На Банковій затримано ветерана війни, добровольця Нацгвардії та Правого сектора Максима Кривцова (оновлено)

Серед затриманих поліцією учасників акції протесту біля Офісу Президента ветеран війни, доброволець Нацгвардії та Правого сектора Максим Кривцов.

Про це Кривцов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я в автозаку, везуть на Московську 30. Якийсь срочнік, реально мудак, почав фігачити по голові. Я взагалі їх не трогав і сніжки прибирав, щоб в шию не западали", - написав Кривцов.

Пізніше він повідомив, що разом з іншими затриманими перебуває в актовому залі Печерського відділення поліції.

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Нагадуємо, раніше в поліції Києва повідомили про 17 затриманих на акції біля ОП.

Кривцов на своїй сторінці повідомив, що його відпустили.