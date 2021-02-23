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Протестувальники під Офісом Президента гріються від охопленого вогнем поліцейського шолома. ФОТО дня
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Учасники акції протесту проти вироку Стерненку гріються біля охопленого вогнем шолома поліцейського біля будівлі Офісу Президента в Києві.
Фото на своїй сторінці у фейсбуці розмістив Станіслав Федорчук, передає Цензор.НЕТ.
"Українці гріються біля палаючого шолома поліцейського. Так справжнє громадянське суспільство реагує на порушення судів, прокурорів та поліції. Несправжне - шукає причин лишатися вдома", - підписав фото Федорчук.
Топ коментарі
+57 Zelya Vsyo
показати весь коментар23.02.2021 23:27
+46 Welt Schmerz
показати весь коментар23.02.2021 23:29
+36 Алекс Мышкевич
показати весь коментар23.02.2021 23:28
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Это - свободная Украина!
основа нашей истории - свобода !
Свобода - это право приобретённое в борьбе.
Квіточки? Хіроводи? Ніт, не чули.
Гляньте, вище має бути світлина в коментах.
Та як виявилось, цього недостатньо. Добру справу треба доводити до кінця. Інакше непокаране зло повернеться. Якби постмайданна влада не "обілечувала" ригів, продажних суддів, відморозків-мусорів та інших покручів, а акуратно пересадила б їх у 2014-му, сьогоднішня ганьба не трапилась би.
А взагалі - дикунство! Стравлювати людей, українців, між собою, задля досягнення сумнівного політичного зиску.
Ліпити із пересічного злодійкуватого балабола-"активіста" ідола і надрочувати заради нього іти товктися між собою українців (одних недолугих, інших на службі) - верх цинізму. Замість натовкти пику пастуху, вівці ********* між собою...