сектора Максим Кривцов - Цензор.НЕТ 2491
показати весь коментар
23.02.2021 22:54 Відповісти
скоро
показати весь коментар
23.02.2021 23:18 Відповісти
уже пора!
показати весь коментар
23.02.2021 23:20 Відповісти
Це що за зелені чоловічки без розпізнавальних знаків його пакують? На що натякаєш?
показати весь коментар
23.02.2021 23:30 Відповісти
Пора розганять єтот бродячий цырк
показати весь коментар
23.02.2021 22:54 Відповісти
Ну так правильно: режим тупорылого кацапского клоуна безпричинно сажает в тюрьмы и автозаки только ветеранов или патриотов. А убийцы Гадзюк, Евромайдановцев, Окуевой - спокойно гуляют на свободе.
показати весь коментар
23.02.2021 22:56 Відповісти
І в ОПі працюють.
показати весь коментар
23.02.2021 23:02 Відповісти
Подвіря ОП.На Банковой задержан ветеран войны, доброволец Нацгвардии и Правого сектора Максим Кривцов - Цензор.НЕТ 7345На Банковой задержан ветеран войны, доброволец Нацгвардии и Правого сектора Максим Кривцов - Цензор.НЕТ 4448
показати весь коментар
23.02.2021 22:57 Відповісти
Всех пересажают...
показати весь коментар
23.02.2021 22:57 Відповісти
Мне пока еще все же кажется, что у вас такое не прокатит. Но пока не очень как то прошло.
показати весь коментар
23.02.2021 23:11 Відповісти
Майдана не будет. Даже цветов с шариками не будет.
показати весь коментар
23.02.2021 23:13 Відповісти
просто гранати принесуть замість каменів
показати весь коментар
23.02.2021 23:20 Відповісти
Эт точно!
14-го года с Небесной сотней уже не будет
Будет 21-ый, с мусорской тысячей 🙁
показати весь коментар
23.02.2021 23:24 Відповісти
В коментах до попередньої статті вже писав: прозрій і не пиши дурниць.
показати весь коментар
23.02.2021 23:36 Відповісти
Сообщалось, что сегодня менты задержали "киборга", который защищал Донецкий аэропорт от рашистов.
показати весь коментар
23.02.2021 22:59 Відповісти
То, звичайно, не він зривав з поліціянтів бронежилети, не він спалював шоломи...він сніжинки відганяв.
показати весь коментар
23.02.2021 23:00 Відповісти
І коли ж він один все те робив ...
показати весь коментар
23.02.2021 23:02 Відповісти
Не трать буквы на дебильного ЗЕбота
показати весь коментар
23.02.2021 23:03 Відповісти
це фуйлобот.
показати весь коментар
23.02.2021 23:06 Відповісти
Как настроение? Смотрю разбушевалась.
показати весь коментар
23.02.2021 23:19 Відповісти
Fikus 44ffbe78,свиня москальна,тебе хрюкать не разрешали! сгинь в спам! На Банковій затримано ветерана війни, добровольця Нацгвардії та Правого сектора Максима Кривцова - Цензор.НЕТ 4693
показати весь коментар
23.02.2021 23:28 Відповісти
Він? У вас і факти є?
показати весь коментар
23.02.2021 23:03 Відповісти
Так всі затримані будуть пояснювати свою присутність і безчинства, які вони чинять. Це не протест! Це шабаш безумців!. Торжества правосуддя ви хочете досягти шляхом масового порушення законодавства.
показати весь коментар
23.02.2021 23:19 Відповісти
ти пропонуєш грати з шулєром у карти по його правилах - і це тупо.
показати весь коментар
23.02.2021 23:22 Відповісти
Я пропоную бути ЛЮДЬМИ, перш за все! Питання, яким розгойдують нинішню ситуацію, не варта того, щоби влаштовувати безчинства. Воно на раз вирішується шляхом подачі апеляцій.
показати весь коментар
23.02.2021 23:37 Відповісти
...просто у тіні стоять ляльководи, яким вигідно стравлювати між собою українців(чи може хто не вважає хлопців у формі і на службі українцями?), задля примарної мрії дорватись ще разок до влади. Їм, ляльководам, які вже один раз про_рали свій шанс, плювати на людей, державні інтереси і здоровий глузд. Вони, бувші, готові йти по трупам і потихеньку підкидають цю ідею, зважаючи на окремі коменти, своїм недалеким в основній масі прихильникам. Печалька...
показати весь коментар
23.02.2021 23:53 Відповісти
Ось на таких лохів "Я пропоную бути ЛЮДЬМИ" вони і розраховують.
показати весь коментар
24.02.2021 06:29 Відповісти
Ну, зрозуміло, ти - не лох! Ти, або проплачений маніпулятор(кукловод), або дебіл, яким маніпулюють, як заманеться.
показати весь коментар
24.02.2021 09:19 Відповісти
Дебіл або прикидаєшся?
показати весь коментар
24.02.2021 09:40 Відповісти
Я питаю у вас, на якій підставі ви ствердужєте, що саме ця людина зривала жилети і шоломи? Якщо ви не можете підтвердити свої слова фактами, значить ви пустобріх, як і кривосуддя собачогорота- портнова.
До речі ... За вашою версією Революція Гідності була масовим правопорушенням?
показати весь коментар
23.02.2021 23:38 Відповісти
Моя відповідь розміщена вище. Якщо ви здатні щось зрозуміти-зрозумієте. До речі, не змішуйте Революцію гідності з цим, спеціально спровокованим вузьким колом зацікавлених осіб, шабашом . Стерненко тут став просто приводом, який уміло використали певні кола.
показати весь коментар
23.02.2021 23:47 Відповісти
Зеленський особисто призначив у владу саме те "вузьке коло зацікавлених осіб", якому вигідне це суддівське свавілля. Він особисто їх кришує.
Я не вважаю себе прихильницею Стерненка, та той шабаш, який за ВАЗеленського влаштував портнов і вся ця свора риго- колаборантів, потрібно зупинити.
показати весь коментар
24.02.2021 10:21 Відповісти
Я взагалі не памятаю часу, коли у нас був суддівський порядок, а тепер став свавіллям. Може нагадаєте? Не чув, також про систему призначення суддів Зеленським.І дуже сумніваюсь,що йому вигідне судівське свавілля. Тим більше у справах, які можуть викликати такий резонанс у суспільстві і яким,без жодного сумніву, по повній скористаються його "закляті друзі". А це: і путінці, і медведчуки з рабіновичами, і бариго-колаборанти, і просто тупоголові 20- гривневі виконавці всього, що скажуть.. Для чого це Зеленському? (як і іншому на його місці).
показати весь коментар
24.02.2021 10:50 Відповісти
Многие менты и в 14 году были уверены, что за правое дело, и что теперь, надо быть с народом ,а не с этим шапито временным...не придется тогда в рашку бежать
показати весь коментар
23.02.2021 23:06 Відповісти
не он? А жаль
показати весь коментар
23.02.2021 23:09 Відповісти
народ знову гамселять рашапоїдна шобла знову рулить???!?!?!
і це всього через 7 років після Майдану?
за шо Небесна Сотня поклала голови?
за тріумф якоїсь смердючої портянки?
вся "мудрість" цього наріду в його тупизні і совковій спадщині привитій репресіями, голодоморами, нищенням і знущаннями рашапоїдних потвор над українцями.
та скоро все зміниться.
показати весь коментар
23.02.2021 23:09 Відповісти
На Заході регулярно гамселять ще й з водометів поливають. І нічого, ніхто навіть "озабоченности" не виказує.
показати весь коментар
23.02.2021 23:40 Відповісти
Тому що, треба було закінчувати справу, а не вибирати казна що. Самі віддали перемогу в 2014-му.
показати весь коментар
24.02.2021 09:22 Відповісти
Ще один неЛЕГЕТИМНИЙ назріває.
показати весь коментар
23.02.2021 23:12 Відповісти
РАСТОВ НЄ РЄЗІНАВИЙ
показати весь коментар
23.02.2021 23:23 Відповісти
А что тут удивительного , и Порошенко и Зеленский строят полицейское государство, вместо того что бы делать реформы и создавать правовое государство, они оба бабло на полицию для защиты от народа тратили, только не понимают идиоты , что нас больше ,чем их полиции!
показати весь коментар
23.02.2021 23:13 Відповісти
Прочти себя еще раз(только внимательно) и ужаснись своей глупости.
показати весь коментар
23.02.2021 23:15 Відповісти
ти на пляшці рівно сиди кацапе
показати весь коментар
23.02.2021 23:37 Відповісти
Тупой ты! Что Порошенко не увеличивал расходы на полицию как и Зеленский? Расходы на полицию росли быстрее чем все остальное и боролся он с народом так же , это теперь он белый и пушистый ,а когда был президентом - боялся народа как огня! Я продолжаю утверждать , что с 2010 года , вся власть от Януковича до Зеленского строила и строит ПОЛИЦЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО , где нет правосудия ,они пытаются реализовать сценарий Путина по отношению к собственному народу ,загнать его по домам что бы не высовывались, а всех недовольных повязать. И попробуйте привести хоть один пример , что это не так! Если бы были реальные реформы , за 7 лет и суды сталибы другими и прокуратура и менты , а так "маємо те що маємо"-по выражению одного классика. Олигархически - преступное государство , пытающееся силой задавить народ.
показати весь коментар
24.02.2021 14:00 Відповісти
Гарний мент- мертвий мент.
показати весь коментар
23.02.2021 23:20 Відповісти
На Банковій затримано ветерана війни, добровольця Нацгвардії та Правого сектора Максима Кривцова - Цензор.НЕТ 3519
показати весь коментар
23.02.2021 23:23 Відповісти
За Антоненка та Кузьменко теж спочатку голосно горлопанили, з плакатами, концертами... Вистачило запалу на пару-трійку днів. А за цього "активіста", який із тих хто голосніше всіх гукає "Тримай злодія", завтра і не згадають. Зацікавлені знайдуть інший привід - Сірожа-активіст не переб'є Мертвеччука & Ко. Але, недарма кажуть, на безриб'ї і рак - риба...
показати весь коментар
23.02.2021 23:39 Відповісти
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, татарових, попревичів, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приїде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
24.02.2021 01:29 Відповісти
Давайте дебіли і далі тут розказуйте як правосєкі не підтримують "мутного" Сергія.
показати весь коментар
24.02.2021 06:09 Відповісти
пора, пора ...пашити усю цю **************=жидівську ...ЗДОТУ, мало цих авакінських МУСОРСЬКИХ ...ДАРАСІВ палили на Майдані, ПОТРІБНО ПЕРІОДИЧНО ПОВТОРЮВАТИ!
показати весь коментар
24.02.2021 06:26 Відповісти
 
 