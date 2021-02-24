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обстріл (8821) Донбас (21109) операція Об'єднаних сил (4087)

Один український воїн загинув, ще двох поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 20 порушень режиму "тиші", - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Один український воїн загинув, ще двох поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 20 порушень режиму "тиші", - штаб ОС

Минулої доби, 23 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано двадцять порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Так, поблизу населеного пункту Зайцеве збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-мм калібру та гранатометів різних систем.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один – зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Неподалік Красногорівки противник вів вогонь із мінометів 120-мм калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – з великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.

"Внаслідок обстрілу зазнав вогнепального поранення один український захисник", - повідомили в штабі.

Також повідомляється, що з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська відкривали вогонь неподалік Шумів, а біля Причепилівки та Катеринівки – ще й зі стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захисника України поранено в районі н.п. Піски, - оперативно-тактичне угруповання "Схід"

У районі населених пунктів Авдіївка, Луганське, Золоте-4 та Миронівський противник здійснив по кілька пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Гнутового – з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Павлополя і Новоселівки Другої ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

"На обстріли противника українські воїни давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

"Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого воїна, а пораненим – бажає скорішого одужання", - додали в пресцентрі ОС.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 24 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Один український воїн загинув, ще двох поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 20 порушень режиму тиші, - штаб ОС 01
Один український воїн загинув, ще двох поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 20 порушень режиму тиші, - штаб ОС 02

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Топ коментарі
+26
Сколько у нас погибших за последние трое суток "перемирия" по-бубочке? Нужно просто перестать стрелять? Вечная память и Царствие небесное воину...
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24.02.2021 08:05
+21
Вічна світла пам'ять загиблому, найскорішого одуження пораненим....Один український воїн загинув, ще двох поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 20 порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3769
Один український воїн загинув, ще двох поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 20 порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8387
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24.02.2021 08:19
+20
Мимо кассы. Не нужно сейчас Украине отвоевывать Донбасс - через большие потери получить разграбленную территорию, перенасыщенную ватой? Легкий путь к самоубийству. Это если рашка не пойдет в контратаку и не дойдет до западных областей.
Ответку нужно давать, чтобы сепары несли десятикратные потери. Но это не при говнокомандующем клоуне.
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24.02.2021 08:23
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Сколько у нас погибших за последние трое суток "перемирия" по-бубочке? Нужно просто перестать стрелять? Вечная память и Царствие небесное воину...
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24.02.2021 08:05 Відповісти
С Нового Года уже 19-пора Зе предьяву выставить ибо насвистел на весь мир знатно своим прекращением огня, а наши как гибли так и гибнут. Карабах показал как надо решать проблему на Донбассе, а не договариваться с бандюками.
Просто уверен, Россия и не дернится ибо в санкциях как дворовая собака в блохах, да ей и сам Донбасс надоел, эта черная дыра в бюджете страны!
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24.02.2021 08:18 Відповісти
Мимо кассы. Не нужно сейчас Украине отвоевывать Донбасс - через большие потери получить разграбленную территорию, перенасыщенную ватой? Легкий путь к самоубийству. Это если рашка не пойдет в контратаку и не дойдет до западных областей.
Ответку нужно давать, чтобы сепары несли десятикратные потери. Но это не при говнокомандующем клоуне.
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24.02.2021 08:23 Відповісти
Ваша касса видимо в России ибо только ей выгодно, чтобы война на Донбассе длилась десятилетиями, а это огромнейшая нагрузка на бюджет Украины, когда там войн, инвесторы туда не зайдут, хотя многие международные институты готовы вкладывать в восстановление Донбасса.
А самое страшное-под лицимерием перемирия наши солдаты гибнут и дальше.
Может вы и тактик, но таки не стратег ибо сидеть на месте и даввать ответку мы уже проходжили, скоко иожно наступать на те же грабли!?
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24.02.2021 09:22 Відповісти
Не совсем так. Не плодите российских нарративов.
Согласен с тезисами о вата нам массово не нужна. но она легко и быстро устраняется: часть будет утилизировна в ходе освобождения, часть сама сбежит, часть не пройдет проверок и сядет за коллаборационизм. А остальные получат поражение в правах (серый паспорт - статус экономического резидента без политических прав), а полноценный - только после проверок и экзаменов на гражданство, на которые экзамены вата просто не пойдет в массе своей). любят сталина? Путсть любят и сталинские методы таскать. а он оч любил термин поражение в правах и анкету с вопросом "были ли родственники (я такие вопросы в анкетах лично видел в конце 80-тых годов!!! И еще заметьте, там не о только о вас, там спрашивали - там даже о ваших родственниках интересовались!!!)" . А настоящие адекватные люди, коих там тоже хватает, спокойно получат полноценные документы и учитывая пережитое, чаще всего будут голосовать за Свободу и Правый Сектор, ибо как раз ми-то вообще ничего объяснять не нужно будет!))))) Сейчас среди адекватов с Донбасса и из Крыма даже Порох - либеральный левак!!! Так что это вообще не проблема. Главное, что бы мы все правильно сделали.
По расчетам, если рашка пойдет в полномасштабную войну - она быстро кончится и развалится на улусы. И тут тоже не стоит кричать о том, что это плохо. Ибо в большинстве улусов адекватных элит больше, чем в кремле. Это просто факт, доказанный практикой.
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24.02.2021 15:19 Відповісти
Де ви бачили в Україні закони про колаборацію і обмеження в правах? Чи може масові вироки проти відвертих зрадників? Навпаки, засуджують людей, які, може і в незаконний спосіб, але боролись проти розповзання "руського міру"/
Люди, які живуть на неокуповіній території Донбасу не голосують адекватно, Голоси за ОПЗЖ такими вважати не можна. Окуповані райони взагалі знаходяться за межами українського інформаційного і культурного простору. Тому там все значно гірше.
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24.02.2021 19:13 Відповісти
Какой позор ! Убийства , войну , расстрелы в упор называть «перемирием « и «тишиной «
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24.02.2021 09:05 Відповісти
Посмотри интервью Д Дудаева- поймешь много ....Все уже на заключите льоном сценарии
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24.02.2021 12:40 Відповісти
Вічна світла пам'ять загиблому, найскорішого одуження пораненим....Один український воїн загинув, ще двох поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 20 порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3769
Один український воїн загинув, ще двох поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 20 порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8387
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24.02.2021 08:19 Відповісти
Это что-то новенькое. Меня забанили за цитирование Библии.
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24.02.2021 08:29 Відповісти
Один український воїн загинув, ще двох поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 20 порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9838.
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24.02.2021 08:35 Відповісти
мне кажется, что в прошлом году, в это время никакого прекращения огня не было и как-то меньше военных погибало..., а тут прекратили огонь, объявили перемирие - и каждую неделю по 3-4 человека гибнет, как-то логики нет..., может, конечно, в голове у главнокомандующего другой лимит - человек 20-30, тогда может он очнется и скажет, что как-то не выходит с перемирием, что, если ты стоишь на коленях согнувшись, а тебя метелят железными прутами, то вряд ли получится достичь мирных договоренностей при жизни...
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24.02.2021 08:52 Відповісти
Цікавий психологічний феномен: спочатку наобіцяв людям миру, об'явив режим перемир'я, реально перемир'я нема, убивають не тільки захисників України, але всім розказуємо що є режим тиші, хвалимо себе і підганяємо звіти під ці вигадки. Я думав, що це було можливо тільки в СРСР. Класика окозамилювання. А може це прояви якогось психічного відхилення?
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24.02.2021 08:57 Відповісти
Какой к чёрту режим "тишины"! Пора б давать такую "ответку", чтобы на "той стороне" действительно была тишина и не повадно было рашкинским снайперам приезжать на тренировки.
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24.02.2021 09:00 Відповісти
Один український воїн загинув, ще двох поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 20 порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6613
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24.02.2021 10:01 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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24.02.2021 10:02 Відповісти
за кожного вбитого Українського захисника , потрібно вбити двох опезежистів або їм подібних. .
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24.02.2021 10:17 Відповісти
Десяток, а може й бiльше!!!
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24.02.2021 13:32 Відповісти
І ніких обмежень, двів жалоби, санкцій, як нічого не відбулось. Моральні виродки.
Рідним співчуття....
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24.02.2021 10:40 Відповісти
Хроника одного президента
24.‎02.‎2021

За полтора года в результате "миротворческих" действий Зеленского и его команды было осуществлено разминирование 163 км линии соприкосновения, произведен отвод войск в "зонах разведения" на участках длинной 116 км, отведена за пределы боевого применения артиллерийское вооружение калибром свыше 120 мм по всей протяженности линии соприкосновения. Генеральным штабом ВСУ были отданы оперативные распоряжения о запрете ответного огня без согласования с вышестоящим командованием. Нынешнее обострение и потери украинских войск - прямое следствие действий Зеленского как Верховного Главнокомандующего ВСУ.

по теме 2020-01-25 Разведение войск. Цифры, факты, выводы - https://timeze2019.blogspot.com/2020/01/blog-post_25.html
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24.02.2021 12:29 Відповісти
Отведены да?...
Значит российская прокси-армия в ОРДЛО научилась массово рогатками закидывать 120 и 122 боеприпасы? Кидать снайперские выстрелы руками лучше чем снайперскими винтовками, а все разминированные снаряды боеприпасы минировать строго на территории наших позиций в строго взведенном состоянии? Да и зрение со слухом в ОРДЛО развилось так, что им и беспилотники теперь не нужны, а значит таковые и не используется совсем?
А может все проще и орки уже давно забили на всякое перемирие?
А Президент у нас делает мину, что он ... не лох.
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24.02.2021 15:27 Відповісти
Yuriy V. Moskalenko

БІЛОЦЕРКІВСЬКА ВОЛОНТЕРСЬКА ГРУПА #БВГ
Вчора о 02:08 ·

На жаль, у нас є бойові втрати (2 загинули і 4 поранених під час обстрілу у
72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
 і 35 БрМП) і небойові втрати (3 бійця загинули під час посилення конструкції бліндажу в
58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського)...

Шана загиблим...

Щирі співчуття рідним, близьким і друзям загиблих...
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24.02.2021 18:47 Відповісти
сепари підараси
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24.02.2021 20:44 Відповісти
 
 