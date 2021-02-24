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Twitter заблокував 100 пов'язаних з Росією акаунтів: поширювали інформацію проти НАТО, США та ЄС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Twitter заблокував 100 пов'язаних з Росією акаунтів: поширювали інформацію проти НАТО, США та ЄС

Компанія Twitter повідомила, що заблокувала назавжди діяльність 373 акаунтів, 100 з яких пов'язані з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це йдеться в офіційній заяві соціальної мережі.

Заблоковані російські акаунти, як випливає із заяви, підрозділяються на дві групи. Перша група — це 69 фейкових акаунтів, пов’язаних із російськими державними інституціями. Вони поширювали російську офіційну точку зору, а також — "підривали віру в НАТО і стабільність альянсу".

Друга група із 31 аккаунта — імовірно пов’язана з Агентством інтернет-досліджень — "Ольгинською фабрикою тролів". Ці акаунти вели інформаційну війну проти Європи і США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Tвіттер блокував аккаунт російської делегації на переговорах у Відні

Загалом Twitter оголосив про блокування 373 акаунтів, пов’язаних із Росією, Вірменією та Іраном. У тому числі були заблоковані 35 акаунтів, пов’язаних з урядом Вірменії, які поширювали негативну інформацію про Азербайджан.

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Топ коментарі
+6
Западная система ценностей должна сопротивляться воровско- концлагерной системе убийц из раши .
Демократия - демократией, но рашу полезно водить мордой по асфальту и почаще
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24.02.2021 07:30
+4
Мавзолейцы Крысы,лезут что тараканье во все дыры...,но ИХТАМНЕТ... Twitter заблокировал 100 связанных с Россией аккаунтов: распространяли информацию против НАТО, США и ЕС - Цензор.НЕТ 145
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24.02.2021 07:06
+4
Twitter заблокировал 100 связанных с Россией аккаунтов: распространяли информацию против НАТО, США и ЕС - Цензор.НЕТ 1981
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24.02.2021 07:26
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Мавзолейцы Крысы,лезут что тараканье во все дыры...,но ИХТАМНЕТ... Twitter заблокировал 100 связанных с Россией аккаунтов: распространяли информацию против НАТО, США и ЕС - Цензор.НЕТ 145
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24.02.2021 07:06 Відповісти
Когда раисия уже введет чЕбурнет, чтобы не пришлось никого блокировать....
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24.02.2021 07:15 Відповісти
Twitter заблокировал 100 связанных с Россией аккаунтов: распространяли информацию против НАТО, США и ЕС - Цензор.НЕТ 1981
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24.02.2021 07:26 Відповісти
В той час як Цукерберг працює на РФ.
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24.02.2021 07:15 Відповісти
Западная система ценностей должна сопротивляться воровско- концлагерной системе убийц из раши .
Демократия - демократией, но рашу полезно водить мордой по асфальту и почаще
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24.02.2021 07:30 Відповісти
Вимагаю закриття ТікТоку в Україні.
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24.02.2021 08:11 Відповісти
Модераторський офіс в Україні або на смітник. Так вірніше.
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24.02.2021 08:17 Відповісти
Ну да! А об Украине можно распространять!
Сколько фейковых аккаунтов с недоимперии,ЛЫДЫНЫРЫ и тд всякую гадость льют на украинцев, хоть бы что!
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24.02.2021 08:22 Відповісти
"подрывала веру в НАТО и стабильность альянса"
Twitter заблокував 100 пов'язаних з Росією акаунтів: поширювали інформацію проти НАТО, США та ЄС - Цензор.НЕТ 5411
Это же вера! Как её можно подорвать у истинно верующего?
Вот например УПЦ МП. Уже всё разложено по полочкам, даже государство против. Но до сих пор самая многочисленная церковь в Украине.
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24.02.2021 08:46 Відповісти
Правильно писати "поширювали дезінформацію проти НАТО, США та ЄС"
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24.02.2021 11:30 Відповісти
целых 100 аккаунтов! Нифигасебе! Вот это удар! Пацакотролли от такого уже никогда не оправятся!

Капец, ребята, вам самим с этих цифр не смешно?
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24.02.2021 11:35 Відповісти
не пойму зачем им твитер ? их там кто то читает ?
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24.02.2021 11:40 Відповісти
 
 