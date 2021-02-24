Один український воїн загинув, ще двох поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 20 порушень режиму "тиші", - штаб ОС
Новини Цензор.НЕТ Події
Минулої доби, 23 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано двадцять порушень режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
"Так, поблизу населеного пункту Зайцеве збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-мм калібру та гранатометів різних систем.
"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один – зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.
Неподалік Красногорівки противник вів вогонь із мінометів 120-мм калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – з великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.
"Внаслідок обстрілу зазнав вогнепального поранення один український захисник", - повідомили в штабі.
Також повідомляється, що з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська відкривали вогонь неподалік Шумів, а біля Причепилівки та Катеринівки – ще й зі стрілецької зброї.
У районі населених пунктів Авдіївка, Луганське, Золоте-4 та Миронівський противник здійснив по кілька пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Гнутового – з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Павлополя і Новоселівки Другої ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
"На обстріли противника українські воїни давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.
"Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого воїна, а пораненим – бажає скорішого одужання", - додали в пресцентрі ОС.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 24 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Будь ласка, зачекайте...
Просто уверен, Россия и не дернится ибо в санкциях как дворовая собака в блохах, да ей и сам Донбасс надоел, эта черная дыра в бюджете страны!
Ответку нужно давать, чтобы сепары несли десятикратные потери. Но это не при говнокомандующем клоуне.
А самое страшное-под лицимерием перемирия наши солдаты гибнут и дальше.
Может вы и тактик, но таки не стратег ибо сидеть на месте и даввать ответку мы уже проходжили, скоко иожно наступать на те же грабли!?
Согласен с тезисами о вата нам массово не нужна. но она легко и быстро устраняется: часть будет утилизировна в ходе освобождения, часть сама сбежит, часть не пройдет проверок и сядет за коллаборационизм. А остальные получат поражение в правах (серый паспорт - статус экономического резидента без политических прав), а полноценный - только после проверок и экзаменов на гражданство, на которые экзамены вата просто не пойдет в массе своей). любят сталина? Путсть любят и сталинские методы таскать. а он оч любил термин поражение в правах и анкету с вопросом "были ли родственники (я такие вопросы в анкетах лично видел в конце 80-тых годов!!! И еще заметьте, там не о только о вас, там спрашивали - там даже о ваших родственниках интересовались!!!)" . А настоящие адекватные люди, коих там тоже хватает, спокойно получат полноценные документы и учитывая пережитое, чаще всего будут голосовать за Свободу и Правый Сектор, ибо как раз ми-то вообще ничего объяснять не нужно будет!))))) Сейчас среди адекватов с Донбасса и из Крыма даже Порох - либеральный левак!!! Так что это вообще не проблема. Главное, что бы мы все правильно сделали.
По расчетам, если рашка пойдет в полномасштабную войну - она быстро кончится и развалится на улусы. И тут тоже не стоит кричать о том, что это плохо. Ибо в большинстве улусов адекватных элит больше, чем в кремле. Это просто факт, доказанный практикой.
Люди, які живуть на неокуповіній території Донбасу не голосують адекватно, Голоси за ОПЗЖ такими вважати не можна. Окуповані райони взагалі знаходяться за межами українського інформаційного і культурного простору. Тому там все значно гірше.
Рідним співчуття....
24.02.2021
За полтора года в результате "миротворческих" действий Зеленского и его команды было осуществлено разминирование 163 км линии соприкосновения, произведен отвод войск в "зонах разведения" на участках длинной 116 км, отведена за пределы боевого применения артиллерийское вооружение калибром свыше 120 мм по всей протяженности линии соприкосновения. Генеральным штабом ВСУ были отданы оперативные распоряжения о запрете ответного огня без согласования с вышестоящим командованием. Нынешнее обострение и потери украинских войск - прямое следствие действий Зеленского как Верховного Главнокомандующего ВСУ.
по теме 2020-01-25 Разведение войск. Цифры, факты, выводы - https://timeze2019.blogspot.com/2020/01/blog-post_25.html
Значит российская прокси-армия в ОРДЛО научилась массово рогатками закидывать 120 и 122 боеприпасы? Кидать снайперские выстрелы руками лучше чем снайперскими винтовками, а все разминированные снаряды боеприпасы минировать строго на территории наших позиций в строго взведенном состоянии? Да и зрение со слухом в ОРДЛО развилось так, что им и беспилотники теперь не нужны, а значит таковые и не используется совсем?
А может все проще и орки уже давно забили на всякое перемирие?
А Президент у нас делает мину, что он ... не лох.
БІЛОЦЕРКІВСЬКА ВОЛОНТЕРСЬКА ГРУПА #БВГ
Вчора о 02:08 ·
На жаль, у нас є бойові втрати (2 загинули і 4 поранених під час обстрілу у
72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
і 35 БрМП) і небойові втрати (3 бійця загинули під час посилення конструкції бліндажу в
58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського)...
Шана загиблим...
Щирі співчуття рідним, близьким і друзям загиблих...