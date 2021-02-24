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Під час сутичок біля Офісу Президента постраждали 27 правоохоронців, усіх затриманих відпустили, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Під час сутичок біля Офісу Президента постраждали 27 правоохоронців, усіх затриманих відпустили, - поліція

Унаслідок сутичок у вівторок увечері біля будівлі Офісу Президента в центрі Києва постраждали 27 співробітників поліції та бійців Нацгвардії.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час забезпечення правопорядку на вулиці Банковій постраждали 27 правоохоронців. Їм надають медичну допомогу. Всіх доставлених в управління осіб опитали й відпустили", - йдеться в повідомленні.

У столичному главку поліції зазначили, що в акції, яка відбувалася біля Офісу Президента України, взяли участь понад 2 тис. осіб.

"Під час акції учасники використовували газові балончики та фаєри. На зауваження поліцейських не вчиняти правопорушень вони не реагували, тож словесні перепалки переростали в сутички. У результаті опіків очей зазнали 27 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сутички на Банковій: є постраждалі (оновлено). ФОТО

До управління поліції доставили 24 активних учасників акції. "У них взяли пояснення і відпустили", - розповіли в главку.

Як повідомлялося, за фактами подій, що відбулися, слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
При столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция - Цензор.НЕТ 4474
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23.02.2021 23:28
+21
Начнем с того, что в США и в ЕС судьи не ставят у себя перед домом бюсты Сталина, декларируют свое имущество, а не прячут, не отпускают пьяных водителей за взятки, не ведут судебные процессы на языке страны агрессора.
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24.02.2021 00:50
+19
Зелень шлялась по гастролях і ще не бачила як горять шини.
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23.02.2021 23:30
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При столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция - Цензор.НЕТ 2212
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23.02.2021 23:27 Відповісти
Кива? При столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция - Цензор.НЕТ 7585
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23.02.2021 23:29 Відповісти
это робокоп ему все равноПри столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция - Цензор.НЕТ 4424
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23.02.2021 23:32 Відповісти
Не "з залу," а з зали.
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24.02.2021 08:41 Відповісти
Кончил...
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24.02.2021 09:38 Відповісти
Главное оставаться людьми.
Только скоты радуються насилию над другими.

Что посеешь, то и пожнешь.
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24.02.2021 09:57 Відповісти
При столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция - Цензор.НЕТ 6345
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23.02.2021 23:27 Відповісти
учитесь навальнята При столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция - Цензор.НЕТ 6022
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23.02.2021 23:31 Відповісти
Пахнет подставой.
Странное совпадеие, после закрытия сепарских каналов.
Не будьте стадом !
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24.02.2021 10:02 Відповісти
Всё.
Расходятся.
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23.02.2021 23:27 Відповісти
А ты хотел чтобы офис штурмовали?
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23.02.2021 23:29 Відповісти
А что это было? При столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция - Цензор.НЕТ 743
Погреться приходили?
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23.02.2021 23:30 Відповісти
дарить цветы...
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23.02.2021 23:31 Відповісти
смєтуни
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23.02.2021 23:30 Відповісти
до субботы все только начинается
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23.02.2021 23:34 Відповісти
Снежком в шлем кацманавтам попали? Как там на русне приговоры штампуют - причинили полицейским нестерпимые страдания При столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция - Цензор.НЕТ 8986
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23.02.2021 23:28 Відповісти
ЦІКАВО ЧОМУ МЕНТИ ВЕСЬ ЧАС ПРОТИ ВЛАСНОГО НАРОДУ, І ЗА БАНДИТІВ ПРИ ВЛЛАДІ.
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24.02.2021 08:46 Відповісти
При столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция - Цензор.НЕТ 4474
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23.02.2021 23:28 Відповісти
При столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция - Цензор.НЕТ 9759При столкновениях возле Офиса Президента пострадали 27 правоохранителей, всех задержанных отпустили, – полиция - Цензор.НЕТ 3242
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23.02.2021 23:35 Відповісти
Зелень шлялась по гастролях і ще не бачила як горять шини.
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23.02.2021 23:30 Відповісти
Татаров дуже добре бачив
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23.02.2021 23:38 Відповісти
Нанюхались из своих балончиков?
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23.02.2021 23:31 Відповісти
Всем спокойной ночи.
Шоу закончилось.
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23.02.2021 23:32 Відповісти
И пусть тебе Робеспьер приснится.
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23.02.2021 23:35 Відповісти
27 мусоров из клана маклаудов....ну,блеать,им так мерещится..,
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23.02.2021 23:32 Відповісти
Полиция готовится разворачиваться на 180 градусов? Кто же будет реализховывать решения Судов и Генпрокуратуры?
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23.02.2021 23:33 Відповісти
Козломордые из-за паребрика и белорусы, смотрите как оно у нас, это вам не с фонариками и цветочками выходить...
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23.02.2021 23:37 Відповісти
но мало и рано останавливаются...
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23.02.2021 23:42 Відповісти
... і з йоршиками в жо-пі..
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23.02.2021 23:44 Відповісти
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=8a_8O-K5zSQ
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23.02.2021 23:44 Відповісти
Мы рады за вас.
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23.02.2021 23:57 Відповісти
Щось мусора такі скляні стали,що постійно страждають. Навіть,коли іншим голови розбивають. Мабуть від мук сумління. Якої тонкої душевної організації люди... Під час сутичок біля Офісу Президента постраждали 27 правоохоронців, усіх затриманих відпустили, - поліція - Цензор.НЕТ 5083
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23.02.2021 23:44 Відповісти
"При обеспечении правопорядка на улице Банковой пострадали 27 правоохранителей.- Полиция уже определилась,что правопорядок в Украине , был нарушен несправедливым приговором прорашистского суда в Украине ,которое украинский народ взялся исправлять .Ибо если суд не может гарантировать в стране справедливость .то исправлением несправедливости суда в стране будет заниматся народ,как это было в 2014 году
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23.02.2021 23:45 Відповісти
В связи с жестким обращением с правоохранителями, правительство Беларуси выразило решительное осуждение протестующим! Під час сутичок біля Офісу Президента постраждали 27 правоохоронців, усіх затриманих відпустили, - поліція - Цензор.НЕТ 9825
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23.02.2021 23:49 Відповісти
Слабые правоохранители, потому и огребают.
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23.02.2021 23:58 Відповісти
А ти приїдь-спробуєш,слабкі мусора в Україні,чи може протестувальники в Бєларусі -сцикуни.
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24.02.2021 00:02 Відповісти
Ты сам сначала разберись за кого ты.
Или ты тупо за кипишь?
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24.02.2021 00:06 Відповісти
Я за все те,що погано для тебе.
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24.02.2021 00:18 Відповісти
Бульбаши оправдывают свою трусость. Сашко не трать свои нервы на них.
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24.02.2021 01:51 Відповісти
Так они ж правоохранители, а не каратели, как у вас.
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24.02.2021 00:24 Відповісти
Вот бы в США или ЕС пострадало 27 правоохранителей, думаю там бы уже лежала гора неудачно оказавшихся не в том месте не в то время.
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23.02.2021 23:52 Відповісти
НАБУТИЛКУ! БЄГОМ!
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24.02.2021 00:00 Відповісти
Начнем с того, что в США и в ЕС судьи не ставят у себя перед домом бюсты Сталина, декларируют свое имущество, а не прячут, не отпускают пьяных водителей за взятки, не ведут судебные процессы на языке страны агрессора.
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24.02.2021 00:50 Відповісти
И как всегда в таких случаях сразу же бедненькие менты пострадали в большом количестве.
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24.02.2021 00:49 Відповісти
мусора - не люди. чем больше сдохнет, тем воздух будет чище.
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24.02.2021 01:30 Відповісти
Мне как-то похер на это быдло с пагонами и сколько его там пострадало из-за собственной тупости. Когда у тушки нет мозгов, чтобы выучится и получить профессию, оно надевает каску и идет защищать подонков и убийц. Поэтому от того, что мусарня "пострадала", мне даже становится тепло на душе. Ведь мусора - не люди!
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24.02.2021 06:30 Відповісти
Як влада боїться спілкування з народом. Але не боїться садити за грати патріотів. Зате сепаратистів влада спонукає йти до ВР, на посади мерів і депутатів різних рівнів. Влада наша є близькою для сепаратистів та корупціонерів.
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24.02.2021 07:17 Відповісти
Аваков есть в списках пострадавших?
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24.02.2021 08:39 Відповісти
Оно в списках есть, НО на чуть более позднюю дату...
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24.02.2021 10:25 Відповісти
А каток не пострадал?
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24.02.2021 09:47 Відповісти
Чому поліціянти не перейшли на бік потестувальників?
Ніхто б не постраждав, адже їм не обов'язково виконувати злочинні накази -
зокрема, захищати лохдауна.
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24.02.2021 10:30 Відповісти
Ну звільнять такого з органів, куди він піде далі працювати? Думайте їхнею логікою. Тут не робота, а шара, зарплата, премії, рання і солідна пенсія... Якщо ПРИЙДЕ час, ці оборотні в погонах дуже швидко прейдуть на "сторону народу", а наказ їм дасть сам авакян! Мусору все рівно кому служити, а жити хочеться, щей щоб на хліб з маслом хватало.
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24.02.2021 12:00 Відповісти
Реально у "швидку" сідали двоє мусорів (один із них "косар", той, якого на фотці несуть).
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24.02.2021 10:31 Відповісти
пока нічого не розумію,якщо стерненко з пс ,чого не видко яроша?
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24.02.2021 10:33 Відповісти
пока нічого не розумію,якщо стерненко з пс ,чого не видко яроша? і чи не сивочолий з мертвим воду мутять?
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24.02.2021 10:35 Відповісти
мусора мрази из аваковского опг мвд
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24.02.2021 10:36 Відповісти
ФОТО ПОСТРАДАВШИХ С ИХ ТРАВМАМИ В СТУДИЮ !)
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24.02.2021 13:38 Відповісти
 
 