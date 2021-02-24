Акції на підтримку Стерненка відбулися у Львові, Вінниці, Одесі, Харкові та інших містах. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Учасники акцій протестували проти рішення суду, що засудив одеського активіста Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення людини.
У Львові на акції протесту на площі Ринок зібралися приблизно тисяча осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ". Учасники акції тримали плакати з портретами Стерненка і гаслами "Волю Стерненку!", "Сьогодні його, а завтра - всіх нас!", "Прийшла весна - не тих саджають" та інші.
У Вінниці протестувальників було менше - приблизно сотня, і на акцію на площу Небесної Сотні вони вийшли спонтанно. "Незгода із вироком Стерненку об’єднала представників різних політичних сил і організацій. Люди сьогодні не згодні з державною політикою у сфері правоохоронної діяльності. Фактично на сьогодні це заполітизовані структури, які здійснюють переслідування активних громадян", - розповів один із координаторів акції Богдан Куценко.
У Харкові майже 100 протестувальників пікетували облдержадміністрацію. Під час акції перекривали рух транспорту по вул. Сумській. Після пікету під ОДА учасники акції вирушили пікетувати головне управління Нацполіції Харківщини.
"Це не суд, а кривосуддя, бо немає доказів провини. Стерненко - класичний приклад політичного в'язня, тому вважаємо вирок політичною помстою патріоту. Вимагаємо звільнення Стерненка", - сказав співорганізатор пікету, лідер громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.
В Одесі на мітинг на підтримку Стерненка вийшли майже 200 осіб, повідомляє УНІАН. Вони зібралися біля пам'ятника Дюку на Приморському бульварі. Люди прийшли з плакатами "Ні політичним репресіям", "Борітеся і поборите" та ін., а також з портретами активіста. Промовці заявили, що вважають вирок Стерненку - політичним і сфабрикованими. Як зазначив один з організаторів акції протесту Кирило Димов, активісти вимагають справедливого розслідування, наполягають на тому, щоб патріотів України, включно зі Стерненком відпустили із СІЗО і виправдали.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/AchteMarzo63/status/1364460800174415873
за кожного вбитого Українського захисника , потрібно вбити двох опезежистів або їм подібних.
Викрадення дорослої людини - це ж не гаманець витягнути в трамваї у напівсліпої та напівглухої бабці. Це ж як мінімум 3 викрадача має бути: 1 за кермом та двоє надягають мішка на голову та тягнуть до машини...
То чому "спільники" нікого не цікавлять?
"Спільники" не настільки патріотичні та незручні для промосковської влади, як Сергій, а тому їми можна і не займатися?
Цей "нюанс" показує, наскільки вся справа є шитою білими нитками політично обумовлена.