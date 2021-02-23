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Протестувальники під Офісом Президента гріються від охопленого вогнем поліцейського шолома. ФОТО дня

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Учасники акції протесту проти вироку Стерненку гріються біля охопленого вогнем шолома поліцейського біля будівлі Офісу Президента в Києві.

Фото на своїй сторінці у фейсбуці розмістив Станіслав Федорчук, передає Цензор.НЕТ.

Протестувальники під Офісом Президента гріються від охопленого вогнем поліцейського шолома. ФОТО дня 01

"Українці гріються біля палаючого шолома поліцейського. Так справжнє громадянське суспільство реагує на порушення судів, прокурорів та поліції. Несправжне - шукає причин лишатися вдома", - підписав фото Федорчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Учасники акції на підтримку Стерненка відібрали в поліції кілька шоломів і спалили їх. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+57
Протестующие под Офисом Президента греются от горящего полицейского шлема. Фото дня - Цензор.НЕТ 4097
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23.02.2021 23:27
+46
Покажіть цю світлину москалям та біларусам.
Квіточки? Хіроводи? Ніт, не чули.
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23.02.2021 23:29
+36
Зачётное фото!
Это - свободная Украина!
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23.02.2021 23:28
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Протестующие под Офисом Президента греются от горящего полицейского шлема. Фото дня - Цензор.НЕТ 4097
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23.02.2021 23:27 Відповісти
Срусские его еще толкать любят Протестувальники під Офісом Президента гріються від охопленого вогнем поліцейського шолома. ФОТО дня - Цензор.НЕТ 3468
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23.02.2021 23:33 Відповісти
Немного перегрелся

Протестующие под Офисом Президента греются от горящего полицейского шлема. Фото дня - Цензор.НЕТ 5310
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23.02.2021 23:28 Відповісти
Излишнее рвение на службе против народа - чревато 🤔
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23.02.2021 23:30 Відповісти
а ха ха
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23.02.2021 23:30 Відповісти
Зачётное фото!
Это - свободная Украина!
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23.02.2021 23:28 Відповісти
_Ещё не свободная. Оккупирована агрессором и захвачена бандитами и врагами народа (олигархами).
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23.02.2021 23:37 Відповісти
Украина и украинцы свободны по праву рождения
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23.02.2021 23:48 Відповісти
и поэтому мы непобедимы !
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23.02.2021 23:50 Відповісти
Пафос и реальность - на разных чашах весов.
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24.02.2021 00:01 Відповісти
это опыт жизни украинского народа за 1000 лет, дорогой.
основа нашей истории - свобода !
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24.02.2021 00:07 Відповісти
По праву рождения - это воля.
Свобода - это право приобретённое в борьбе.
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24.02.2021 00:44 Відповісти
Нас ГОСПОДЬ создал СВОБОДНЫМИ!!!
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24.02.2021 07:56 Відповісти
Покажіть цю світлину москалям та біларусам.
Квіточки? Хіроводи? Ніт, не чули.
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23.02.2021 23:29 Відповісти
скажуть: "уууу, хфашисти рідну мусарню відгамселили"
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24.02.2021 00:03 Відповісти
Я думаю радіти зарано. Так українці - не кацапи. Але Стерненко ще не на волі...
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23.02.2021 23:36 Відповісти
Прикро, що у шоломі немає мента.
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23.02.2021 23:42 Відповісти
Мєнт із шолома випав, бо троха перегрівся Протестувальники під Офісом Президента гріються від охопленого вогнем поліцейського шолома. ФОТО дня - Цензор.НЕТ 4942 .
Гляньте, вище має бути світлина в коментах.
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24.02.2021 00:19 Відповісти
Лаври янеовоча не дають спокою нинішній владі? Мо слід вже їм зрозуміти, що той шлях вже відомий і втікти таким чином можливості вже не буде...А от дерев в парку біля Маріїнського палацу, стовпів по Грушевського та й покришок є...
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23.02.2021 23:42 Відповісти
Шлемы зря палили--они на бюджетные деньги куплены!
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23.02.2021 23:42 Відповісти
Ты ещё скажи,что мусоров бить ни в коем случае нельзя,потому что они получают зарплату из бюджета.Не лепи горбатого
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24.02.2021 02:56 Відповісти
Между ментом и шлемом есть разница! Шлем ни в чем не виноват по определению, а с ментами возможны варианты)))
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24.02.2021 20:52 Відповісти
Менты опять на шпагат сядут, или с народом или против приказов. От незадача. Протестувальники під Офісом Президента гріються від охопленого вогнем поліцейського шолома. ФОТО дня - Цензор.НЕТ 4430 Ничего, мы напомним как оно и че, рецепт молотова не потерялся)
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24.02.2021 00:01 Відповісти
Внутренне противоречивое высказывание. Алогичное.
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24.02.2021 00:02 Відповісти
Так и задумано)))
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24.02.2021 00:09 Відповісти
Важливішою є позиція ЗСУ - не конкретно зараз, а загалом...
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24.02.2021 00:09 Відповісти
Само собой! Но если им в уши будут сцать ватные генералы и их прихвостни, многие будут сомниваться в себе и своих действиях. Нарушение устава тоже недопустимо.
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24.02.2021 00:14 Відповісти
Це може мати фатальні для мєнтів наслідки - міжвушні ганглії поплавляться Протестувальники під Офісом Президента гріються від охопленого вогнем поліцейського шолома. ФОТО дня - Цензор.НЕТ 3338 .
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24.02.2021 00:15 Відповісти
Ну а как) Сделка с совестью, как никак)
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24.02.2021 00:17 Відповісти
Протестувальники під Офісом Президента гріються від охопленого вогнем поліцейського шолома. ФОТО дня - Цензор.НЕТ 5019 Ви надто гарної думки про тих персонажів. Ще з часів Шапкокрада в мусарні проводилась ретельна селекція серед особового складу. За весь цей час ніц не помінялось. Тому там ні мозку, ні совісті, лише міжвушні ганглії.
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24.02.2021 00:24 Відповісти
Можливо, та все таки не буду погоджуватися із вами остаточно, оскільки, якщо би було все так сумно, то в нас би все було як в білорусів. А в нас не так, хоч і з притираннями, та все таки, ще лишилися там люди при здоровому глузді)
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24.02.2021 00:33 Відповісти
Відморозки з "гумовими демократизаторами" у нас такі самі, як і в білорусів. Різниця полягає лише в тому, що українці, на відміну від білорусів, зрозуміли (хоч і не відразу), що хороводами на площі та інфантильними флешмобами від владного виродка не позбутися.
Та як виявилось, цього недостатньо. Добру справу треба доводити до кінця. Інакше непокаране зло повернеться. Якби постмайданна влада не "обілечувала" ригів, продажних суддів, відморозків-мусорів та інших покручів, а акуратно пересадила б їх у 2014-му, сьогоднішня ганьба не трапилась би.
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24.02.2021 00:52 Відповісти
Закони натовпу - на те і закони.
А взагалі - дикунство! Стравлювати людей, українців, між собою, задля досягнення сумнівного політичного зиску.
Ліпити із пересічного злодійкуватого балабола-"активіста" ідола і надрочувати заради нього іти товктися між собою українців (одних недолугих, інших на службі) - верх цинізму. Замість натовкти пику пастуху, вівці ********* між собою...
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24.02.2021 00:10 Відповісти
Если бы вместо шлема был портнов, то это было бы фото года.
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24.02.2021 00:39 Відповісти
А в мокшве фонарики зажигают. Рабы немы.
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24.02.2021 00:52 Відповісти
Полицейский автомобиль более теплотворен, чем шлем.
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24.02.2021 05:42 Відповісти
Долб...бы малолетние!
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24.02.2021 07:07 Відповісти
Лапоть, не скиглы
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24.02.2021 07:34 Відповісти
А ну брысь!
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24.02.2021 07:36 Відповісти
Якийсь фотошоп (у центрі)
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24.02.2021 08:13 Відповісти
 
 