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В Україні за добу від COVID-19 померли 152 людини, зафіксовано 5850 нових випадків зараження, одужали 3645 осіб

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні за добу від COVID-19 померли 152 людини, зафіксовано 5850 нових випадків зараження, одужали 3645 осіб

Станом на ранок середи, 24 лютого, виявлено 5850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"5850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 316 дітей та 271 медпрацівник.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 152 людини, зафіксовано 5850 нових випадків зараження, одужали 3645 осіб 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 152 людини, зафіксовано 5850 нових випадків зараження, одужали 3645 осіб 03госпіталізовано – 3 049 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 152 людини, зафіксовано 5850 нових випадків зараження, одужали 3645 осіб 03летальних випадків – 152;

В Україні за добу від COVID-19 померли 152 людини, зафіксовано 5850 нових випадків зараження, одужали 3645 осіб 03одужало – 3 645 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 152 людини, зафіксовано 5850 нових випадків зараження, одужали 3645 осіб 03здійснено тестувань за добу – 79 538 (зокрема методом ПЛР – 34 351, методом ІФА – 15 548, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 639).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ВООЗ вважають, що пандемія COVID-19 закінчиться на початку 2022 року

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 152 людини, зафіксовано 5850 нових випадків зараження, одужали 3645 осіб 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 152 людини, зафіксовано 5850 нових випадків зараження, одужали 3645 осіб 08захворіло – 1 317 694 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 152 людини, зафіксовано 5850 нових випадків зараження, одужали 3645 осіб 08одужало – 1 155 422 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 152 людини, зафіксовано 5850 нових випадків зараження, одужали 3645 осіб 08летальних випадків – 25 461;

В Україні за добу від COVID-19 померли 152 людини, зафіксовано 5850 нових випадків зараження, одужали 3645 осіб 08проведено ПЛР-тестувань – 6 772 495.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 152 людини, зафіксовано 5850 нових випадків зараження, одужали 3645 осіб 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 152 людини, зафіксовано 5850 нових випадків зараження, одужали 3645 осіб 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 152 людини, зафіксовано 5850 нових випадків зараження, одужали 3645 осіб 13

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Кількість виявлених зменшилась, смертність зросла. Висновок- зменшили обсяги тестування. У мене вчора два випадки, сьогодні вже на ранок-ще два. Один важкий. Цікаво, скільки сам протримаюся....
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24.02.2021 08:51 Відповісти
Моя семья уже переболела и две недели назад тетю похоронил которую в больнице короной заразили.
Сейчас Степанов всех индийской ширкой спасет которую по международным законам даже ввозить без сертификата нельзя а не то что колоть всем. В Україні за добу від COVID-19 померли 152 людини, зафіксовано 5850 нових випадків зараження, одужали 3645 осіб - Цензор.НЕТ 5202
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24.02.2021 09:01 Відповісти
По ходу наше государство взяло курс на прививочный терроризм! Нужно больше "больных" увеличили за 10 дней количество тестирования в 4 раза, нужно было меньше перед день рождением "бубочки" - уменьшили. Везут индийский шмурдяк и для того чтобы его впарить пересичному поднимаю панику!
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24.02.2021 09:15 Відповісти
За все время пандемии в Украине
В Україні за добу від COVID-19 померли 152 людини, зафіксовано 5850 нових випадків зараження, одужали 3645 осіб - Цензор.НЕТ 1086заболели - 1 317 694 человека;
Сегодня в Украине болеют 136 811 человек.
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24.02.2021 09:21 Відповісти
Припускаю, що до вихідних статистика по Україні взагалі і по Києву зокрема буде рости. Аби залякати людей виходити на суботні акції
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24.02.2021 09:31 Відповісти
Госпитализация свыше 3000 чел, была в прошлом году при 17тыс, выявленных.
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24.02.2021 11:24 Відповісти
 
 