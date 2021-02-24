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акція (1054) Вінниця (310) Львів (1783) мітинг (683) Одеса (3303) пікет (315) Харків (2826) Стерненко (360)

Акції на підтримку Стерненка відбулися у Львові, Вінниці, Одесі, Харкові та інших містах. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Учасники акцій протестували проти рішення суду, що засудив одеського активіста Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення людини.

У Львові на акції протесту на площі Ринок зібралися приблизно тисяча осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ". Учасники акції тримали плакати з портретами Стерненка і гаслами "Волю Стерненку!", "Сьогодні його, а завтра - всіх нас!", "Прийшла весна - не тих саджають" та інші.

Акції на підтримку Стерненка відбулися у Львові, Вінниці, Одесі, Харкові та інших містах 01
Акції на підтримку Стерненка відбулися у Львові, Вінниці, Одесі, Харкові та інших містах 02
Акції на підтримку Стерненка відбулися у Львові, Вінниці, Одесі, Харкові та інших містах 03

У Вінниці протестувальників було менше - приблизно сотня, і на акцію на площу Небесної Сотні вони вийшли спонтанно. "Незгода із вироком Стерненку об’єднала представників різних політичних сил і організацій. Люди сьогодні не згодні з державною політикою у сфері правоохоронної діяльності. Фактично на сьогодні це заполітизовані структури, які здійснюють переслідування активних громадян", - розповів один із координаторів акції Богдан Куценко.

Акції на підтримку Стерненка відбулися у Львові, Вінниці, Одесі, Харкові та інших містах 04
Акції на підтримку Стерненка відбулися у Львові, Вінниці, Одесі, Харкові та інших містах 05
Акції на підтримку Стерненка відбулися у Львові, Вінниці, Одесі, Харкові та інших містах 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безстрокова акція проти вироку Стерненку розпочнеться в суботу

У Харкові майже 100 протестувальників пікетували облдержадміністрацію. Під час акції перекривали рух транспорту по вул. Сумській. Після пікету під ОДА учасники акції вирушили пікетувати головне управління Нацполіції Харківщини.

"Це не суд, а кривосуддя, бо немає доказів провини. Стерненко - класичний приклад політичного в'язня, тому вважаємо вирок політичною помстою патріоту. Вимагаємо звільнення Стерненка", - сказав співорганізатор пікету, лідер громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.

Акції на підтримку Стерненка відбулися у Львові, Вінниці, Одесі, Харкові та інших містах 07
Акції на підтримку Стерненка відбулися у Львові, Вінниці, Одесі, Харкові та інших містах 08
Акції на підтримку Стерненка відбулися у Львові, Вінниці, Одесі, Харкові та інших містах 09

Також читайте: Стерненка немає в СІЗО Одеси, де він - невідомо, - адвокат Найєм

В Одесі на мітинг на підтримку Стерненка вийшли майже 200 осіб, повідомляє УНІАН. Вони зібралися біля пам'ятника Дюку на Приморському бульварі. Люди прийшли з плакатами "Ні політичним репресіям", "Борітеся і поборите" та ін., а також з портретами активіста. Промовці заявили, що вважають вирок Стерненку - політичним і сфабрикованими. Як зазначив один з організаторів акції протесту Кирило Димов, активісти вимагають справедливого розслідування, наполягають на тому, щоб патріотів України, включно зі Стерненком відпустили із СІЗО і виправдали.

Акції на підтримку Стерненка відбулися у Львові, Вінниці, Одесі, Харкові та інших містах 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час сутичок біля Офісу Президента постраждали 27 правоохоронців, усіх затриманих відпустили, - поліція

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

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Топ коментарі
+43
цей безпредєл зеленої шобли в народу вже зность терпець.
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24.02.2021 02:11
+26
Такі акції потрібно синхронно робити під ОП, ВР, на дачі в Конча Заспі, під будинком батьків ЗЕпідара в Кривому Розі - щоб та сука проросійська і вся його родина денно і ношно сцяла свій ніс висунути, земля має палати під ногами зрадливого блазня!
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24.02.2021 03:06
+24
Повернути клоуна в цирк!
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24.02.2021 03:05
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Ой оком это он
https://twitter.com/AchteMarzo63/status/1364460800174415873
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24.02.2021 09:40 Відповісти
Однакові на пику 100відсоткова, ГАРАНТ, Портнов біснуватий, "Секретарка ОП" із секретаркою Секретаря,...,:- як близнюки, там і ген один проглядається,:- ОБЛИЧЧЯ ВЛАДИ!!!
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24.02.2021 09:54 Відповісти
коментар відмічено як спам
Порошенко пішов в атаку , для підняття рейтингу. Кому ми потрібні. Хто з нами захоче мати спільні справи. Путіну цього тільки треба. Пі...ц Україні.
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24.02.2021 10:01 Відповісти
Я зараз буду підтримувати кожного , і Стерненка в тому числі , кого ця зешобла садить в тюрму . Але хочу нагадати , як він ніс маячню на Порошенка - зараз стало краще ?
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24.02.2021 10:11 Відповісти
ЛЬВІВЯНИ МОЛОДЦІ , ТАК ТРИМАТИ .
за кожного вбитого Українського захисника , потрібно вбити двох опезежистів або їм подібних.
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24.02.2021 10:19 Відповісти
«…закипает..»© к/ф «Полосатый рейс»
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24.02.2021 10:22 Відповісти
А "дровішкі" мусора підкидають.
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24.02.2021 10:50 Відповісти
А ви завернули увагу, що ніхто в цій справі про "викрадення" не говорить про "спільників" Стерненка?
Викрадення дорослої людини - це ж не гаманець витягнути в трамваї у напівсліпої та напівглухої бабці. Це ж як мінімум 3 викрадача має бути: 1 за кермом та двоє надягають мішка на голову та тягнуть до машини...
То чому "спільники" нікого не цікавлять?
"Спільники" не настільки патріотичні та незручні для промосковської влади, як Сергій, а тому їми можна і не займатися?
Цей "нюанс" показує, наскільки вся справа є шитою білими нитками політично обумовлена.
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24.02.2021 11:06 Відповісти
А де було все це скопище "захисників", коли саджали бійців добровольчого батальйону "Торнадо". Чи тоді судочинство було якесь інше?
Акції на підтримку Стерненка відбулися у Львові, Вінниці, Одесі, Харкові та інших містах - Цензор.НЕТ 8424
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24.02.2021 13:16 Відповісти
а чего депутаты патриоты не взяли его на поруки, а честный президент не помиловал, или он поддерживает решение судьи любителя Сталина
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24.02.2021 19:43 Відповісти
Зе-мрази вообще рамсы попутали!
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24.02.2021 23:09 Відповісти
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