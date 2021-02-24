Акції на підтримку Стерненка відбулися у Львові, Вінниці, Одесі, Харкові та інших містах. ФОТОрепортаж

Учасники акцій протестували проти рішення суду, що засудив одеського активіста Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення людини.

У Львові на акції протесту на площі Ринок зібралися приблизно тисяча осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ". Учасники акції тримали плакати з портретами Стерненка і гаслами "Волю Стерненку!", "Сьогодні його, а завтра - всіх нас!", "Прийшла весна - не тих саджають" та інші.







У Вінниці протестувальників було менше - приблизно сотня, і на акцію на площу Небесної Сотні вони вийшли спонтанно. "Незгода із вироком Стерненку об’єднала представників різних політичних сил і організацій. Люди сьогодні не згодні з державною політикою у сфері правоохоронної діяльності. Фактично на сьогодні це заполітизовані структури, які здійснюють переслідування активних громадян", - розповів один із координаторів акції Богдан Куценко.







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У Харкові майже 100 протестувальників пікетували облдержадміністрацію. Під час акції перекривали рух транспорту по вул. Сумській. Після пікету під ОДА учасники акції вирушили пікетувати головне управління Нацполіції Харківщини.

"Це не суд, а кривосуддя, бо немає доказів провини. Стерненко - класичний приклад політичного в'язня, тому вважаємо вирок політичною помстою патріоту. Вимагаємо звільнення Стерненка", - сказав співорганізатор пікету, лідер громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.







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В Одесі на мітинг на підтримку Стерненка вийшли майже 200 осіб, повідомляє УНІАН. Вони зібралися біля пам'ятника Дюку на Приморському бульварі. Люди прийшли з плакатами "Ні політичним репресіям", "Борітеся і поборите" та ін., а також з портретами активіста. Промовці заявили, що вважають вирок Стерненку - політичним і сфабрикованими. Як зазначив один з організаторів акції протесту Кирило Димов, активісти вимагають справедливого розслідування, наполягають на тому, щоб патріотів України, включно зі Стерненком відпустили із СІЗО і виправдали.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.