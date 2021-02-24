Twitter заблокував 100 пов'язаних з Росією акаунтів: поширювали інформацію проти НАТО, США та ЄС
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Компанія Twitter повідомила, що заблокувала назавжди діяльність 373 акаунтів, 100 з яких пов'язані з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це йдеться в офіційній заяві соціальної мережі.
Заблоковані російські акаунти, як випливає із заяви, підрозділяються на дві групи. Перша група — це 69 фейкових акаунтів, пов’язаних із російськими державними інституціями. Вони поширювали російську офіційну точку зору, а також — "підривали віру в НАТО і стабільність альянсу".
Друга група із 31 аккаунта — імовірно пов’язана з Агентством інтернет-досліджень — "Ольгинською фабрикою тролів". Ці акаунти вели інформаційну війну проти Європи і США.
Загалом Twitter оголосив про блокування 373 акаунтів, пов’язаних із Росією, Вірменією та Іраном. У тому числі були заблоковані 35 акаунтів, пов’язаних з урядом Вірменії, які поширювали негативну інформацію про Азербайджан.
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Демократия - демократией, но рашу полезно водить мордой по асфальту и почаще
Сколько фейковых аккаунтов с недоимперии,ЛЫДЫНЫРЫ и тд всякую гадость льют на украинцев, хоть бы что!
Это же вера! Как её можно подорвать у истинно верующего?
Вот например УПЦ МП. Уже всё разложено по полочкам, даже государство против. Но до сих пор самая многочисленная церковь в Украине.
Капец, ребята, вам самим с этих цифр не смешно?